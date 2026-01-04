Hautlence Sphere Series 3: обзор часов с гироскопическим прыгающим часом — теперь более удобные для ношения

Хотя Hautlence является сестринским брендом H. Moser & Cie., он значительно меньше известен широкой аудитории.

Однако ситуация постепенно меняется: бренд получил новое управленческое вдохновение и теперь ориентируется на создание часов, которые люди действительно захотят носить. Отличным примером такого подхода стала ограниченная серия Hautlence Sphere Series 3. Эти часы — не просто косметическое обновление предыдущих моделей, а полностью переосмысленная концепция, продолжающая идею индикации времени через сферу, но в более компактном и практичном корпусе.

Дизайн и размеры корпуса Hautlence Sphere Series 3

По сравнению с предыдущими моделями серии Sphere, Hautlence Sphere Series 3 стал меньше и оснащён менее сложным механизмом — что является положительным моментом, так как уменьшает количество деталей при сохранении функциональности. Горизонтальный прямоугольный корпус выполнен из титана 5-го класса и имеет размеры: ширина — 45 мм, длина — 37 мм, толщина — 17,4 мм (около 6 мм из которых занимает сапфировое стекло, поэтому на руке часы ощущаются тоньше). Водонепроницаемость — 100 метров, что является впечатляющим показателем для часов такого класса.

Для сравнения, предыдущая модель Hautlence HL Sphere имела размеры 46×39×16 мм. Разница незначительна, но именно она делает новые часы более комфортными и удобными для повседневного ношения. При этом дизайн сохранил свою привлекательность, а считывание времени остаётся достаточно удобным и понятным.

Особенности корпуса и ремешка

Одной из причин удобства модели является горизонтальное распределение габаритов, которое не мешает владельцу при носке. Расстояние от ушка до ушка корпуса минимально, а сами ушки отсутствуют в традиционном понимании. Ремешок из фиолетовой замши плавно переходит в корпус, создавая цельный визуальный образ.

Толщина титановог корпуса без куполообразного сапфирового стекла составляет всего 11,5 мм. Купол стекла необходим для размещения сферического индикатора прыгающих часов. При этом стекло имеет антибликовое покрытие, которое эффективно минимизирует отражения и блики, что улучшает читаемость.

Механизм и индикация времени

Внутри часов установлен собственный калибр Hautlence A82 с ручным заводом, работающий на частоте 3 Гц и обладающий запасом хода до 72 часов. Даже спираль баланса изготовлена на производстве H. Moser & Cie. Механизм отличается качественной отделкой и продуманной конструкцией.

Часы показывают только часы и минуты, но делают это необычным способом. Часы отображаются с помощью сферы, которая «прыгает» и поворачивается на место при смене часа. Минуты показываются рядом с ней с помощью ретроградной стрелки и шкалы. Такая компоновка характерна для бренда с момента его основания и отличается высокой читаемостью и удобством восприятия.

Конструкция сферического индикатора

Сфера изготовлена из титана с фиолетовым покрытием и оснащена люминесцентными метками. Она соединена с механизмом через скрытую коническую передачу, расположенную под углом 21 градус. При каждом изменении часа сфера совершает вращение на 450 градусов, создавая эффект визуальной иллюзии: вместо плавного поворота она кажется вращающейся хаотично, что привлекает внимание и подчёркивает уникальность конструкции.

Калибр A82 состоит всего из 160 деталей, что говорит об эффективности и простоте механизма. В перспективе было бы интересно добавить индикатор запаса хода и, возможно, отображение секунд.

Скелетонизация и практичность модели

Скелетонизация механизма — важная часть эстетики серии Sphere. В третьей серии Hautlence значительно улучшил использование пространства и визуальную привлекательность, одновременно сделав часы более удобными для повседневного ношения. Это уже не просто роскошный новаторский аксессуар, а полноценные часы для регулярного использования.

Корпус оснащён механизмом быстрого снятия ремешка, что позволяет менять ремни без лишних усилий. Однако в комплекте поставляется только фиолетовый замшевый ремешок, что не всегда удобно с точки зрения сочетания с одеждой. Расширение ассортимента ремешков могло бы положительно сказаться на продажах.

Итоги: удобство, дизайн и перспективы

Лично меня впечатлили комфорт при ношении и удобство считывания времени на Hautlence Sphere Series 3. Механизм интересен в использовании и наблюдении, а компактный титановый корпус выглядит современно и привлекательно.

Модель выпускается ограниченным тиражом в 28 экземпляров. Если часы станут популярными, можно ожидать появление версий с сферами других цветов, помимо фиолетового, который привлекает внимание, но не всем подходит для повседневного образа.

Стоимость Hautlence Sphere Series 3 DA82-TI00 составляет 69 000 швейцарских франков.

Таблица технических характеристик Hautlence Sphere Series 3

Параметр Значение Корпус Титан 5-го класса Размеры корпуса 45×37×17,4 мм (толщина с куполом) Толщина корпуса без стекла 11,5 мм Водонепроницаемость 100 м Механизм Калибр A82, ручной завод Частота баланса 3 Гц Запас хода 72 часа Индикация времени Прыгающие часы (сфера), ретроградные минуты Ремешок Фиолетовая замша, быстросъёмный Тираж 28 штук Цена 69 000 CHF

Данная модель демонстрирует, как инновационные механизмы и современный дизайн могут сочетаться с удобством и практичностью, что особенно важно для часов класса люкс, ориентированных на повседневное использование.