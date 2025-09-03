Heinrich воплощает фиолетовый цвет в своих часах Helicoprion Amethyst

Циферблаты из натурального камня сейчас на пике популярности.

Забудьте о авантюрине и метеорите — за последние несколько лет мы увидели всё: от рубеллита до снежного обсидиана и огненного опала. Однако фиолетовые каменные циферблаты встречаются довольно редко. Фиолетовый — цвет, который сложно правильно передать на циферблате, даже без учёта особенностей камня, поэтому неудивительно, что бренды избегали использования фиолетовых камней. Немецкий бренд Heinrich решил исправить эту ситуацию, представив две новые версии своей успешной модели Helicoprion. Новинки — Helicoprion Amethyst и упрощённая лимитированная версия в коллаборации Helicoprion Amethyst x flomp89. Обе модели сочетают стильный дизайн Helicoprion с уникальным рисунком и цветом циферблата из аметиста, создавая завораживающие часы стоимостью менее $1,000.

О бренде Heinrich

Heinrich — независимый немецкий часовой бренд, основанный в 2020 году и базирующийся в Штутгарте. Источником вдохновения для основателя Вольфганга Хайнриха стала эпоха конца 1970-х — начала 1980-х годов, время смелое, независимое и наполненное характером. Сам Хайнрих — дайвер, и дебютировал бренд с дайверской моделью Taucher. Помимо Taucher 2, коллекция расширилась двумя новыми моделями — Radiance и Helicoprion. Если Radiance — самая элегантная модель в каталоге, то Helicoprion, пожалуй, лучше всего сочетает универсальность и стиль, делая часы подходящими для любого случая. Аметист — самый новый камень, использованный в циферблатах Helicoprion, но далеко не первый: ранее бренд применял тигровый глаз, зелёный авантюрин, лазурит и карнеол. Тем не менее, Helicoprion Amethyst выделяется благодаря своей изысканной лимитированной версии, которая максимально открыто демонстрирует красоту каменного циферблата.

Дизайн и особенности модели Helicoprion

Название Helicoprion позаимствовано у вымершей акулоподобной рыбы, известной своим «зубным венцом» — спиралью из зубов в нижней челюсти. В отличие от устрашающей пасти древнего морского существа, Heinrich Helicoprion — пример изысканного дизайна. Корпус из нержавеющей стали диаметром 40 мм отличается длинными матовыми ушками и изогнутой средней частью, обеспечивающей идеальную посадку на запястье. Средняя часть корпуса с полированным фаской эффектно играет на свету, а драматичный безель с 12 выровненными болтами и вертикальной шлифовкой с полированным скосом создаёт выразительный акцент. В центре — плоское сапфировое стекло с двухсторонним антибликовым покрытием. Высота корпуса — 12,78 мм, расстояние от ушка до ушка — 47,88 мм, что делает часы универсальными для любого случая.

Технические характеристики и браслеты

Помимо сапфирового стекла с высокой прозрачностью, часы оснащены завинчивающейся заводной головкой с рифлением и логотипом Heinrich, что обеспечивает водонепроницаемость до 200 метров. Завершают спортивный образ браслет «бисер риса» с матовой и полированной отделкой и механизмом микрорегулировки на застёжке. В дополнение к стальному браслету, лимитированная версия Helicoprion Amethyst x flomp89 комплектуется белым ремешком из кожи ящерицы Teju с подкладкой из телячьей кожи, что добавляет ещё больше универсальности.

Циферблаты из аметиста — главная изюминка

Настоящей звездой этих моделей являются циферблаты из аметиста. Яркий фиолетовый цвет сразу привлекает внимание, а каждый циферблат уникален благодаря тонким прожилкам, отражающим природную структуру камня. Стандартный Helicoprion Amethyst выполнен в традиционном стиле модели: полированные накладные часовые метки, скошенное кольцо с цветовым совпадением, диск даты в положении «6 часов» и алфавитные стрелки с секундной стрелкой в форме «леденца». Для удобства чтения в темноте стрелки и метки заполнены люминесцентным составом Super-LumiNova BGW9. Лимитированная версия Helicoprion Amethyst x flomp89, построенная на той же базе, предлагает совершенно иной опыт.

Коллаборация с flomp89: минимализм и естественность

Созданная в результате диалога между Вольфгангом Хайнрихом и часовым энтузиастом и контент-криэйтором Флорианом Бахом (известным как flomp89), версия Helicoprion Amethyst x flomp89 стремится «показать Helicoprion как минималистичное высказывание — сырое, естественное, сведённое к сути», по словам Хайнриха. Маленькие изменения — удаление нескольких элементов и корректировка других — создают впечатляющий эффект. Чтобы раскрыть циферблат и подчеркнуть природную красоту аметиста, часы лишились всех меток, кроме четырёх, которые стали более изящными и получили небольшие люминесцентные точки. Метка «12 часов» теперь повторяет форму логотипа Heinrich, нанесённого ниже. Убраны кольцо с делениями и секундная стрелка «леденец», заменённая на чистую полированную стрелку с люмом на конце. В результате получился Helicoprion с «совершенно новым характером», как отмечает Бах.

Задняя крышка и механизм

Механизм защищён графической задней крышкой с стилизованным изображением зубов Helicoprion, которые увеличиваются по мере спирального расширения, напоминая концентрические «зубья» на крышке. Внутри установлен швейцарский механизм Sellita SW200-1 в исполнении Elaboré. Несмотря на скрытую заднюю крышку, механизм украшен полосками и перляжем, а также отрегулирован в четырёх положениях с точностью -/+7 секунд в сутки, что гарантирует точность хода.

Итог

Найти баланс между винтажным вдохновением и современным дизайном — задача не из лёгких, но Heinrich успешно справляется с ней в своих часах Helicoprion. Новые модели расширяют уже впечатляющую коллекцию благодаря красивым циферблатам из аметиста, а коллаборационная версия позволяет ещё ярче раскрыть красоту камня в эффектном корпусе. Стоимость Heinrich Helicoprion Amethyst составляет $944, а Helicoprion Amethyst x flomp89 — $989, при этом лимитированная серия насчитывает всего 50 экземпляров. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Heinrich.

Таблица характеристик моделей Heinrich Helicoprion Amethyst

Характеристика Helicoprion Amethyst Helicoprion Amethyst x flomp89 Диаметр корпуса 40 мм 40 мм Высота корпуса 12,78 мм 12,78 мм Расстояние «ушко-ушко» 47,88 мм 47,88 мм Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Циферблат Аметист, полный набор меток Аметист, минималистичный дизайн Стекло Сапфировое с антибликовым покрытием Сапфировое с антибликовым покрытием Водонепроницаемость 200 м 200 м Механизм Sellita SW200-1 Elaboré Sellita SW200-1 Elaboré Браслет Стальной браслет «бисер риса» Стальной браслет + ремешок Teju Лимитированная серия Нет 50 штук Цена $944 $989

Для более подробной информации и покупки посетите официальный сайт Heinrich.