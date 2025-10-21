Несколько лет назад Hermès удивил нас, выпустив хронограф в рамках своей яркой коллекции часов H08 с функцией времени и даты.

Для французского модного дома не нова практика тихого запуска новых моделей. Такой сдержанный подход позволяет клиентам самостоятельно открывать для себя новинки без навязчивой рекламной шумихи. Легкая маркетинговая волна в часовом подразделении бренда дает возможность самим часам произвести впечатление. Последняя модель Hermès H08 Chronographe получила детали в оттенке «Naples yellow» (неаполитанский желтый). Корпус из многослойного углеродного волокна размером 41 мм на 45 мм, такой же, как у оранжевой версии 2023 года, теперь дополнен желтыми акцентами, которые придают спортивному дизайну новую выразительность. Давайте подробнее рассмотрим этот яркий H08.

В прошлом месяце мы рассматривали более легкую городскую версию H08 с изысканной сатинированной отделкой циферблата. Хронограф же делает ставку на более утилитарный стиль с тактильными элементами. Вспомогательные циферблаты и углубленное кольцо с желтыми метками имеют грубую зернистую текстуру, напоминающую тактическое оборудование, например, рукоятку пистолета. Военный характер секторов циферблата контрастирует с округлыми арабскими цифрами, повторяющими форму подушкообразного корпуса. Однако хотелось бы, чтобы Hermès еще сильнее подчеркнул этот стиль, например, используя трафаретный шрифт. Удлиненная желтая стрелка хронографа отличается от сбалансированной стрелки модели с функцией времени и даты, чтобы обеспечить лучшую читаемость на внешней шкале хронографа. На этой шкале также есть желтые минутные деления для первых 15 минут. К счастью, центральная желтая стрелка сохраняет противовес, повторяющий силуэт подушкообразного корпуса.

Hermès H08 Chronographe в цвете Naples Yellow

Акценты Jaune de Naples (фр. «неаполитанский желтый») также присутствуют на малой секундной стрелке в положении «3 часа» и минутной стрелке хронографа на «9 часах». Для основных часовой и минутной стрелок Hermès использует черное золото с покрытием и наносит люминесцентное покрытие Super-LumiNova. Корпус из углеродного волокна с покрытием из графенового порошка продолжает тему военного снаряжения. Впечатляющие 176 тонких листов углеродного волокна уложены слоями и сильно сжаты, образуя прочную и легкую конструкцию. При вырезании формы подушкообразного корпуса проявляется эффект древесной текстуры. Контрастом этому служит титановое безель с лучистой сатинированной отделкой и зеркально отполированными фасками. Черная заводная головка из титана с PVD-покрытием венчает корпус и содержит кнопку управления хронографом с желтым кольцом. Hermès использует удивительное разнообразие материалов, чтобы достичь желаемого результата, и при этом французский бренд превосходно справляется с созданием гармоничного и качественного дизайна.

Монохронограф, как следует из названия, объединяет все функции хронографа в одной кнопке. Запуск, остановка и сброс происходят последовательно при нажатии на заводную головку. Выбор монохронографа обусловлен желанием сохранить форму и линии корпуса H08 без дополнительных выступов. При этом размеры корпуса немного увеличены: диаметр 41 мм и расстояние от ушка до ушка 45 мм вместо 39 мм на 42 мм у модели с функцией времени и даты. Ширина между ушками остается прежней — 21 мм, что позволяет использовать резиновые ремешки из всей линейки H08. Тем не менее, ярко-желтый резиновый ремешок с черной титаново-DLC-застежкой идеально подчеркивает детали циферблата. На обратной стороне часов расположен титановый задний корпус с сапфировым стеклом, через которое виден калибр Hermès Manufacture H1837.

Дополнительные детали и цена

Базовый калибр с функцией времени и даты дополнен модулем хронографа от специалиста по механизмам Dubois Dépraz. Из-за дополнительного модуля хронографа запас хода снижен с 50 часов базовой модели до 46 часов. Несмотря на кнопку на заводной головке, H08 Chronographe сохраняет водонепроницаемость до 100 метров (10 бар). Единственное, что немного раздражает — это окно даты на отметке «4:30». Любопытно, что в модели с функцией времени и даты это окно не вызывает дискомфорта, но в хронографе оно слегка нарушает баланс двух счетчиков. В целом же мне нравится эта модель, которая демонстрирует интересное сочетание материалов в цельном дизайне.

H08 Chronographe доступен в бутиках Hermès и онлайн (в некоторых странах) по цене €12,000 / US$12,800 / £10,200. Что вы думаете об этой новинке? Делитесь своим мнением в комментариях.

Технические характеристики часов