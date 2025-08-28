Horage Lensman 2 Global — Расширяя горизонты

Horage — бренд, который никогда не был склонен к застою.

Его часы часто размывают границы между экспериментальным дизайном и техническими инновациями, и серия Lensman является одним из самых ярких примеров этого. Теперь семья пополнилась моделью Lensman 2 Global — часами, сочетающими функции мирового времени (worldtimer) и GMT.

Компания называет их «квинтэссенциально современными 24-часовыми GMT-часами», но главное — то, как они адаптируют смелый облик предыдущей модели Lensman 2 в нечто гораздо более практичное. Это не просто отсылка к камерам, а тонкий и лёгкий спутник для путешествий.

От камер к континентам

Оригинальная модель Horage Lensman 2 была тесно связана с миром фотографии: дизайн корпуса и циферблата черпал вдохновение из среднеформатных камер. Версия Global сохраняет следы этого ДНК, особенно в своей многослойной архитектуре, но акцент сместился.

Теперь речь идёт о функциональности. Путешественники могут использовать как независимую стрелку GMT, так и вращающийся безель мирового времени, что позволяет быстро переключаться между часовыми поясами или одним взглядом узнавать время в 24 крупных городах. Концепция стала гораздо менее нишевой, открывая серию Lensman для коллекционеров, которые восхищались предыдущим дизайном, но сомневались из-за глубокой фототематической направленности.

Первый раз для Horage

Lensman 2 Global имеет особое значение для самого бренда. Это первые часы Horage с функцией мирового времени. Этот факт уже делает модель значимой, особенно учитывая, что усложнение работает на фирменном калибре K2 с микроротором.

Этот механизм уже стал центральным элементом идентичности компании. Толщина всего 3,6 мм позволяет сочетать конструкцию с микроротором и запас хода в 72 часа. Калибр сертифицирован COSC как хронометр и полностью использует кремниевые технологии в балансовой пружине, анкерном колесе и спусковом колесе. Проще говоря, это современная точность в компактном корпусе.

Сочетание этого калибра с усложнением, ориентированным на путешествия, — логичный следующий шаг. Это доказывает, что Horage стремится развивать свои механизмы в разных направлениях, а не рассматривать их как разовое достижение.

Корпус-экзоскелет

Визуально Lensman 2 Global следует смелому стилю своих предшественников. Корпус построен как экзоскелет — анодированная алюминиевая внутренняя оболочка окружена каркасом из титана 5-го класса. Внешний титан отполирован до зеркального блеска, а алюминий остаётся матовым, создавая резкий контраст на корпусе диаметром 39 мм.

Вес часов — менее 70 г, толщина — менее 10 мм. На бумаге эти показатели обещают комфорт и незаметность. На деле часы должны ощущаться скорее как тонкие спортивные, а не громоздкие worldtimer. Чёрный резиновый ремешок с раскладывающейся застёжкой завершает дизайн.

Детали дизайна

Циферблат Horizon Blue сочетает 12- и 24-часовые шкалы, стрелки с люминесцентным покрытием и жёлтую стрелку GMT, которая выделяется достаточно, но не доминирует. Циферблат защищён выпуклым сапфировым стеклом с многослойным антибликовым покрытием, а задняя крышка демонстрирует механизм K2 и украшенные мосты. Вокруг заднего сапфира выгравирована цитата: «You don’t take a photograph, you make it» («Фотографию не берёшь, её создаёшь»). Это тонкая отсылка к фототематике серии Lensman.

Даже технические характеристики подчёркивают гибридную природу модели. Сертификация COSC закрепляет часы в категории современной точности, а визуальный язык сохраняет связь с более эзотерическим дизайном Lensman.

Выделяясь на рынке

Категория часов для путешествий очень насыщена — от Rolex GMT-Master II до высококлассных независимых брендов с их версиями. Что выделяет Lensman 2 Global — это сочетание технической надёжности с необычной архитектурой корпуса. Вряд ли вы перепутаете их с чем-то ещё, а толщина менее 10 мм обеспечивает практичность, которой многим worldtimer не хватает.

Для Horage запуск этой модели также сигнализирует, что серия Lensman — не разовый эксперимент. Это платформа, которую бренд может адаптировать и переосмысливать. Это важно для коллекционеров, так как говорит о преемственности, а не о единственном дизайнерском цикле.

Моё первое впечатление о Lensman 2 Global

Освещать Horage часто похоже на наблюдение за небольшой командой, пытающейся играть на высшем уровне. Иногда идеи кажутся неожиданными, но именно эта непредсказуемость и привлекает. Lensman 2 Global, однако, кажется более взвешенным. Он сохраняет индивидуальность, делающую серию уникальной, и при этом упакован в форму, действительно полезную для частых путешественников.

С моей точки зрения, такой баланс работает. Сочетание точности COSC, тонкого калибра с микроротором и корпуса-экзоскелета весом менее 70 г — убедительный аргумент. Редко можно увидеть worldtimer с такой лёгкостью и современным инженерным подходом.

Расширение истории Lensman

Horage Lensman 2 Global — это заявление о намерениях. Он расширяет идею Lensman в более универсальном направлении и одновременно отмечает технический прорыв для бренда. Среди часов, готовых к путешествиям, он занимает удачное место между выразительностью и функциональностью.

Если предыдущий Lensman 2 был часами для тех, кто ценил фототему, то Global — для тех, кто действительно хочет брать часы с собой. Это ещё один шаг в истории Horage о том, как делать вещи по-другому, и только за это стоит обратить на них внимание.

Предзаказы открыты с сегодняшнего дня, 28 августа, и продлятся до 30 сентября. Часы можно приобрести по специальной цене раннего заказа — 4 990 швейцарских франков вместо полной розничной цены 5 450 CHF. Horage начнёт отгрузку предзаказанных часов в октябре 2025 года, выполняя заказы в порядке их поступления. Подробнее — на официальном сайте Horage.

Это партнерский материал. Подробнее о нашей прозрачности читайте здесь.

