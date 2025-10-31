Хронограф Brellum Pandial Power Reserve Chronometer LE

За последние несколько лет мы подробно освещали многие новые модели Brellum.

Этот небольшой бренд выпускает ограниченные серии своих часов. Хотя это может расстраивать некоторых, владелец компании Себастьян Мюллер известен своим прямым общением с клиентами. Кроме того, Brellum ежегодно радует поклонников стабильным потоком новинок. Сегодняшний герой — Pandial Power Reserve Chronometer LE — последняя новинка, с которой нам удалось познакомиться лично.

Текущие тренды 2025 года

Сейчас 2025 год, и мы наблюдаем несколько тенденций. Обсуждение роста цен продолжается, что заставляет покупателей искать оптимальное соотношение цены и качества. Также продолжается тенденция к уменьшению диаметра часов. Это отличная новость для тех, кто предпочитает компактные модели, но немало коллекционеров мечтают о более крупных часах. Некоторые считают, что крупные модели легко найти у таких брендов, как Breitling и TAG Heuer, которые продолжают выпускать массивные часы. Однако не каждый готов или хочет тратить от 7 000 до 10 000 евро. Здесь на помощь приходит Brellum с моделью Pandial Power Reserve Chronometer LE.

Brellum Pandial Power Reserve Chronometer LE

Новая модель Brellum выполнена в знакомом корпусе из нержавеющей стали размером 43 мм в диаметре и 51,5 мм от ушка до ушка. Да, это крупные часы! Но, как и все модели бренда, Pandial Power Reserve имеет корпус с изящно спадающими ушками. Острые фаски делают ушки визуально тоньше, уменьшая общий объем. Как и в предыдущих моделях, здесь заявлена водозащита до 100 м. Для полного раскрытия потенциала лучше носить часы на пятизвенном стальном браслете. Однако в комплекте идет изящный черный ремешок из телячьей кожи с изогнутыми концами, который отлично украшает часы.

Множество усложнений

Как следует из названия, Pandial Power Reserve оснащены белым циферблатом с черными дополнительными счетчиками. Внешний черный тахиметрический безель создает четкий контраст. Детали, такие как стрелки с наконечниками-стрелами, красный наконечник центральной секундной стрелки хронографа и накладные индексы, напоминают легендарные Daytona. Но есть и четвертый дополнительный циферблат, который напоминает старинные Universal Geneve Tri-Compax.

Помимо бегущих секунд, 30-минутного и 12-часового счетчиков, часы оснащены индикатором запаса хода. Также стоит отметить черно-белое окошко даты, расположенное внутри 12-часового счетчика. Это действительно много информации, но все элементы читаемы и гармонично расположены.

Еще одна приятная особенность — отличная подсветка в темноте. На центральных часовой и минутной стрелках, а также на индексах нанесена люминесцентная смесь Super-LumiNova синего-зеленого цвета. Приятным сюрпризом стало то, что каждая стрелка на белых дополнительных циферблатах также покрыта люмом.

Модифицированный механизм Valjoux 7750

Brellum предпочитает оснащать свои часы качественными механизмами Valjoux (ETA) или La Joux-Perret. В Pandial Power Reserve установлен первый вариант. Модель BR-750RM видна через сапфировое стекло задней крышки и демонстрирует скелетонизированный ротор с покрытием из 4N-золота. Под ним видны отделка перляж и полосы Женевы. Автоматический калибр с 26 камнями работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и имеет запас хода 60 часов. Важно, что механизм сертифицирован COSC как хронометр и поставляется с соответствующим сертификатом.

Элегантность на запястье

Хотя нельзя отрицать, что Pandial Power Reserve больше подходит для средних и крупных запястий, часы удобно сидят на руке. Как и у Speedmaster, внешний безель снижает визуальную массивность. Группа из четырех дополнительных циферблатов также визуально уменьшает размер. Толщина в 15,9 мм может показаться внушительной, но средняя часть корпуса составляет всего 11,7 мм. Остальное — выпуклое стекло и задняя крышка с сапфировым окном.

На запястье браслет значительно повышает комфорт и удобство ношения. Brellum предлагает браслет, который легко справляется с весом часов, не создавая ощущения громоздкости. Относительно тонкие звенья и концевые звенья, совпадающие с ушками корпуса, также помогают. Наконец, кнопочный складной замок аккуратно спрятан и не мешает при работе за столом.

Brellum Pandial Power Reserve Chronometer LE — стоит внимания

Для тех, кто ищет высококлассный хронограф с отличной отделкой и внушительными размерами, новая модель Brellum Pandial Power Reserve может стать идеальным выбором. Цена составляет 3 125 швейцарских франков в Швейцарии и 2 890 франков для экспорта, что делает предложение весьма привлекательным. Конечно, часы будут доступны ограниченное время — всего 33 пронумерованных экземпляра. Поэтому лучше посетить официальный сайт Brellum и узнать больше о модели. В целом бренд выпустил еще один хронограф с классической цветовой гаммой и привлекательным дизайном. Поделитесь своим мнением о новинке!

Технические характеристики часов

Параметр Описание Модель Pandial Power Reserve Chronometer LE Циферблат Белый и черный с несколькими уровнями и отделками, алмазная огранка индексов с Super-LumiNova, четыре черных дополнительных циферблата, окошко даты Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Размеры корпуса 43 мм (диаметр) × 51,5 мм (ушко-ушко) × 15,9 мм (толщина с кристаллом) Стекло Сапфировое, коробчатое с антибликовым покрытием Задняя крышка Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом, закреплена шестью винтами Механизм Brellum BR-750RM (на базе Valjoux 7750): автоматический хронограф с ручным заводом и остановкой секунд, частота 28 800 полуколебаний/час, запас хода 60 часов, 26 камней, отделка перляж, полосы Женевы, синие винты и колонное колесо, ротор с покрытием 4N-золота, сертифицирован COSC Водозащита 10 ATM (100 метров) Ремешок/браслет Пятизвенный стальной браслет с кнопочным складным замком; в комплекте также черный телячий ремешок с раскладывающейся застежкой Функции Время (часы, минуты, малая секунда), хронограф (30-минутный и 12-часовой счетчики, центральная секундная стрелка), дата, тахиметр и телеметр, индикатор запаса хода Цена 3 125 CHF (Швейцария) / 2 890 CHF (экспорт) Особенности Ограниченный выпуск — 33 пронумерованных экземпляра

Если вы хотите узнать больше или приобрести модель, рекомендуем посетить официальный сайт Brellum.