Хронограф TAG Heuer Monaco Las Vegas Grand Prix 2025: обзор лимитированной серии

Почему бы не выпустить новую серию современных часов, вдохновлённых автоспортом, преимущественно хронографов, с названием «Las Vegas»?

Лимитированная модель TAG Heuer Monaco Chronograph, посвящённая Гран-при Лас-Вегаса 2025 года, заставляет задуматься. Как и Гран-при Монако, гонка в Лас-Вегасе, проводимая с 2023 года, проходит по городскому треку. Ещё одно сходство — оба места являются центрами азартных игр. Однако Гран-при Монако — традиционное событие, а Гран-при Лас-Вегаса только формирует свою историю. Поэтому TAG Heuer стоит поддержать гонку, выпустив часы в её честь! В следующем году хотелось бы увидеть квадратный — или любую другую смелую геометрическую форму — хронограф TAG Heuer Las Vegas. Но сначала рассмотрим подробнее нынешнюю лимитированную серию из 600 экземпляров в чёрном квадратном корпусе с неоновыми оттенками пурпурного и синего, имитирующими цвета ночной гонки.

Влияние Формулы-1 на экономику Лас-Вегаса

Формула-1 приносит значительную пользу Лас-Вегасу. В прошлом году Гран-при обеспечил рекордные налоговые поступления, превзойдя все предыдущие мероприятия в истории города. Общий экономический эффект оценивался в 1,5 миллиарда долларов США. Средний турист Формулы-1 тратит в 3,6 раза больше обычного посетителя, проводя в городе около четырёх дней и тратя свыше 4000 долларов. Такая аудитория способна позволить себе часы стоимостью 11 000 швейцарских франков — именно столько стоит TAG Heuer Monaco Chronograph, посвящённый Гран-при Лас-Вегаса 2025. Рассмотрим, как выглядит этот чёрный квадратный хронограф.

Лимитированная серия TAG Heuer Monaco Chronograph для Гран-при Лас-Вегаса 2025

В прошлом году для Гран-при Лас-Вегаса TAG Heuer выпустил Monaco размером 39 × 15,2 мм с корпусом из титана Grade 2 с DLC-покрытием чёрного цвета и скелетонизированным циферблатом, где доминировал розовый цвет. В этом году часы сохранили чёрный корпус и архитектуру скелетонизированного циферблата, но цветовая гамма изменилась. Структура циферблата демонстрирует градиент от фиолетового к глубокому синему, имитируя ночное небо Лас-Вегаса.

В часах много «неоновых» элементов, что логично для модели, связанной с «Городом огней». Синие метки Super-LumiNova выделяют функции хронографа и его бирюзовые стрелки, а зелёное свечение Super-LumiNova помогает ориентироваться во времени ночью.

Открытый индикатор даты виден на фоне белого, светящегося синим Super-LumiNova поля. Фиолетовые и синие светящиеся элементы на внутренних дугах и внешнем крае скелетонизированного циферблата создают эффект подсветки.

Особенности задней крышки и механизма

При переворачивании часов сразу бросаются в глаза три детали. Во-первых, продолжение темы ночного неба: сапфировое стекло задней крышки украшено радужным металлизационным покрытием с переходом от синего к фиолетовому, аналогично лицевой стороне. Свет постоянно меняет его оттенки.

Во-вторых, гравировка индивидуального номера из 600 экземпляров.

В-третьих, виден механизм — фирменный автоматический калибр TH20-00. Его части также просматриваются через сапфировое стекло с лицевой стороны. На задней крышке заметны колонное колесо в положении «12 часов» и чёрный маятник с осциллирующим весом.

Носка и комфорт TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas

Часы комплектуются ремешком шириной 22 мм, выполненным из чёрной резины и тиснённой телячьей кожи с пурпурной прострочкой. Ремешок застёгивается на складную застёжку из титана Grade 2 с DLC-покрытием и двойными кнопками безопасности.

Лично для моего запястья 18 см модель Monaco диаметром 39 мм не идеально сидит — причина в форме запястья, которая не подходит квадратным часам. Ранее я испытывал подобное с Heuer Silverstone — округло-квадратным хронографом, который выглядел привлекательно только на расстоянии, но не на руке.