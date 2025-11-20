Хронограф TAG Heuer Monaco Las Vegas Grand Prix 2025: обзор лимитированной серии

Почему бы не выпустить новую серию современных часов, вдохновлённых автоспортом, преимущественно хронографов, с названием «Las Vegas»?
Лимитированная модель TAG Heuer Monaco Chronograph, посвящённая Гран-при Лас-Вегаса 2025 года, заставляет задуматься. Как и Гран-при Монако, гонка в Лас-Вегасе, проводимая с 2023 года, проходит по городскому треку. Ещё одно сходство — оба места являются центрами азартных игр. Однако Гран-при Монако — традиционное событие, а Гран-при Лас-Вегаса только формирует свою историю. Поэтому TAG Heuer стоит поддержать гонку, выпустив часы в её честь! В следующем году хотелось бы увидеть квадратный — или любую другую смелую геометрическую форму — хронограф TAG Heuer Las Vegas. Но сначала рассмотрим подробнее нынешнюю лимитированную серию из 600 экземпляров в чёрном квадратном корпусе с неоновыми оттенками пурпурного и синего, имитирующими цвета ночной гонки.
- Влияние Формулы-1 на экономику Лас-Вегаса
- Лимитированная серия TAG Heuer Monaco Chronograph для Гран-при Лас-Вегаса 2025
- Особенности задней крышки и механизма
- Носка и комфорт TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas
- Итоги и перспективы
- Технические характеристики TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas Grand Prix 2025
Влияние Формулы-1 на экономику Лас-Вегаса
Формула-1 приносит значительную пользу Лас-Вегасу. В прошлом году Гран-при обеспечил рекордные налоговые поступления, превзойдя все предыдущие мероприятия в истории города. Общий экономический эффект оценивался в 1,5 миллиарда долларов США. Средний турист Формулы-1 тратит в 3,6 раза больше обычного посетителя, проводя в городе около четырёх дней и тратя свыше 4000 долларов. Такая аудитория способна позволить себе часы стоимостью 11 000 швейцарских франков — именно столько стоит TAG Heuer Monaco Chronograph, посвящённый Гран-при Лас-Вегаса 2025. Рассмотрим, как выглядит этот чёрный квадратный хронограф.
Лимитированная серия TAG Heuer Monaco Chronograph для Гран-при Лас-Вегаса 2025
В прошлом году для Гран-при Лас-Вегаса TAG Heuer выпустил Monaco размером 39 × 15,2 мм с корпусом из титана Grade 2 с DLC-покрытием чёрного цвета и скелетонизированным циферблатом, где доминировал розовый цвет. В этом году часы сохранили чёрный корпус и архитектуру скелетонизированного циферблата, но цветовая гамма изменилась. Структура циферблата демонстрирует градиент от фиолетового к глубокому синему, имитируя ночное небо Лас-Вегаса.
В часах много «неоновых» элементов, что логично для модели, связанной с «Городом огней». Синие метки Super-LumiNova выделяют функции хронографа и его бирюзовые стрелки, а зелёное свечение Super-LumiNova помогает ориентироваться во времени ночью.
Открытый индикатор даты виден на фоне белого, светящегося синим Super-LumiNova поля. Фиолетовые и синие светящиеся элементы на внутренних дугах и внешнем крае скелетонизированного циферблата создают эффект подсветки.
Особенности задней крышки и механизма
При переворачивании часов сразу бросаются в глаза три детали. Во-первых, продолжение темы ночного неба: сапфировое стекло задней крышки украшено радужным металлизационным покрытием с переходом от синего к фиолетовому, аналогично лицевой стороне. Свет постоянно меняет его оттенки.
Во-вторых, гравировка индивидуального номера из 600 экземпляров.
В-третьих, виден механизм — фирменный автоматический калибр TH20-00. Его части также просматриваются через сапфировое стекло с лицевой стороны. На задней крышке заметны колонное колесо в положении «12 часов» и чёрный маятник с осциллирующим весом.
Носка и комфорт TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas
Часы комплектуются ремешком шириной 22 мм, выполненным из чёрной резины и тиснённой телячьей кожи с пурпурной прострочкой. Ремешок застёгивается на складную застёжку из титана Grade 2 с DLC-покрытием и двойными кнопками безопасности.
Лично для моего запястья 18 см модель Monaco диаметром 39 мм не идеально сидит — причина в форме запястья, которая не подходит квадратным часам. Ранее я испытывал подобное с Heuer Silverstone — округло-квадратным хронографом, который выглядел привлекательно только на расстоянии, но не на руке.
Итоги и перспективы
Как вы считаете, стоит ли рассматривать этот светящийся синий и пурпурный Monaco для повседневного ношения? Он выглядит как часы, которые могут сопровождать не только гонки, но и клубные вечеринки. Также интересно, как вы относитесь к идее выпуска TAG Heuer Las Vegas Chronograph в следующем году, чтобы дать легендарному Monaco, существующему с 1969 года, небольшую паузу?
Технические характеристики TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas Grand Prix 2025
|Параметр
|Описание
|Модель
|Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025
|Референс
|CBL2018E.FT6312
|Циферблат
|Скелетонизированный, пескоструйный, градиент от чёрного к пурпурно-тёмно-синему, метки и стрелки с Super-LumiNova (синий, фиолетовый, зелёный)
|Материал корпуса
|Титан Grade 2 с DLC-покрытием, пескоструйная обработка
|Размеры корпуса
|39 мм (диаметр) × 47,4 мм (между ушками) × 15,2 мм (толщина с кристаллом), 14 мм без кристалла
|Стекло
|Сапфировое, коробчатое
|Задняя крышка
|Титан Grade 2 с DLC-покрытием, сапфировое стекло с радужной металлизацией, крепление на 4 винтах
|Механизм
|TH20-00: автоматический, ручной завод, остановка секунд, 28 800 пк/ч (4 Гц), запас хода 80 часов, 33 камня, интегрированный хронограф с колонным колесом и вертикальным сцеплением
|Водозащита
|100 метров
|Ремешок
|Чёрная тиснёная телячья кожа и резина, ширина 22 мм, пурпурная прострочка, складная застёжка из титана с DLC-покрытием и двойными кнопками безопасности
|Функции
|Часы, минуты, малая секундная стрелка, хронограф (12-часовой и 30-минутный счётчики, центральная секундная стрелка), дата
|Особенности
|Лимитированная серия 600 экземпляров
Данная модель TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas Grand Prix 2025 сочетает в себе современный дизайн, техническое совершенство и уникальную связь с новым этапом Формулы-1 в Лас-Вегасе, что делает её интересной для коллекционеров и поклонников автоспорта.