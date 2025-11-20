Хронограф TAG Heuer Monaco Las Vegas Grand Prix 2025: обзор лимитированной серии

Главная » Мужские часы

Почему бы не выпустить новую серию современных часов, вдохновлённых автоспортом, преимущественно хронографов, с названием «Las Vegas»?

Лимитированная модель TAG Heuer Monaco Chronograph, посвящённая Гран-при Лас-Вегаса 2025 года, заставляет задуматься. Как и Гран-при Монако, гонка в Лас-Вегасе, проводимая с 2023 года, проходит по городскому треку. Ещё одно сходство — оба места являются центрами азартных игр. Однако Гран-при Монако — традиционное событие, а Гран-при Лас-Вегаса только формирует свою историю. Поэтому TAG Heuer стоит поддержать гонку, выпустив часы в её честь! В следующем году хотелось бы увидеть квадратный — или любую другую смелую геометрическую форму — хронограф TAG Heuer Las Vegas. Но сначала рассмотрим подробнее нынешнюю лимитированную серию из 600 экземпляров в чёрном квадратном корпусе с неоновыми оттенками пурпурного и синего, имитирующими цвета ночной гонки.

Влияние Формулы-1 на экономику Лас-Вегаса

Формула-1 приносит значительную пользу Лас-Вегасу. В прошлом году Гран-при обеспечил рекордные налоговые поступления, превзойдя все предыдущие мероприятия в истории города. Общий экономический эффект оценивался в 1,5 миллиарда долларов США. Средний турист Формулы-1 тратит в 3,6 раза больше обычного посетителя, проводя в городе около четырёх дней и тратя свыше 4000 долларов. Такая аудитория способна позволить себе часы стоимостью 11 000 швейцарских франков — именно столько стоит TAG Heuer Monaco Chronograph, посвящённый Гран-при Лас-Вегаса 2025. Рассмотрим, как выглядит этот чёрный квадратный хронограф.

Лимитированная серия TAG Heuer Monaco Chronograph для Гран-при Лас-Вегаса 2025

В прошлом году для Гран-при Лас-Вегаса TAG Heuer выпустил Monaco размером 39 × 15,2 мм с корпусом из титана Grade 2 с DLC-покрытием чёрного цвета и скелетонизированным циферблатом, где доминировал розовый цвет. В этом году часы сохранили чёрный корпус и архитектуру скелетонизированного циферблата, но цветовая гамма изменилась. Структура циферблата демонстрирует градиент от фиолетового к глубокому синему, имитируя ночное небо Лас-Вегаса.

TAG Heuer Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025 dial macro shot

В часах много «неоновых» элементов, что логично для модели, связанной с «Городом огней». Синие метки Super-LumiNova выделяют функции хронографа и его бирюзовые стрелки, а зелёное свечение Super-LumiNova помогает ориентироваться во времени ночью.

TAG Heuer Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025 sub-dials and date indicator

Открытый индикатор даты виден на фоне белого, светящегося синим Super-LumiNova поля. Фиолетовые и синие светящиеся элементы на внутренних дугах и внешнем крае скелетонизированного циферблата создают эффект подсветки.

TAG Heuer Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025 case back and movement

Особенности задней крышки и механизма

При переворачивании часов сразу бросаются в глаза три детали. Во-первых, продолжение темы ночного неба: сапфировое стекло задней крышки украшено радужным металлизационным покрытием с переходом от синего к фиолетовому, аналогично лицевой стороне. Свет постоянно меняет его оттенки.

TAG Heuer Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025 up close

Во-вторых, гравировка индивидуального номера из 600 экземпляров.

В-третьих, виден механизм — фирменный автоматический калибр TH20-00. Его части также просматриваются через сапфировое стекло с лицевой стороны. На задней крышке заметны колонное колесо в положении «12 часов» и чёрный маятник с осциллирующим весом.

TAG Heuer Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025 on wrist with finger on top pusher

Носка и комфорт TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas

Часы комплектуются ремешком шириной 22 мм, выполненным из чёрной резины и тиснённой телячьей кожи с пурпурной прострочкой. Ремешок застёгивается на складную застёжку из титана Grade 2 с DLC-покрытием и двойными кнопками безопасности.

Лично для моего запястья 18 см модель Monaco диаметром 39 мм не идеально сидит — причина в форме запястья, которая не подходит квадратным часам. Ранее я испытывал подобное с Heuer Silverstone — округло-квадратным хронографом, который выглядел привлекательно только на расстоянии, но не на руке.

TAG Heuer Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025 lume shot

Итоги и перспективы

Как вы считаете, стоит ли рассматривать этот светящийся синий и пурпурный Monaco для повседневного ношения? Он выглядит как часы, которые могут сопровождать не только гонки, но и клубные вечеринки. Также интересно, как вы относитесь к идее выпуска TAG Heuer Las Vegas Chronograph в следующем году, чтобы дать легендарному Monaco, существующему с 1969 года, небольшую паузу?

Технические характеристики TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas Grand Prix 2025

Параметр Описание
Модель Monaco Chronograph Limited Edition Las Vegas Grand Prix 2025
Референс CBL2018E.FT6312
Циферблат Скелетонизированный, пескоструйный, градиент от чёрного к пурпурно-тёмно-синему, метки и стрелки с Super-LumiNova (синий, фиолетовый, зелёный)
Материал корпуса Титан Grade 2 с DLC-покрытием, пескоструйная обработка
Размеры корпуса 39 мм (диаметр) × 47,4 мм (между ушками) × 15,2 мм (толщина с кристаллом), 14 мм без кристалла
Стекло Сапфировое, коробчатое
Задняя крышка Титан Grade 2 с DLC-покрытием, сапфировое стекло с радужной металлизацией, крепление на 4 винтах
Механизм TH20-00: автоматический, ручной завод, остановка секунд, 28 800 пк/ч (4 Гц), запас хода 80 часов, 33 камня, интегрированный хронограф с колонным колесом и вертикальным сцеплением
Водозащита 100 метров
Ремешок Чёрная тиснёная телячья кожа и резина, ширина 22 мм, пурпурная прострочка, складная застёжка из титана с DLC-покрытием и двойными кнопками безопасности
Функции Часы, минуты, малая секундная стрелка, хронограф (12-часовой и 30-минутный счётчики, центральная секундная стрелка), дата
Особенности Лимитированная серия 600 экземпляров

Данная модель TAG Heuer Monaco Chronograph Las Vegas Grand Prix 2025 сочетает в себе современный дизайн, техническое совершенство и уникальную связь с новым этапом Формулы-1 в Лас-Вегасе, что делает её интересной для коллекционеров и поклонников автоспорта.

