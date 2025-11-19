Хронограф TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1: инновации и дизайн

TAG Heuer известен своими доступными хронографами, вдохновлёнными автоспортом.

Однако время от времени официальный хронометрист Формулы-1 выпускает по-настоящему экзотические модели. Новинка — Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1 — была представлена на Dubai Watch Week и заслуживает пристального внимания.

Современный взгляд на классику TAG Heuer

Avant-garde модели — не редкость для TAG Heuer. Несмотря на то, что многие дизайны бренда черпают вдохновение в прошлом, периодически появляются футуристичные релизы. Лучшим примером служит серия Monaco, которая часто становится базой для инноваций. Однако новая модель Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1 — это не просто цветовая вариация. В ней применена новая технология изготовления корпуса, а внешний вид впечатляет своей свежестью и современностью.

Уникальный корпус: сочетание технологий и материалов

Часы сохранили размеры классической Monaco — 41 мм в диаметре и 47,9 мм от ушка до ушка, но на этом сходство заканчивается. Корпус представляет собой сложный сплав Grade 5 титана, сапфира и 2N жёлтого золота. Вместо традиционной механической обработки TAG Heuer использовал технологию селективного лазерного плавления (Selective Laser Melting, SLM). Этот метод позволяет послойно создавать корпус из порошка титана, который лазер плавит и сплавляет в почти готовую форму для последующей полировки.

Внешняя часть корпуса и боковые решётчатые элементы выполнены именно с помощью SLM — процесс, требующий в пять раз больше времени, чем классическая обработка. В итоге получился прочный, но скелетонизированный корпус толщиной 15,2 мм и весом всего 85 грамм. Правая сторона корпуса оснащена чёрными DLC-кнопками и конической заводной головкой.

Кроме титана, технология SLM применена и к решётчатым элементам из 18-каратного жёлтого золота под безелем с DLC-покрытием. Эти детали расположены по бокам корпуса у ушек. На левой стороне корпуса находится золотая кнопка с функцией rattrapante (сплит-секунд).

Механизм 81-00 — флагманский хронограф TAG Heuer

Внутри Monaco Air 1 установлен топовый автоматический калибр 81-00 с колонным колесом. Этот высокочастотный механизм (36 000 полуколебаний в час) обладает запасом хода 65 часов при выключенном хронографе и 55 часов — при активном. Он обеспечивает работу стандартного хронографа и сложной функции сплит-секунд.

Задняя крышка выполнена полностью из сапфира и крепится четырьмя винтами, что редко встречается в подобных моделях. Несмотря на сложность конструкции, часы имеют водозащиту до 30 метров.

Дизайн циферблата и функциональность

В отличие от многих моделей TAG Heuer, где дополнительный секундный счётчик кажется лишним, здесь он органично вписан в дизайн. 12-часовой и 30-минутный счётчики хронографа выполнены в классическом стиле с белыми метками на чёрном фоне. Нижний субциферблат секунд напоминает приборную панель гоночного автомобиля.

Циферблат выполнен из прозрачного сапфира с минутной разметкой, люминесцентными блоками Super-LumiNova и лакированными золотыми индексами. Золотой оттенок гармонирует с наконечниками часовой и минутной стрелок, а также с тремя стрелками хронографа. Такой прогрессивный дизайн выглядит современно и сбалансировано.

Ограниченный выпуск и цена

TAG Heuer выпустит всего 30 пронумерованных экземпляров Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1. Для часов с такой сложной технологией производства и уникальным дизайном это достаточно щедрый тираж. Цена составляет 150 000 швейцарских франков, что отражает инновационность и эксклюзивность модели. Вероятно, эти часы заинтересуют коллекционеров и поклонников автоспорта с высоким уровнем дохода. Некоторые экземпляры могут даже оказаться на запястьях современных гонщиков.

Технические характеристики TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1

Параметр Описание Модель Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1 Циферблат Прозрачный сапфир с белыми метками, белые люминесцентные блоки Super-LumiNova, золотые лакированные индексы, два чёрных хронографа с белыми метками, открытый субсекундный счётчик Материал корпуса Матовый и пескоструйный Grade 5 титан с решётчатыми элементами, DLC-покрытый безель, 18К 2N жёлтое золото Размеры корпуса 41 мм (диаметр) × 47,9 мм (ушко-ушко) × 15,2 мм (толщина) Стекло Сапфировое, скошенное, выпуклое Задняя крышка Выпуклое, скошенное и полированное сапфировое стекло, крепится четырьмя винтами Механизм TAG Heuer 81-00: автоматический сплит-секундный хронограф, 36 000 полуколебаний/час, 65 часов запаса хода (55 часов с работающим хронографом), колонное колесо Водозащита 30 метров Ремешок Чёрный каучук и алькантара с застёжкой-бабочкой из Grade 5 титана с DLC-покрытием, полированная и матовая, с кнопками безопасности Функции Время (часы, минуты, малая секунда), сплит-секундный хронограф (12-часовой и 30-минутный счётчики, центральные стрелки с функцией rattrapante) Особенности Ограниченный выпуск — 30 пронумерованных экземпляров

Данная модель демонстрирует, как TAG Heuer сочетает традиции и инновации, создавая часы, которые отвечают требованиям современного автоспорта и коллекционеров. Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1 — пример передовых технологий и продуманного дизайна в сегменте люксовых хронографов.