Хронографы и автогонки — идеальное сочетание: Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz

Хронографы и автогонки — это союз, созданный на небесах.

Не нужно объяснять, насколько тесно связаны часы с мотоспортом; эта тема обсуждается давно, и некоторые бренды построили на этом всю свою репутацию. Действительно, мотоспорт напрямую повлиял на развитие современных хронографов. Но одно можно сказать наверняка: одни бренды попадают в точку, достигая всех поворотов, а другие… зачастую остаются в боксе. Но Nivada Grenchen — не из их числа. Скорее наоборот.

Если представить мудборд, посвящённый мотоспорту, он сочетал бы тёмные цвета резины, асфальта, следов торможения и углеродного волокна с яркими вспышками номеров, гравийных полос и гоночных шлемов. Это столкновение текстур и цветов на полной скорости. Именно этот мудборд вдохновил Nivada на создание последней модели — Chronoking Racing Mecaquartz.

Основа часов

Но прежде чем увлечься визуальной составляющей, давайте рассмотрим основу часов. Chronoking — это 38-миллиметровый хронограф из нержавеющей стали 316L с винтажными деталями: прямыми ушками и глубоко рифлёным тахиметрическим безелем. Несмотря на доступную цену, часы обладают водозащитой до 100 метров и оснащены двойным выпуклым сапфировым стеклом, придающим ретро-шик. Ещё одна интересная деталь — асимметричные кнопки хронографа, одна из которых выделена ярким цветом — прекрасный штрих для любителей гоночных хронографов.

Диаметр 38 мм и толщина 13,7 мм делают часы очень удобными для повседневного ношения, а с учётом безеля, который увеличивает общие пропорции до 39 мм, они сопоставимы по размеру с, пожалуй, самым известным гоночным хронографом — Daytona, известным своей комфортной посадкой. Корпус закрыт глухой завинчивающейся задней крышкой с гравировкой — простой и функциональный подход, без излишней вычурности, что логично, ведь механизм не является главной «фишкой» этих часов.

Дизайн и циферблаты

Главное достоинство Chronoking — это общий эстетический образ, особенно циферблаты. Возвращаясь к мудборду, Chronoking Racing сочетает мрачные, тёмные детали с яркими цветными акцентами. На первый взгляд это может показаться отвлекающим, но, как и у других узнаваемых хронографов Nivada Grenchen, результат — идеальные цветовые вспышки в нужных местах.

Всего представлено пять вариантов циферблатов: два из чёрного кованого углеродного волокна (каждый экземпляр уникален), глубокий металлический синий, серебристо-серый и потрясающий блестящий металлический зелёный цвет морской волны (teal). Все циферблаты выполнены в классической компоновке три-компакс: индикатор 24 часов на отметке «3», бегущие секунды на «6» и 60-минутный счётчик на «9». При этом цветовые решения для деталей на субциферблатах и кольцах варьируются — от жёлтого и оранжевого до синих, серых и чёрных оттенков. Каждая комбинация тщательно подобрана для создания уникального стиля, который выглядит просто великолепно.

Отделка циферблатов на этом ценовом уровне заслуживает отдельного внимания. Каждый цвет имеет свою текстуру: высокополированная металлическая фурнитура, зернистая поверхность цветных циферблатов, тонкая шлифовка серебристого варианта и матовый композит двух углеродных моделей. Всё это контрастирует с концентрическими кольцами внутри субциферблатов. В сочетании с полированными накладными часовыми метками создаётся изысканный образ с вниманием к деталям и, что важно, симметрией (с некоторыми тонкими асимметричными акцентами).

Безель и цветовые решения

Говоря о цвете, стоит отметить важную особенность Chronoking — безель. Каждый циферблат комплектуется стальным безелем с тахиметрической шкалой, цвет которого подобран в тон циферблата. Есть три варианта из стекла и два из алюминия. Эти яркие безели можно менять и покупать отдельно, что позволяет настраивать внешний вид Chronoking по своему вкусу. Такая возможность сейчас встречается редко, поэтому это свежий и интересный элемент, который открывает практически бесконечные цветовые комбинации, если у вас несколько Chronoking.

Механизм и надёжность

Для надёжности и практичности Nivada Grenchen выбрала механизм Seiko VK64 Mecaquartz. Он сочетает точность и долговечность кварца с ощущением механического хронографа при нажатии кнопок. Механизм не претендует на звание «красавца», поэтому его скрыли за глухой задней крышкой. Зато батарея обеспечивает около 3 лет работы, а точность составляет менее +/- 20 секунд в месяц при нормальных температурах.

Ремешки и браслеты

Nivada не ограничилась только вариантами циферблатов и сменными безелями — выбор ремешков и браслетов для Chronoking Racing тоже широк. Есть два варианта из нержавеющей стали: плоский браслет и «бисерный» (beads of rice). Также доступен чёрный резиновый ремешок в стиле Tropic, придающий ретро-атмосферу 1960-х. Для любителей классики предлагается шесть вариантов кожаных ремешков — от коричневых и чёрных до с фактурой «pebbled», гладких и перфорированных.

Цены и доступность Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz

Модель Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz поступит в продажу с 25 сентября 2025 года. Чёрная версия с углеродным циферблатом и многоцветными деталями субциферблатов — лимитированная серия из 500 экземпляров.

Цена: от 560 швейцарских франков.

Бренд Nivada Grenchen Модель Chronoking Racing Mecaquartz Размер корпуса 38 мм (диаметр) x 13,7 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 100 метров Стекло Двойное выпуклое сапфировое Циферблат Углеродное волокно, металлический синий или зелёный, шлифованный серый Браслет Плоский или «бисерный» из нержавеющей стали, чёрный резиновый Tropic, кожаные варианты Механизм Seiko VK64, mecaquartz Время работы батареи ~3 года Функции Часы, минуты, секунды, хронограф, сменный тахиметрический безель Доступность С 25 сентября, чёрная углеродная версия лимитирована 500 шт. Цена CHF 560 (на резиновом или кожаном ремешке), CHF 760 (на браслете)

Таким образом, Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz — это стильный, функциональный и доступный хронограф, который идеально вписывается в атмосферу мотоспорта и предлагает широкие возможности персонализации.