Хронографы и автогонки — идеальное сочетание: Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz

Хронографы и автогонки — это союз, созданный на небесах.
Не нужно объяснять, насколько тесно связаны часы с мотоспортом; эта тема обсуждается давно, и некоторые бренды построили на этом всю свою репутацию. Действительно, мотоспорт напрямую повлиял на развитие современных хронографов. Но одно можно сказать наверняка: одни бренды попадают в точку, достигая всех поворотов, а другие… зачастую остаются в боксе. Но Nivada Grenchen — не из их числа. Скорее наоборот.
Если представить мудборд, посвящённый мотоспорту, он сочетал бы тёмные цвета резины, асфальта, следов торможения и углеродного волокна с яркими вспышками номеров, гравийных полос и гоночных шлемов. Это столкновение текстур и цветов на полной скорости. Именно этот мудборд вдохновил Nivada на создание последней модели — Chronoking Racing Mecaquartz.
Основа часов
Но прежде чем увлечься визуальной составляющей, давайте рассмотрим основу часов. Chronoking — это 38-миллиметровый хронограф из нержавеющей стали 316L с винтажными деталями: прямыми ушками и глубоко рифлёным тахиметрическим безелем. Несмотря на доступную цену, часы обладают водозащитой до 100 метров и оснащены двойным выпуклым сапфировым стеклом, придающим ретро-шик. Ещё одна интересная деталь — асимметричные кнопки хронографа, одна из которых выделена ярким цветом — прекрасный штрих для любителей гоночных хронографов.
Диаметр 38 мм и толщина 13,7 мм делают часы очень удобными для повседневного ношения, а с учётом безеля, который увеличивает общие пропорции до 39 мм, они сопоставимы по размеру с, пожалуй, самым известным гоночным хронографом — Daytona, известным своей комфортной посадкой. Корпус закрыт глухой завинчивающейся задней крышкой с гравировкой — простой и функциональный подход, без излишней вычурности, что логично, ведь механизм не является главной «фишкой» этих часов.
Дизайн и циферблаты
Главное достоинство Chronoking — это общий эстетический образ, особенно циферблаты. Возвращаясь к мудборду, Chronoking Racing сочетает мрачные, тёмные детали с яркими цветными акцентами. На первый взгляд это может показаться отвлекающим, но, как и у других узнаваемых хронографов Nivada Grenchen, результат — идеальные цветовые вспышки в нужных местах.
Всего представлено пять вариантов циферблатов: два из чёрного кованого углеродного волокна (каждый экземпляр уникален), глубокий металлический синий, серебристо-серый и потрясающий блестящий металлический зелёный цвет морской волны (teal). Все циферблаты выполнены в классической компоновке три-компакс: индикатор 24 часов на отметке «3», бегущие секунды на «6» и 60-минутный счётчик на «9». При этом цветовые решения для деталей на субциферблатах и кольцах варьируются — от жёлтого и оранжевого до синих, серых и чёрных оттенков. Каждая комбинация тщательно подобрана для создания уникального стиля, который выглядит просто великолепно.
Отделка циферблатов на этом ценовом уровне заслуживает отдельного внимания. Каждый цвет имеет свою текстуру: высокополированная металлическая фурнитура, зернистая поверхность цветных циферблатов, тонкая шлифовка серебристого варианта и матовый композит двух углеродных моделей. Всё это контрастирует с концентрическими кольцами внутри субциферблатов. В сочетании с полированными накладными часовыми метками создаётся изысканный образ с вниманием к деталям и, что важно, симметрией (с некоторыми тонкими асимметричными акцентами).
Безель и цветовые решения
Говоря о цвете, стоит отметить важную особенность Chronoking — безель. Каждый циферблат комплектуется стальным безелем с тахиметрической шкалой, цвет которого подобран в тон циферблата. Есть три варианта из стекла и два из алюминия. Эти яркие безели можно менять и покупать отдельно, что позволяет настраивать внешний вид Chronoking по своему вкусу. Такая возможность сейчас встречается редко, поэтому это свежий и интересный элемент, который открывает практически бесконечные цветовые комбинации, если у вас несколько Chronoking.
Механизм и надёжность
Для надёжности и практичности Nivada Grenchen выбрала механизм Seiko VK64 Mecaquartz. Он сочетает точность и долговечность кварца с ощущением механического хронографа при нажатии кнопок. Механизм не претендует на звание «красавца», поэтому его скрыли за глухой задней крышкой. Зато батарея обеспечивает около 3 лет работы, а точность составляет менее +/- 20 секунд в месяц при нормальных температурах.
Ремешки и браслеты
Nivada не ограничилась только вариантами циферблатов и сменными безелями — выбор ремешков и браслетов для Chronoking Racing тоже широк. Есть два варианта из нержавеющей стали: плоский браслет и «бисерный» (beads of rice). Также доступен чёрный резиновый ремешок в стиле Tropic, придающий ретро-атмосферу 1960-х. Для любителей классики предлагается шесть вариантов кожаных ремешков — от коричневых и чёрных до с фактурой «pebbled», гладких и перфорированных.
Цены и доступность Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz
Модель Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz поступит в продажу с 25 сентября 2025 года. Чёрная версия с углеродным циферблатом и многоцветными деталями субциферблатов — лимитированная серия из 500 экземпляров.
Цена: от 560 швейцарских франков.
|Бренд
|Nivada Grenchen
|Модель
|Chronoking Racing Mecaquartz
|Размер корпуса
|38 мм (диаметр) x 13,7 мм (толщина)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь 316L
|Водозащита
|100 метров
|Стекло
|Двойное выпуклое сапфировое
|Циферблат
|Углеродное волокно, металлический синий или зелёный, шлифованный серый
|Браслет
|Плоский или «бисерный» из нержавеющей стали, чёрный резиновый Tropic, кожаные варианты
|Механизм
|Seiko VK64, mecaquartz
|Время работы батареи
|~3 года
|Функции
|Часы, минуты, секунды, хронограф, сменный тахиметрический безель
|Доступность
|С 25 сентября, чёрная углеродная версия лимитирована 500 шт.
|Цена
|CHF 560 (на резиновом или кожаном ремешке), CHF 760 (на браслете)
Таким образом, Nivada Grenchen Chronoking Racing Mecaquartz — это стильный, функциональный и доступный хронограф, который идеально вписывается в атмосферу мотоспорта и предлагает широкие возможности персонализации.