Главная » Обзор часов

Хронографы Kuoe Royal Smith 90-012: обзор и экспертный анализ

Хронографы Kuoe Royal Smith 90-012: обзор и экспертный анализ Обзор часов
Автор На чтение 4 мин Просмотров 33 Опубликовано

Kuoe (произносится как «кво») — бренд, который ранее не был предметом отдельной статьи на Onewatch, но давно привлекает внимание экспертов.

Мой коллега уже отмечал японскую марку, включив модель Old Smith 90-002 в список любимых часов стоимостью до €1,000. Сейчас у нас появилась возможность подробно рассмотреть новую серию — автоматические хронографы Royal Smith 90-012, которые бренд любезно предоставил для обзора. Это первая тройка автоматических хронографов Kuoe, и она заслуживает внимания.

Содержание
  1. История и особенности серии Kuoe Royal Smith 90-012
  2. Технические характеристики
  3. Варианты циферблатов и их особенности
  4. Детали дизайна циферблата
  5. Браслеты и их влияние на стиль часов
  6. Механизм и технические характеристики
  7. Комфорт ношения Kuoe Royal Smith 90-012
  8. Итоговая оценка Kuoe Royal Smith 90-012

История и особенности серии Kuoe Royal Smith 90-012

В каталоге Kuoe представлен интересный микс ретро-стиля и современных технологий, включая кварцевые и механические модели. Дизайн часов вдохновлен классическими силуэтами часов первой половины XX века. Например, Old Smith 90-002 черпает идеи из британских военных часов начала века, а модель Royal Smith 90-008 с корпусом в форме «тонно» отсылает к 1940-м годам.

Новые Royal Smith 90-012 — первые автоматические хронографы бренда, но не первые хронографы вообще. Они пришли на смену серии Royal Smith 90-010 с ручным заводом, выпущенной в прошлом году. Однако 90-012 — не просто автоматические версии предшественников. Они немного крупнее и представлены в нескольких вариантах циферблатов, что выделяет их на фоне предыдущих моделей.

Kuoe Royal Smith 90-012 Silver flat-lay, up close

Технические характеристики

  • Диаметр корпуса: 37 мм
  • Длина «ушек» (lug-to-lug): 44 мм
  • Толщина корпуса: 14,3 мм
  • Ширина между ушками: 20 мм
  • Водозащита: 50 м
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь
  • Кнопки хронографа: две прямоугольные, расположены справа
  • Заводная головка: классическая с насечками
Кстати, Вам также будет интересно:  Ручная работа Junghans Brings The Funk с моделью 1972 Competition FIS Edition Lemon

Kuoe Royal Smith 90-012 Salmon Pink flat-lay, up close

Несмотря на скромный диаметр, часы выглядят массивно из-за значительной толщины. Однако на запястье они сидят комфортно, что делает ношение приятным опытом.

Kuoe Royal Smith 90-012 case profile, crown side

Варианты циферблатов и их особенности

Kuoe предлагает три цвета циферблатов для двухрегистрового хронографа:

  • Лососево-розовый
  • Темно-синий (navy)
  • Серебристый

Kuoe Royal Smith 90-012 Salmon dial up close

Каждый цвет доступен в двух стилях оформления:

  • Полированные арабские цифры в стиле Бреге
  • Штриховые часовые метки (бар-индексы)

Первый вариант выглядит более классически, второй — современнее. Для обзора были предоставлены оба варианта, что позволило оценить различия.

Kuoe Royal Smith 90-012 Silver dial up close

Детали дизайна циферблата

  • Часовые метки расположены на текстурированном внешнем кольце
  • Окошко даты аккуратно интегрировано в позицию «6 часов»
  • Центральная часть циферблата слегка углублена и имеет вертикальную шлифовку
  • Два вспомогательных счетчика украшены азюражем (azurage) для дополнительной текстуры
  • Хронографическая шкала размещена на рельефном кольце (рео), обработанном круговой шлифовкой
  • Центральные стрелки — классического мечевидного типа, хронографическая стрелка тонкая с изогнутым наконечником
  • Стрелки вспомогательных счетчиков выполнены в стиле кинжала, что подчеркивает винтажный характер

Kuoe Royal Smith 90-012 Navy dial up close

Браслеты и их влияние на стиль часов

Для Kuoe Royal Smith 90-012 доступны два типа браслетов:

  • Плоский трехрядный (flat-link) — придает более современный вид, лучше сочетается с циферблатом на штриховых метках
  • Пятирядный Jubilee — усиливает классический образ, идеально подходит к циферблатам с цифрами Бреге

Оба браслета оснащены быстросъемными пружинными шпильками и винтовыми звеньями. Застежка имеет микрорегулировку без инструментов, что позволяет точно подогнать размер под запястье.

Kuoe Royal Smith 90-012 on flat-link and Jubilee-style bracelets, face down, clasp closed

Механизм и технические характеристики

Под стальным задним корпусом скрывается калибр TMI NE86A производства Seiko Instruments — автоматический хронограф с колонным колесом. Его параметры:

  • Частота: 28,800 полуколебаний в час
  • Запас хода: 45 часов
  • Точность: +25/-15 секунд в сутки
  • Расположение счетчиков: малые секунды — «3 часа», 30-минутный счетчик хронографа — «9 часов»

Kuoe Royal Smith 90-012 Navy with flat-link bracelet, end link

Комфорт ношения Kuoe Royal Smith 90-012

Несмотря на небольшой диаметр 37 мм, толщина 14,3 мм делает часы визуально массивными и несколько «тяжелыми» на запястье. Для комфортного ношения важно точно подогнать браслет, чтобы часы не смещались и не доставляли дискомфорта.

inside of Kuoe flat-link bracelet clasp

Мы тестировали часы на обоих браслетах и кожаном ремешке, который также входит в комплект. Для владельцев крупных запястий, как у меня, часы вполне удобны, но пропорции могли бы быть лучше при уменьшении толщины на 2 мм. Это улучшило бы посадку и визуальный профиль на руке.

Kuoe Royal Smith 90-012 Silver dial up close

Итоговая оценка Kuoe Royal Smith 90-012

Взаимодействие с часами доставляет удовольствие: хронограф работает четко, с приятными щелчками при запуске, остановке и сбросе. Это усиливает ощущение надежности и качества сборки.

Kuoe Royal Smith 90-012 Salmon Pink pocket shot

Kuoe Royal Smith 90-012 Silver on wrist, finger on pusher

Часы обладают ярко выраженным ретро-шармом, особенно модели с цифрами Бреге, которые вызывают ностальгические эмоции. Новые Royal Smith 90-012 удачно сочетают винтажный дизайн и современные технологии производства.

Kuoe Royal Smith 90-012 Silver pocket shot

Kuoe Royal Smith 90-012 Navy on wrist, finger on pusher

Цена в €2,000 ставит их в конкурентное поле с хронографами других небольших брендов, таких как Baltic, Nivada Grenchen и Furlan Marri.

Kuoe Royal Smith 90-012 Silver on wrist

В целом, Kuoe Royal Smith 90-012 — это качественные и привлекательные автоматические хронографы с характером. Единственным спорным моментом остается толщина корпуса, которая может стать предметом обсуждения среди поклонников компактных часов. Тем не менее, эта серия достойно дополняет коллекцию бренда и заслуживает внимания экспертов и коллекционеров.

Kuoe Royal Smith 90-012 Salmon Pink on wrist, arms crossed

Kuoe часы до 3000$ японские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by