Хронографы Kuoe Royal Smith 90-012: обзор и экспертный анализ

Kuoe (произносится как «кво») — бренд, который ранее не был предметом отдельной статьи на Onewatch, но давно привлекает внимание экспертов.

Мой коллега уже отмечал японскую марку, включив модель Old Smith 90-002 в список любимых часов стоимостью до €1,000. Сейчас у нас появилась возможность подробно рассмотреть новую серию — автоматические хронографы Royal Smith 90-012, которые бренд любезно предоставил для обзора. Это первая тройка автоматических хронографов Kuoe, и она заслуживает внимания.

История и особенности серии Kuoe Royal Smith 90-012

В каталоге Kuoe представлен интересный микс ретро-стиля и современных технологий, включая кварцевые и механические модели. Дизайн часов вдохновлен классическими силуэтами часов первой половины XX века. Например, Old Smith 90-002 черпает идеи из британских военных часов начала века, а модель Royal Smith 90-008 с корпусом в форме «тонно» отсылает к 1940-м годам.

Новые Royal Smith 90-012 — первые автоматические хронографы бренда, но не первые хронографы вообще. Они пришли на смену серии Royal Smith 90-010 с ручным заводом, выпущенной в прошлом году. Однако 90-012 — не просто автоматические версии предшественников. Они немного крупнее и представлены в нескольких вариантах циферблатов, что выделяет их на фоне предыдущих моделей.

Технические характеристики

Диаметр корпуса: 37 мм

Длина «ушек» (lug-to-lug): 44 мм

Толщина корпуса: 14,3 мм

Ширина между ушками: 20 мм

Водозащита: 50 м

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Кнопки хронографа: две прямоугольные, расположены справа

Заводная головка: классическая с насечками

Несмотря на скромный диаметр, часы выглядят массивно из-за значительной толщины. Однако на запястье они сидят комфортно, что делает ношение приятным опытом.

Варианты циферблатов и их особенности

Kuoe предлагает три цвета циферблатов для двухрегистрового хронографа:

Лососево-розовый

Темно-синий (navy)

Серебристый

Каждый цвет доступен в двух стилях оформления:

Полированные арабские цифры в стиле Бреге

Штриховые часовые метки (бар-индексы)

Первый вариант выглядит более классически, второй — современнее. Для обзора были предоставлены оба варианта, что позволило оценить различия.

Детали дизайна циферблата

Часовые метки расположены на текстурированном внешнем кольце

Окошко даты аккуратно интегрировано в позицию «6 часов»

Центральная часть циферблата слегка углублена и имеет вертикальную шлифовку

Два вспомогательных счетчика украшены азюражем (azurage) для дополнительной текстуры

Хронографическая шкала размещена на рельефном кольце (рео), обработанном круговой шлифовкой

Центральные стрелки — классического мечевидного типа, хронографическая стрелка тонкая с изогнутым наконечником

Стрелки вспомогательных счетчиков выполнены в стиле кинжала, что подчеркивает винтажный характер

Браслеты и их влияние на стиль часов

Для Kuoe Royal Smith 90-012 доступны два типа браслетов:

Плоский трехрядный (flat-link) — придает более современный вид, лучше сочетается с циферблатом на штриховых метках

Пятирядный Jubilee — усиливает классический образ, идеально подходит к циферблатам с цифрами Бреге

Оба браслета оснащены быстросъемными пружинными шпильками и винтовыми звеньями. Застежка имеет микрорегулировку без инструментов, что позволяет точно подогнать размер под запястье.

Механизм и технические характеристики

Под стальным задним корпусом скрывается калибр TMI NE86A производства Seiko Instruments — автоматический хронограф с колонным колесом. Его параметры:

Частота: 28,800 полуколебаний в час

Запас хода: 45 часов

Точность: +25/-15 секунд в сутки

Расположение счетчиков: малые секунды — «3 часа», 30-минутный счетчик хронографа — «9 часов»

Комфорт ношения Kuoe Royal Smith 90-012

Несмотря на небольшой диаметр 37 мм, толщина 14,3 мм делает часы визуально массивными и несколько «тяжелыми» на запястье. Для комфортного ношения важно точно подогнать браслет, чтобы часы не смещались и не доставляли дискомфорта.

Мы тестировали часы на обоих браслетах и кожаном ремешке, который также входит в комплект. Для владельцев крупных запястий, как у меня, часы вполне удобны, но пропорции могли бы быть лучше при уменьшении толщины на 2 мм. Это улучшило бы посадку и визуальный профиль на руке.

Итоговая оценка Kuoe Royal Smith 90-012

Взаимодействие с часами доставляет удовольствие: хронограф работает четко, с приятными щелчками при запуске, остановке и сбросе. Это усиливает ощущение надежности и качества сборки.

Часы обладают ярко выраженным ретро-шармом, особенно модели с цифрами Бреге, которые вызывают ностальгические эмоции. Новые Royal Smith 90-012 удачно сочетают винтажный дизайн и современные технологии производства.

Цена в €2,000 ставит их в конкурентное поле с хронографами других небольших брендов, таких как Baltic, Nivada Grenchen и Furlan Marri.

В целом, Kuoe Royal Smith 90-012 — это качественные и привлекательные автоматические хронографы с характером. Единственным спорным моментом остается толщина корпуса, которая может стать предметом обсуждения среди поклонников компактных часов. Тем не менее, эта серия достойно дополняет коллекцию бренда и заслуживает внимания экспертов и коллекционеров.