Hublot Spirit of Big Bang из матового карбона

Hublot — это бренд, вызывающий сильные эмоции, зачастую ещё до того, как кто-либо успеет всерьёз познакомиться с часами.

Отчасти это связано с очень широким ассортиментом — от сравнительно простых Classic Fusion до технически сложных моделей MP, а отчасти — с тем, что онлайн-обсуждения быстро превращаются в «истины», не подкреплённые реальным опытом ношения. После того как я носил и владел несколькими Hublot, а недавно провёл время с Spirit of Big Bang Frosted Carbon, я пришёл к выводу, что Hublot лучше всего воспринимать как два параллельных предложения: начальный уровень — дизайн-ориентированная роскошь с аутсорсинговыми, скромно отделанными механизмами, и более высокий сегмент — часовое мастерство, основанное на материалах, которое в отделке и эффектности может конкурировать с гораздо более дорогими соперниками.

Это не универсальная защита бренда и не критика. Это попытка поместить Spirit of Big Bang Frosted Carbon в правильный контекст и объяснить, почему, несмотря на мой скептицизм, именно эта модель меня «зацепила».

Два Hublot, два предложения ценности

Начнём с очевидного разделения. С одной стороны — Classic Fusion, «входной билет» в мир Hublot, который для многих и есть лицо бренда. В рознице эти часы не дешёвые, но внутри стоят в основном механизмы Sellita или ETA с отделкой, которая скорее функциональна, чем особенная. Для энтузиастов, которые ценят то, что внутри, разрыв между ценой и восприятием часового содержания становится проблемой. Если смотреть только на Classic Fusion, легко подтвердить стереотипы о «мемном Hublot».

С другой стороны — более привлекательное предложение Hublot. Поднимаясь в сегмент MP — модели вроде MP-10 или MP-11 — отделка, архитектура и смелость исполнения заметно возрастают. Я не эксперт по механизмам, но, сравнивая с иконами вроде Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak и Vacheron Constantin Overseas, не вижу очевидного визуального отставания в отделке топовых Hublot. Грань (anglage) острее, поверхности чётче, и в целом часы выглядят выполненными на высоком уровне, хотя и в совершенно другом дизайнерском языке, нежели старейшие женевские дома.

Иными словами, «ценность» Hublot растёт с уровнем модели. Оставаясь у входа, вы платите в основном за внешний вид. Поднимаясь выше, начинаете видеть, куда идут деньги — в материалы, отделку и эффект.

Личный опыт: Spirit of Big Bang Tiger

Моя первая покупка Hublot была не столько попыткой доказать что-то, сколько проверить собственные предположения. Я приобрёл Spirit of Big Bang Tiger, чтобы оценить часы лично, без скриншотов и шуточек. Это оказался хорошо продуманный дизайн, который носится лучше, чем я ожидал, с фирменной многослойной конструкцией корпуса, создающей глубину и интерес.

Однако были и недостатки. Счётчики хронографа были настолько перегружены, что страдала читаемость, а дата была так же трудноразличимой. Кнопки казались тугими, что снижало удовольствие от использования хронографа. Ни один из этих минусов не был критичным, но в совокупности я отнёс часы к категории «сильная идея, но исполнение не идеально».

Когда скептицизм встречается с реальностью: Frosted Carbon

Поэтому, когда появилась возможность познакомиться с Spirit of Big Bang Frosted Carbon, я подошёл к ней с осторожностью. В голове сразу возник список вопросов: сохранятся ли проблемы с читаемостью? Не будут ли кнопки по-прежнему тугими? Готов ли я платить за очередную версию часов с механизмом, корни которого уходят в 1960-е?

На бумаге сомнения были обоснованными. Вживую они быстро ушли на второй план. Корпус из матового «заснеженного» карбона не кажется трюком — это материал, использованный с намерением. «Искусство слияния» Hublot здесь ощущается тактильно: корпус словно обработан вручную светом. Матовая текстура разбивает отражения и подчёркивает слоистую структуру карбона, которая меняется в зависимости от угла обзора. Важно, что корпус не кажется хрупким или излишне «драгоценным». Это корпус, созданный с определённой целью, который при этом привлекает взгляд.

Отображение даты также заметно улучшилось. Если в Tiger приходилось щуриться, то в Frosted Carbon дата читается легко и быстро. Это кажется мелочью, но меняет взаимодействие с часами в повседневной жизни: вы перестаёте «приспосабливаться» к дизайну и просто пользуетесь ими. Счётчики хронографа по-прежнему перегружены — это часть открытого дизайна — но основное время читается проще, и это важно.

На поставляемом тканевом ремешке часы выглядят цельным объектом, а не набором идей. Ремешок визуально уравновешивает корпус, при этом сохраняя лёгкость и удобство. Впервые я не захотел сразу менять ремешок — сочетание работает «из коробки».

Вопрос об El Primero — честный взгляд

Использование механизма на базе El Primero вызывает предсказуемую критику. Для одних «1969» — синоним устаревания, для других — проверенная временем архитектура с богатой историей. Обе позиции верны, в зависимости от того, что вы цените. Если вы хотите хронограф с новаторским собственным механизмом и новым обозначением калибра, здесь этого нет. Если же вам нужен высокочастотный автоматический хронограф, который совершенствовался десятилетиями, обслуживается по всему миру и адаптирован к современным стандартам отделки, то наследие El Primero остаётся актуальным.

В Frosted Carbon открытая конструкция механизма выводит его на передний план, а при правильном освещении мосты и стальные детали демонстрируют привлекательный контраст, включая зеркальные поверхности, напоминающие чёрный полированный металл. Я не претендую на лабораторный анализ отделки, но визуально это приятно.

Честный взгляд на читаемость

Скелетонизация — это баланс: показать достаточно, чтобы оправдать концепцию, и скрыть достаточно, чтобы сохранить быструю читаемость времени и счётчиков. Frosted Carbon находится посередине. Основные элементы циферблата — часы и минуты — читаются хорошо при большинстве условий освещения, а улучшенное окно даты действительно лучше. Счётчики хронографа остаются скорее эстетическим элементом, чем образцом функциональности. Если вы покупаете часы для замера кругов на Ле-Мане, лучше поискать что-то другое. Если же вам важна инженерная театральность и посадка на запястье, вы, скорее всего, примете (или даже полюбите) этот компромисс.

О повседневном ношении

Матовый карбон лучше справляется с отпечатками и мелкими царапинами, чем полированный металл. Это игривое покрытие — оно «играет» на свету — но при этом практично в повседневной жизни. Такое необычное сочетание яркости и прощения отлично подходит характеру часов.

Дизайнерская целостность и разговор о «бюджетном RM»

Сравнения с Richard Mille неизбежны, когда речь идёт о корпусе tonneau, экзотических материалах и скелетонизированном циферблате. Можно назвать Spirit of Big Bang Frosted Carbon «бюджетным RM», но такое сравнение может затмить то, что Hublot действительно хорошо делает. Архитектура корпуса явно «хублотовская» — множественные плоскости, крепления как визуальные акценты, ощущение многослойной конструкции — а матовый карбон добавляет текстуру, которую RM редко использует именно так.

Сравнение полезно для установки ожиданий. Если вам нравится высокотехнологичный, архитектурный вид современных скелетонизированных часов, но вы не хотите тратить деньги RM, Frosted Carbon удовлетворит многие из этих желаний, при этом сохраняя собственную индивидуальность. Вы получаете эффект и историю материалов в упаковке, которая, по моим ощущениям, выглядит завершённой.

Место в недавнем ассортименте Hublot

За последнее десятилетие Hublot выпустил множество версий Spirit of Big Bang в разных материалах и цветах. Многие из них визуально эффектны, некоторые слишком полагаются на отделку или цветовую палитру. Frosted Carbon избегает этой ловушки. Материал — не просто покрытие, а неотъемлемая часть корпуса и способ выражения часов. Это ставит модель в верхнюю часть семейства Spirit для меня. Она также наиболее близка к тому, что Hublot делает лучше всего, когда находится на пике: сочетание инновационных материалов с индустриальным дизайном, который кажется инженерным, а не стилизованным. Здесь чувствуется эта философия. Часы не извиняются за современность — они её принимают.

Кому стоит рассмотреть эту модель

Если вы оцениваете часы в первую очередь по задней крышке, лупе и цените ручную отделку выше всего, модели MP могут быть вам ближе, чем линия Spirit. Если же вы хотите современный скелетонизированный хронограф, который больше похож на индустриальное искусство, чем на ретро-дань; если вам нравятся новые материалы, используемые тактильно, а не просто декоративно; и если вы реалистично относитесь к компромиссам в удобстве, Spirit of Big Bang Frosted Carbon — отличный выбор.

Это также модель, которая подходит к разным стилям одежды. На поставляемом тканевом ремешке она балансирует между агрессивностью и удобством. Достаточно лёгкая для долгого ношения, выразительная, чтобы чувствовать себя особенной, и достаточно прочная для повседневной жизни без излишней осторожности. Эти качества важнее, чем гонка за техническими характеристиками.

Заключительные мысли

Я начал этот путь скептиком с конкретными сомнениями, многие из которых сформировались после опыта с другой моделью Spirit. Frosted Carbon не стер все опасения. Счётчики хронографа по-прежнему перегружены. Но часы исправили главный недостаток для повседневного использования — читаемость даты — и обернули улучшения в корпус, который действительно поднимает дизайн на новый уровень.

В более широком смысле, это укрепило моё мнение о Hublot: судите бренд по его вершинам, а не по среднему уровню. На начальном уровне Hublot всё ещё просит много за механизмы и отделку, которые не соответствуют цене, если оценивать по традиционным меркам. Выше по линейке предложение становится яснее, и Frosted Carbon — хороший пример этого. Это современные часы с серьёзным подходом к материалам и механизмом, который, несмотря на исторические корни, выглядит привлекательно и надёжно. Они выражают «Искусство слияния» Hublot без крика, честно и в духе компании.

Если вас не волнит эстетика механизма, хорошая новость — вы можете оценить большинство достоинств часов с лицевой стороны. Если же вы интересуетесь механизмами, здесь достаточно деталей отделки, чтобы задержать взгляд. В любом случае Spirit of Big Bang Frosted Carbon заслуженно занимает место одной из лучших моделей Spirit за последнее десятилетие — не гонясь за наследием, а делая ставку на то, что Hublot умеет лучше всего. Для бренда, который живёт смелостью, именно такое сдержанное решение — позволить говорить материалам и архитектуре — может быть самым убедительным аргументом.

Hublot Spirit of Big Bang Frosted Carbon — цена и доступность

Модель Hublot Spirit of Big Bang Frosted Carbon будет доступна с октября 2025 года. Цена: 30 900 долларов США.