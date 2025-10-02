Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon с 5-дневным запасом хода

Когда бренды выпускают новые цветовые варианты часов, это часто воспринимается как нечто обыденное, ведь в девяти случаях из десяти подобные цвета уже встречались в той или иной форме.

Однако Hublot всегда предпочитает делать всё немного иначе. Да, бренд выпускает похожие цветовые решения в разных коллекциях, но при этом умело распределяет их по разным линейкам, не разбавляя эксклюзивность каждой из них. И не стоит забывать, что это не просто новый цвет — создание таких форм и оттенков в цветной керамике само по себе является сложной задачей.

Spirit of Big Bang Tourbillon с 5-дневным запасом хода — значимая модель для Hublot, хотя за шесть лет присутствия в каталоге она несколько оставалась в тени более смелых цветовых решений бренда. С этим запуском Hublot намерен исправить ситуацию, представив пять новых моделей с уникальным подходом, ранее не применявшимся в коллекции.

Дизайн и конструкция

Разумеется, Spirit of Big Bang не была бы собой без фирменного корпусного дизайна в форме «тонно», который остался неизменным в этой модели. Диаметр корпуса составляет 42 мм — относительно скромный размер, но за счёт удлинённой формы расстояние от ушка до ушка достаточно велико, что придаёт часам заметное присутствие на запястье, ставшее визитной карточкой Hublot. Конструкция в стиле «сэндвич» сохраняется, объединяя несколько слоёв керамики для создания функционального и технически продуманного корпуса с множеством мелких деталей.

Новые цветовые решения

Доступно четыре новых цветовых варианта керамики, заимствующих оттенки из разных уголков ассортимента Hublot. Ранее Spirit of Big Bang была доступна только в белой керамике или карбоне, за исключением нескольких ультралимитированных выпусков. Теперь представлены:

Ярко-красная керамика — один из самых сложных в производстве цветов,

Жёлтая керамика,

Чёрная керамика,

Потрясающий небесно-голубой цвет.

Кроме того, Hublot выпустил полностью чёрную версию из сапфира. Обе версии сохранили относительно простую функциональность корпуса: водонепроницаемость до 30 метров и сапфировые стекла спереди и сзади, обеспечивающие герметичность.

Циферблат и функциональность

Как и следовало ожидать, благодаря скелетонизированной архитектуре циферблата и механизма, можно видеть всю внутреннюю работу часов. Форма «тонно» усложняет размещение всех элементов, поэтому основная часть циферблата со стрелками смещена вправо, что позволяет разместить индикатор запаса хода на отметке «8 часов», а турбийон — на «6 часах». Все элементы соединены тонкими, паутинами напоминающими мостами, которые оставляют механизм максимально открытым. Интересно, что несмотря на сложность конструкции, дизайн остаётся достаточно читаемым — редкое качество для часов такого уровня.

Каждый цвет корпуса повторён и на циферблате: минутные метки, стрелки и индикатор запаса хода окрашены в тот же цвет, что и корпус. Впервые Hublot предлагает коллекционерам дополнительный безель на выбор из более чем двадцати вариантов в разных цветах и материалах (карбон или керамика), с инкрустацией или без неё. Это открывает простор для самых смелых комбинаций и персонализации.

Механизм

Внутри часов установлен мануальный калибр HUB6020 собственной разработки, ранее использовавшийся в модели Spirit of Big Bang SORAI. Этот калибр с частотой 3 Гц обеспечивает впечатляющий 5-дневный запас хода. Для механизма с турбийоном он достаточно лаконичен, что положительно сказывается на читаемости и не создаёт ощущения перегруженности.

Ремешки и кастомизация

В комплекте идут два ремешка: чёрный из вулканизированной резины и тактический ремешок на липучке. Они хороши, но главная идея часов — кастомизация. В рамках этой концепции Hublot предлагает коллекционерам выбрать дополнительный ремешок, который будет сочетаться с выбранным безелем, расширяя возможности персонализации и позволяя владельцам сделать часы по-настоящему уникальными. Ремешки выполнены из разнообразных материалов и оснащены керамическими элементами, подчёркивающими высокотехнологичный характер корпуса.

Цена и доступность Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve

Эта капсульная коллекция будет доступна в бутиках Hublot, каждая версия ограничена 20 экземплярами.

Параметр Значение Бренд Hublot Модель Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve Референсы 645.CF.8513.NR – красная керамика<br>645.CI.1137.NR – чёрная керамика<br>645.CY.4723.NR – жёлтая керамика<br>645.EX.5123.NR – небесно-голубая керамика<br>645.JB.4934.RX – чёрный сапфир Размер корпуса 42 мм (ширина) x 14,1 мм (толщина) Материал корпуса Микропескоструйная и полированная керамика или чёрный сапфир Водозащита 30 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Скелетонизированный, цвет совпадает с корпусом Ремешок Чёрный вулканизированный каучук с раскладывающейся застёжкой<br>Ремешок на липучке<br>Дополнительный ремешок по выбору клиента Механизм HUB6020, мануальный, собственный калибр Запас хода 120 часов (5 дней) Функции Часы, минуты, индикатор запаса хода, турбийон Доступность Ограничено 20 экземплярами на каждый цвет (всего 100 штук) Цена 104 000 долларов США (керамика)<br>161 000 долларов США (сапфир)

Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon с 5-дневным запасом хода — это не просто часы, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе инновационные материалы, уникальный дизайн и высочайшее качество исполнения, что делает их желанным приобретением для коллекционеров и ценителей эксклюзивных часов.