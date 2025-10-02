Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon с 5-дневным запасом хода

Когда бренды выпускают новые цветовые варианты часов, это часто воспринимается как нечто обыденное, ведь в девяти случаях из десяти подобные цвета уже встречались в той или иной форме.
Однако Hublot всегда предпочитает делать всё немного иначе. Да, бренд выпускает похожие цветовые решения в разных коллекциях, но при этом умело распределяет их по разным линейкам, не разбавляя эксклюзивность каждой из них. И не стоит забывать, что это не просто новый цвет — создание таких форм и оттенков в цветной керамике само по себе является сложной задачей.
Spirit of Big Bang Tourbillon с 5-дневным запасом хода — значимая модель для Hublot, хотя за шесть лет присутствия в каталоге она несколько оставалась в тени более смелых цветовых решений бренда. С этим запуском Hublot намерен исправить ситуацию, представив пять новых моделей с уникальным подходом, ранее не применявшимся в коллекции.
Дизайн и конструкция
Разумеется, Spirit of Big Bang не была бы собой без фирменного корпусного дизайна в форме «тонно», который остался неизменным в этой модели. Диаметр корпуса составляет 42 мм — относительно скромный размер, но за счёт удлинённой формы расстояние от ушка до ушка достаточно велико, что придаёт часам заметное присутствие на запястье, ставшее визитной карточкой Hublot. Конструкция в стиле «сэндвич» сохраняется, объединяя несколько слоёв керамики для создания функционального и технически продуманного корпуса с множеством мелких деталей.
Новые цветовые решения
Доступно четыре новых цветовых варианта керамики, заимствующих оттенки из разных уголков ассортимента Hublot. Ранее Spirit of Big Bang была доступна только в белой керамике или карбоне, за исключением нескольких ультралимитированных выпусков. Теперь представлены:
- Ярко-красная керамика — один из самых сложных в производстве цветов,
- Жёлтая керамика,
- Чёрная керамика,
- Потрясающий небесно-голубой цвет.
Кроме того, Hublot выпустил полностью чёрную версию из сапфира. Обе версии сохранили относительно простую функциональность корпуса: водонепроницаемость до 30 метров и сапфировые стекла спереди и сзади, обеспечивающие герметичность.
Циферблат и функциональность
Как и следовало ожидать, благодаря скелетонизированной архитектуре циферблата и механизма, можно видеть всю внутреннюю работу часов. Форма «тонно» усложняет размещение всех элементов, поэтому основная часть циферблата со стрелками смещена вправо, что позволяет разместить индикатор запаса хода на отметке «8 часов», а турбийон — на «6 часах». Все элементы соединены тонкими, паутинами напоминающими мостами, которые оставляют механизм максимально открытым. Интересно, что несмотря на сложность конструкции, дизайн остаётся достаточно читаемым — редкое качество для часов такого уровня.
Каждый цвет корпуса повторён и на циферблате: минутные метки, стрелки и индикатор запаса хода окрашены в тот же цвет, что и корпус. Впервые Hublot предлагает коллекционерам дополнительный безель на выбор из более чем двадцати вариантов в разных цветах и материалах (карбон или керамика), с инкрустацией или без неё. Это открывает простор для самых смелых комбинаций и персонализации.
Механизм
Внутри часов установлен мануальный калибр HUB6020 собственной разработки, ранее использовавшийся в модели Spirit of Big Bang SORAI. Этот калибр с частотой 3 Гц обеспечивает впечатляющий 5-дневный запас хода. Для механизма с турбийоном он достаточно лаконичен, что положительно сказывается на читаемости и не создаёт ощущения перегруженности.
Ремешки и кастомизация
В комплекте идут два ремешка: чёрный из вулканизированной резины и тактический ремешок на липучке. Они хороши, но главная идея часов — кастомизация. В рамках этой концепции Hublot предлагает коллекционерам выбрать дополнительный ремешок, который будет сочетаться с выбранным безелем, расширяя возможности персонализации и позволяя владельцам сделать часы по-настоящему уникальными. Ремешки выполнены из разнообразных материалов и оснащены керамическими элементами, подчёркивающими высокотехнологичный характер корпуса.
Цена и доступность Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve
Эта капсульная коллекция будет доступна в бутиках Hublot, каждая версия ограничена 20 экземплярами.
|Параметр
|Значение
|Бренд
|Hublot
|Модель
|Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve
|Референсы
|645.CF.8513.NR – красная керамика<br>645.CI.1137.NR – чёрная керамика<br>645.CY.4723.NR – жёлтая керамика<br>645.EX.5123.NR – небесно-голубая керамика<br>645.JB.4934.RX – чёрный сапфир
|Размер корпуса
|42 мм (ширина) x 14,1 мм (толщина)
|Материал корпуса
|Микропескоструйная и полированная керамика или чёрный сапфир
|Водозащита
|30 метров
|Стекло
|Сапфировое спереди и сзади
|Циферблат
|Скелетонизированный, цвет совпадает с корпусом
|Ремешок
|Чёрный вулканизированный каучук с раскладывающейся застёжкой<br>Ремешок на липучке<br>Дополнительный ремешок по выбору клиента
|Механизм
|HUB6020, мануальный, собственный калибр
|Запас хода
|120 часов (5 дней)
|Функции
|Часы, минуты, индикатор запаса хода, турбийон
|Доступность
|Ограничено 20 экземплярами на каждый цвет (всего 100 штук)
|Цена
|104 000 долларов США (керамика)<br>161 000 долларов США (сапфир)
Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon с 5-дневным запасом хода — это не просто часы, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе инновационные материалы, уникальный дизайн и высочайшее качество исполнения, что делает их желанным приобретением для коллекционеров и ценителей эксклюзивных часов.