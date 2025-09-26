ID Genève: Часы, посвящённые Целям устойчивого развития ООН

С 2020 года компания ID Genève выпускает часы, ориентированные на более устойчивое и справедливое будущее.

100% швейцарские часы бренда включают инновационные компоненты, такие как самовосстанавливающийся углеродное волокно, переработанная нержавеющая сталь и ремешки из альтернативных кожаных материалов. В честь 10-летия 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединённых Наций ID Genève представила лимитированную модель Circular SDG во время Климатической недели в Нью-Йорке при поддержке бизнес-партнёра и защитника окружающей среды Леонардо ДиКаприо.

Это наш первый материал о часах ID Genève. Если вы интересуетесь устойчивым часовым производством, возможно, вы уже знакомы с этим брендом. Соучредители Николя Фройдигер, Седрик Мульхаузер и Сингал Депери рассматривают свои часы как символы роскоши с целью. Они считают, что производители предметов роскоши должны играть важную роль в глобальной повестке устойчивого развития. Именно поэтому они поддержали 17 амбициозных Целей устойчивого развития ООН. Эти цели направлены на искоренение бедности, защиту планеты и обеспечение мира и процветания для всех к 2030 году. Они охватывают такие сферы, как здравоохранение, образование, равенство, борьба с изменением климата и ответственное экономическое развитие, предоставляя общий план устойчивого прогресса во всём мире. Теперь давайте рассмотрим, как ID Genève вносит свой вклад в это.

ID Genève Circular SDG

Лимитированная модель, посвящённая Целям устойчивого развития, не является полностью новой разработкой. Она основана на часах из коллекции Circular C. Буква «C» означает углерод, но не просто углерод — компания CompPair разработала углеродное волокно, использованное в безеле и защитных накладках по бокам корпуса. Материал обладает технологией HealTech, что означает, что при нагревании до 100–150 градусов Цельсия мелкие повреждения самовосстанавливаются. Этот передовой материал также помогает сделать ремонт поездов и космических аппаратов менее затратным и более экологичным.

Остальная часть корпуса диаметром 41 мм выполнена из 100% переработанной нержавеющей стали с биооснованным чёрным PVD-покрытием. Как и защитные накладки корпуса, циферблат выполнен из углеродного волокна. Часовая и минутная шкала состоит из блоков переработанного Super-LumiNova в цветах, соответствующих палитре ЦУР. Циферблат защищён плоским сапфировым стеклом, изготовленным на 70% из переработанного сапфира с антибликовым покрытием. В положении «3 часа» расположено окошко даты, которое, надеемся, не будет самовосстанавливаться.

Переработанные механизмы ETA

С помощью заводной головки типа push-pull на позиции «3 часа» можно управлять автоматическим механизмом ETA 2824. Калибры для этих часов были отреставрированы и взяты из непроданных запасов. Команда сознательно выбрала этот известный и надёжный механизм, который легко ремонтируется любым часовщиком в мире, а запасные части доступны. Механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 25 камней и обладает запасом хода 38 часов.

Механизм виден через сапфировое стекло задней крышки. Однако большая часть стекла покрыта 17 цветами, символизирующими Цели устойчивого развития. На задней крышке также указана водонепроницаемость до 50 метров и ограниченный тираж — всего 17 экземпляров, что снова отсылает к числу ЦУР. Часы комплектуются ремешком от компании NFW, специализирующейся на материалах без пластика. Ремешок выполнен из Mirum — материала на основе натурального каучука, растительных масел и восков. Покупатели также могут выбрать браслет из нержавеющей стали с PVD-покрытием.

Условия покупки

Кроме Cedric Bellon, мало кто из часовых брендов уделяет столько внимания устойчивому развитию. Тем не менее, впечатляет, что такой молодой бренд, как ID Genève, может сотрудничать с глобальной инициативой ООН по Целям устойчивого развития. Множество переработанных и инновационных компонентов в этих часах делают их отличным примером того, что возможно в области устойчивого производства в сегменте роскошных часов.

Лимитированная модель ID Genève Sustainable Development Goals выходит сегодня в рамках Климатической недели в Нью-Йорке. Цена составляет 10 500 долларов США (без учёта налогов). Купить один из 17 экземпляров можно только при подтверждённой приверженности одной или нескольким из 17 ЦУР. 10% от продаж направляются в инициативу ООН по Целям устойчивого развития.

Пожалуйста, оставляйте в комментариях своё мнение о новых часах ID Genève и о том, как вы относитесь к устойчивому развитию в сегменте роскошных часов.

