IFL Watches представляет коллекцию Citizen Tsuyosa Puzzle

IFL Watches возвращается с новыми творениями — коллекцией Puzzle.

Основанные на модели Citizen Tsuyosa, эти часы сразу узнаваемы и вдохновлены очень желанными и дорогими люксовыми часами. Несмотря на знакомый внешний вид, эти модели обладают особым очарованием благодаря вручную расписанным циферблатам.

IFL Watches создала впечатляющую коллекцию расписных шедевров, используя современные часы в качестве надежной основы. Модели от Doxa, Bulova, Tissot, Timex и Citizen — лишь некоторые из тех, которые были модифицированы с помощью искусно выполненной росписи. Многие из них включают персонажей или сцены, что и делает сегодняшнюю коллекцию Puzzle уникальной для бренда.

Коллекция Puzzle от IFL Watches

Последние творения IFL Watches основаны на популярных моделях Citizen Tsuyosa. Коллекция Puzzle состоит из двух вариантов с корпусом диаметром 37 мм или 40 мм и соответствующим интегрированным браслетом из нержавеющей стали. С толщиной менее 12 мм обе версии очень удобны для повседневного ношения. Внутри установлен автоматический механизм Citizen 8210 с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода около 42 часов. Каждые часы имеют водозащиту до 50 метров.

Ярко детализированные циферблаты

В пресс-материалах IFLW открыто признает вдохновение для новой коллекции Puzzle. Бренд отмечает популярность и ценность часов с циферблатами в виде пазлов среди коллекционеров. Честно говоря, мне известна лишь одна модель с таким дизайном — Rolex Day-Date Emoji, также известные как Puzzle, выпущенные в 2023 году. Этот релиз вызвал неоднозначную реакцию, но яркий циферблат в технике шамплеве оказался успешным. Правда, это очень дорогие часы — их цена составляет около 240 000 евро.

Именно здесь коллекция IFL Puzzle выступает как более доступная, но при этом достоверная альтернатива. Нет, в этих часах нет часовых меток в виде багетных камней или корпуса из драгоценных металлов. Однако вручную расписанный циферблат яркий и игривый. Краска имеет текстуру и рельеф, имитирующий вышеупоменную эмаль. Будь то модель с розовым циферблатом диаметром 37 мм или вариант с голубым циферблатом диаметром 40 мм, узор одновременно знаком и привлекателен.

Ограниченный выпуск, но с возможностью выбора

Как и все релизы IFLW, часы коллекции Puzzle выпускаются ограниченным тиражом. Бренд выпустит всего по 200 экземпляров каждой модели по цене €890 / US$890 / £790. На официальном сайте компании была создана лист ожидания, а продажи начнутся сегодня, 6 октября, в 16:00 по центральноевропейскому летнему времени (CEST). Хотя некоторым может не понравиться близость дизайна к Rolex, справедливо сказать, что Day-Date недоступны почти для всех. Это делает предложение IFL интересным, поскольку часы доступны и имеют элементы ручной работы. Что вы думаете о последнем релизе IFL Watches? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.

