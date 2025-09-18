Испытание Montblanc 1858 Cylindrical Tourbillon Geosphere LE

Город с населением всего 929 человек можно назвать сонным. Виллере, расположенный в швейцарском кантоне Берн, действительно тихий.

Он зажат между двумя горными хребтами Юры, и, кроме пиццерии, которая по какой-то причине подаёт голландское пиво вместо швейцарского, это уединённое место кажется вне времени. Тем не менее, время играет очень важную роль в Виллере. И для тех, кто ценит запечатление времени в механических часах, Виллере — место большого волнения. Именно здесь, по адресу Rue Principale 36, находится ателье Minerva. В этой скромной мануфактуре творится часовой магии: изготавливаются спирали баланса и хронографы с монопушером и ратрапантой. Здесь же специализированные мастера полностью вручную создают ультралимитированную и сложную модель Montblanc 1858 Cylindrical Tourbillon Geosphere Around the World In 80 Days Limited Edition – Chapter Three… и делают это снова и снова.

История бренда Minerva началась в 1858 году, и в честь этого Montblanc, в состав которого теперь входит Minerva, использует этот год в названии коллекции. Была создана трилогия исключительных часов, демонстрирующих все аспекты высокой часовой моды (Haute Horlogerie), освоенные в Minerva. Редакция Onewatch отправилась в Виллере, чтобы увидеть и испытать последнюю часть трилогии Haute Horlogerie, вдохновлённой романом Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Финальная глава часовой трилогии изображает последний этап легендарного приключения Филеаса Фогга и его верного французского камердинера Жана Пасспарту.

Испытание Montblanc 1858 Cylindrical Tourbillon Geosphere Around the World In 80 Days Limited Edition – Chapter Three

Предположим, вы знакомы с историей Филеаса Фогга. Это тот самый человек, который в Лондонском Реформ-клубе хвастался, что сможет обогнуть земной шар за 80 дней, и отправился проверить это на деле. Его гонка со временем стала темой трилогии часов Montblanc, созданной специалистами Minerva, мастерами сложных механизмов, отделки, декора и различных ремёсел.

Montblanc 1858 Cylindrical Tourbillon Geosphere Around the World in 80 Days Limited Edition выполнены в корпусе из розового золота размером 47 × 16,6 мм с лазерной гравировкой на безеле из того же металла. Для справки: две предыдущие модели были выполнены из белого золота и фирменного Lime Gold. Щедрый корпус — это рамка, а циферблат — холст, на котором изображены сцены последнего этапа путешествия Филеаса Фогга и Жана Пасспарту от Йокогамы до Лондона через Сан-Франциско и Нью-Йорк. Приключение «читается», начиная слева от турбийона. Но давайте сделаем паузу и не будем спешить, потому что турбийон заслуживает особого внимания.

Тайна цилиндрической спирали баланса

Цилиндрический турбийон Montblanc — настоящее произведение часового искусства и тонкости. Турбийон оснащён двойным изогнутым трёхмерным мостом с выпуклой формой, гармонирующей с двумя глобусами на циферблате, о которых мы расскажем позже. Под ним большая клетка совершает полный оборот за 60 секунд. Каждый мост требует более семи дней ручной работы и полировки мастером-часовщиком. Результат — безупречная отделка, подчёркивающая техническое и художественное мастерство. Кстати, финальные часы создаёт один часовщик, который собирает их от начала до конца. Сборка происходит дважды, чтобы гарантировать техническое и эстетическое совершенство.

Цилиндрическая спираль баланса — одна из самых увлекательных особенностей турбийона. В отличие от плоских традиционных спиралей, цилиндрические считаются вершиной точности и в прошлом использовались только в лучших морских хронометрах. Такие хронометры были жизненно важны для навигации, позволяя морякам с беспрецедентной точностью определять долготу во время длительных путешествий. В Minerva изготавливают такую спираль, формируя эластичную металлическую проволоку концентрически в идеально равных витках, расположенных вертикально, а не рядом друг с другом. Такая конструкция устраняет небольшую эксцентриситет центра тяжести — недостаток плоских спиралей — и обеспечивает наилучшую хронометрическую точность.

Цилиндрическая спираль, почитаемая в прошлом и восхищаемая сегодня, остаётся символом эксклюзивной высокой часовой моды. Мы видели оборудование, нам объяснили сложности процесса и наблюдали за работой часовщика, но процесс настолько эксклюзивен и уникален, что фотографировать было запрещено.

Мост турбийона

Не спешите, мы ещё не готовы к отправлению, потому что о турбийоне в этих часах есть ещё что рассказать. Механизм с ручным заводом MB M68.40 включает 91 деталь турбийона, который привлекает внимание своим двойным изогнутым трёхмерным бесконечным мостом. Выпуклая форма не только сложна в производстве, но и требует кропотливой отделки по высочайшим стандартам, как рассказал нам часовщик. На изготовление и полировку этого уникального моста уходит более семи дней.

Погружаясь глубже в механизм, не спешите садиться на поезд в горы Гумбольдта в Неваде и дальше на пароход Генриетта — он всё равно остановится посреди Атлантики из-за отсутствия угля. Давайте ещё немного полюбуемся 281-детальным механизмом с ручным заводом внутри часов. Калибр с частотой 3 Гц показывает местное время с помощью синих стальных стрелок часов и минут, вдохновлённых карманными часами XIX века. Нельзя не заметить два глобуса — Северного и Южного полушарий — которые показывают 24 часовых пояса и смену дня и ночи.

Готовы завершить путешествие?

Пора завершить кругосветное путешествие и осмотр циферблата. Начинаем с верхнего левого угла, где изображено прибытие героев в Сан-Франциско на лодке. После этого поезд, на котором они пересекают США, останавливается из-за стада бизонов. Затем пароход из Нью-Йорка, который должен переправить героев через Атлантику, останавливается из-за отсутствия топлива. Вот почему на отметке «6 часов» мы видим Филеаса Фогга с портфелем и игральными картами в руках. Слева от него — Пасспарту с монетами и счётом за газ. Помните, он забыл потушить горелку перед отъездом из Лондона, что обошлось ему в круглую сумму? Справа стоит миссис Ауда, одетая невестой, держащая обручальные кольца и цветок граната — цветок в оттенке её губ.

На заднем плане — карта мира XIX века с выделением Пэлл-Молл в Лондоне. Карманные часы на отметке «3 часа» показывают 20:44 — время прибытия Фогга в Реформ-клуб и триумфальное завершение его эпического путешествия.

Циферблат выполнен из латуни и перламутра, на его создание ушёл почти месяц. Верхняя часть украшена аппликацией из перламутра. Нижняя часть, изготовленная из немецкого серебра, лазерно текстурирована, вручную гравирована и украшена деликатной миниатюрной живописью.

Исключительное путешествие

Montblanc 1858 Cylindrical Tourbillon Geosphere Around the World In 80 Days Limited Edition – Chapter Three (реф. 134294 / цена по запросу) демонстрирует множество технических, функциональных и эстетических деталей, из которых сложно выделить что-то одно. Однако некоторые детали заслуживают особого внимания, например, два неподвижных миниатюрных глобуса, изображающих Северное и Южное полушария. На них тонко выгравированы и вручную раскрашены континенты, океаны и меридианы. Вокруг них вращаются 24-часовые диски с индикаторами дня и ночи — один вращается по часовой стрелке, другой — против. Это позволяет владельцу отслеживать время и освещённость по всему миру. И, говоря о владельцах, только трое смогут использовать эти часы как настоящие дорожные — всего будет выпущено три экземпляра.

Во время путешествий владельцы могут настраивать индикаторы с помощью заводной головки на «3 часа» и кнопки на «8 часов». Вытянув головку, они устанавливают местное время и синхронизируют мировое время на двух 24-часовых глобусах. После выравнивания смена часового пояса происходит легко — достаточно нажать кнопку на «8 часов», чтобы сдвинуть часовую стрелку на один час без нарушения минут.

Заключительные слова о Montblanc 1858 Cylindrical Tourbillon Geosphere Around the World In 80 Days Limited Edition – Chapter Three

Помимо завораживающего турбийона, одна из самых приятных деталей расположена в центре слева на циферблате. Там изображено, как все ненужные деревянные части парохода Генриетта рубятся на дрова для топлива. Это забавный штрих в серьёзно сложных часах, который показывает, что Montblanc через ателье Minerva в Виллере способен играть на высочайшем уровне Haute Horlogerie. Эти часы научили нас тому, что город с населением всего 929 человек может стать центром — возможно, не ремесленного пива, но потрясающего часового мастерства.