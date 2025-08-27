Исследуя новые горизонты с Zenith Chronomaster Sport Meteorite

Если в коллекции Zenith есть одна модель, которая демонстрирует большое разнообразие творческих поисков бренда, то это Chronomaster Sport.

Представленный в 2021 году, этот популярный хронограф быстро стал одним из главных успехов марки. Кроме того, дизайнерская команда использовала Chronomaster Sport как благодарное полотно для воплощения самых разных креативных идей. В год 160-летия бренда нам уже представили яркую модель с синим керамическим безелем на выставке Watches and Wonders. Для своей новейшей версии Chronomaster Sport творческая команда Zenith представила модель из нержавеющей стали с великолепным циферблатом из метеорита. Мне посчастливилось носить часы несколько дней и узнать о них больше.

Отличный способ продемонстрировать креативность дизайнеров Zenith — выделить некоторые из моих личных фаворитов Chronomaster Sport. Мой главный выбор — Chronomaster Sport Titanium, выпущенный в прошлом году. Другие впечатляющие модели включают версию из розового золота с черным циферблатом, специальное триколор-издание Boutique Edition, стальную модель с розовым циферблатом, созданную в поддержку фонда Susan G. Komen по борьбе с раком груди, а также уникальную версию из 18-каратного розового золота с инкрустацией драгоценными камнями и циферблатом из метеорита.

Последняя версия напрямую связана с часами из этого обзора, поскольку обе имеют циферблаты из метеорита. Однако, если версия из 18-каратного розового золота поражает своей экстравагантностью, новая модель из нержавеющей стали демонстрирует, что циферблат из метеорита может быть изысканным, не переходя грань вычурности.

Детали новой Zenith Chronomaster Sport Meteorite

В сущности, это довольно простое заключение — новая модель представляет собой вариант Chronomaster Sport с другим циферблатом. Но иногда именно простота создает эффект. Начнем с деталей.

Новая Zenith Chronomaster Sport имеет корпус из нержавеющей стали диаметром 40 мм, толщиной 13,6 мм, расстояние от ушка до ушка чуть менее 47 мм и водозащиту до 100 метров. Корпус сочетается с фиксированным черным керамическим безелем с шкалой 1/10 секунды. Заполненные белой краской гравированные метки хорошо контрастируют с безелем, а надпись «1/10th of a second» намекает на особый хронографический механизм, который приводит часы в движение.

Главной особенностью этого релиза является великолепный циферблат из метеорита. Специальный циферблат дополнен тремя счетчиками, переходящими от белого к светло-серому и темно-серому цвету. Эти оттенки идеально сочетаются с тоном циферблата, создавая приятное монохромное впечатление. Верхняя часть нанесенных и граненых меток заполнена черным лаком. Внутренние короткие стороны также покрыты белым люминесцентным составом Super-LumiNova, что позволяет читать время в темноте.

Общее монохромное оформление с множеством приятных деталей

Та же цветовая гамма продолжается на стрелках, которые также заполнены черным лаком и белым Super-LumiNova. Как и во всех часах с механизмом El Primero, окошко даты аккуратно расположено между метками на 4 и 5 часах. Небольшой акцент цвета добавляет красный наконечник центральной стрелки хронографа. Маленькие стрелки на счетчиках хронографа на 3 и 6 часах также имеют красные детали. В завершение циферблат украшает нанесенная звезда Zenith и черная печатная надпись в верхней части.

Часы комплектуются знакомым браслетом в стиле Oyster с тремя звеньями и застежкой с двойным замком безопасности. Как и в других моделях Chronomaster Sport, центральные звенья браслета полированные, а внешние — матовые.

В целом, монохромное оформление с небольшими красными акцентами напоминает мне Chronomaster Sport Titanium. Если поставить их рядом, они составят идеальный дуэт двух моделей Chronomaster Sport, выполненных по-разному, но сохраняющих неповторимое очарование. Главным отличием, конечно, является циферблат. Новый циферблат из метеорита прекрасно проработан и сразу привлекает внимание.

Калибр Zenith El Primero 3600

Если перевернуть часы, то можно увидеть калибр Zenith El Primero 3600. Этот высокочастотный автоматический механизм работает на частоте 36 000 полуколебаний в час (5 Гц) и обеспечивает запас хода до 60 часов.

Самая впечатляющая особенность этого фирменного хронографического калибра — наблюдать, как центральная стрелка хронографа совершает полный оборот за десять секунд. Это позволяет измерять прошедшее время с точностью до 1/10 секунды по шкале на черном керамическом безеле. Эта необычная функция в первую очередь служит своего рода «трюком для вечеринки», но техническое достижение, сделавшее это возможным, впечатляет не меньше.

Ношение Zenith Chronomaster Sport Meteorite

Если вы когда-либо носили Zenith Chronomaster Sport и вам это нравилось, то здесь ничего не изменилось. Спортивный хронограф удобно сидит на запястье, что делает его легким в ношении. Размер и пропорции идеально подходят для моего запястья 18,5 см, превращая каждое взаимодействие с часами в удовольствие.

Что выделяет эту версию для меня — это сочетание общего монохромного стиля с невероятным уровнем детализации при более близком рассмотрении. Эта постоянная игра между общей картиной и тонкими деталями делает модель Meteorite прекрасным дополнением к линейке.

В целом можно с уверенностью сказать, что Zenith Chronomaster Sport отбросил первоначальный отпечаток вдохновения дизайном Daytona. Это во многом связано с разнообразием версий, которые мы видели, выходящих из дизайн-студии Zenith. Спортивный хронограф бренда демонстрирует свое большое разнообразие через разные исполнения — от экстравагантных моделей с синим керамическим безелем и инкрустацией драгоценными камнями в розовом золоте до более сдержанного Chronomaster Sport Titanium.

Все они обладают определенным очарованием, которое закрепляет Chronomaster Sport как один из моих любимых спортивных хронографов. Как же новая Chronomaster Sport Meteorite вписывается в этот список разных моделей? Признаюсь, я начинал обзор с некоторыми сомнениями, так как обычно не являюсь большим поклонником циферблатов из метеорита. Но в итоге я полюбил эту новую версию, которая доступна по цене €18 300. В результате она стала одной из моих любимых моделей сразу после Titanium. Я могу представить, что владел бы обеими — как идеальными моделями Zenith Chronomaster Sport.