Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Small Seconds среднего размера из стали

Внимательно рассмотрите на фотографиях стальные часы Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Small Seconds.
Что вы видите? Именно — часы, которые не кажутся новинкой. Но это не так. Эта модель среднего размера сохраняет все характерные черты традиционного Reverso, дополненные несколькими современными обновлениями. Мы подробно изучим, в чём именно заключаются эти изменения и как носится этот культовый реверсивный хронометр.
Классика в каждой детали: дизайн циферблата и особенности модели
Стальные Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Small Seconds — классика в полном смысле слова. Декор циферблата, малая секундная стрелка, арабские цифры и, конечно, мечевидные стрелки из синей стали — все это фирменные признаки традиционного Reverso. Однако, несмотря на знакомый облик, модель не является вечной классикой без изменений. Например, на циферблате появилась новая гильошированная текстура. В центре циферблата тонкий узор напоминает рёбра стопки монет, ставшие источником вдохновения. Этот сложный рельеф изящно играет светом при движении часов. Текстура продолжается в счётчике малой секунды на отметке «6 часов», окружённом вертикально шлифованными часовыми и минутными треками. Дизайнеры Jaeger-LeCoultre активно экспериментируют с многослойными текстурами, как, например, в различных версиях Polaris. В новом Reverso контраст и глубина текстур улучшают читаемость и визуальную выразительность.
Обновления в стальном Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Small Seconds
Хотя узор циферблата новый, нанесённые арабские цифры и синие мечевидные стрелки сохраняют вечную элегантность Reverso. В итоге мы видим лишь тонкую косметическую корректировку, настолько деликатную, что её сложно назвать полноценным обновлением. Тем не менее, стальной Reverso Classic Monoface Small Seconds остаётся классикой, выполненной с современным подходом.
Корпус тоже (относительно) новый. На первый взгляд, Classic Monoface Small Seconds сохраняет оригинальные пропорции, которые давно стали визитной карточкой адаптивного дизайна Reverso. Полированный корпус из нержавеющей стали с фирменными тройными гравировками (гадрунами) имеет размеры 40,1 мм в длину, 24,4 мм в ширину и 7,56 мм в толщину. Эти пропорции были впервые представлены в прошлом году в модели Reverso Tribute Monoface, которую Мы охарактеризовали как часы среднего размера.
Значение каждой десятых миллиметра в корпусе Reverso
Для прямоугольных часов каждая десятая миллиметра важна гораздо больше, чем для круглых моделей. Угловатая форма Reverso в некотором смысле противоречит органичной форме человеческого запястья. Идеальная посадка достигается только тогда, когда обе формы совпадают в воображаемой матрице. Если вы когда-либо пытались подобрать идеальный Reverso под своё запястье, но безуспешно, вы понимаете, о чём речь. Чем меньше корпус, тем проще часы сидят на запястье, но слишком маленький Reverso на крупном запястье выглядит негармонично. Модель меньшего размера Classic Monoface Origin с длиной 32,5 мм и шириной 16,3 мм очень компактна, и, что ещё хуже, оснащена кварцевым механизмом.
Крупные корпуса Classic достигают 45,6 мм в длину и 27,4 мм в ширину, что может быть неудобно для ношения. Однако не только окружность запястья влияет на посадку — важна и его форма. Хорошая новость: средний размер 40,1 × 24,4 мм кажется оптимальным решением.
Ношение средних Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Small Seconds из стали
Одно из достоинств Reverso — его тактильность. Да, часы можно бесконечно «играть» корпусом, и это не надоедает. JLC обновила форму и конструкцию корпуса некоторое время назад. Корпус из 50 деталей ощущается прочным, а механизм переворота работает плавно и надёжно одновременно. Главное — переворачивать и скользить, а не нажимать вниз, как делают многие. Механизм, дебютировавший в 1931 году, требует бережного обращения.
Задняя крышка — это холст для владельца. Лакированные инициалы — мой любимый вариант, но JLC больше не предлагает эту стандартную опцию. Вместо этого доступен широкий выбор гравировок через онлайн-конфигуратор. Стоимость простой гравировки, например инициалов, начинается от 360 швейцарских франков. Гравировка с изображением памятника, например Эйфелевой башни или панорамы Лос-Анджелеса, обойдётся в 720 франков. Для индивидуальных заказов необходимо связаться с JLC, где сообщат стоимость.
Classic Monoface Small Seconds поставляется с мягким ремешком из чёрной телячьей кожи, разработанным Casa Fagliano. Ремешок сменный и оснащён сдержанной, но функциональной и элегантной классической застёжкой. Предполагается, что игроки в поло предпочитают классическую застёжку складной, и хотя я не занимаюсь поло, мне она тоже нравится. Классическая застёжка подчёркивает прочное наследие и функциональность часов.
Ещё одна важная тактильная особенность — ручной калибр 822. Это тонкий (2,94 мм) тоннообразный механизм из 108 компонентов. Частота колебаний 21 600 полуколебаний в час обеспечивает запас хода 42 часа, что требует регулярного завода через небольшую заводную головку.
Итоговые выводы о Jaeger-LeCoultre Classic Monoface Small Seconds
Мои «трудности» с Reverso хорошо известны. Четыре года назад я писал о своём эксперименте с ношением Reverso. После использования модели Classic Large Small Seconds размером 45,6 × 27,4 мм я пришёл к выводу, что нужно воспринимать часы как спортивные и носить их с любым стилем, чтобы избавиться от ассоциации с классическими наручными часами. Это сработало. Часы были достаточно крупными, но изменили моё отношение к Reverso. Новая модель среднего размера — это облегчённая и эстетически обновлённая версия часов, с которыми я работал в 2021 году. Тогда «старые» часы стоили €6 550, а недавно представленная обновлённая версия — €8 050 / $8 000 / £6 750 / CHF 6 800. Это реальность, с которой приходится мириться, хотя для меня это всё ещё непросто.
В коллекции JLC есть серьёзный конкурент Classic Monoface — Reverso Tribute Monoface. Эти часы с индикацией только часов и минут имеют такой же корпус 40,1 × 24,4 мм и тот же калибр 822. Однако в Tribute установлены крупные стрелки Dauphine вместо традиционных синих мечевидных, а на циферблате — нанесённые индексы вместо арабских цифр. Ремешок оснащён складной застёжкой. Цена Tribute — €9 700. Исходя из характеристик, можно предположить, что за складную застёжку вы платите €1 650. С учётом этого Classic Monoface Small Seconds — лучший выбор для тех, кто предпочитает традиционный облик вместо более современного и мощного Tribute. Как вы считаете? Classic или Tribute? И как вам цены? Пожалуйста, поделитесь мнением в комментариях ниже.
Таблица сравнения ключевых характеристик моделей Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Small Seconds и Reverso Tribute Monoface
|Характеристика
|Classic Monoface Small Seconds
|Reverso Tribute Monoface
|Размер корпуса (Д×Ш, мм)
|40,1 × 24,4
|40,1 × 24,4
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Нержавеющая сталь
|Механизм
|Калибр 822, ручной завод
|Калибр 822, ручной завод
|Индикаторы
|Часы, минуты, малая секунда
|Часы, минуты
|Стрелки
|Мечевидные, синяя сталь
|Dauphine, крупные
|Циферблат
|Арабские цифры, гильоше
|Нанесённые индексы
|Ремешок
|Классическая застёжка
|Складная застёжка
|Цена (евро)
|€8 050
|€9 700
Данный обзор раскрывает ключевые особенности и обновления модели Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Small Seconds среднего размера из стали, подчёркивая её классический дизайн с современными акцентами и удобство ношения.