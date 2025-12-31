Как заменить батарейку в часах MoonSwatch

Если вы были одним из счастливчиков, получивших MoonSwatch в первые дни продаж, скорее всего, батарейка в ваших часах уже разрядилась.

Это всегда неприятный момент. Как заменить батарейку? Насколько сложна эта процедура и какую именно батарейку нужно использовать? В этой статье мы подробно разберём все нюансы.

Особенности батарейного механизма в MoonSwatch

В отличие от своего старшего брата с ручным заводом и эталона качества — Omega Speedmaster Professional, часы Swatch MoonSwatch работают на батарейках. Большинство любителей часов предпочитают механические механизмы, однако некоторые ценят кварцевые часы с батарейным питанием за их точность и непрерывную работу. Такие часы не требуют ежедневного завода и всегда показывают точное время. Но спустя несколько лет батарейка разряжается, и часы останавливаются. Конечно, механические часы тоже нуждаются в техническом обслуживании, но это происходит постепенно, а вот разрядка батарейки всегда внезапна.

Как правильно заменить батарейку в MoonSwatch

Какие есть варианты, кроме просмотра видео на YouTube, чтобы узнать, как заменить батарейку в MoonSwatch? Возьмём, к примеру, мою модель Mission to Mars. Я был одним из тех, кто получил свои часы в первую неделю после релиза. Работа в Onewatch имеет свои преимущества, но хочу подчеркнуть, что я заплатил полную цену за часы. Это было в конце марта 2022 года, и примерно месяц назад у моих MoonSwatch села батарейка.

MoonSwatch — часы, которые останутся с нами

С момента дебюта 11 моделей в 2022 году ассортимент MoonSwatch значительно расширился. Теперь в коллекции не только модели, символизирующие планеты и другие небесные тела, но и множество вариаций на эту тему. Среди них — Missions to Moonshine Gold, Missions to Moonphase, Mission to Earthphase, а также MoonSwatch, посвящённые космическому полёту оригинального Omega Speedmaster в 1965 году. И это далеко не все. Это доказывает, что MoonSwatch — не просто временный тренд, а часы, которые останутся надолго.

Замена батарейки в Swatch бутиках — быстро и бесплатно

Возвращаясь к моей Mission to Mars и разряженной батарейке: как упоминал мой коллега, менять батарейку в MoonSwatch необязательно самостоятельно. Это могут сделать любые опытные часовщики или ювелиры, а также в любом бутике Swatch. Более того, в бутиках Swatch эту услугу выполняют бесплатно и сразу на месте! Многие об этом не знают, поэтому важно сообщить, что первые модели MoonSwatch уже нуждаются в замене батареек. Кстати, это правило распространяется не только на MoonSwatch, но и на все часы Swatch.

Вместо того чтобы искать, какую батарейку нужно купить и как её заменить, я отправился в бутик Swatch на престижной торговой улице Амстердама — PC Hooftstraat. Здесь расположены бутики всех крупных (модных) брендов, и Swatch выделяется своей яркой и дружелюбной атмосферой. Пока я осматривал новые модели и ремешки для своего MoonSwatch, сотрудники бутика быстро заменили батарейку. Процедура заняла считанные минуты.

Замена батарейки своими руками — что нужно знать

Понимаем, что не у всех есть возможность или желание посещать бутик Swatch, и уже слышим вопросы. В таком случае вам понадобится новая батарейка типа 394 (серебряно-оксидная) и маленькая отвёртка, чтобы снять крышку батарейного отсека — логотип миссии на задней крышке MoonSwatch. Батарейку легко извлечь и заменить на новую, а крышка также просто возвращается на место. Тем не менее, для меня визит в бутик Swatch остаётся более комфортным и надёжным вариантом.

Ваш опыт замены батарейки MoonSwatch

Если у вас уже был опыт замены батарейки в MoonSwatch, поделитесь им в комментариях. Ваши советы и замечания помогут другим владельцам часов сохранить их в рабочем состоянии без лишних сложностей.

Эта информация поможет владельцам MoonSwatch своевременно и правильно обслуживать свои часы, сохраняя точность и функциональность на долгие годы.