Какую из моделей Panerai Submersible QuarantaQuattro вы бы выбрали?

Когда речь заходит о дайверских часах, практически невозможно не вспомнить Panerai.

Этот бренд давно ассоциируется с производством одних из самых надёжных и прочных дайверских часов в мире, обладающих богатой историей и военным наследием, а также узнаваемым дизайном с итальянским шармом и фирменной системой завинчивающейся заводной головки с рычажным фиксатором. Одной из ключевых моделей является Submersible, которая за последние годы претерпела значительную эволюцию и расширение линейки. Сегодня мы рассмотрим несколько моделей QuarantaQuattro, а именно стальные PAM01595 и PAM01596, а также Carbotech PAM01232.

Корпуса

Все три корпуса, как стальные, так и Carbotech, имеют размер 44 мм (отсюда и название «QuarantaQuattro»): это крупный размер для большинства брендов, но в контексте Panerai и его линейки Submersible, которая варьируется от 42 мм до 47 мм, это скорее средний размер. Толщина корпуса составляет 13,1 мм — часы выглядят внушительно, но при этом не слишком высоко сидят на запястье для спортивной модели.

Стальные корпуса преимущественно матовые с тонкими полированными акцентами, тогда как корпус из Carbotech обладает более выраженной текстурой — естественные завитки материала видны на плоских поверхностях корпуса и вставке безеля, но при этом элементы, требующие большей чувствительности, такие как кольцо безеля и завинчивающаяся заводная головка, выполнены полностью в матовом чёрном цвете.

Циферблаты

Все три варианта циферблатов имеют зернистую матовую отделку и, что примечательно, не выполнены в классической «сэндвич»-конструкции. Вместо этого на них установлены почти полный набор накладных часовых индексов в форме капель, за исключением позиций «9 часов» и «3 часа», где расположены соответственно малый секундный счётчик и календарь с цветовым совпадением с циферблатом (Panerai заслуживает отдельной похвалы за точное совпадение цвета окошка даты с цветом циферблата).

PAM01596 оснащён чёрным циферблатом, а PAM01595 — его полярной противоположностью в белом цвете. Деталь, которая особенно привлекает внимание любителей часов, — это чёрные стрелки и рамки часовых индексов, которые делают циферблат не только более стильным, но и более читаемым. Это очень контрастный чёрно-белый циферблат — чистый, строгий и легко читаемый, как и положено дайверским часам. Чёрный циферблат PAM01596, естественно, имеет стрелки и рамки индексов из белого металла, но при этом украшен светло-голубыми акцентами, которые оживляют дизайн.

Вариант Carbotech выделяется самым насыщенным цветом — матовым синим циферблатом. Он получил такие же чёрные стрелки и рамки индексов, как и PAM01595, но при этом внутри скелетонизированных стрелок есть белая внутренняя окантовка, а секундная стрелка полностью белая без чёрной рамки. Это очень продуманное (и, на мой взгляд, правильное) цветовое решение, которое максимально улучшает эстетику и читаемость циферблата.

Ремешки

Каждая модель поставляется с двумя ремешками. Чёрный циферблат PAM01596 и Carbotech PAM01232 комплектуются резиновым и текстильным ремешками, цвет которых совпадает с цветом циферблата, а застёжка — с цветом корпуса. Модель PAM01595 с белым циферблатом, напротив, оснащена контрастными зелёными резиновым и текстильным ремешками с застёжкой, совпадающей по цвету с корпусом. Это, на мой взгляд, удачное решение, так как белые резиновые и текстильные ремешки на PAM01595 могли бы выглядеть менее гармонично.

Механизм

Во всех трёх моделях установлен надёжный автоматический калибр Panerai P.900 с запасом хода 72 часа, что обеспечивает «выдержку» на выходные дни. Хотя, думаю, любой владелец этих часов будет использовать их именно как любимую модель для выходных. Механизм скрыт под сплошной задней крышкой с гравировкой.

Итог

В конечном счёте, те, кто ищет надёжные дайверские часы и имеет запястье, подходящее для 44 мм модели, останутся довольны любой из этих трёх моделей. Некоторые внимательные наблюдатели могут заметить, что PAM01595 и PAM01596, представленные в 2024 году, очень похожи на PAM01226 и PAM01229, которые впервые представили размер 44 мм для Submersible в 2022 году, и они будут правы. Единственное реальное отличие — наличие функции остановки секундной стрелки (hacking seconds), что, по моему мнению, является полезным улучшением, хотя и не обязательно требует выпуска новых референсов. Но мы — сообщество, которое присваивает версии mark 1 или mark 2 даже при незначительных изменениях логотипа или цветокоррекции керамической вставки безеля.

Несмотря на то, что Panerai известен своими циферблатами «сэндвич», мне нравится современный вид циферблата Submersible с накладными индексами — он выглядит более изящно. Так что, если у вас достаточно места на запястье и бюджет позволяет, остаётся только решить, какая из моделей Panerai Submersible QuarantaQuattro подходит именно вам…

Цены и доступность Panerai Submersible QuarantaQuattro PAM01595, PAM01596 и PAM01232

Новые модели Panerai Submersible QuarantaQuattro PAM01595, PAM01596 и PAM01232 уже доступны для покупки.

Цена:

Стальные модели — 10 400 долларов США

Carbotech — 19 500 долларов США

Бренд Panerai Модель Submersible QuarantaQuattro Референсы PAM01595, PAM01596, PAM01232 Размер корпуса 44 мм (диаметр) Материал корпуса Нержавеющая сталь (PAM01595, PAM01596), Carbotech (PAM01232) Водонепроницаемость 300 метров, фирменная система защиты заводной головки Panerai Стекло Сапфировое, фронтальное Циферблат Белый (PAM01595), Чёрный (PAM01596), Синий (PAM01232) Ремешок Зелёный резиновый и текстильный с застёжкой под цвет корпуса (PAM01595) Чёрный резиновый и серый текстильный с застёжкой под цвет корпуса (PAM01596) Синий резиновый и текстильный с застёжкой под цвет корпуса (PAM01232) Механизм P.900, автоматический Запас хода 72 часа Функции Часы, минуты, малая секундная стрелка, дата, односторонний дайверский безель Доступность В продаже Цена 10 400 USD (сталь), 19 500 USD (Carbotech)

Выбирайте с умом и наслаждайтесь надёжностью и стилем Panerai Submersible QuarantaQuattro!