King Seiko Vanac SLA093 и SLA095: подробный обзор новых моделей

Ранее в этом году Seiko представила новые модели King Seiko Vanac.

Легендарное имя Vanac восходит к 1970-м годам, когда оно символизировало креативную и экстравагантную сторону линейки King Seiko. Современные модели Vanac демонстрируют заметное влияние классики 70-х. Хотя они не столь яркие, их угловатые корпуса и сдержанные циферблаты сохраняют связь с историей. В этом году King Seiko выпускает две новые версии с циферблатами SLA093 и SLA095, а также впервые предлагает модели на кожаных ремешках. Рассмотрим их подробнее.

История и особенности серии King Seiko Vanac

В рамках серии статей «Руководство по выбору» я подробно изучал мир King Seiko, рассматривая пять моделей каждого десятилетия. При выборе лучших часов King Seiko и Grand Seiko 1970-х годов я познакомился с серией Vanac. Как я уже отмечал, King Seiko Vanac включала ограниченное количество моделей, выпущенных в период с 1972 по 1974 год. Они отличались экстравагантным дизайном с гранёными стеклами и яркими циферблатами. Лично мне больше всего нравится Vanac 5626-7140 с его многогранным стеклом и эффектными циферблатами.

Дизайн и технические характеристики King Seiko Vanac SLA093 и SLA095

Новые модели, представленные в этом году, демонстрируют более сдержанный дизайн, что логично с учётом современных предпочтений. Яркий и оригинальный стиль 1970-х кажется сегодня слишком экстравагантным для широкой аудитории. Тем не менее, дизайн корпуса новых моделей вдохновлён оригинальной линейкой Vanac. SLA093 и SLA095 — это вариации моделей, выпущенных в марте, с новыми цветами циферблатов и кожаными ремешками. Такой подход придаёт часам стиль повседневного аксессуара с ярко выраженным духом 70-х.

Основные параметры корпуса и циферблата

Диаметр корпуса: 41 мм

Толщина корпуса: 14,3 мм

Длина «ушек» (lug-to-lug): 45,1 мм

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Стекло: сапфировое, коробчатое с вогнутым краем

Циферблаты представлены в двух вариантах: тёмно-коричневом (SLA093) и тёмно-зелёном (SLA095). Оба циферблата украшены узором «тёк-дек» (teak-deck), золотыми деталями, приподнятым кольцом с люминесцентными индексами и оформленным окошком даты. Цвета вдохновлены насыщенными оттенками лесов в центре Токио, например, лесом Мэйдзи Дзингу.

Механизм Seiko 8L45: надёжность и точность

На обратной стороне часов установлен механизм Seiko 8L45 — автоматический калибр собственного производства. Это упрощённая версия механизма Grand Seiko 9S55 с частотой 28 800 колебаний в час (4 Гц). Запас хода составляет 72 часа, а точность — +10/-5 секунд в сутки. Механизм оснащён функцией ручного подзавода и остановкой секундной стрелки (хак).

Кожаные ремешки: возвращение к стилю 70-х

Важным нововведением стала замена металлических браслетов на кожаные ремешки, что усиливает винтажный стиль. Тёмные оттенки циферблатов гармонично сочетаются с ремешками, придавая часам тёплый и элегантный вид. Версия с зелёным циферблатом комплектуется чёрным кожаным ремешком, а коричневый циферблат — ремешком соответствующего цвета. Оба ремешка оснащены складной застёжкой с механизмом быстрого снятия, которая аккуратно фиксирует хвост ремешка и обеспечивает комфортную посадку.

Итоговая оценка King Seiko Vanac SLA093 и SLA095

Новые модели Vanac стали моими фаворитами среди всех доступных вариантов. Их циферблаты близки по стилю к модели SLA085 с синим циферблатом из первой серии, которая мне также очень нравилась. Кожаные ремешки добавляют часам аутентичности и подчёркивают дух 70-х, что особенно ценно для поклонников винтажного дизайна.

Эти часы наверняка привлекут внимание ценителей эстетики 70-х, предпочитающих кожаные ремешки браслетам. King Seiko Vanac SLA093 и SLA095 поступят в продажу с 1 января 2026 года по цене 3300 евро за каждую модель. Это на 100 евро дешевле версий на браслете, при этом стиль и шарм 70-х только усиливаются. Поделитесь своим мнением в комментариях!

Технические характеристики King Seiko Vanac SLA093 и SLA095

Параметр Значение SLA093 (коричневый) / SLA095 (зелёный) Циферблат Тёмно-коричневый или тёмно-зелёный с золотыми деталями, узор teak-deck, приподнятое кольцо с люминесцентными индексами, оформленное окно даты Материал корпуса Нержавеющая сталь Размеры корпуса 41 мм (диаметр) × 45 мм (длина) × 14,4 мм (толщина) Стекло Сапфировое, коробчатое с вогнутым краем Задняя крышка Нержавеющая сталь и сапфировое стекло, винтовая Механизм Seiko 8L45: автоматический с ручным подзаводом и хаком, 28 800 колебаний в час (4 Гц), 72 часа запаса хода, 35 камней, точность +10/-5 сек/сутки Водозащита 100 метров Ремешок Кожаный (коричневый или чёрный) с быстросъёмными шпильками и складной застёжкой из нержавеющей стали Функции Часы, минуты, секунды, дата

Данный обзор раскрывает ключевые особенности и технические детали новых моделей King Seiko Vanac SLA093 и SLA095, подчёркивая их связь с историей и современный подход к дизайну. Такой экспертный материал поможет заинтересованным пользователям получить полное представление о часах и сделать осознанный выбор.