Kiwame Tokyo Iwao Ginkai и Sumi: обзор новых моделей японского микробренда

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к небольшим японским часовым брендам.

Среди ярких представителей — Kurono Tokyo, Hajime Asaoka, Kikuchi Nakagawa и Minase. Одним из самых свежих микробрендов стал Kiwame Tokyo, который недавно представил свои первые модели Kurotsuki и Usuki с эффектными циферблатами. В новом релизе бренд представил часы Iwao Ginkai и Sumi — современную интерпретацию классических полевых часов, демонстрирующую более современный стиль по сравнению с дебютными моделями. Рассмотрим их подробнее.

История и философия бренда Kiwame Tokyo

В сентябре прошлого года Мы уже рассказывали о моделях Kiwame Tokyo Kurotsuki и Usuki, а также немного освещал историю бренда. Если вы хотите узнать больше о Kiwame Tokyo, рекомендуем ознакомиться с той статьей. Вкратце, бренд позиционирует себя как производитель «честных часов из Асакусы» — района в самом сердце Токио. Главная задача Kiwame Tokyo — создавать доступные японские часы, чтобы они были по карману широкой аудитории вне зависимости от бюджета. Новые модели продолжают эту концепцию, предлагая качественные часы по цене значительно ниже €1,000. После просмотра фотографий мне стало интересно узнать о них больше.

Технические характеристики Kiwame Tokyo Iwao Ginkai и Sumi

Начнем с технических параметров, прежде чем перейти к дизайну. Обе модели оснащены корпусом диаметром 38 мм и толщиной 9,5 мм, расстояние «ушко к ушку» составляет 46 мм, а водозащита — 100 метров. Корпус выполнен с элегантным сочетанием отделок. Особое внимание привлекает плоский безель с вертикальной шлифовкой сверху. Боковая часть безеля полированная и плавно переходит в полированные верхние поверхности ушек. Боковые поверхности корпуса имеют матовую шлифовку, что создает динамичный визуальный контраст.

Хотя Iwao (巌, «могучий камень») — это общее название модели, Kiwame Tokyo выделяет каждую версию циферблата своим именем. Ginkai (銀灰, «серебристый пепел») оснащена серебристым циферблатом, а Sumi (墨, «чернила») — черным. Оба циферблата выполнены в едином стиле и имеют одинаковые детали. Центральная часть украшена текстурой, имитирующей поверхность необработанного камня, что соответствует значению названия Iwao.

Вокруг текстурированного центра расположен сатинированный кольцевой сектор с нанесенными арабскими цифрами и индексами. Благодаря полированной отделке они красиво отражают свет.

Дизайн моделей Iwao Ginkai и Sumi

На отметке «12 часов» расположена изогнутая пластина с логотипом бренда. Она аккуратно интегрирована и чуть шире пространства между метками «11» и «1 час». На безеле по внутреннему краю (рео) размещена минутная шкала и люминесцентный треугольник на «12 часах».

Часовая и минутная стрелки выполнены в лаконичном карандашном стиле и заполнены люмом. В модели с серебристым циферблатом секундная стрелка синего цвета с люминесцентным покрытием, что облегчает чтение времени в темноте. В версии с черным циферблатом наконечник стальной секундной стрелки окрашен в красный цвет для контраста.

Механизм Miyota 9039

Внутри корпуса установлен автоматический калибр Miyota 9039 с частотой 28,800 полуколебаний в час, 24 камнями и запасом хода не менее 42 часов. Производитель заявляет точность хода в диапазоне -10/+30 секунд в сутки, однако на практике она часто оказывается значительно лучше.

Завершает образ классический черный кожаный ремешок шириной 20 мм с фирменной застежкой. Ремешок украшен контрастной белой прострочкой, что добавляет визуальной выразительности. Качество кожи впечатляет — она достаточно плотная, но при этом мягкая и приятная на ощупь, что делает ношение часов комфортным. Это свидетельствует о внимании к деталям со стороны основателя бренда Масаами Ватанабе.

Впечатления от ношения Kiwame Tokyo Iwao Ginkai и Sumi

Мягкий кожаный ремешок легко фиксируется на запястье. Я менял модели, так как не мог сразу выделить фаворита. После некоторого времени ношения стало понятно следующее. Во-первых, дизайн, если присмотреться, напоминает Jaeger-LeCoultre Polaris, что мне лично нравится.

Во-вторых, между двумя версиями циферблата заметна разница в характере. Серебристый Ginkai выглядит более классически, тогда как черный Sumi воспринимается как более современный и даже немного «стелс»-вариант.

Кроме того, Ginkai чуть сложнее читать из-за полированных меток, которые иногда сливаются с циферблатом. Это не мешает восприятию времени, так как достаточно повернуть запястье, но добавляет модели загадочности.

Итоговая оценка моделей Kiwame Tokyo Iwao Ginkai и Sumi

Прежде всего, меня впечатлило высокое качество исполнения и внимание к деталям. Все ощущается продуманным и надежным — от глубины текстур до отделки корпуса и работы заводной головки. При цене €690 (без налогов) это особенно примечательно. Эти часы легко конкурируют с моделями в два-три раза дороже.

Интересно, что несмотря на классический стиль, циферблаты придают часам необычную изюминку. Их нельзя назвать чисто классическими наручными часами из-за дизайна. Отсылка к Polaris связывает их с классическими дайверами, но в целом дизайн менее типичен для полевых часов. Это делает Iwao Ginkai и Sumi универсальными и подходящими для повседневного ношения.

Также это был приятный первый опыт знакомства с часами Kiwame Tokyo. Если Iwao Ginkai и Sumi — показатель будущих релизов, можно ожидать много интересного от молодого бренда.

Дата выхода и доступность

Модели Kiwame Tokyo Iwao Ginkai и Sumi будут доступны с 25 декабря в 02:30 по центральноевропейскому времени на официальном сайте бренда.