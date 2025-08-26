Коллаборация Massena LAB x Vianney Halter «Old Soul». Винтажный механизм встречается с королем стимпанка в часовом деле.

За последние несколько лет команда Massena Lab сотрудничала с несколькими интересными брендами.

Для этой новой модели лаборатория Уильяма Массена объединилась с Вианни Хальтером, чтобы создать часы Old Soul («Старая Душа»). Эти часы сочетают в себе научную фантастику стимпанка с часовыми референсами начала XX века. Кроме того, в них установлен винтажный механизм Minerva, что делает часы не привязанными к конкретной эпохе, а скорее отражающими сам ход времени. Давайте узнаем, что же такое Old Soul.

Эти часы — второй проект в серии концептуальных творений, созданных в сотрудничестве с независимыми часовщиками. Massena Lab называет эту серию Old Masters («Старые Мастера»). Первой моделью была Old School, совместная работа с независимым часовщиком Лукой Сопраной. Эти часы исследовали начало пути часовщика. Для Old Soul Хальтер и Massena Lab разработали концепцию, исследующую конец этого пути, затрагивая темы смертности, бессмертия и стойкости механических объектов. Это абстрактный подход к созданию чего-то столь осязаемого, как прибор для измерения времени, но он приводит к смелым и заставляющим задуматься результатам. Old Soul — идеальное воплощение этого подхода.

История Old Soul от Вианни Хальтера и Massena Lab

Концептуальная история этого творения начинается с его души. Для механических часов «душой» является механизм. Для Old Soul Вианни Хальтер и Massena Lab удалось найти запас новых старых винтажных калибров Minerva. Более конкретно, Minerva 17’22 — впервые разработанный в 1920-х годах, использовавшийся в карманных часах до 1942 года и специально возрожденный для Old Soul — является сердцем этого творения.

Винтажный калибр заключён в элегантный корпус из нержавеющей стали диаметром 42 мм, толщиной 12 мм и водозащитой до 30 м. Этот круглый корпус оснащён красиво ступенчатыми ушками и полированным вогнутым безелем. Также он демонстрирует сочетание полированных и матовых поверхностей, подчёркивающих детали. Особое внимание уделено шипованной заводной головке в стиле стимпанк с подписью «VH» — инициалами Вианни Хальтера.

Циферблат в стиле стимпанк в Old Soul

Сапфировое стекло защищает серебристый циферблат в стиле стимпанк — визитную карточку Вианни Хальтера, вдохновлённый винтажным и средневековым дизайном, созданным Уильямом Массена и Massena Lab. Это трёхмерное, многослойное творение сразу привлекает внимание, показывая время через необычное расположение регулятора. Часы отображаются на дополнительном циферблате в положении «3 часа».

В положении «9 часов» расположен малый секундный циферблат, а минуты отображаются на внешнем кольце с круговой шлифовкой и родиевым покрытием. Как видно, минутная «стрелка» словно парит над циферблатом. Действительно, синий стальной указатель в форме ромба установлен на вращающемся сапфировом диске, создавая иллюзию парящей стрелки. На кольце нанесены арабские цифры, выполненные в фирменном шрифте Вианни Хальтера, который идеально вписывается в общий дизайн.

Циферблат имеет двойную подпись — выгравированы имена Вианни Хальтера и Massena. Последний слой — трёхмерный щит из нержавеющей стали, расположенный поверх сапфирового стекла. Щит украшен гравированными концентрическими кругами, подчёркивающими его форму песочных часов. Кроме того, стальные шипы добавляют циферблату дополнительную стимпанковскую драматичность. Все эти элементы создают трёхмерное восприятие, пропитанное историей, роскошное в дизайне и прекрасно детализированное в исполнении.

Винтажный калибр Minerva 17’22

Если перевернуть часы, открывается великолепный вид на винтажный калибр Minerva 17’22. Диаметр механизма составляет 39,25 мм, что объясняет размер корпуса в 42 мм. Он работает с частотой 18 000 полуколебаний в час, содержит 17 камней и обеспечивает запас хода 36 часов. Кроме того, калибр, изначально предназначенный для карманных часов, оснащён балансировочной пружиной Бреге. Эти 47 винтажных новых старых запасных калибров были изготовлены и отделаны вручную. В результате они сочетают элегантные полосы Côtes de Genève, англаж и чёрную полировку. Также на барабане заводной пружины нанесён оригинальный логотип Minerva и классический символ стрелы.

Однако, как и следовало ожидать, Хальтер не оставил эти калибры без изменений. Он модифицировал их, чтобы интегрировать прозрачный диск, используемый для парящей минутной стрелки. Наконец, калибры сохранили свои оригинальные серийные номера, что добавляет классический штрих. В целом, приятно видеть, что Хальтер и Massena Lab смогли найти эти механизмы в качестве основы концепции Old Soul.

Заключительные мысли о Old Soul от Вианни Хальтера и Massena Lab

Хотя проект начался с поиска 47 винтажных новых старых запасных механизмов, результат оказался гораздо более впечатляющим. Прежде всего, Хальтер и Massena Lab создали часы, которые символизируют стойкость механических объектов. Это прекрасное напоминание о том, что великие механические часы переживут нас всех. Механические часы существовали задолго до нашего рождения и будут существовать долго после нашего ухода. Видеть это отражённым в новом концептуальном проекте — это высшая степень чистоты в мире часового искусства.

Как уже упоминалось, Old Soul от Вианни Хальтера и Massena Lab выпускается ограниченной серией из 47 экземпляров, каждый из которых комплектуется кожаным ремешком цвета полуночи. Цена доступна по запросу, а заказы принимаются с сегодняшнего дня, 26 августа, через страницу продукта на официальном сайте Massena Lab. Кроме того, часы будут доступны для просмотра на Geneva Watch Days 2025, начиная с четверга, 4 сентября. Заинтересованные коллекционеры в Женеве могут связаться с Massena Lab напрямую для организации просмотра. Учитывая особую природу этих часов, можно быть уверенным, что все 47 экземпляров быстро найдут своих преданных владельцев.