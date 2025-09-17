Коллекция часов Awake Sơn Mài Silver Vignette

Год назад бренд Awake представил коллекцию Sơn Mài, которая стала значительным этапом в развитии молодой французской марки.

Часы с вьетнамскими ручными циферблатами сразу же завоевали успех. Сочетание лака, пигмента и серебряного листа создаёт глубину, напоминающую бездонную чернильную бездну, в каждом циферблате. Теперь, в честь годовщины первого выпуска, представлена коллекция Sơn Mài Silver Vignette с новой особенностью.

Я уже упоминал в предыдущих обзорах Awake, что коллекция Sơn Mài стала настоящим прорывом для небольшой компании. Новый уровень отделки корпусов, более серьёзный механизм и ручная работа над циферблатами объединились, создав очень успешную линейку. За последний год коллекция пополнилась новыми текстурами, моделями, вдохновлёнными кино, и теперь — часами Silver Vignette.

Awake Sơn Mài Silver Vignette

Последние модели Awake выполнены в стиле предыдущих выпусков. Это означает корпус из переработанной нержавеющей стали 316L с умеренными размерами. Диаметр 39 мм, расстояние от ушка до ушка 45,6 мм и общая толщина 11,8 мм делают часы удобными для повседневного ношения. Водозащита 50 м выводит их из категории «чисто наручных часов». В соответствии с концепцией активного образа жизни, каждые часы комплектуются ремешком из нубука или замши телячьей кожи. Цвета включают коричневый, серый, чёрный, тауп и синий. Ремешки шириной 20 мм изготавливает вручную мастер-седельщик из Франш-Конте, Франция — Бувере.

Пять новых градиентных циферблатов

Главное отличие коллекции Silver Vignette от предыдущих — добавление градиентного эффекта. Для этих циферблатов мастера используют высушенный сок дерева Rhus verniciflua из Северного Вьетнама в качестве лака. После нанесения слоя на заготовку циферблата, поверхность шлифуют и полируют. Затем вручную накладывается серебряный лист, а сверху распыляется пигмент. Каждый циферблат покрывается дюжиной слоёв лака с шлифовкой и полировкой после каждого.

Если вы ещё не видели последние творения Awake, поверьте — они великолепны вживую. Как уже упоминалось, циферблаты напоминают глубокие озёра ярких цветов. Благодаря текстуре серебряного листа каждый экземпляр уникален. Часы оснащены светящимся синим Super-LumiNova BGW9 под отполированными стальными индексами и стрелками. В темноте они светят как настоящий факел!

Варианты цветов включают Ultra Violet, Palladium, Carmine Red, Moonlight Blue и Golden Hour. Последний — лимитированная серия из 100 экземпляров. Все циферблаты имеют светлый центр, который затем плавно темнеет к краям. На фотографиях некоторые цвета демонстрируют более драматичный переход, но все они отличаются от первых выпусков прошлого года.

Механизм La Joux-Perret G101 с декором

Как и другие модели Sơn Mài, Silver Vignette оснащены автоматическим механизмом La Joux-Perret G101. Запас хода составляет 68 часов, частота — 28 800 полуколебаний в час. Awake украшает механизм индивидуальным вольфрамовым ротором и лазерной гравировкой держателя механизма. Всё это видно через завинчивающуюся заднюю крышку с сапфировым стеклом.

Итоговые впечатления о новой коллекции Sơn Mài Silver Vignette

Спустя год производства приятно видеть, что Awake увеличил цены на регулярные модели Sơn Mài всего на 50 евро. Каждые часы продаются по цене 2000 евро (без учёта налогов) и имеют двухлетнюю гарантию. Я всегда считал эту цену справедливой для часов с такими выдающимися циферблатами. Кроме того, дизайн корпуса, размеры и механизм делают покупку ещё более оправданной. Теперь, с этими тонкими градиентными циферблатами, я ожидаю, что часы найдут более широкую аудиторию благодаря чуть более сдержанному стилю. В любом случае, они прекрасны. Поделитесь своим мнением о моделях и расскажите, какой цвет вам нравится больше всего.

Технические характеристики часов