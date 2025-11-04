Коллекция часов Blancpain Villeret Golden Hour

Когда определённая модель автомобиля находится на рынке уже несколько лет, но ещё не пришло время для выпуска полностью новой версии, ей делают рестайлинг.

Похоже, именно это и произошло с коллекцией Blancpain Villeret Golden Hour. Часы по-прежнему легко узнаваемы, но небольшие изменения во многих деталях делают их внешний вид более изящным и утончённым. В коллекции появились две новые версии диаметром 40 мм — Villeret Extraplate и Villeret Quantième Complet Phases de Lune. Также представлен 33,2-миллиметровый вариант Villeret Quantième Phases de Lune. Эта модель всегда оснащена бриллиантами на циферблате, а по желанию их можно добавить и на безель. Все модели доступны в корпусах из нержавеющей стали или 18-каратного розового золота.

В своей вводной статье я уже подробно рассказал о технических характеристиках и новинках. Это дало мне возможность более глубоко изучить новую коллекцию Blancpain Villeret Golden Hour, когда часы были у нас в офисе. Давайте посмотрим, что из этого вышло.

Коллекция Blancpain Villeret Golden Hour

По словам Blancpain, новые часы Villeret Golden Hour получили более тонкий безель, увеличенную заводную головку и переработанные ушки корпуса. Я сравнил их с фотографиями предыдущих моделей Villeret и, честно говоря, различия кажутся незначительными. Тем не менее, уверен, что при сравнении старой и новой версии бок о бок они станут более заметными.

Модели Villeret Extraplate (трёхстрелочник с датой) и Villeret Quantième Complet Phases de Lune (полный календарь с индикатором фаз Луны) оснащены полированным круглым корпусом диаметром 40 мм. Можно выбрать между нержавеющей сталью и 18-каратным розовым золотом, при этом расстояние от ушка до ушка составляет 45 мм. Это довольно скромный размер для 40-миллиметровых часов, что делает их подходящими и для более тонких запястий. Толщина Extraplate составляет приятные 8,7 мм, а более сложная модель Quantième Complet Phases de Lune имеет вполне разумные 10,6 мм.

Для поклонников небольших часов с бриллиантами представлена модель Villeret Quantième Phases de Lune (время, указатель даты и фазы Луны). Корпус диаметром 33,2 мм выполнен из нержавеющей стали или 18-каратного розового золота. Расстояние от ушка до ушка — 38,5 мм, толщина — 10,4 мм, что значительно меньше, но почти такой же толщины, как у 40-миллиметровой модели Quantième Complet Phases de Lune. Можно выбрать версию с гладким безелем или с инкрустацией бриллиантами.

Явно усовершенствованные циферблаты

Если изменения в дизайне корпуса едва заметны, то доработки циферблатов бросаются в глаза сразу. В предыдущих моделях Villeret использовались накладные римские цифры с эффектом кости. В новых моделях типографика стала более строгой и менее игривой. Римская цифра «XII» уступила место символу «JB» в честь основателя бренда Жана-Жака Бланпена. Кроме того, узкие люминесцентные стрелки в форме листьев раньше имели одинаковую форму, а теперь получили небольшой изгиб в самой широкой части. Наконец, окна календаря стали больше и более выразительными для улучшения читаемости.

Все версии доступны с зернистым опалиновым циферблатом кремового оттенка или с коричневым циферблатом с эффектом солнечных лучей. В корпусах из 18-каратного розового золота накладные цифры и стрелки выполнены из розового золота, а в стальных версиях — из белого золота. Каждые часы комплектуются кожаным ремешком бежевого, коричневого, медового или серо-голубого цвета. Соответственно, застёжка с пружинным механизмом выполнена из того же материала, что и корпус.

Новый скелетонизированный ротор

Все три модели новой коллекции Villeret Golden Hour оснащены автоматическими калибрами Blancpain. Модель Quantième Complet Phases de Lune работает на калибре 6654.4 с частотой 28 800 полуколебаний в час, 28 камнями и запасом хода 72 часа. Она отображает часы, минуты, секунды, день недели, дату и текущую фазу Луны. Приятной деталью является расположение корректоров для различных функций на задней стороне ушек, а не сбоку корпуса.

Villeret Extraplate оснащена калибром 1151 — вариацией механизма 1150, который использовался в Bathyscaphe 38, которыми я владел ранее. Частота хода — 21 600 полуколебаний в час, 28 камней и запас хода 100 часов. Модель Villeret Quantième Phases de Lune получила калибр 913QL.P с частотой 21 600 полуколебаний в час, 20 камнями и стандартным запасом хода 40 часов. Обе эти модели показывают время и дату, но в последней дата отображается указательной стрелкой, а не в традиционном окне.

Все три механизма украшены отделкой Côtes de Genève, полированными фасками на мостах и новым скелетонизированным ротором. Ротор выполнен из розового золота для моделей в розовом золоте и из жёлтого золота для стальных версий.

Как часы выглядят вживую?

При личном осмотре стало очевидно, насколько улучшилась читаемость циферблата благодаря доработкам. Ранее римские цифры с эффектом кости казались мне немного странными. Более чистая и строгая типографика гораздо лучше соответствует утончённому стилю Villeret. Удлинённые стрелки в форме ромба придают часам больше характера. Однако, на мой взгляд, три символа «JB» — на отметке 12 часов, над логотипом и в качестве противовеса секундной стрелки — выглядят немного излишне.

Моя любимая модель из трёх — Villeret Quantième Complet Phases de Lune. Диаметр 40 мм идеально подходит для отображения большого объёма информации. Циферблат легко читается, и нет больших пустых пространств. Конечно, для моего запястья 17 см часы могут показаться немного крупными, но я готов это принять для модели с полным календарём.

Также мне нравится пропорциональность меньшей модели Villeret Quantième Phases de Lune. Она относительно толстая по сравнению с 40-миллиметровыми версиями, но при этом хорошо сидит на руке. Индикатор фаз Луны на отметке 6 часов смотрится отлично, как и бриллиантовые часовые метки в сочетании с римскими цифрами.

Наконец, Villeret Extraplate — моя наименее любимая из трёх моделей. Возможно, кремовый вариант, который мы получили, усугубил это впечатление, но мне кажется, что на циферблате слишком много пустого пространства. Также я считаю, что диаметр должен был быть на 2–3 мм меньше, особенно для часов в стиле dress watch.

Утончённые наручные часы

В целом отделка всех трёх моделей выполнена на высоком уровне. Иногда меня спрашивают, стоит ли покупать часы с прозрачной задней крышкой. В случае с этими моделями ответ однозначно — да. Механизмы выглядят великолепно, а скелетонизированные роторы позволяют наслаждаться ими в полной мере. Если вы ищете утончённые наручные часы в классическом стиле без лишних усложнений, новые модели Villeret Golden Hour от Blancpain определённо заслуживают внимания.

Цены на модели Blancpain Villeret Golden Hour

Модель Материал корпуса Цена (CHF) Villeret Quantième Complet Phases de Lune Нержавеющая сталь 15 400 Villeret Quantième Complet Phases de Lune 18К розовое золото 27 200 Villeret Extraplate Нержавеющая сталь 9 900 Villeret Extraplate 18К розовое золото 20 500 Villeret Quantième Phases de Lune Нержавеющая сталь 11 600 Villeret Quantième Phases de Lune Нержавеющая сталь с бриллиантами на безеле 16 400 Villeret Quantième Phases de Lune 18К розовое золото 19 400 Villeret Quantième Phases de Lune 18К розовое золото с бриллиантами 24 400

Поделитесь в комментариях своим мнением о доработанной коллекции Blancpain Villeret Golden Hour.