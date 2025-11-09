Коллекция Farer Moonphase 2025: Введение

Основанная в 2015 году, компания Farer заняла уникальное место среди современных британских часовых брендов.

Философия марки сочетает британский дизайн с швейцарским исполнением, создавая часы, которые выделяются благодаря цвету, пропорциям и истории, а не ностальгии. Каждая коллекция посвящена исследователям и учёным, чьи имена связывают часовое искусство с открытием и любопытством. За последнее десятилетие Farer выросла из небольшой независимой компании с яркими полевыми часами в полноценный бренд, выпускающий механические хронографы, GMT и сложные модели, конкурирующие с более известными марками по отделке и креативности. Фирменные детали, такие как бронзовая заводная головка, цифры Lumicast и сбалансированная геометрия корпуса, стали узнаваемыми элементами идентичности бренда.

Концепция и особенности коллекции Moonphase

Коллекция Moonphase отражает взгляд Farer на одну из самых традиционных усложнений в часовом деле — фазу Луны. Представленная в 2023 году, эта линейка вывела классическое отображение на новый уровень, сделав фазу Луны центральным элементом циферблата. Вместо маленького дополнительного циферблата используется крупное окно с вручную расписанным диском. Такой подход обеспечивает мгновенную читаемость и декоративность, что быстро сделало коллекцию одной из самых продаваемых у бренда.

В 2024 году в коллекцию добавилась модель Baily с авантюриновым циферблатом, а в 2025 году ассортимент расширился двумя новинками — Stratton и Burbidge Eastern Arabic Edition. Обе модели используют диски, расписанные в Швейцарии, изображающие звёздное небо с луной, покрытой люминесцентным составом X1 Super-LumiNova. Немного текстурированная поверхность диска придаёт изображению глубину и объём.

Корпус и технические характеристики

Архитектура корпуса одинакова для обеих моделей. Farer применяет стальной корпус из 316L с формой «подушкой» диаметром 38,5 мм и расстоянием от ушка до ушка 43,8 мм. Такая форма обеспечивает компактность на запястье и достаточное пространство для циферблата. Толщина корпуса варьируется: 11,5 мм у Stratton и 10,5 мм у Burbidge, создавая тонкий и округлый профиль, удобный для ежедневного ношения.

Циферблат защищён изогнутым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием с внутренней стороны. Задняя крышка выполнена из сапфира, позволяя рассмотреть ручной механизм. Заводная головка округлая, с бронзовой накладкой и тиснением буквы «A» — фирменного знака Farer. Водозащита составляет 50 метров.

Отделка и механизм

Детали отделки подчёркивают качество без излишней вычурности. Безель полированный, но обрамлён матовым фаской, визуально отделяющей стекло от корпуса. Боковые поверхности украшены полированным узором «grain-twist», а средняя часть корпуса между ушками имеет выемки для плотного прилегания ремешка.

Внутри установлен ручной механизм Sellita SW288-1 M Elaboré, работающий на частоте 4 Гц с запасом хода около 45 часов. Механизм оснащён системой защиты баланса Incabloc, функцией остановки секундной стрелки (хак) и быстрой установкой даты на «6 часов». Через прозрачную заднюю крышку видна фирменная стрелочная балка, синие винты и отделка «solange».

Дизайн циферблата и визуальные отличия моделей

Обе модели подчёркивают фазу Луны как главный элемент. Крупное окно с луной, покрытой X1 Super-LumiNova, расположено на фоне расписанного ночного неба, что обеспечивает отличную читаемость даже при слабом освещении. Цифры Lumicast нанесены объёмно, стрелки типа «ланцет» полированные и также с люминесцентным покрытием. Окошко даты оформлено рамкой и цветом, гармонирующим с циферблатом, сохраняя симметрию. Секундная стрелка имеет наконечник в форме буквы «A».

Stratton

Stratton сочетает корпус «подушка» с тёплым золотистым PVD-покрытием и циферблатом из Eisenkiesel — кварца с золотисто-коричневыми прожилками. Как и другие натуральные камни, каждый циферблат уникален, что ценят коллекционеры. Лунный диск выполнен в золотистом цвете Super-LumiNova, разработанном совместно с Tritec специально для этой модели. Визуально это создаёт гармоничное сочетание металлического тепла корпуса, глубины камня и светящегося ночного неба. Часы комплектуются коричневым ремешком из замши, подчёркивающим оттенки корпуса и циферблата.

Burbidge Eastern Arabic Edition

Burbidge предлагает другой стиль: арктически-синий циферблат с солнечным эффектом и выраженной текстурой. Вместо привычных арабских цифр используются восточные арабские цифры, применённые не только для часов, но и для минутной шкалы, шкалы фазы Луны и даты. Луна выполнена в розовом оттенке, отсылающем к «Розовой Луне» — традиционному названию полного апреля в некоторых календарях коренных американцев. Это современное, но классически воспринимаемое цветовое решение. Ремешок — текстурированная синяя телячья кожа, гармонирующая с циферблатом.

Исторические отсылки в названиях

Обе модели продолжают традицию Farer — отдавать дань уважения выдающимся учёным и исследователям. Stratton назван в честь Фредерика Страттона, математика и астронома, участника Первой мировой войны и директора Кембриджской обсерватории солнечной физики. Burbidge посвящён Маргарет Бёрбидж, чьи исследования в области звёздного нуклеосинтеза и работа в UC San Diego сыграли ключевую роль в развитии астрофизики середины XX века. Эти имена подчёркивают связь фазы Луны с наблюдением, открытием и научным прогрессом, тесно связанным с навигацией и хронометражем.

Итоговые впечатления

Новые модели полностью отражают дух Farer. Компактные размеры, тактильные ощущения от корпуса и головки, а также продуманная читаемость циферблата делают часы удобными и функциональными. Крупное окно фазы Луны не только украшает дизайн, но и обеспечивает мгновенную читаемость, даже при слабом освещении. Любители контраста оценят Burbidge с белыми цифрами на синем фоне и розовой Луной, а ценители натуральных материалов и тёплых оттенков — Stratton с каменным циферблатом и золотистыми люминесцентными элементами.

Farer продолжает делать сложные усложнения доступными и современными, избегая превращения фазы Луны в музейный экспонат. Текстура, типографика и пропорции сохраняют актуальность дизайна. Для тех, кто искал традиционное усложнение в современном исполнении с характерной цветовой палитрой Farer, Stratton и Burbidge демонстрируют, что бренд готов к дальнейшему развитию.

Цены и доступность коллекции Farer Moonphase

Обе модели доступны сейчас в онлайн-магазине Farer и фирменных бутиках. Модель Burbidge Eastern Arabic Edition выпущена лимитированной серией в 100 экземпляров.