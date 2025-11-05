Коллекция TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna 2025

Гоночные трассы и паддоки Формулы-1 в этом году выглядят совсем иначе — благодаря захватывающему и широко приветствуемому возобновлению сотрудничества между Формулой-1 и TAG Heuer.

Эта связь уходит корнями в 1970-е годы, и возвращение логотипа бренда на рекламные щиты придаёт чемпионату нотки ретро-шарма. Многие даже отмечают, что это возвращает Формулу-1 к её истинной сути. Связь TAG Heuer с Формулой-1 и автоспортом практически неразрывна, но бренд связан не только с гонками, но и с легендарными пилотами. Одним из них, конечно же, является покойный великий Айртон Сенна.

История сотрудничества TAG Heuer и Айртона Сенны

В конце 80-х и начале 90-х Айртон Сенна был послом бренда TAG Heuer во время своей карьеры в McLaren — команде, в которой он выиграл три титула чемпиона мира Формулы-1. В то время TAG Heuer был одним из главных спонсоров команды. Первый хронограф TAG Heuer с брендом Senna появился в 1994 году — трагически, в тот же год, когда Сенна погиб. Однако его наследие продолжало влиять на спорт и гонщиков в последующие десятилетия. К Гран-при Сан-Паулу 2025 года была анонсирована новая коллекция, созданная в сотрудничестве TAG Heuer и легендарным брендом Senna, в честь выдающегося наследия Айртона Сенны.

Описание коллекции TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna 2025

Коллекция включает две модели хронографа Formula 1:

44-миллиметровая модель из титана с DLC-покрытием , выпущенная вскоре после объявления нового спонсорского соглашения с Формулой-1.

, выпущенная вскоре после объявления нового спонсорского соглашения с Формулой-1. 43-миллиметровая кварцевая модель из нержавеющей стали, которая уже ранее получала оформление в стиле Senna.

44 мм титановая модель с DLC-покрытием

Эта версия выполнена в новом дизайне корпуса 2025 года. Часы крупные — толщина составляет 14,1 мм, но благодаря полузакреплённому ремешку они выглядят более компактно, и диаметр 44 мм не кажется чрезмерно громоздким. Чёрная заводная головка украшена жёлтым акцентом, а безель с брендом Senna выполнен из кованого углеродного волокна. Спереди установлен плоский сапфировый кристалл с антибликовым покрытием, а задняя крышка — закрытая, с гравировкой культового изображения глаз Айртона через шлем.

43 мм модель из нержавеющей стали

Эта модель также достаточно массивная, что характерно для хронографов TAG Heuer Formula 1. За годы популярности её размер не отпугнул поклонников. Толщина корпуса составляет 12,4 мм, что немного тоньше, чем у титана. Дизайн более традиционный, но с жёлтыми деталями Senna: жёлтый акцент на кнопке хронографа, алюминиевый безель с брендом Senna и гравированная задняя крышка.

Циферблаты и дизайн

Циферблаты обеих моделей выполнены в чёрном цвете с эффектом солнечных лучей (sunray), дополнены ярко-жёлтой стрелкой хронографа и узнаваемым мотивом в жёлто-зелёно-синих тонах на субциферблатах в положении «6 часов». Эти цвета символизируют флаг Бразилии и, что важнее, отражают дизайн шлема Айртона Сенны, который он использовал на протяжении всей карьеры.

Чёрная модель отличается более современным и техническим дизайном с асимметричной компоновкой и отсутствием арабских цифр на часах. Секундомер на «9 часах» украшен знаменитым логотипом «S» Сенны, которого нет на модели из нержавеющей стали. Обе модели остаются удобными и функциональными инструментальными хронографами, а ярко-жёлтый брендинг не отвлекает от их практичности.

Механизмы и технические характеристики

44 мм титановая модель оснащена автоматическим механизмом Calibre 16 на базе ETA/Valjoux 7750 — надёжным и проверенным хронографом с запасом хода 42 часа и частотой 4 Гц.

оснащена автоматическим механизмом Calibre 16 на базе ETA/Valjoux 7750 — надёжным и проверенным хронографом с запасом хода 42 часа и частотой 4 Гц. 43 мм модель из нержавеющей стали работает на кварцевом механизме, что делает её более «исторически точной» в контексте моделей TAG Heuer Formula 1, которые носил сам Сенна. Кварцевый механизм обеспечивает удобство «установил и забыл» и высокую точность в долгосрочной перспективе.

Ремешки и браслеты

Каждая модель имеет уникальный дизайн крепления:

Титановая версия комплектуется ярко-жёлтым резиновым ремешком с чёрной DLC-застёжкой из нержавеющей стали.

Модель из нержавеющей стали оснащена культовым интегрированным браслетом с S-образными звеньями, напоминающим ремешки, которые носил Айртон Сенна. Несмотря на то, что Сенна предпочитал кожаные ремешки, они всегда были соединены с часами через S-образное звено, аналогичное браслету этой модели. Браслет оснащён раскладывающейся застёжкой с дополнительным удлинителем.

Дизайн браслета вызывает неоднозначные отзывы, но его связь с наследием Сенны неоспорима.

Цены и доступность коллекции TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna 2025

Эти две модели TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna будут впервые представлены публике на Гран-при Сан-Паулу 2025 года и впоследствии поступят в продажу в бутиках TAG Heuer по всему миру. Модель из нержавеющей стали будет выпущена ограниченным тиражом в 3 000 экземпляров.

Модель Цена (CHF) Ограниченный тираж 43 мм кварцевый (нержавеющая сталь) 2 550 Да (3 000 шт.) 44 мм механический (титан с DLC) 5 550 Нет

Технические характеристики

Параметр 43 мм кварцевый (нержавеющая сталь) 44 мм механический (титан с DLC) Референс CAZ101AX.BA0637 CBZ2081.FT8092 Размер корпуса 43 мм (диаметр) x 12,4 мм (толщина) x 48,2 мм (длина по ушкам) 44 мм (диаметр) x 14,3 мм (толщина) x 47,3 мм (длина по ушкам) Материал корпуса Нержавеющая сталь Титан с DLC-покрытием Водонепроницаемость 200 метров 200 метров Стекло Сапфировое с антибликовым покрытием Сапфировое с антибликовым покрытием Циферблат Чёрный sunray с жёлтыми деталями Senna Чёрный sunray с жёлтыми деталями Senna Ремешок/браслет Интегрированный браслет из нержавеющей стали с раскладывающейся застёжкой Жёлтый резиновый ремешок с пряжкой из нержавеющей стали с DLC Механизм Кварцевый Автоматический Calibre 16 (ETA) Запас хода 2-3 года (батарея) 42 часа Функции Часы, минуты, секунды, дата, хронограф Часы, минуты, секунды, дата, хронограф Ограниченный тираж 3 000 штук Нет

Коллекция TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna 2025 — это идеальное сочетание истории, инноваций и уважения к легенде автоспорта. Эти часы станут желанным приобретением для поклонников Формулы-1, коллекционеров и всех, кто ценит высокое качество и уникальный дизайн с глубоким смыслом.