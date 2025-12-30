Команда Onewatch выбирает лучшие часы 2025 года

Кажется, что с каждым годом выходит всё больше новых моделей часов.

В 2025 году это ощущение было особенно острым: крупнейшая в мире часовая выставка Watches and Wonders в Женеве отметила своё рекордное по масштабу издание. При этом другие важные события часовой индустрии — Geneva Watch Days и Dubai Watch Week — также значительно выросли, а производители представили ещё больше новинок. И это без учёта множества других премьер и юбилеев: возвращение TAG Heuer в качестве официального хронометриста Формулы-1, запуск новой коллекции Rolex, празднование 270-летия Vacheron Constantin, 250-летия Breguet, 160-летия Zenith и 150-летия Audemars Piguet.

В итоге 2025 год оказался богатым на значимые релизы. Но помимо наград GPHG и коммерческих успехов, какие часы стали фаворитами команды Onewatch? Какие модели особенно впечатлили наших экспертов и энтузиастов? Представляем подборку лучших часов 2025 года — разнообразную и интересную. Согласны ли вы с нашим выбором или считаете, что мы что-то упустили? Нам важно ваше мнение.

Zenith G.F.J. Calibre 135

Постоянные читатели Onewatch знают, что я давно восхищаюсь Zenith G.F.J. Calibre 135. С момента её дебюта на Watches and Wonders в этом году я не раз говорил о ней в видео «Kiss, Marry, Kill», в аналитических статьях и беседах с коллекционерами по всему миру — от Женевы до Сиднея.

Почему именно эта модель? Кратко объяснить сложно. Во-первых, это мощная демонстрация мастерства Zenith, которая идеально отражает 160-летний юбилей бренда. Циферблат сочетает натуральный лазурит, гильошированную отделку и окрашенный перламутр — сложное, но гармоничное решение. Гильоше в виде кирпичной кладки на механизме выполнено безупречно, даже классическая застёжка украшена гильошированием. Платиновый корпус с многоступенчатой обработкой — настоящее произведение искусства.

Во-вторых, сам механизм. Возрождение калибра 135 — одного из самых значимых исторически часов Zenith, известного своими успехами в обсерваторных испытаниях XX века, — стало настоящим ходом мастера. Это напоминание, что Zenith — не только производитель высокочастотных хронографов и пилотских часов, но и обладатель традиций хронометрического совершенства, которые в последние годы были забыты или упущены из виду. G.F.J. подтверждает легитимность бренда в этой области.

В итоге G.F.J. — это не просто изысканные часы с ручным заводом и натуральным каменным циферблатом, но и свежий взгляд на Zenith, вызов современным представлениям о бренде. Надеюсь, это начало возвращения к более классическим и изысканным моделям. Поскольку это первая модель новой коллекции, можно ожидать продолжения. С нетерпением жду новых вариантов G.F.J., а старт получился впечатляющим.

Breguet Expérimentale 1

Выбор был сложным, но лучшими часами 2025 года для меня стали Breguet Expérimentale 1. В футуристичном корпусе с гранями и спортивным дизайном, водонепроницаемостью до 100 метров, в котором сохранены традиционные элементы Breguet — например, ребристая боковая часть корпуса, бренд представил новую магнитную спусковую систему в постоянном турбийоне с частотой 10 Гц — вдвое выше стандартной!

Идея использовать магнитное поле, традиционно считающееся врагом точности, как помощника для повышения хронометрических характеристик — невероятна. Магнитный спуск практически не имеет трения благодаря магнитным импульсам, которые «толкают» рычаг спуска. В сочетании с механизмом постоянной силы это обеспечивает стабильную амплитуду хода на протяжении всей 72-часовой автономности.

Кроме инноваций, часы идеально балансируют между историей и будущим бренда. Дизайн сочетает элементы 1775 года с футуристическими чертами 2075-го. Expérimentale — это концептуальная линия для тестирования новых технологий, которые в будущем могут появиться в массовых моделях. Например, у Breguet есть прототипы магнитного спуска с частотой 3 Гц.

Для меня эта модель отражает новый этап в развитии Breguet, который особенно заметен с приходом генерального директора Грегори Кисслинга. К 250-летию бренд представил более 13 моделей с глубокими сюжетами, новым сплавом 18 карат Breguet Gold и инновационными элементами. В итоге Breguet не только выпустил лучшие часы 2025 года, но и стал главной звездой года. Вся команда Onewatch сейчас как никогда воодушевлена брендом.

Furlan Marri Disco Volante Diamonds Onyx

Дизайн Disco Volante вызывает разные эмоции, но модель выделяется на фоне более сдержанных арт-деко решений Furlan Marri благодаря меньшему, округлённому и более изящному корпусу с многоступенчатой формой. Линия Disco с момента запуска в 2024 году сразу понравилась мне, но любовь к дизайну достигла пика с выпуском Diamonds Onyx в этом году.

Наблюдать, как блестящие багетные бриллианты играют светом на фоне чёрного, бархатистого ониксового циферблата, изменило моё представление о том, какими должны быть нарядные часы, и ещё больше укрепило моё уважение к дизайнерской последовательности Furlan Marri. Поэтому это мои любимые часы 2025 года.

Tudor Black Bay “Carbon 25”

Одна из самых интересных новинок Tudor за долгое время — Black Bay Chrono “Carbon 25”. Это первые часы Black Bay с корпусом и циферблатом из углеродного волокна, с синей гоночной минутной шкалой и, что важно, это настоящая лимитированная серия с индивидуальными номерами. Модель создана в партнёрстве с командой Формулы-1 Racing Bulls.

Партнёрские часы иногда могут выглядеть чрезмерно броско, но Tudor удалось избежать этого: циферблат остался чистым, без излишнего брендинга. В итоге получилась уникальная, лаконичная цветовая гамма, которая выделяется среди других хронографов и моделей Black Bay. Я большой поклонник автоспорта и настолько люблю эти часы, что пытался получить их в предзаказ, но пока безуспешно.

Nomos Club Sport neomatik World Timer

В 2025 году было много юбилеев и крупных выставок, а также масса интересных независимых брендов. Мне казалось, что выбрать любимую модель будет сложно, но решение было очевидным уже давно. Я даже не буду упоминать другие достойные часы, чтобы не усложнять выбор (хотя Hulsman Easy Perpetual тоже отличные).

Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer — идеальные повседневные часы с размерами 40,5 мм на 9,9 мм и аккуратными ушками 48 мм. Циферблат — мечта графического дизайнера: продуманная компоновка и цветовые сочетания бордового, бензинового синего и кремового, которые я не ожидал увидеть вместе. Особенно впечатляет субциферблат день/ночь, который аккуратно проходит под цифрами 2 и 4, создавая иллюзию глубины.

В этом году я удвоил количество GMT часов в коллекции (с одного до двух), и появление доступной модели Glacier может изменить это снова.

SpaceOne WorldTimer

SpaceOne Worldtimer — запали мне в душу до их официального релиза.

Часы с дерзким современным дизайном часто большие и дорогие, но SpaceOne решил обе задачи: World Timer компактен, с корпусом из титана 5-го класса, очень удобен в носке. Цена €2700 — отличное соотношение цены и качества. Современный дизайн, качественная отделка корпуса, функциональный усложнённый механизм и эффект «вау» — всё на месте. Жду с нетерпением 2026 год.

Audemars Piguet Royal Oak ‘Jumbo’ RD#5

Да, это ещё одна модель Royal Oak. И справедливо спросить: что в ней особенного? Размеры совпадают с культовым «Jumbo», цвет циферблата тот же, что у популярной модели. Но RD#5 — это последний проект из серии Research and Development, созданной для расширения технических границ.

Хотя он не так сложен, как предшественник Code 11.59 Ultra-Complication Universelle RD#4 (самые сложные часы бренда), RD#5 предлагает множество инноваций в ультра-носибельном корпусе — редкое сочетание для технически продвинутых моделей. Использование металлического стекла для безеля и звеньев браслета, титана в стрелках и клетке турбийона снижает инерцию, а управление хронографом доставляет необычное удовольствие — кнопки похожи на смартфонные.

К тому же модель приурочена к 150-летию Audemars Piguet и выпущена лимитированной серией из 150 экземпляров. Вместо обычного логотипа на циферблате — фирменная подпись бренда курсивом, завершающая серию RD. Это настоящий святой грааль для коллекционеров.

Hublot Spirit of Big Bang Frosted Carbon

Мои часы года — Hublot Spirit of Big Bang Frosted Carbon, которые я ношу уже четыре месяца, что для моей коллекции — редкость. Они ярко отражают философию Hublot Art of Fusion, сочетая нестандартные материалы и смелый дизайн. Корпус из матового карбона уникален, каждый экземпляр имеет свой неповторимый рисунок.

После смены оригинального текстильного ремешка на резиновый часы заиграли по-новому, словно стали новыми. Механизм основан на архитектуре Zenith El Primero, но смотрится эффектно благодаря открытой конструкции и слоистости, особенно через прозрачную заднюю крышку.

Roger Smith Series 6

Почти все бренды в нашем списке выпускают множество моделей ежегодно, но когда Roger Smith представляет новую модель, стоит прислушаться. Новая Series 6 — лучший рассказ в его часовом творчестве. Это простые часы с датой и временем, но с уникальной функцией «блуждающей даты», созданной в 2014 году, чтобы избежать заслонения информации длинной стрелкой даты.

Series 6 объединяет лучшие элементы мастерства Роджера: чистый гильошированный циферблат без лишних усложнений, контрастный узор на малой секунде, изысканная отделка задней крышки и знаменитый коаксиальный спуск. Это часы, которые решают задачи максимально просто, созданы на века и будут выглядеть прекрасно. Если это не часы года, то что тогда?

IWC Ingenieur Automatic 42 Black Ceramic

Я занимаюсь часовыми фотографиями много лет и подхожу к часам с другой стороны — эстетики. Модель IWC Ingenieur Automatic 42 в чёрной керамике впечатлила меня больше всего в этом году. Чёрный корпус, браслет и матовая отделка мягко отражают свет, делая невозможным плохой снимок.

Часы немного крупнее модели Ingenieur Automatic 40, что мне нравится: они заметнее на запястье, но при этом браслет из керамики удобно облегает руку. Особое удовольствие — смотреть на дымчатую сапфировую заднюю крышку, которая даёт лёгкий взгляд на механизм. Это идеальные повседневные часы, которые хочется носить каждый день.

Vacheron Constantin Historiques 222 из стали

Самые обсуждаемые часы года — Vacheron Constantin 222 в стальном корпусе. Полностью матовый браслет и корпус, матовый синий циферблат, 37 мм, простые часовые метки — всё очень сдержанно. Я помогал запускать их в январе и купил в марте. Vacheron Constantin умеет поражать сложными моделями, но иногда лучшее — это простота и элегантность.