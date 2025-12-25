Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Поздравлем всех с Рождеством!

По мере приближения конца года самое время подвести итоги лучших релизов Grand Seiko 2025 года. За последние 12 месяцев мы стали свидетелями многочисленных новинок от часовых брендов по всему миру, и японская марка Grand Seiko порадовала уникальными моделями. От впечатляющего Tokyo Lion Tentagraph до превосходных моделей с ультраточным механизмом и великолепными циферблатами — бренд не переставал удивлять. Рассмотрим главные новинки Grand Seiko 2025 года и их особенности.

Grand Seiko: традиции празднования и юбилейные выпуски

Grand Seiko мастерски находит поводы для празднования. Будь то юбилей серии, типа калибра или другое знаменательное событие, часы, приуроченные к этим датам, всегда получаются особенными. 2025 год ознаменован 65-летием бренда — именно это вдохновило некоторые из самых заметных релизов. В обзоре представлены модели, которые мы подробно рассматривали на Onewatch. При этом было выпущено гораздо больше эксклюзивных моделей, особенно для отдельных регионов. Тем не менее, список представленных здесь часов впечатляет. Ниже — хронологический обзор главных новинок Grand Seiko 2025.

Начало года: одни из лучших Grand Seiko 2025

В конце января бренд представил две модели из серии, вдохновленной 24 японскими сезонами (секки, 節気). Дизайн новинок основан на классическом 62GS 1967 года, а модели являются переосмыслением “Rikka” и “Shūbun” — коллекционных экземпляров предыдущих лет.

Главное нововведение — корпус из Ever-Brilliant Steel, эксклюзивной стали Grand Seiko. Модель SBGH351 “Rikka” оснащена ярким зеленым циферблатом, который символизирует переход от весны к лету и зелень природы. Текстура циферблата с имитацией отряхиваемых ветром листьев усиливает этот эффект.

Вторая модель — SBGH353 “Shūbun” — выделяется глубоким синим оттенком циферблата, отражающим лунное небо и облака. Обе версии украшены золотым логотипом Grand Seiko, минутной стрелкой и окном даты на 3 часа.

Корпус размером 40 × 12,9 мм скрывает механизм 9S85 с частотой 36 000 полуколебаний в час, 55-часовым запасом хода и точностью от +5 до −3 секунд в сутки. Новинки комплектуются стальным браслетом с 21-мм креплениями и оцениваются в €8 000.

Grand Seiko SLGH027 “Mountainscape”: юбилейный акцент

В первых числах февраля появилась модель SLGH027 “Mountainscape” в честь 65-летия бренда. Часы входят в коллекцию Evolution 9, выпущены лимитировано — всего 1200 экземпляров. Корпус диаметром 40 мм, толщиной 11,7 мм, выполнен из Ever-Brilliant Steel.

Главная особенность — серебристо-голубой циферблат с текстурой “оползня”, вдохновленной горой Иватэ возле студии Grand Seiko в Шизукуиши. Эффектный рельефный узор придает глубину и динамичность.

Рельеф минутной шкалы на внутреннем кольце (рео) белого цвета гармонично дополняет строгие угловатые индексы и острые часовые стрелки. Особое внимание — синий секундный указатель, контрастирующий и подчеркивающий цветовую палитру.

В корпусе установлен автоматический механизм 9SA5 с частотой 36 000 полуколебаний в час, запасом хода 80 часов и точностью +5/-3 секунды в сутки. Цена премиальной модели составила €11 500, и она быстро была распродана.

Grand Seiko SBGH368 “Sakura Kakushi”: наиболее впечатляющая новинка

В феврале появилась модель SBGH368 “Sakura Kakushi”, которая поразила сочетанием текстурного циферблата и корпуса из розового золота в стиле 62GS. 38-миллиметровый корпус прекрасно подчеркивает один из самых изысканных циферблатов Grand Seiko.

Цвет циферблата — медно-розовый — символизирует весну в северном регионе Тохоку, когда легкий снежный покров нежно окутывает лепестки сакуры. Фасетированные и накрапленные часовые метки, а также рамка даты и стрелки выполнены из розового золота, что обеспечивает превосходный контраст и читаемость.

Часы поставляются на коричневом ремешке из аллигатора с золотой застежкой.

Механизм — Hi-Beat 9S85 с частотой 36 000 полуколебаний в час и запасом хода 55 часов, виден через сапфировую заднюю крышку. Модель рассчитана на регулярное производство и стоит €33 500, став важным событием первой половины 2025 года.

Релизы Watches and Wonders 2025: новые рубежи Grand Seiko

В апреле были представлены новинки, которые вошли в годовые рейтинги. Особое внимание привлекли модели с ультраточностью (U.F.A.), ознаменовавшие следующий этап в развитии Grand Seiko.

Главным событием стало появление калибра Spring Drive 9RB2 с точностью ±20 секунд в год — рекорд для механических часов на пружинном приводе.

Малый размер механизма позволил создать более компактные корпуса. Первыми U.F.A. стали платиновая SLGB001 и модель из высокопрочного титана SLGB003, обе из коллекции Evolution 9 с современным угловатым дизайном 37 мм.

Циферблаты вдохновлены зимними пейзажами Киригамине. SLGB003 оснащена серебристо-голубым рельефным циферблатом и титановым браслетом с микрорегулировкой без инструмента, стоимость — €12 000.

Платиновая SLGB001 выпущена лимитированной серией 80 штук, с ледяным синим циферблатом и темно-синим кожаным ремешком — цена €42 000.

Обе модели оснащены новым Spring Drive механизмом, объединяющим точность и удобство.

Новые Grand Seiko Tentagraph: уникальный дизайн и высокотехнологичный механизм

На Watches and Wonders были представлены два новых Tentagraph — Tokyo Lion SLGC009 и Evolution 9 SLGC007.

SLGC009 впечатляет футуристическим корпусом с диаметром 43 мм и высотой 15,5 мм из Brilliant Hard Titanium, что обеспечивает легкость и комфорт. Коричневый циферблат с текстурой львиной гривы и акцентами в черно-оранжевых тонах подчеркивает хронографические функции. Массивные стрелки и внушительные индексы создают узнаваемый облик часов.

В основе обоих моделей лежит механизм 9SC5 с частотой 36 000 полуколебаний в час, запасом хода 72 часа и точностью +5/-3 секунды в сутки. Калибр оснащен колонным колесом, вертикальным сцеплением и двойным импульсным анкерным механизмом Grand Seiko.

SLGC007 отличается морозно-голубым циферблатом с черными счетчиками, корпусом из титана и черным керамическим безелем с тахиметрической шкалой. Модель доступна в основной коллекции по цене €15 000.

Элегантность Grand Seiko SBGW323 “Kiri”

Модель SBGW323 “Kiri”, представленная также на Watches and Wonders, привлекла внимание своей сдержанной элегантностью. Корпус в стиле 44GS диаметром 36,5 мм с толщиной 11,6 мм отлично сидит на запястье.

Циферблат фиолетового оттенка и ручной механизм 9S64 с частотой 28 800 полуколебаний в час и 72-часовым запасом хода создают идеальный образ для повседневного ношения. Цена составляет €6 000.

Новинки второй половины 2025 года: Tentagraph “Sunrise” и “Moonlit Birch”

В сентябре появился Tentagraph SLGC006 “Sunrise” в корпусе из титана с элементами розового золота — интересное сочетание материалов и цветов. 43,2-мм корпус с высотой 15,3 мм оснащен розово-золотым безелем с черной керамической вставкой и тахиметрической шкалой. Медно-розовый циферблат с текстурой солнечных лучей и бордовыми счетчиками создан по мотивам утреннего света на горе Иватэ. Модель тиражом 300 экземпляров стоит €23 000.

Grand Seiko SLGW007 “Moonlit Birch” — вариация аутентичных Hi-Beat часов Evolution 9 с темно-синим циферблатом и текстурой коры березы. Корпус из стали диаметром 38,6 мм и толщиной 9,95 мм сочетается с синим кожаным ремешком.

Механизм 9SA4 с частотой 36 000 полуколебаний и запасом хода 80 часов виден через сапфировую крышку. Цена — €10 200.

Лидер списка: Grand Seiko SLGB005 с фиолетовым градиентным циферблатом

В конце года особое внимание заслужил SLGB005 — третья модель U.F.A. с корпусом из Ever-Brilliant Steel. Диаметр корпуса — 37 мм, толщина — 11,4 мм.

Циферблат с градиентом от светло-фиолетового к почти черному и текстурой, повторяющей узор дерева, меняется в зависимости от освещения, что делает часы по-настоящему многогранными. Механизм 9RB2 обеспечивает точность Spring Drive с погрешностью ±20 секунд в год.

Лимитированная серия из 1300 экземпляров стоит €11 000 и стала одним из лучших изделий Grand Seiko 2025 года.

Итоги релизов SBGM255 и SBGM257: совершенство GMT

Последними в обзоре стали модели SBGM255 и SBGM257 из линии Elegance — классические GMT с новыми текстурными циферблатами. Для обеих используется 39,5-мм стальной корпус с толщиной 14,1 мм.

SBGM255 “Snowdrop” имеет белый циферблат с геометрической текстурой и синими деталями, а SBGM257 “Moondrop” — темно-синий с той же текстурой и золотистыми акцентами. Кольцо с 24-часовой шкалой облегчает считывание второго часового пояса.

В часах установлен автоматический GMT-калибр 9S66 с 28 800 полуколебаниями в час и запасом хода 72 часа. Цена — €5 200.

Заключение: ключевые тренды и перспективы Grand Seiko 2025

2025 год был относительно спокойным по количеству релизов, но богатым на значимые и технологичные новинки. Модели с ультраточным Spring Drive представляют новый этап развития технологий, а расширение коллекции хронографов Tentagraph демонстрирует стремление бренда к инновациям.

Кроме того, японский бренд традиционно радует оригинальными дизайнами, вдохновленными природными мотивами Японии. Такая продукция продолжает укреплять репутацию Grand Seiko как одного из ведущих представителей часового искусства.

С нетерпением ожидаем, какие инновации и новинки подарит нам бренд в 2026 году!