Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Опубликовано

Поздравлем всех с Рождеством!

По мере приближения конца года самое время подвести итоги лучших релизов Grand Seiko 2025 года. За последние 12 месяцев мы стали свидетелями многочисленных новинок от часовых брендов по всему миру, и японская марка Grand Seiko порадовала уникальными моделями. От впечатляющего Tokyo Lion Tentagraph до превосходных моделей с ультраточным механизмом и великолепными циферблатами — бренд не переставал удивлять. Рассмотрим главные новинки Grand Seiko 2025 года и их особенности.

  1. Grand Seiko: традиции празднования и юбилейные выпуски
  2. Начало года: одни из лучших Grand Seiko 2025
  3. Grand Seiko SLGH027 “Mountainscape”: юбилейный акцент
  4. Grand Seiko SBGH368 “Sakura Kakushi”: наиболее впечатляющая новинка
  5. Релизы Watches and Wonders 2025: новые рубежи Grand Seiko
  6. Новые Grand Seiko Tentagraph: уникальный дизайн и высокотехнологичный механизм
  7. Элегантность Grand Seiko SBGW323 “Kiri”
  8. Новинки второй половины 2025 года: Tentagraph “Sunrise” и “Moonlit Birch”
  9. Лидер списка: Grand Seiko SLGB005 с фиолетовым градиентным циферблатом
  10. Итоги релизов SBGM255 и SBGM257: совершенство GMT
  11. Заключение: ключевые тренды и перспективы Grand Seiko 2025

Grand Seiko: традиции празднования и юбилейные выпуски

Grand Seiko мастерски находит поводы для празднования. Будь то юбилей серии, типа калибра или другое знаменательное событие, часы, приуроченные к этим датам, всегда получаются особенными. 2025 год ознаменован 65-летием бренда — именно это вдохновило некоторые из самых заметных релизов. В обзоре представлены модели, которые мы подробно рассматривали на Onewatch. При этом было выпущено гораздо больше эксклюзивных моделей, особенно для отдельных регионов. Тем не менее, список представленных здесь часов впечатляет. Ниже — хронологический обзор главных новинок Grand Seiko 2025.

Начало года: одни из лучших Grand Seiko 2025

В конце января бренд представил две модели из серии, вдохновленной 24 японскими сезонами (секки, 節気). Дизайн новинок основан на классическом 62GS 1967 года, а модели являются переосмыслением “Rikka” и “Shūbun” — коллекционных экземпляров предыдущих лет.

Grand Seiko Heritage Collection 62GS Sekki Rikka SBGH351

Главное нововведение — корпус из Ever-Brilliant Steel, эксклюзивной стали Grand Seiko. Модель SBGH351 “Rikka” оснащена ярким зеленым циферблатом, который символизирует переход от весны к лету и зелень природы. Текстура циферблата с имитацией отряхиваемых ветром листьев усиливает этот эффект.

Grand Seiko Heritage Collection 62GS Sekki

Вторая модель — SBGH353 “Shūbun” — выделяется глубоким синим оттенком циферблата, отражающим лунное небо и облака. Обе версии украшены золотым логотипом Grand Seiko, минутной стрелкой и окном даты на 3 часа.

Grand Seiko Heritage Collection 62GS Sekki Shūbun SBGH353

Корпус размером 40 × 12,9 мм скрывает механизм 9S85 с частотой 36 000 полуколебаний в час, 55-часовым запасом хода и точностью от +5 до −3 секунд в сутки. Новинки комплектуются стальным браслетом с 21-мм креплениями и оцениваются в €8 000.

Grand Seiko SLGH027 "Mountainscape" Hi-Beat 65th Anniversary Limited Edition

Grand Seiko SLGH027 “Mountainscape”: юбилейный акцент

В первых числах февраля появилась модель SLGH027 “Mountainscape” в честь 65-летия бренда. Часы входят в коллекцию Evolution 9, выпущены лимитировано — всего 1200 экземпляров. Корпус диаметром 40 мм, толщиной 11,7 мм, выполнен из Ever-Brilliant Steel.

Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Главная особенность — серебристо-голубой циферблат с текстурой “оползня”, вдохновленной горой Иватэ возле студии Grand Seiko в Шизукуиши. Эффектный рельефный узор придает глубину и динамичность.

Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Рельеф минутной шкалы на внутреннем кольце (рео) белого цвета гармонично дополняет строгие угловатые индексы и острые часовые стрелки. Особое внимание — синий секундный указатель, контрастирующий и подчеркивающий цветовую палитру.

Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

В корпусе установлен автоматический механизм 9SA5 с частотой 36 000 полуколебаний в час, запасом хода 80 часов и точностью +5/-3 секунды в сутки. Цена премиальной модели составила €11 500, и она быстро была распродана.

Grand Seiko SBGH368 with cherry blossom in the background

Grand Seiko SBGH368 “Sakura Kakushi”: наиболее впечатляющая новинка

В феврале появилась модель SBGH368 “Sakura Kakushi”, которая поразила сочетанием текстурного циферблата и корпуса из розового золота в стиле 62GS. 38-миллиметровый корпус прекрасно подчеркивает один из самых изысканных циферблатов Grand Seiko.

Grand Seiko SBGH368 “Sakura Kakushi” on its side

Цвет циферблата — медно-розовый — символизирует весну в северном регионе Тохоку, когда легкий снежный покров нежно окутывает лепестки сакуры. Фасетированные и накрапленные часовые метки, а также рамка даты и стрелки выполнены из розового золота, что обеспечивает превосходный контраст и читаемость.

Case detail of the Grand Seiko SBGH368 “Sakura Kakushi”

Часы поставляются на коричневом ремешке из аллигатора с золотой застежкой.

Movement inside the Grand Seiko SBGH368 “Sakura Kakushi”

Механизм — Hi-Beat 9S85 с частотой 36 000 полуколебаний в час и запасом хода 55 часов, виден через сапфировую заднюю крышку. Модель рассчитана на регулярное производство и стоит €33 500, став важным событием первой половины 2025 года.

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. SLGB001 and SLGB003 header

Релизы Watches and Wonders 2025: новые рубежи Grand Seiko

В апреле были представлены новинки, которые вошли в годовые рейтинги. Особое внимание привлекли модели с ультраточностью (U.F.A.), ознаменовавшие следующий этап в развитии Grand Seiko.

best Watches and Wonders 2025 releases — Grand Seiko Spring Drive U.F.A. SLGB003 crown up with watchmaking tools

Главным событием стало появление калибра Spring Drive 9RB2 с точностью ±20 секунд в год — рекорд для механических часов на пружинном приводе.

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. SLGB003 back and movement

Малый размер механизма позволил создать более компактные корпуса. Первыми U.F.A. стали платиновая SLGB001 и модель из высокопрочного титана SLGB003, обе из коллекции Evolution 9 с современным угловатым дизайном 37 мм.

Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003 lug

Циферблаты вдохновлены зимними пейзажами Киригамине. SLGB003 оснащена серебристо-голубым рельефным циферблатом и титановым браслетом с микрорегулировкой без инструмента, стоимость — €12 000.

Grand Seiko SLGB003 on watch roll

Платиновая SLGB001 выпущена лимитированной серией 80 штук, с ледяным синим циферблатом и темно-синим кожаным ремешком — цена €42 000.

Обе модели оснащены новым Spring Drive механизмом, объединяющим точность и удобство.

Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Новые Grand Seiko Tentagraph: уникальный дизайн и высокотехнологичный механизм

На Watches and Wonders были представлены два новых Tentagraph — Tokyo Lion SLGC009 и Evolution 9 SLGC007.

Grand Seiko Sport Collection Tokyo Lion Tentagraph SLGC009 pocket shot

SLGC009 впечатляет футуристическим корпусом с диаметром 43 мм и высотой 15,5 мм из Brilliant Hard Titanium, что обеспечивает легкость и комфорт. Коричневый циферблат с текстурой львиной гривы и акцентами в черно-оранжевых тонах подчеркивает хронографические функции. Массивные стрелки и внушительные индексы создают узнаваемый облик часов.

Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion SLGC009 flat

В основе обоих моделей лежит механизм 9SC5 с частотой 36 000 полуколебаний в час, запасом хода 72 часа и точностью +5/-3 секунды в сутки. Калибр оснащен колонным колесом, вертикальным сцеплением и двойным импульсным анкерным механизмом Grand Seiko.

Grand Seiko Tokyo Lion Tentagraph SLGC009 case back and movement

SLGC007 отличается морозно-голубым циферблатом с черными счетчиками, корпусом из титана и черным керамическим безелем с тахиметрической шкалой. Модель доступна в основной коллекции по цене €15 000.

Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Элегантность Grand Seiko SBGW323 “Kiri”

Модель SBGW323 “Kiri”, представленная также на Watches and Wonders, привлекла внимание своей сдержанной элегантностью. Корпус в стиле 44GS диаметром 36,5 мм с толщиной 11,6 мм отлично сидит на запястье.

Grand Seiko "Kiri" SBGW323 flat-lay with purple crystals and tea whisk

Циферблат фиолетового оттенка и ручной механизм 9S64 с частотой 28 800 полуколебаний в час и 72-часовым запасом хода создают идеальный образ для повседневного ношения. Цена составляет €6 000.

Grand Seiko "Kiri" SBGW323 pocket shot

Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Grand Seiko "Kiri" SBGW323 wrist shot

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 and "Moonlit Birch" SLGW007 with watch rolls, header image

Новинки второй половины 2025 года: Tentagraph “Sunrise” и “Moonlit Birch”

В сентябре появился Tentagraph SLGC006 “Sunrise” в корпусе из титана с элементами розового золота — интересное сочетание материалов и цветов. 43,2-мм корпус с высотой 15,3 мм оснащен розово-золотым безелем с черной керамической вставкой и тахиметрической шкалой. Медно-розовый циферблат с текстурой солнечных лучей и бордовыми счетчиками создан по мотивам утреннего света на горе Иватэ. Модель тиражом 300 экземпляров стоит €23 000.

Краткое руководство по релизам Grand Seiko 2025 года

Grand Seiko SLGW007 “Moonlit Birch” — вариация аутентичных Hi-Beat часов Evolution 9 с темно-синим циферблатом и текстурой коры березы. Корпус из стали диаметром 38,6 мм и толщиной 9,95 мм сочетается с синим кожаным ремешком.

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 up close

Механизм 9SA4 с частотой 36 000 полуколебаний и запасом хода 80 часов виден через сапфировую крышку. Цена — €10 200.

Grand Seiko "Sunrise" Tentagraph SLGC006 pocket shot

Лидер списка: Grand Seiko SLGB005 с фиолетовым градиентным циферблатом

В конце года особое внимание заслужил SLGB005 — третья модель U.F.A. с корпусом из Ever-Brilliant Steel. Диаметр корпуса — 37 мм, толщина — 11,4 мм.

Циферблат с градиентом от светло-фиолетового к почти черному и текстурой, повторяющей узор дерева, меняется в зависимости от освещения, что делает часы по-настоящему многогранными. Механизм 9RB2 обеспечивает точность Spring Drive с погрешностью ±20 секунд в год.

Лимитированная серия из 1300 экземпляров стоит €11 000 и стала одним из лучших изделий Grand Seiko 2025 года.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 on top of watch roll

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 dial detail

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 on wrist, arms crossed

Итоги релизов SBGM255 и SBGM257: совершенство GMT

Последними в обзоре стали модели SBGM255 и SBGM257 из линии Elegance — классические GMT с новыми текстурными циферблатами. Для обеих используется 39,5-мм стальной корпус с толщиной 14,1 мм.

Grand Seiko "Moonlit Birch" SLGW007 case back and movement

SBGM255 “Snowdrop” имеет белый циферблат с геометрической текстурой и синими деталями, а SBGM257 “Moondrop” — темно-синий с той же текстурой и золотистыми акцентами. Кольцо с 24-часовой шкалой облегчает считывание второго часового пояса.

Grand Seiko SLGB005 pocket shot

В часах установлен автоматический GMT-калибр 9S66 с 28 800 полуколебаниями в час и запасом хода 72 часа. Цена — €5 200.

Grand Seiko SLGB005 on side, crown up

Grand Seiko SLGB005 dial macro

Grand Seiko SLGB005 case back and movement

Grand Seiko SLGB005 on wrist

Grand Seiko GMT "Snowdrop" SBGM255 and "Moondrop" SBGM257 side by side, flat-lay

Заключение: ключевые тренды и перспективы Grand Seiko 2025

2025 год был относительно спокойным по количеству релизов, но богатым на значимые и технологичные новинки. Модели с ультраточным Spring Drive представляют новый этап развития технологий, а расширение коллекции хронографов Tentagraph демонстрирует стремление бренда к инновациям.

Grand Seiko GMT "Snowdrop" SBGM255 dial, macro shot

Кроме того, японский бренд традиционно радует оригинальными дизайнами, вдохновленными природными мотивами Японии. Такая продукция продолжает укреплять репутацию Grand Seiko как одного из ведущих представителей часового искусства.

Grand Seiko GMT "Moondrop" SBGM257

Grand Seiko SBGM257 “Moondrop” movement up close

Grand Seiko SBGM255 “Snowdrop” on wooden desk, crown up

С нетерпением ожидаем, какие инновации и новинки подарит нам бренд в 2026 году!

Grand Seiko SBGM257 “Moondrop” propped up against watch roll

