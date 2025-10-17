Крутые часы Unimatic Modello Due U2-GMT «World Timer»

За последние несколько месяцев мы увидели несколько новинок от Unimatic, однако новости о модели Modello Due были относительно скромными.

Тем не менее, за последние годы команда Unimatic выпустила несколько отличных версий этих полевых часов, которые демонстрируют, как классический силуэт идеально сочетается с минималистичным стилем бренда. Теперь настало время для первой модели Modello Due с функцией GMT. Modello Due U2-GMT «World Timer» — это логичный следующий шаг в линейке и яркое подтверждение универсальности минималистичного дизайна бренда.

Если вы знакомы с коллекцией Unimatic, то знаете, что Modello Uno — это флагманская дайверская модель бренда. Modello Quattro имеет такой же круглый корпус, но с фиксированным безелем. Хотя Unimatic называет Modello Quattro современными военными часами, а Modello Due — полевыми, это определение можно применить к обеим моделям. Их силуэты сильно отличаются, но минималистичный стиль Unimatic, созданный основателями Джованни Моро и Симоне Нунциато, объединяет их. Сегодняшний релиз Modello Due демонстрирует, насколько легко функция GMT интегрируется в эту эстетику.

Unimatic Modello Due U2-GMT «World Timer»

Рассмотрим детали часов. Modello Due U2-GMT оснащены корпусом из нержавеющей стали диаметром 38 мм, расстоянием от ушка до ушка 47,5 мм и толщиной 12,7 мм без учета стекла. С учетом сильно выпуклого сапфирового стекла толщина достигает 15,7 мм, но это значение относится только к самой толстой точке, поэтому оно может вводить в заблуждение. Корпус водонепроницаем до 300 метров и оснащен просверленными ушками с шириной крепления ремешка 22 мм. Справа расположен крупный винтовой заводной механизм диаметром 8 мм, который очень удобно захватывать. В духе классических инструментальных часов корпус выполнен с полностью матовой шлифовкой.

Внутри корпуса находится матовый черный циферблат с белыми метками. Как видно, крупные круглые, прямоугольные и треугольные часовые индексы имеют внешнее кольцо, придающее им дополнительную глубину. Мне нравится такой стильный подход к индексам по сравнению с немаркированными версиями, которые Unimatic использует в модели U2 Classic. Вокруг часовых меток расположен открытый минутный трек с немного утолщенными метками через каждые пять минут.

На позиции «6 часов» расположено окно даты, сохраняющее симметрию циферблата. Кроме того, Нунциато и Моро добавили 24-часовую GMT-шкалу снаружи минутного трека. Наконец, матовые черные стрелки в стиле «лестница» для часов и минут, секундная стрелка с «леденцом» и матовая черная GMT-стрелка с белым наконечником в форме стрелы, покрытым Super-LumiNova C1, создают логичное отображение и контрастный черно-белый дизайн, который делает Modello Due U2-GMT действительно стильными.

Надежный калибр Seiko NH34A GMT

Под стальной задней крышкой «World Timer» скрывается калибр Seiko NH34A. Этот автоматический GMT-механизм с возможностью ручного подзавода и остановкой секундной стрелки работает с частотой 21 600 полуколебаний в час, содержит 24 камня и обеспечивает запас хода до 41 часа. Это доступный и надежный GMT-калибр, который Unimatic использует в своих моделях, в то время как более дорогие версии оснащаются механизмами ETA или Sellita с функцией GMT. Главное преимущество NH34A — его надежность и стабильность работы. Официально точность калибра составляет -20/+40 секунд в сутки, что не впечатляет, однако на практике большинство часов с этим механизмом работают гораздо точнее заводских характеристик.

У меня есть несколько часов с этим калибром, включая Unimatic, и могу подтвердить, что они работают значительно точнее официальных данных. В отличие от некоторых механизмов, которым требуется несколько встряхиваний или заводов для запуска, калибры серии NH начинают работать сразу после того, как вы берете часы в руки. Мне нравится, что часы оживают с первого прикосновения.

Итоговые впечатления о новых Unimatic Modello Due U2-GMT «World Timer»

Новые Unimatic Modello Due U2-GMT оснащены двухсекционным ремешком из TPU угольно-серого цвета с фирменной застежкой из нержавеющей стали. Это сохраняет лаконичную эстетику часов, и мне это очень нравится. Освежает видеть, как первая модель Modello Due с GMT возвращается к черно-белым корням бренда. Это не только подчеркивает, насколько легко функция GMT интегрируется в общий дизайн, но и становится сильным стилевым заявлением.

Unimatic выпустит Modello Due U2-GMT ограниченной серией из 300 пронумерованных экземпляров. Часы будут доступны по цене 690 евро (с учетом налогов). Это делает Modello Due U2-GMT «World Timer» очень привлекательным, доступным и стильным предложением. С разными версиями своих моделей Unimatic неоднократно доказывал, насколько мощным является их минималистичный дизайн. Действительно, в этой черно-белой версии Modello Due GMT есть особое качество, которое делает ее настоящим стилевым акцентом.

Технические характеристики часов