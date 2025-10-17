Крутые часы Unimatic Modello Due U2-GMT «World Timer»

За последние несколько месяцев мы увидели несколько новинок от Unimatic, однако новости о модели Modello Due были относительно скромными.
Тем не менее, за последние годы команда Unimatic выпустила несколько отличных версий этих полевых часов, которые демонстрируют, как классический силуэт идеально сочетается с минималистичным стилем бренда. Теперь настало время для первой модели Modello Due с функцией GMT. Modello Due U2-GMT «World Timer» — это логичный следующий шаг в линейке и яркое подтверждение универсальности минималистичного дизайна бренда.
Если вы знакомы с коллекцией Unimatic, то знаете, что Modello Uno — это флагманская дайверская модель бренда. Modello Quattro имеет такой же круглый корпус, но с фиксированным безелем. Хотя Unimatic называет Modello Quattro современными военными часами, а Modello Due — полевыми, это определение можно применить к обеим моделям. Их силуэты сильно отличаются, но минималистичный стиль Unimatic, созданный основателями Джованни Моро и Симоне Нунциато, объединяет их. Сегодняшний релиз Modello Due демонстрирует, насколько легко функция GMT интегрируется в эту эстетику.
Unimatic Modello Due U2-GMT «World Timer»
Рассмотрим детали часов. Modello Due U2-GMT оснащены корпусом из нержавеющей стали диаметром 38 мм, расстоянием от ушка до ушка 47,5 мм и толщиной 12,7 мм без учета стекла. С учетом сильно выпуклого сапфирового стекла толщина достигает 15,7 мм, но это значение относится только к самой толстой точке, поэтому оно может вводить в заблуждение. Корпус водонепроницаем до 300 метров и оснащен просверленными ушками с шириной крепления ремешка 22 мм. Справа расположен крупный винтовой заводной механизм диаметром 8 мм, который очень удобно захватывать. В духе классических инструментальных часов корпус выполнен с полностью матовой шлифовкой.
Внутри корпуса находится матовый черный циферблат с белыми метками. Как видно, крупные круглые, прямоугольные и треугольные часовые индексы имеют внешнее кольцо, придающее им дополнительную глубину. Мне нравится такой стильный подход к индексам по сравнению с немаркированными версиями, которые Unimatic использует в модели U2 Classic. Вокруг часовых меток расположен открытый минутный трек с немного утолщенными метками через каждые пять минут.
На позиции «6 часов» расположено окно даты, сохраняющее симметрию циферблата. Кроме того, Нунциато и Моро добавили 24-часовую GMT-шкалу снаружи минутного трека. Наконец, матовые черные стрелки в стиле «лестница» для часов и минут, секундная стрелка с «леденцом» и матовая черная GMT-стрелка с белым наконечником в форме стрелы, покрытым Super-LumiNova C1, создают логичное отображение и контрастный черно-белый дизайн, который делает Modello Due U2-GMT действительно стильными.
Надежный калибр Seiko NH34A GMT
Под стальной задней крышкой «World Timer» скрывается калибр Seiko NH34A. Этот автоматический GMT-механизм с возможностью ручного подзавода и остановкой секундной стрелки работает с частотой 21 600 полуколебаний в час, содержит 24 камня и обеспечивает запас хода до 41 часа. Это доступный и надежный GMT-калибр, который Unimatic использует в своих моделях, в то время как более дорогие версии оснащаются механизмами ETA или Sellita с функцией GMT. Главное преимущество NH34A — его надежность и стабильность работы. Официально точность калибра составляет -20/+40 секунд в сутки, что не впечатляет, однако на практике большинство часов с этим механизмом работают гораздо точнее заводских характеристик.
У меня есть несколько часов с этим калибром, включая Unimatic, и могу подтвердить, что они работают значительно точнее официальных данных. В отличие от некоторых механизмов, которым требуется несколько встряхиваний или заводов для запуска, калибры серии NH начинают работать сразу после того, как вы берете часы в руки. Мне нравится, что часы оживают с первого прикосновения.
Итоговые впечатления о новых Unimatic Modello Due U2-GMT «World Timer»
Новые Unimatic Modello Due U2-GMT оснащены двухсекционным ремешком из TPU угольно-серого цвета с фирменной застежкой из нержавеющей стали. Это сохраняет лаконичную эстетику часов, и мне это очень нравится. Освежает видеть, как первая модель Modello Due с GMT возвращается к черно-белым корням бренда. Это не только подчеркивает, насколько легко функция GMT интегрируется в общий дизайн, но и становится сильным стилевым заявлением.
Unimatic выпустит Modello Due U2-GMT ограниченной серией из 300 пронумерованных экземпляров. Часы будут доступны по цене 690 евро (с учетом налогов). Это делает Modello Due U2-GMT «World Timer» очень привлекательным, доступным и стильным предложением. С разными версиями своих моделей Unimatic неоднократно доказывал, насколько мощным является их минималистичный дизайн. Действительно, в этой черно-белой версии Modello Due GMT есть особое качество, которое делает ее настоящим стилевым акцентом.
Технические характеристики часов
|Параметр
|Описание
|Модель
|Modello Due U2-GMT «World Timer»
|Циферблат
|Матовый черный с белыми люминесцентными индексами, белой минутной шкалой, 24-часовой шкалой и датой
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь с полностью матовой шлифовкой
|Размеры корпуса
|38 мм (диаметр) × 47,5 мм (ушко-ушко) × 15,7 мм (толщина с кристаллом), 12,7 мм (без кристалла)
|Стекло
|Двойной выпуклый сапфир с антибликовым покрытием
|Задняя крышка
|Нержавеющая сталь с гравировкой таблицы часовых поясов, винтовая
|Механизм
|Seiko NH34A: автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, 21 600 полуколебаний/час, 41 час запаса хода, 24 камня
|Водонепроницаемость
|300 метров
|Ремешок
|Угольно-серый TPU (22/20 мм) с застежкой из нержавеющей стали и быстросъемными пружинными штифтами
|Функции
|Основное время (часы, минуты, секунды) и GMT с независимой регулировкой 24-часовой стрелки и внутренней 24-часовой шкалой
|Цена
|690 евро (с учетом налогов)
|Особые отметки
|Ограниченная серия из 300 пронумерованных экземпляров