Вы знаете бренды, теперь пришло время узнать о людях, которые их основали.

Мы познакомимся поближе с именами, которые вы хорошо знаете, но, возможно, не до конца понимаете, кто за ними стоит. В этой новой серии Onewatch представит вам людей, стоящих за знаменитыми брендами и их творениями. Первый выпуск посвящён основателю Breguet — бренда Swatch Group, который в этом году отмечает своё 250-летие. Мы также познакомим вас с известными часовщиками современности. Но для начала — Абрахам-Луи Бреге. Его называют «самым знаменитым часовщиком всех времён», но это лишь часть правды. Надеемся, что в этой статье мы полноценно ответим на вопрос: «Кто такой Абрахам-Луи Бреге?»

Эта история не рассказывает об истории Breguet как производителя. Вместо этого она сосредоточена на основателе бренда — Абрахаме-Луи Бреге (1747, Нёвшатель, Швейцария — 1823, Париж, Франция), выдающемся учёном и технике. Он изобрёл множество новшеств в часовом деле, таких как турбийон, первые наручные часы и фирменные «помм» стрелки Бреге. Он стал инициатором неоклассического стиля в часовом искусстве; его создание изящного и читаемого дизайна стало торговой маркой Breguet и многих других часовых брендов. В 1999 году Swatch Group приобрела Breguet, и богатое наследие дома, а также дух инноваций отражаются в современных изобретениях, таких как кремниевая спираль баланса и магнитный подшипник. Сегодня бренд располагается в долине Валле-де-Жу, знаменитой швейцарской часовой долине, примерно в 75 километрах к юго-западу от Нёвшателя — родины Абрахама-Луи Бреге.

Кто такой Абрахам-Луи Бреге? — Ранние годы

Абрахам-Луи Бреге родился в семье Йонаса-Луи Бреге и Сюзанны-Маргариты Болль, потомков французских протестантов, которые бежали из католической Франции в безопасную Швейцарию в конце XVII века после отмены Нантского эдикта. В 1758 году, когда Абрахаму-Луи было всего 10 лет, его отец умер, а через два года прекратилось его формальное образование. Позже мать вышла замуж за Жозефа Татте, представителя известной семьи часовщиков с салоном в Париже. Сначала молодой Бреге не проявлял интереса к ремеслу, но со временем увлёкся им с энтузиазмом.

В 1762 году, в возрасте 15 лет, он стал учеником неизвестного мастера в Версале — тогдашнем центре лучших французских часовщиков, тесно связанных с королевским двором. Он также посещал вечерние занятия в Колледже Четырёх Наций (Collège des Quatre-Nations), известном как Колледж Мазарини в честь его основателя — кардинала Мазарини, министра Людовика XIV. Там он преуспел в математике и физике. Позже знаменитые часовщики Фердинанд Бертуд и Жан-Антуан Лепин взяли его под своё крыло, и он впечатлил их своим мастерством и интеллектом.

Короли, королевы и герцоги

Аббат Мари, учитель математики и наставник Бреге в Колледже Мазарини, познакомил его с герцогами Ангулемским и Беррийским, которые затем представили его королю Людовику XVI. Король, увлечённый механикой, вскоре заказал Бреге множество королевских часов. Именно в этот период был создан первый в мире автоматический часы. В них не использовался ротор; колеблющийся груз прыгал вверх и вниз вокруг поворотного рычага. Первая модель Perpétuelle была продана кузену короля, герцогу Орлеанскому, в 1780 году — через пять лет после открытия Бреге своей мастерской на набережной Ке де л’Орлож на острове Сите в Париже, финансируемой заказами богатых и влиятельных покровителей. Королева Мария-Антуанетта также была клиенткой, и связь Бреге с королевской семьёй значительно повысила его репутацию и успех.

Знаменитые часы Breguet №160, «Гран Компликация», более известные как «Мария-Антуанетта» или «Королева», не были заказаны самой королевой. По слухам, их заказал шведский граф и поклонник/любовник Ганс Аксель фон Ферсен. 160-е творение Бреге — карманные часы с 823 деталями, включавшие все известные на тот момент функции часов. Работа началась в 1783 году и была завершена через 44 года сыном Бреге, Антуаном-Луи, спустя четыре года после смерти отца и 34 года после смерти королевы.

Часовщик Абрахам-Луи Бреге

Открытие собственной мастерской ознаменовало начало независимой карьеры Бреге как часовщика, позволив ему реализовывать новые идеи и формировать свой уникальный стиль. В последующие годы его мастерская превратилась в известный центр часового новаторства и мастерства, укрепив его репутацию не только как мастера, но и как пионера-изобретателя. В этот период он изобрёл множество вещей, включая синие «помм» стрелки.

«То, что он сделал, было совершенно новым», — рассказал мне в музее Бреге на первом этаже бутика на престижной площади Вандом в Париже вице-президент и глава отдела наследия Эммануэль Бреге. — «Стрелки были длинными и тонкими, а не барочными. Отсутствие богатого орнамента было радикально новым для того времени. Бреге ввёл совершенно новую эстетику. Он создал ясность, пространство и свет, вращая тонкие стрелки по белому циферблату — это было абсолютно революционно».

Изгнание в Швейцарию

Хотя Бреге работал при дворе, он был либералом и членом якобинцев — самой известной политической группы во время Французской революции (1789–1799). Однако он осуждал Террор, что привело к его изгнанию в 1793 году. Гильотина ждала часовщика, но он бежал из страны по пропуску, организованному Жан-Полем Маратом, видным якобинцем и агитатором. Марат, как и Бреге, был уроженцем Нёвшателя. Их связывала сложная дружба, а также сестра Марата, Альбертина, которая поставляла стрелки для мастерской Бреге.

Однажды, когда Марат и Бреге навещали общего друга в Париже, разъярённая королевская толпа собралась снаружи в поисках Марата. Чтобы спасти друга, Бреге переодел Марата в женщину, включая пудреное лицо и румяные щёки. Они дождались ночи и спокойно вышли, обнявшись под руку, слившись с толпой, после чего Марат сбежал в безопасное место. Однако в 1793 году Бреге не смог помочь Марату, когда его зарезала в ванной Шарлотта Корде — одна из многих политических врагов.

Дружба между Арнольдом и Бреге

До и во время изгнания Бреге часто ездил в Лондон в 1780–1790-х годах. Там он подружился с часовщиком-хронометристом Джоном Арнольдом. Позже эта дружба распространилась и на их сыновей: Джон Роджер Арнольд работал у Бреге в Париже, а Луи-Антуан Бреге — у Арнольда в Лондоне. Оба были гениальными изобретателями, которые влияли друг на друга. Например, Бреге заимствовал идеи Арнольда для дизайна циферблатов. И, конечно, турбийон. Некоторые утверждают, что Бреге не смог бы разработать этот механизм без Арнольда, и что англичанин должен считаться соавтором изобретения. Вероятно, они обсуждали концепцию, но ничего не осталось в письменном виде. Однако в 1809 году произошло событие, которое может свидетельствовать о важной роли Арнольда — об этом позже.

Возвращение в Париж

Изгнание не давало покоя Бреге. Он беспокоился о своих сотрудниках, доме и мастерской. Несмотря на уговоры друзей, бежавших в Лондон, не возвращаться в нестабильный город, а ехать в безопасную Англию, он вернулся в Париж в 1795 году в возрасте 48 лет. Решительный и бесстрашный, он вернул себе дом и восстановил мастерскую на Ке де л’Орлож. Но город был в руинах — эмоционально и экономически. Террор уничтожил аристократию — самых важных клиентов Бреге. На их место пришли новые социальные классы: богатое буржуазное общество и новая наполеоновская аристократия стали новыми клиентами Бреге — настоящими «новыми богачами».

Он также нашёл время, чтобы жениться на Сесиль Мари-Луиз Л’Юилье, дочери известной парижской буржуазной семьи. Её приданое, вероятно, стало частью капитала для развития бизнеса. Бреге пришлось искать новую клиентуру, но об этом позже. Сначала рассмотрим турбийон —, пожалуй, самое значительное изобретение Бреге.

Турбийон

Идея механизма возникла у Бреге, когда он вернулся в мастерскую на 51 Ке де л’Орлож. Во время изгнания он усердно учился и встречался с многочисленными швейцарскими часовщиками в Юрских горах — от Женевы до Нёвшателя. Главной задачей турбийона была попытка добиться максимально стабильного хода часов. Глубокое понимание Бреге законов физики позволило ему осознать, как изменение положения влияет на точность механизма. Особенно заметным падение точности было при вертикальном положении карманных часов. Он понял, что виновата гравитация, и начал искать способ устранить её влияние. Ему удалось это сделать, поместив баланс и спуск в вращающуюся клетку, которая совершает полный оборот вокруг своей оси каждую минуту.

Просвещённый турбийон

Слово «tourbillon» во французском означает «вихрь», но за названием стоит нечто большее. Вероятно, Бреге выбрал это имя, исходя из астрономической и просвещённой точки зрения. В его время он изучал работы философа и математика Рене Декарта (1596–1650) и знаменитую «Энциклопедию» Дидро, первый том которой вышел в 1751 году. В классических трудах эпохи Просвещения слово «tourbillon» означало планетарную систему и её вращение вокруг оси или энергию, приводящую в движение планеты вокруг Солнца.

Как человек эпохи Просвещения, Бреге дал своему сложному изобретению научное название, а не метеорологическое. Турбийон вращается упорядоченно и неотвратимо вокруг центральной оси, как планета в галактике. Астрономическая идея Бреге о регуляторе, вращающемся вокруг своей оси, оказалась успешной — турбийон значительно повысил точность часов.

Для получения патента Бреге пришлось подать заявку с иллюстрацией и письмом министру внутренних дел — бюрократический кошмар в лучшем французском стиле. В письме он писал:

«Имею честь представить диссертацию, описывающую новое изобретение для хронометрических приборов. Я называю это устройство Регулятор Турбийон […] С помощью этого изобретения я успешно компенсировал аномалии, вызванные различным положением центров тяжести, обусловленным движением регулятора.»

Запатентованный турбийон

Понять, насколько министр понял суть изобретения, сложно. Однако патент Бреге был одобрен и зарегистрирован 7 Мессидора, года IX по французскому республиканскому календарю — сразу после революции. Исключительное право на производство турбийона было предоставлено на 10 лет — с 1801 по 1811 год. Учитывая сложность изобретения, это был очень короткий срок. Это подтверждается тем, что производство первых карманных часов с турбийоном Бреге заняло несколько лет.

После двух экспериментальных моделей — часы №169, подаренные сыну Джона Арнольда в 1809 году, и часы №282, завершённые в 1800 году, но проданные сыном Бреге гораздо позже — первые карманные часы с турбийоном дебютировали только в 1805 году. Широкая публика впервые увидела турбийон на Национальной выставке промышленных изделий в Париже год спустя. Бреге хвалил свой турбийон как механизм, позволяющий часам «сохранять точность как в вертикальном, так и в наклонном положении».

С 1796 по 1829 год Бреге и его сотрудники создали 40 турбийонов, а также 9 других экземпляров, которые так и не были завершены и числятся как списанные, бракованные или утерянные. Более половины этих моделей имеют клетку, вращающуюся каждые 4 или 6 минут, что примечательно, поскольку в патенте описана клетка с вращением каждую минуту.

Среди клиентов, заказавших турбийоны, были монархи и аристократы. Примечательно, что четверть турбийонов Бреге использовались по прямому назначению — для максимально точного измерения времени. Морские навигаторы применяли карманные часы с турбийоном для навигации и вычисления долготы, а видные учёные использовали точность изобретения в своих исследованиях и экспериментах.

Нет дневника, но много изобретений

Трудно говорить о человеке Абрахаме-Луи Бреге, поскольку он не оставил дневника. Вместо этого он оставил множество изобретений — технических, эстетических и смешанных. Идея украшать циферблат карманных часов гравированным геометрическим гильоше пришла ему в Лондоне XVIII века. Он видел мебель и слоновые изделия с различными узорами гильоше и решил применить эту технику в часовом деле, но в гораздо меньшем масштабе. Первые карманные часы Бреге с гильоше появились в 1786 году, и за ними последовали многие другие.

Для мебели гильоше — это просто эстетическое украшение. Но для карманных часов XVIII века оно имело практическое значение. Абрахам-Луи столкнулся с подделками часов Breguet и придумал способы обмануть фальшивомонетчиков. Нанесение тонкого узора гильоше требовало высокой квалификации мастеров и было слишком сложным для подделки. Позже, в 1795 году, Бреге также ввёл секретную подпись, выгравированную на циферблате, которая проявлялась только при рассмотрении под лупой.

Гильоше также выполняет и другие практические функции, помимо защиты от подделок. Рельеф ловит пыль, которая может попасть в механизм часов, что является практическим преимуществом. Кроме того, пылинка в гравированном узоре, в отличие от плоского, гладкого белого циферблата, менее заметна — эстетическое преимущество. Дополнительным плюсом гильоше по сравнению с простым лакированным или эмалевым циферблатом без рельефа является улучшенная читаемость. Он отражает свет менее резко и ярко, что облегчает и ускоряет считывание времени.

Гениальный маркетолог Бреге

Абрахам-Луи Бреге покинул Францию, когда там была монархия, и вернулся в республику. «Мир полностью изменился», — объясняет Эммануэль Бреге, потомок седьмого поколения. — «Его старые клиенты исчезли, и ему пришлось зарабатывать деньги, создавая новую клиентуру. Теперь он вернулся в Париж, чтобы делать доступные часы для менее обеспеченной аудитории, но с качеством Бреге. Его Montre de souscription — это часы по подписке. Вы подписываетесь, платите часть суммы, а остальное — при получении, с гарантией Бреге. Это сделало часы Бреге более доступными, а авансовые платежи помогли финансировать разработку других проектов.»

Идея Montre de souscription и её техническая конструкция одинаково интересны. Гениальные часы по подписке были надёжными и точными, но стоили дешевле, чем обычно в то время. Для этого Бреге разработал прочный механизм, который могли ремонтировать и обслуживать даже неопытные часовщики. Кроме того, часы должны были производиться в достаточном количестве, чтобы удовлетворить высокий спрос. Всего было изготовлено и продано около 700 таких часов.

Чтобы снизить стоимость, Бреге использовал одну длинную и тонкую центральную стрелку на просторном циферблате. Циферблат показывал часы, половины и четверти часа, а также интервалы в 10 и 5 минут. Первые часы по подписке были проданы господину Кокийе 11 Герминаля, года IV по французскому республиканскому календарю — 1 апреля 1796 года по григорианскому календарю. Архитектура механизма в ранних моделях была грубой, но постепенно становилась более изящной.

Сегодня дизайн некоторых моделей souscription живёт в коллекции Tradition, а недавно представленная Classique Souscription 2025 — это современная интерпретация оригинальных однострелочных моделей.

Ещё одни часы для королевы

В 1799 году Наполеон Бонапарт стал Первым консулом, а в 1804 году короновал себя императором Франции. Старый режим умер, был похоронен и забыт, но Бреге и его репутация остались. Император и его первая жена, императрица Жозефина, стали выгодными клиентами. Для сестры императора, Каролины Марии Аннунциаты Бонапарт, Бреге создал мировую новинку. Наполеон обеспечил, чтобы его сестра стала королевой Неаполя — тогда независимой империи — в 1808 году, когда он короновал её мужа, Жоакина Мюрата, вторым наполеоновским королём.

Для королевы Неаполя Бреге создал наручные часы. Это достаточно документировано, чтобы считать их «первым в мире наручным часами». К сожалению, оригинальные маленькие овальные часы так и не были найдены. Тем не менее, в 2002 году была представлена современная модель Reine de Naples, дизайн которой основан на архивных чертежах оригинала.

Последнее десятилетие Абрахама-Луи Бреге

Бреге был, безусловно, общительным человеком. Он поддерживал связи с королевскими дворами многих стран и после возвращения из изгнания запустил первую в истории «краудфандинговую кампанию». Он также подружился со многими великими часовщиками. Луи Моне, который позже изобрёл хронограф, был одним из них. Бреге сразу заметил талант молодого Моне, и с 1811 года Моне служил ему личным советником. Они также сотрудничали в художественных и технических вопросах.

В то же время репутация Бреге в научном мире продолжала расти. В 1814 году он был назначен членом Бюро долгот. В следующем году, после восстановления монархии, король Людовик XVIII назначил его официальным хронометристом Французского королевского флота. Его престиж вырос ещё больше в 1816 году, когда он был избран полноправным членом Французской академии наук. Тремя годами позже, в 1819 году, Людовик XVIII лично вручил ему звание кавалера ордена Почётного легиона.

Влияние Бреге выходило за пределы его поколения. В 1822 году шестнадцатилетний Изамбард Кингдом Брунель, один из выдающихся британских инженеров, несколько месяцев учился в его парижской мастерской. Нетрудно представить, насколько он получил пользу от опыта и инновационной среды Бреге.

Кто такой Абрахам-Луи Бреге? Человек за именем

Несмотря на многочисленные достижения, Бреге запомнился не только своим гением, но и характером. Сэр Дэвид Саломонс, известный коллекционер, владевший 120 часами Бреге, включая необычные «Мария-Антуанетта», в своей 230-страничной работе 1921 года «Breguet 1747–1823» рассказывает, что Бреге часто щедро вознаграждал своих мастеров, порой больше, чем они ожидали. Например, если сумма счёта заканчивалась на ноль, он менял цифру на девять. Он также поощрял своих учеников, всегда напоминая им не позволять неудачам ослаблять их решимость. Бреге был настоящим современным менеджером и мотивационным спикером задолго до появления этих терминов.

Абрахам-Луи Бреге умер в Париже 17 сентября 1823 года, оставив после себя процветающий бизнес и наследие, которое изменило часовое искусство. Сегодня имя Бреге живёт как бренд в составе Swatch Group — конгломерата, включающего такие марки, как Omega, Longines и Blancpain. Абрахам-Луи Бреге похоронен на кладбище Пер-Лашез, в 11-м участке. Могилу найти непросто, но она стоит посещения для тех, чьё сердце бьётся в ритме часового искусства.