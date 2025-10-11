Мы начали нашу серию статей о людях, стоящих за именами часовых брендов, с Абрахама-Луи Бреге — пожалуй, величайшего часовщика всех времён.

На этой неделе, вместо того чтобы представить вам ещё одно имя за брендом, мы хотим познакомить вас с часовщиком и изобретателем Джорджем Дэниелсом, который написал важнейшую книгу о философии часового дела Бреге. Как и Бреге, Дэниелс оказался в эпицентре революции. Взлёт кварцевых механизмов в конце 1960-х и начале 1970-х годов поставил под угрозу само существование механического часового искусства. Дэниелс усердно трудился, чтобы сохранить традиционное ремесло, изобретая многочисленные инновации и знаменитый коаксиальный спуск, который сейчас используется исключительно компанией Omega. Он также считается отцом современного независимого часового дела, поскольку фактически был брендом в одном лице. Но за этим человеком стоит гораздо больше, поэтому мы задаём вопрос: «Кто же такой Джордж Дэниелс?»

Доктор Джордж Дэниелс CBE (Лондон, 19 августа 1926 — Остров Мэн, 21 октября 2011) был не просто гением часового дела. Люди, которые знали и работали с ним, рассказывают, что он был увлекательным рассказчиком. Те, кто читал его книги, подтверждают, что его стиль письма был не менее притягательным. Его страсть выходила за рамки часового искусства, что доказывает его впечатляющая коллекция автомобилей. Особенно он любил Bentley, которые собирал и на которых участвовал в гонках. Чтобы дать представление о качестве его коллекции, одним из её жемчужин был Bentley 4½-Litre Supercharged Single-Seater («Blower No.1»). Этот автомобиль был разработан и управлялся сэром Генри «Тимом» Биркиным и установил рекорд круга на трассе Бруклендс в 1931 году со скоростью более 137 миль в час. Однако мир часового дела помнит его прежде всего за его творения в часовом искусстве, а не за коллекционирование и гонки на классических автомобилях.

Кто такой Джордж Дэниелс? — Один стул и откровение

Джордж Дэниелс родился в Эджуэре, Северный Лондон, в 1926 году в семье из 11 детей. Семья жила очень скромно. Позже в жизни Дэниелс рассказывал в интервью, что в их доме был всего один стул. Но это было не самое худшее. Его детство было отмечено не только бедностью, но и насилием со стороны отца-алкоголика — хотя тот и умел чинить радиоприёмники. Ища спасения от домашнего хаоса, Дэниелс много времени проводил на улицах. В возрасте всего пяти лет он наткнулся на сломанные часы и был очарован их сложным устройством. «Это было как увидеть центр вселенной», — вспоминал он позже. Это откровение определило всю его дальнейшую жизнь.

В 14 лет он бросил школу и устроился на работу на фабрику матрасов, а в свободное время ремонтировал часы, часто ходя от двери к двери с предложением своих услуг. Во время службы в армии в Суэце в 1945 году он продолжал чинить часы для сослуживцев, зарабатывая настолько много, что почти не нуждался в армейской зарплате на протяжении двух лет. После демобилизации, имея всего 50 фунтов на счету, Дэниелс открыл собственное дело. Он создал серию всё более изобретательных механических часов, глубоко вдохновлённых работами Бреге. Он самостоятельно освоил изготовление каждого компонента вручную — позже этот метод получил название «Метод Дэниелса». Позже он поступил в Сити-университет Лондона, чтобы формально изучать часовое дело. То, что началось как детское увлечение, стало его профессией.

Ещё одна судьбоносная встреча

Встреча с таким же автолюбителем, как и он сам, Сесилом «Сэмом» Клаттоном, сыграла ключевую роль в жизни Дэниелса. Клаттон познакомил его с влиятельными и состоятельными людьми из мира эксклюзивных часов. В 1969 году Дэниелс создал часы для Клаттона стоимостью 1900 фунтов. Десятилетия спустя эти часы были проданы в США более чем за 200 000 фунтов. За свою 60-летнюю карьеру Дэниелс изготовил всего 37 часов — каждое из них было дорогим произведением искусства, на создание которого уходил примерно год. Все эти часы были полностью сделаны вручную из сырья. Производство одного экземпляра требовало мастерства более чем в 30 различных ремёслах и более 2500 часов кропотливой работы.

Роджер У. Смит, протеже Дэниелса, однажды сказал:

«На протяжении всей жизни Джордж создал, на мой взгляд, одно из важнейших наследий в истории часового дела, включающее изобретения, исследующие одни из самых увлекательных усложнений в часовом искусстве. Но прежде всего он был первым человеком, который полностью вручную создал часы — от начала до конца — на таком высоком техническом и эстетическом уровне. В то время как традиционные часовщики полагались на десятки специалистов для изготовления компонентов, Джордж освоил каждое из этих ремёсел самостоятельно».

Переезд на остров

Дэниелс переехал на Остров Мэн по налоговым причинам после того, как его бизнес пошёл в гору — доказательство того, что гении не всегда рассеянные мечтатели, а могут быть очень приземлёнными, практичными и прагматичными. Часы, которые он создавал на Острове Мэн, многие считали самыми технически совершенными в мире, что принесло ему широкое признание и множество наград. Одно из его творений, хотя и не самое сложное, стало самым известным и прекрасно иллюстрировало его философию часового дела.

Space Traveller был создан в 1980-х годах для клиента. Дэниелс также создал Space Traveller II, который носил сам, и описывал эти часы как идеальные для «вашего пакетного тура на Марс». Часовщик был не только одержим винтажными Bentley и часовым искусством, но и космическими исследованиями. Space Traveller был создан в честь американской высадки на Луну.

Борьба с кварцем

Дэниелс работал в бурные времена. Ему не грозила гильотина, как Бреге, но мир механических часов был под угрозой. Возникла идеальная буря, которая почти полностью уничтожила многовековое ремесло часового дела. Рост популярности японских кварцевых часов часто называют главной причиной волны банкротств швейцарских часовых брендов во время Кварцевого кризиса. Хотя это верно, это лишь часть истории. Крах отрасли был также вызван совокупностью более широких макроэкономических факторов — глобальными рецессиями, нефтяным кризисом и колебаниями валютных курсов. Эти элементы вместе с быстрыми технологическими изменениями, вызванными кварцевыми механизмами, создали идеальную бурю, которая изменила мир часового дела.

Подобно часовому Дон Кихоту, Дэниелс создавал сложные часы полностью вручную, будучи убеждённым, что это ремесло выживет. Его вера оказалась верной. Оглядываясь назад, Кварцевый кризис, возможно, стал лучшим, что могло случиться с механическим часовым делом. Отрасль, переосмыслив себя в параллельной вселенной эмоций, перестала подчиняться строгим законам функциональности. Чтобы оставаться актуальными в новом мире, ключевыми факторами стали превосходное мастерство, эксклюзивность и умение рассказывать истории. К счастью, каждое творение Дэниелса соответствовало этим критериям.

Переосмысление спуска

Многие знают Джорджа Дэниелса благодаря его революционному изобретению — коаксиальному спуску. Это одно из важнейших достижений в современном часовом деле, которое Omega приняла в 1999 году. Интересно, что Дэниелс впервые задумал коаксиальный спуск в 1975 году. Он сначала испытал его в карманных часах, а затем адаптировал механизм для наручных. В качестве опытных часов он использовал Omega Speedmaster «Mark 4.5» с калибром 5100 на базе Lemania. Он пытался продать идею нескольким брендам, но никто не проявил достаточного интереса. Лишь в 1994 году Omega осознала потенциал коаксиального спуска. Пять лет спустя революционный спуск впервые появился в серийных наручных часах.

Дэниелс всегда глубоко интересовался спусками, и идея коаксиального спуска заключалась в значительном снижении скользящего трения. В традиционном рычажном спуске камни вилки скользят по зубьям спускового колеса, создавая значительное трение и износ со временем. Конструкция Дэниелса вводит более сложный механизм с промежуточным колесом и двумя спусковыми колёсами на одной оси — отсюда и название «коаксиальный». В этой конструкции взаимодействие между роликовым камнем баланса и импульсным камнем рычага даёт радиальный, «толкающий» импульс. Разделение функций блокировки и импульса снижает скользящее трение между камнями вилки и зубьями спускового колеса, повышая эффективность, точность и долговечность.

Коаксиальный спуск требует меньше смазки, чем рычажный, поэтому нуждается в меньшем обслуживании. Первые механизмы с новым спуском критиковали за острые края на камнях вилки и спусковом колесе, что вызывало сильный износ. Были и другие детские болезни, но Omega их преодолела, и теперь коаксиальный спуск стал визитной карточкой бренда.

Книга Джорджа Дэниелса «All in Good Time» (Всему свое время)

Автобиография «All in Good Time» рассказывает необычную жизненную историю Джорджа Дэниелса, предлагая внутренний взгляд на события, сформировавшие этого человека. Первая книга Дэниелса, «Watches», была написана в соавторстве с Сесилом «Сэмом» Клаттоном. Впервые опубликованная в 1965 году, она быстро стала главным учебником по общей истории часового дела. Книга была переиздана и обновлена в 1979 году, а в 2022 году вышло последнее издание с более чем 600 иллюстрациями. Это обязательное к прочтению издание, как и его последующая книга «Watchmaking». В ней Дэниелс подробно и пошагово описывает процесс создания механизма. Каждый этап сопровождается чёткими линейными рисунками и краткими пояснениями. Он использует доступный язык, избегая чрезмерно сложной технической терминологии. Как и следовало ожидать, его увлечение спусками ярко проявляется, и он описывает множество их вариантов, включая несколько собственных изобретений.

«The Art of Breguet» — книга, упомянутая во введении. Это богато иллюстрированное исследование работ Абрахама-Луи Бреге, написанное «Бреге XX века». Дэниелс глубоко погружается в философию часового дела Бреге и проясняет многие долгое время неправильно понимаемые аспекты его гения. В книге более 100 линейных рисунков технических достижений Бреге. К каждому рисунку прилагается подробный анализ заметных механизмов, устройств и функций.

Личная жизнь

Пятилетний мальчик, который в 1931 году нашёл сломанные часы, стал мастером-ремесленником и самым важным и влиятельным часовщиком XX века. Тем не менее, в жизни Дэниелса было и немало личных трагедий. Его брак с Джульет Марриат, заключённый в 1964 году, закончился разводом, и он отдалился от своей единственной дочери. Незадолго до смерти матери Дэниелса в возрасте 91 года она выразила сожаление о его трудном детстве и извинилась за то, что называла «несчастливой домашней жизнью».

Несмотря на эти трудности, Джордж Дэниелс оставался неустанно предан своему ремеслу и работал до 84 лет. Он был тем человеком, который показал таким мастерам, как Дюфур, Феррье, Ледерер и Журн, как успешно работать в качестве независимого часовщика. К моменту своей смерти в 2011 году он сотрудничал со своим протеже Роджером Смитом, производя восемь часов в год — каждый из которых стоил значительно более 100 000 фунтов. Его знаменитые Space Traveller I были проданы на аукционе в 2019 году за 4,6 миллиона долларов США, установив мировой рекорд для английских часов на аукционе. В 2017 году стоимость его наследства оценивалась в 21 миллион фунтов.

Память о Джордже Дэниелсе

Джордж Дэниелс занимает уникальное место в современной истории часового дела как изобретатель революционного коаксиального спуска. Это было первое значительное усовершенствование портативного механического хронометража со времён изобретения рычажного спуска в 1759 году. В течение своей карьеры Дэниелс получил степень доктора наук (DSc) в Сити-университете Лондона, был награждён званием члена Ордена Британской империи (MBE) в 1981 году и командора Ордена Британской империи (CBE) в 2010 году за заслуги в области часового дела. Он также получил, среди прочих наград, Золотую медаль Британского часового института.

Синяя мемориальная табличка отмечает бывший дом и мастерскую доктора Джорджа Дэниелса в Рамси на Острове Мэн. Дополнительные почести включают памятный набор марок Острова Мэн, посвящённых его достижениям и неизгладимому вкладу в часовое искусство. Кроме того, Фонд образования Джорджа Дэниелса продолжает поддерживать студентов с помощью стипендий, названных в его честь.