До сих пор мы познакомили вас с Абрахамом-Луи Бреге, который основал свою мастерскую 250 лет назад, и с «Бреге XX века» — английским часовщиком и изобретателем коаксиального спуска Джорджем Дэниелсом.

В духе независимого часового искусства и в честь 30-летия бренда Мы приглашает вас познакомиться с месье Роджером Дюбуа (1938–2017) — швейцарским мастером-часовщиком с неожиданной склонностью к экстравагантности.

Мы знаем, как человек становится часовщиком. Самый очевидный путь — это обучение в часовом училище. Но почему кто-то выбирает именно эту профессию — вопрос с очень разными ответами. Мы знаем, почему Роджер Дюбуа, родившийся в 1938 году и выросший в Корсье-сюр-Веве, коммуне в кантоне Во, стал часовщиком. «Я проходил мимо часов в колокольне церкви. И вдруг — бац! — я влюбился в этот механизм. Так родилась моя страсть к часовому делу», — вспоминал Роджер Дюбуа в зрелом возрасте. Молодой Роджер провёл детство среди умелых и вдохновляющих ремесленников деревни — того самого места, где в 1977 году в возрасте 88 лет скончался Чарли Чаплин, всего через 15 лет после рождения своего 11-го и последнего ребёнка, но это уже совсем другая история. Нам же стоит сосредоточиться на Роджере Дюбуа.

Кто такой Роджер Дюбуа? — Ранние годы

Молодой Роджер не только проявлял любопытство к устройству часов, но и обладал талантом их понимать. Эти два качества усиливали друг друга, и казалось, что часовое дело — его судьба. Местный часовщик вскоре заметил талант юноши и взял его в ученики, взращивая то, что стало пожизненной страстью. В 15 лет Роджер поступил в École des Arts et Métiers в Женеве. В 90 километрах от дома молодой студент преуспевал, и в 1957 году получил диплом.

Во время учёбы ему присвоили студенческий номер 208 — число, которое он с гордостью выгравировал на своих инструментах на протяжении всей карьеры, следуя традиции школы. Цифра «8» из этого номера позже стала талисманом бренда Roger Dubuis и часто определяла лимитированные серии часов, но мы забегаем вперёд.

Для завершения обучения студент Дюбуа, как того требует традиция часового училища, должен был создать собственный механизм, который он назвал Калибр 208. Удивительно, но его механизм получил престижный знак Poinçon de Genève, подтверждающий высокое качество отделки Haute Horlogerie и выдающуюся точность. Эта награда задала тон всей дальнейшей жизни Дюбуа, без сомнений закрепив его стремление поддерживать и развивать лучшие традиции женевского часового искусства.

Приглашение в Longines

Создание механизма с отметкой Poinçon de Genève в статусе студента не осталось незамеченным. Компания Longines пригласила талантливого выпускника, и он отправился в Сен-Имье. Дюбуа провёл в Longines девять лет, тщательно ремонтируя широкий ассортимент хронографов компании, а затем вернулся в Женеву, чтобы занять должность в мастерской сложных механизмов Patek Philippe.

Дюбуа проработал в знаменитом доме ещё 15 лет, но часовое дело для него было не просто работой — это было личное посвящение. Помимо официальных обязанностей, он посвящал бесчисленные часы реставрации антикварных часов для элитных клиентов, включая частных коллекционеров, Музей часового искусства и Освальдо Патрицци — пионера, который впервые ввёл часы на аукционах. Эти реставрации дали мастеру глубокое понимание традиционных инструментов, процессов и устройства исторических механизмов, ещё больше отточив его мастерство.

Забота о ремесле

Любовь Дюбуа к часовому делу была глубокой, и он чувствовал ответственность за сохранение многовекового ремесла механического часового искусства, когда в конце 1970-х годов Кварцевая Кризис начал наносить ущерб традиционной швейцарской индустрии. Он объединился со Свендом Андерсеном, чтобы создать организацию, которая бы сохраняла ценности часового мастерства, при этом оставаясь коммерчески жизнеспособной. «Я боялся», — позже признавался Дюбуа. «Я думал, что это конец часовому делу. Поэтому в 1977 году я основал Groupement Genevois des Cabinotiers вместе с несколькими коллегами-часовщиками».

Андерсен, Дюбуа и другие члены Groupement Genevois des Cabinotiers создавали изысканные часы, одновременно реализуя личные творческие проекты, вдохновлённые их художественным видением. Именно тогда впервые проявился открытый и новаторский подход Дюбуа к традиционному и зачастую консервативному ремеслу. В течение всей жизни он часто отдавал дань уважения тем, кого любил, черпая вдохновение из их творчества и воображения. Например, он создал часы, вдохновлённые рисунком своей маленькой дочери.

Экстравагантная сторона Роджера Дюбуа

Позже в карьере его готовность экспериментировать с формами привела к смелым коллекциям Golden Square, Much More и Too Much 2000-х годов. Два года назад, во время встречи Watches and Wonders с брендом, один из часовщиков Роджера Дюбуа, протеже основателя, рассказал, что украшенные драгоценными камнями часы занимали особое место в сердце Роджера Дюбуа. Спокойный часовщик имел и экстравагантную, яркую сторону, о которой знали не все. В ходе беседы я также узнал, что месье Дюбуа считал вечный календарь математической сложностью, а турбийон — демонстрацией инженерного мастерства часовщика.

Роль Дюбуа в сохранении механического часового искусства, поддержании его актуальности и обеспечении будущего была неоспоримой и подняла его репутацию как уникального часовщика на новый уровень. Но несмотря на профессиональный успех, здоровье начало ухудшаться. После сердечного приступа ему пришлось взять паузу для восстановления сил. К счастью, один из его часовщиков поддерживал его, помогая заново освоить определённые техники. В эти трудные моменты мастера поддержал тот, кого он когда-то вдохновил.

Рождение би-ретроградного индикатора

Когда Groupement Genevois des Cabinotiers распался в 1983 году, Дюбуа уже видел своё следующее направление. Он объединился с талантливым конструктором механизмов Жан-Марком Видерхре, чья компания M.E. получила название по инициалам Жан-Марка и его жены Катрин-Эстер. К концу 1980-х Дюбуа присоединился к мастерской, что привело к смене названия на P.M.E. — добавленная буква «P» означала «Пласид» — прозвище, полученное в детстве в скаутах. Это имя идеально отражало его мягкий и уравновешенный характер. В этот период Дюбуа начал разрабатывать модули и механизмы, первым из которых стал модуль ретроградного вечного календаря.

Партнёрство P.M.E. процветало благодаря глубокой дружбе, взаимному уважению и дополняющим друг друга талантам. Совершенствование, упрощение и модернизация ретроградной системы завершились патентом 1989 года на би-ретроградный индикатор. Модуль би-ретроградного вечного календаря был разработан для установки на базовый калибр Lemania 2310, с которым Дюбуа хорошо знаком после многолетней работы в Patek Philippe. Би-ретроградная система — это сложный механизм из кулачков, рычагов, собачек и пружин, которые гармонично направляют стрелки календаря по их полукруглым шкалам. В конце каждого цикла стрелки мгновенно возвращаются к нулю, готовые начать новый отсчёт. Механизм P.M.E. с би-ретроградным вечным календарём был представлен на базельской выставке часов в 1989 году. Он дебютировал в творении Harry Winston, став первым случаем появления этой сложности в наручных часах.

Открытие собственной мастерской

Крупные бизнес-решения редко принимаются в офисах. Отели, выставки и бары часто становятся местом рождения успешных бизнес-идей. Идея создать бренд Roger Dubuis возникла в одном из любимых ресторанов Роджера Дюбуа, где он случайно встретил энтузиаста часов и предпринимателя Карлоса Диаса. Встреча выявила общую страсть к изысканному часовому искусству. В результате в 1995 году Дюбуа покинул P.M.E. и вместе с Диасом основал Société Genevoise de Montres (SOGEM). Вскоре на официальных документах появилось название Manufacture Roger Dubuis SA.

При уходе из P.M.E. Роджер унаследовал половину активов компании, включая права на патент ретроградного индикатора, что сыграло ключевую роль в формировании первых моделей нового бренда. Roger Dubuis стартовал с громким успехом и признанием. Коллекция Hommage 1996 года представила серию хронографов, получивших сертификаты как Обсерватории Безансона, так и престижного Poinçon de Genève. «Для меня Poinçon de Genève — это обязательство сердца, потому что это доказательство качества и дисциплины, которой я следовал всю жизнь», — позже говорил Дюбуа, вспоминая начало бренда. «Естественно, что часы Roger Dubuis должны были иметь сертификат Poinçon de Genève».

Рождение коллекций Hommage и Sympathie

Помимо круглой коллекции Hommage, бренд запустил серию Sympathie, выделяющуюся аморфным и угловатым квадратным корпусом с удлинёнными ушками, создавая уникальный силуэт. Коллекции Hommage и Sympathie демонстрировали собственные калибры Roger Dubuis, включая модели с индикацией только времени, хронографы и уникальные би-ретроградные вечные календари. Все эти творения выпускались ограниченными сериями и сегодня считаются редкими.

Передача знаний

Помимо создания исключительных часов, Дюбуа находил глубокое удовлетворение в передаче знаний. Даже в первые годы бренда, требовавшие много времени и усилий, он находил возможность обучать. Он наставлял часовщиков, поддерживал молодых талантов в Ла-Шо-де-Фоне и знакомил энтузиастов с основами часовой культуры. Таким образом, Дюбуа выступал послом Haute Horlogerie для своего бренда и традиционного швейцарского часового искусства в целом.

Роджер Дюбуа покинул компанию, носящую его имя, в 2003 году, однако не ушёл на пенсию. Четыре года спустя он присоединился к Les Maîtres du Temps — кругу мастеров-часовщиков, посвящённых созданию выдающихся творений. Приняв вызов, Дюбуа стал соавтором модели Chapter One вместе с Кристофом Кларе и Питером Спиком. Эти часы отличались турбийоном, монопушерным хронографом, ретроградной датой и индикацией GMT, а также двойными роликовыми индикаторами дня недели и фаз Луны. В 2009 году дебютировали Chapter Two — тройной календарь, созданный совместно с Даниэлем Ротом и Питером Спиком. В этих часах использовалась крупная дата и вращающиеся ролики для дней и месяцев.

В 2010 году по приглашению Роджер Дюбуа вернулся в свой бренд — спустя два года после его вхождения в группу Richemont — и начал работать в качестве посла. В роли консультанта по развитию специальных проектов он направлял часовщиков, делясь мудростью и опытом.

Месье Роджер Дюбуа — талантливый и открытый часовщик, новатор, учитель, наставник и посол — скончался в 2017 году. Он оставил после себя наследие, определённое исключительным мастерством и тёплыми воспоминаниями в сердцах тех, кто знал и работал с ним.

Связь с настоящим

Бренд отмечает своё 30-летие в 2025 году, и две модели этого года явно связаны с ранними работами основателя. Например, лимитированная серия из восьми экземпляров Excalibur Grande Complication празднует искусство усложнений с би-ретроградным вечным календарём (что ещё?), минутным репетиром и турбийоном.

Ещё одни часы с явной связью с истоками бренда — Excalibur Biretrograde Calendar. Помимо би-ретроградной индикации дня и даты, особенностью этих 40-миллиметровых розовых золотых часов является использование перламутра на циферблате.

Перламутровые вставки на отметках 12 и 6 часов связаны с эклиптическими счётчиками, которые расширяются к концам и сужаются к центру. Они отдают дань Роджеру Дюбуа — первому часовщику, который сочетал 18-каратное розовое золото и перламутр.

В 2025 году ещё остаётся два месяца, а значит, есть время представить одну или несколько часов в честь юбилея. Чего вы ждёте или надеетесь — хронограф Hommage, би-ретроградный вечный календарь Sympathie или оба варианта?