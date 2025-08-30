Куда пропали герои?

Я написал эту статью после того, как услышал по радио панк/рок-песню 1977 года и прочитал вступление к новой модели часов.

Песня британской группы The Stranglers под названием «No More Heroes» задаёт вопрос: «Куда пропали все герои? Все эти Шекспиры?» Эта песня всё ещё звучала у меня в голове, когда я наткнулся на статью о новых часах французского бренда Herbelin. Название вызвало у меня воспоминания — не о конкретных часах Michel Herbelin из прошлого, а скорее о самом бренде, который был частью мира, который я начал открывать для себя в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Это была увлекательная вселенная, где такие бренды, как Ikepod, Dubey & Schaldenbrand, DeWitt и Manufacture Royale, полностью захватывали моё внимание. Мне стало интересно, чем они занимаются сейчас.

Часы, которые частично вдохновили меня на написание этой статьи, — это новые Herbelin Newport Héritage Diver с подушкообразным корпусом. По словам бренда, который в 2022 году перестал использовать имя своего основателя, эти часы вдохновлены культовыми дайверскими моделями 1970-х годов и при этом сохраняют дух оригинального Newport 1988 года. Звучит немного запутанно, и в итоге получается нечто смешанное. Модель Newport Héritage Diver диаметром 42 мм кажется результатом вынужденного «полигастического брака» между Cartier Pasha, Panerai Radiomir и каким-то неизвестным, но очень знакомым дайверским хронометром с индикатором дня и даты. В любом случае, часы, разработанные, собранные и отрегулированные в ателье Herbelin в Шаркемоне, регионе Франш-Конте, заставили меня вспомнить по-настоящему выдающиеся часы и интересные бренды, о которых я давно не слышал. Куда же пропали мои герои?

Часовые бренды прошлого: Dubey & Schaldenbrand

Два момента особенно привлекли меня в Dubey & Schaldenbrand, когда я впервые заинтересовался механическими часами. Первый — это название. Как произносить имя, первая часть которого кажется французской, а вторая — немецкой? Это вызывает путаницу в голове и во рту. Давайте остановимся на мягком начале и более твёрдом окончании: «ДУ-бэ э ШАЛ-ден-бранд». «Э» — это французское слово «et» (и), потому что Dubey & Schaldenbrand родом из исторического и охраняемого ЮНЕСКО часового города Ла-Шо-де-Фон во франкоязычном кантоне с тем же названием — всего в 25 километрах от мастерской Herbelin на другой стороне Юры.

Изобретатели секундного хронографа с разделением

Второй момент, который меня поразил, — это то, что бренд был основан в 1946 году изобретателями секундного хронографа с разделением, Жоржем Дюбе и Рене Шалденбрандом. Эти два часовщика создали двойной хронограф под названием Index-Mobile с механизмом, в котором использовалась спиральная пружина, соединяющая две наложенные секундные стрелки. Это позволяло одной стрелке останавливаться и догонять другую в течение 59 секунд. Один толкатель сбрасывал обе стрелки хронографа на ноль. Секундный хронограф с разделением, или ратрапант, всегда был для меня объектом восхищения и желания. Знаменитый Doppelchronograph от IWC — это настоящий «грааль» для коллекционеров, а я также хорошо помню Girard-Perregaux Rattrapante ref. 9014 с толкателем, встроенным в заводную головку.

Помимо функции секундного хронографа с разделением, часы оснащены синей балансной пружиной ISOVAL, а 40-миллиметровый корпус благодаря подвижным ушкам имеет длину 46,5 мм. Rattrapante — это не только дань изобретению 1946 года, но и отсылка к характерным ушкам, которые были в моде в то время, что делает Spiral Rattrapante роскошными часами с настоящей историей.

Модель 1998 года Aerodyn Duo не является ратрапантой, но всё равно привлекательна. Это часы с двойным часовым поясом и корпусом в стиле ар-деко с формой tonneau-curvex. Внутри установлен автоматический механизм на базе ETA 2892-A2, который управляет основными стрелками, дополнительной 12-часовой стрелкой, 24-часовым индикатором и календарём. Арабские цифры и расположение названия бренда в нижней части циферблата выглядят невероятно очаровательно. Можно назвать эти часы альтернативой Franck Muller, но я предпочитаю «ДУ-бэ э ШАЛ-ден-бранд».

Ikepod: модно быть круглым

Да, Ikepod всё ещё существует, но это уже не те Ikepod, которые я знал раньше. Сам бренд говорит об этом прямо: «Тот же дизайн, новая цена». Когда Ikepod дебютировал в 1994 году, он быстро стал одним из самых горячих имён в часовом мире. Его основателями являются известный австралийский дизайнер Марк Ньюсон, который в 2015 году разработал Apple Watch, и швейцарский бизнесмен Оливер Айк — именно он дал имя бренду (Ike), а «pod» происходит от дизайна Ньюсона 1986 года — больших 60-миллиметровых часов, которые носились поверх рукава. Я помню, как был поражён современными округлыми моделями, которые, в отличие от нынешних, не выглядели как сувениры из музейного магазина, а скорее как современные часы, занявшие своё место в развивающемся мире традиционного часового искусства.

Моноблочные часы были эксклюзивными и дорогими. У них были фантастические названия, такие как Hemipode, Megapode и Seaslug. Эти модели ввели новый язык дизайна в часовом деле, и хотя коллекционеры, ориентированные на дизайн, приняли бренд, этого оказалось недостаточно для его устойчивости. В 2012 году Ikepod закрылся. Современный бренд — это перезапуск 2018 года. Часы стали более доступными, но потеряли значительную часть своей оригинальной магии. К счастью, на сайте Ikepod в разделе Vintage Corner всё ещё можно найти частичку той магии.

DeWitt, император Наполеон, король Жером Вестфальский и король Леопольд II Бельгийский

Когда Baselworld ещё был крупнейшей часовой выставкой, временное пространство за пределами главного выставочного зала было отведено для высококлассных независимых брендов, и два из них, которые я любил посещать, — это DeWitt и Manufacture Royale. Наверное, меня привлекала история. Позвольте объяснить. Основатель DeWitt, Жером де Витт, человек с увлечением музыкой, математикой и механикой, является прямым потомком императора Наполеона, короля Жерома Вестфальского и короля Леопольда II Бельгийского. Бренд Haute Horlogerie DeWitt, основанный в 2003 году, сразу выделился корпусом с так называемыми имперскими колоннами по периметру.

В духе Haute Horlogerie бренд выпустил множество традиционных усложнений, а также нечто уникальное — телескопические часы WX-1, миниатюрное чудо микромеханики. Но моя любимая модель DeWitt — более поздняя. Academia Endless Drive была представлена на SIHH 2018. Часы оснащены собственным калибром DW1653 из 320 деталей с вращающимся бесконечным винтом в центре циферблата, напоминающим лицо совы. Геликоидальный винт соединён с механизмом завода часов. По мере того как запас хода в 59 часов истощается, винт вращается. При заводе часы винт смещается вдоль своей оси — завораживающее зрелище.

Сегодня штаб-квартира DeWitt находится в Мейрин-Сатиньи, Женева, и включает музей, посвящённый бренду и его основателю. В 2015 году музей попал в новости из-за ограбления: воры украли большую часть коллекции, оставив два часа в разбитом витрине и уронив ещё одни.

Manufacture Royale: просвещённое часовое искусство

Manufacture Royale — бренд, связанный с эпохой Просвещения и знаменитым философом Вольтером. Недавно я проезжал мимо замка Вольтера недалеко от швейцарско-французской границы. Это место, построенное в Ферне-Вольтере возле Женевы в 1758–1766 годах, было домом одного из самых известных философов эпохи Просвещения на протяжении двух десятилетий. На мгновение я подумал о Вольтере, поддерживающем часовые мастерские в этом районе, что привело к основанию Manufacture Royale в 1770 году, но вскоре забыл об этом. Благодаря The Stranglers всё вернулось в мою память.

Современная Manufacture Royale была возрождена в 2010 году Арно Фавром. В 2013 году бренд был приобретён компанией GTN Luxury Holding SA, как сообщила Федерация швейцарской часовой индустрии. Сегодня ситуация с владением неясна, поскольку нет информации, подтверждающей статус этих двух организаций после 2013 года. У бренда есть сайт, запущенный в 2024 году, так что Manufacture Royale, возможно, всё ещё выпускает часы.

Часы как оперный театр

Я вспоминаю часы Manufacture Royale — скульптурные творения с выдающимися корпусами, в которых трубчатые валы окружают круглую рамку. Экстравагантные, сложные и не для всех, они были очень интересны и полностью соответствовали духу 2000-х, когда дикая техническая сложность и нестандартный дизайн шли рука об руку. Модель 2017 года ADN с корпусом шириной 46 мм и 67 деталями, в котором установлен девятый собственный калибр MR09 Manufacture Royale, — это нечто особенное. Смещённый турбийон установлен на керамических шарикоподшипниках и использует кремниевое анкерное колесо и вилку. Часы также показывают два отдельных часовых пояса.

Opéra Répétition Minutes Tourbillon No. 01 — ещё более экстравагантная модель. Эти часы с калибром MR01, разработанным для Manufacture Royale в ателье сложных механизмов Fabrique du Temps, имеют 50-миллиметровый раскладной корпус с гармошкой, который представляет собой настоящее зрелище. И да, «Опера» в названии отсылает к дизайну, вдохновлённому знаменитым Сиднейским оперным театром.

Куда пропали герои? Возможное объяснение

Итак, что же случилось с моими часовыми героями? Похоже, сегодня они работают в тени, не находясь в том же центре внимания, что и такие высококлассные бренды, как De Bethune, Urwerk и MB&F. Это удивительно, ведь экстравагантные и пышные творения Manufacture Royale и DeWitt находятся в том же духе. Должны быть и другие факторы — дистрибуция, коммуникация и отсутствие поддержки мощного конгломерата. Роскошное часовое производство — это сфера, где бренды рискуют потерять актуальность из-за экономических спадов, растущей конкуренции и меняющихся предпочтений потребителей. Геополитическая нестабильность тоже не способствует успеху, равно как и отсутствие инноваций или взаимодействия с молодёжной аудиторией.

Некоторые из моих героев прошлого не смогли адаптироваться к этим структурным и культурным изменениям и постепенно исчезли из поля зрения. Стоит ли нам попытаться вернуть им актуальность? Видите ли вы себя в новых версиях, например, вдохновлённых ар-деко Aerodyn Duo? Напишите в комментариях, и, пожалуйста, поделитесь своими забытыми героями.