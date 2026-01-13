Kurono Special Projects 37mm INSEKI «隕石»: экспертный обзор уникальных часов с метеоритным циферблатом

Несмотря на то, что бренд Kurono Tokyo был основан всего шесть лет назад, в 2019 году, он уже успел создать обширный каталог моделей — насчитывающий более 30 различных дизайнов.

Это впечатляющий результат для часового бренда с относительно небольшой ежегодной производственной мощностью. Такое разнообразие моделей объясняется творческой страстью и художественным видением основателя — признанного японского часовщика Хадзиме Асаоки, а также ограниченным характером выпуска каждой модели.

Уникальная стратегия выпуска моделей Kurono Tokyo

Вместо того чтобы ограничиваться несколькими дизайнами, бренд Kurono Tokyo обычно представляет одну модель, открывает окно для её заказа, а затем прекращает производство. Такая стратегия обеспечивает два важных преимущества:

Возможность быстро перейти к следующему проекту.

Стратегический баланс между редкостью и доступностью, благодаря которому приобретение часов становится особенным событием.

Именно в этом ключе бренд представил свою первую модель 2026 года — Kurono Special Projects 37mm INSEKI «隕石».

Особенности корпуса и дизайна Kurono Special Projects 37mm INSEKI «隕石»

Часы выполнены в классическом корпусе из нержавеющей стали диаметром 37 мм с полностью полированной поверхностью. Толщина корпуса составляет всего 7 мм (11,5 мм с учётом выпуклого сапфирового стекла). Эти пропорции придают модели винтажный характер, делая её универсальной — она не слишком крупная для тонких запястий и не слишком маленькая для более массивных.

Опыт владельца нескольких моделей Kurono Tokyo подтверждает высокий уровень полировки корпуса — она выполнена на уровне, характерном для часов с ценником в несколько раз выше.

Метеоритный циферблат — главная инновация модели

Главной новинкой Kurono Special Projects 37mm INSEKI «隕石» стал циферблат из метеорита. Kurono Tokyo известен тщательным подбором и проработкой циферблатов, где цвет и текстура играют ключевую роль. Использование природных материалов, таких как метеорит, ставит перед часовщиком задачу сохранить уникальные природные характеристики, не уничтожая их в процессе обработки. При этом каждый циферблат лично инспектировался Хадзиме Асаоки.

Для органичного сочетания природного материала с фирменным стилем Kurono, Асаоки дополнил серый метеоритный циферблат белым лакированным кольцом с часовой разметкой, выполненной в его авторском шрифте Calligra. Этот шрифт визуально близок к цифрам Брегуэ, которые традиционно пользуются популярностью среди коллекционеров. Важно, что цифры были основаны на ручных эскизах Асаоки, что придаёт им более «человеческий» и уникальный характер.

Персональная печать мастера — символ качества и индивидуальности

Особое внимание привлекает красная печать, поставленная самим Асаоки на циферблате. Она символизирует личную инспекцию и отбор только тех циферблатов, которые обладают «ярко выраженным и чётким характером». Эта печать — своего рода знак одобрения и гарантия качества от мастера.

Впечатления от дизайна и глубина циферблата

Лично меня привлекает несколько аспектов этой модели:

Идеальная посадка 37-миллиметрового стального корпуса на запястье.

Отсутствие у меня в коллекции часов с метеоритным циферблатом.

Визуальная глубина циферблата, обусловленная рисунком Видманштеттена — уникальным узором, который появляется при нарезке и травлении метеорита.

Белое лакированное кольцо с часовой разметкой слегка приподнято над метеоритной поверхностью, а цифры Calligra, благодаря насыщенной чёрной печати, выглядят объёмными и выразительными.

Метеоритные циферблаты на современном часовом рынке

Сегодня метеоритные и каменные циферблаты становятся всё более распространёнными, и наличие такого циферблата уже не является мгновенным элементом выделения. Тем не менее Kurono Tokyo удалось сохранить уникальность и внести собственный почерк в этот тренд, что делает модель Kurono Special Projects 37mm INSEKI «隕石» особенно привлекательной для коллекционеров и ценителей.

Технические характеристики и доступность Kurono Special Projects 37mm INSEKI «隕石»

Параметр Значение Бренд Kurono Tokyo Модель Special Projects 37mm INSEKI «隕石» Размер корпуса 37 мм (диаметр) x 11,5 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 30 метров Стекло Выпуклое сапфировое стекло Циферблат Серый метеорит с белым лакированным кольцом Ремешок Чёрная телячья кожа, стальная застёжка Механизм Miyota 90S5, автоматический Запас хода 40 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность Заказы открываются 15 января 2026 года в 11:00 по JST Цена 1850 долларов США (без учёта НДС и пошлин)

Итоги

Kurono Special Projects 37mm INSEKI «隕石» — это пример того, как современный часовой бренд может сочетать традиционное японское мастерство с инновационными материалами и уникальным дизайном. Ограниченный выпуск и внимание к деталям делают эти часы особенно ценными для коллекционеров и тех, кто ценит глубину и индивидуальность в часовом искусстве.