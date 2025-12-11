Laco x Circula ProLab: обзор совместного проекта двух немецких часовых брендов

Город Пфорцхайм часто уступает в обсуждениях немецких часов Гласхютте, однако «Золотой город» Баден-Вюртемберга обладает более давней и промышленной историей.

Местное производство часов и ювелирных изделий ведёт начало с 1767 года, когда в приюте была организована мастерская в рамках программы подготовки рабочих и развития промышленности. Именно из этого города родился бренд Laco, основанный в 1925 году Фридой Лахер и Людвигом Хуммелем под названием Lacher & Co., позднее связанный с компанией Durowe (производителем механизмов Хуммеля). Часовая репутация Laco как производителя пилотских часов подтверждается не только дизайном: бренд входит в число пяти оригинальных производителей B-Uhr (Beobachtungsuhr).

Circula имеет иную историю: основанная в 1955 году и остающаяся семейным предприятием, компания в современную эпоху развивается под руководством третьего поколения владельцев — Корнелиуса Хубера. Circula ориентируется на энтузиастов и реализует проекты с учётом мнения сообщества — например, модель ProTrail была создана на основе более 6500 голосов поклонников. Объединив авиационную традицию Laco и прагматичный подход Circula к инструментальным часам, новая коллекция ProLab становится логичным совместным проектом, отражающим дух Пфорцхайма: комплект из двух часов, задуманный как единое целое, а не разовый совместный выпуск.

Концепция ProLab: два часа — одна идея

Главная идея ProLab — это пара часов, дополняющих друг друга и предназначенных для совместного восприятия. Модели объединены общими деталями и инструментальной философией. Кроме того, выпуск приурочен к юбилеям: Circula отмечает 70-летие в 2025 году, а Laco — 100-летие. Название ProLab отражает концепцию: «Pro» отсылает к профессиональным линейкам обеих марок (Circula ProTrail и Laco Flieger Pro), а «Lab» символизирует совместный эксперимент.

Особенностью проекта стал обмен элементами: Circula создала пилотские часы с минутной разметкой снаружи и часовыми метками внутри, а Laco построил полевые часы на базе Circula ProTrail. Это осознанное смешение жанров: специалист по пилотским часам интерпретирует полевую платформу, а бренд инструментальных часов обращается к классическому авиационному дизайну. Обе модели имеют двойную подпись, подчёркивающую равноправие и уникальность каждой.

Корпуса часов

Circula ProLab оснащены корпусом из нержавеющей стали с заявленной устойчивостью к царапинам до 1200 по шкале Виккерса. Диаметр корпуса — 40 мм, толщина — 11,1 мм без учёта стекла. Водозащита достигает 150 метров, предусмотрена завинчивающаяся заводная головка и сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием. Корпус выполнен в компактном, гранёном инструментальном стиле с чёткими плоскостями, подчёркивающими технический характер часов.

Корпус Laco выполнен из нержавеющей стали с тёмным пескоструйным покрытием, также диаметром 40 мм, но немного тоньше — 9,8 мм без стекла. Водозащита увеличена до 200 метров, сохранив при этом практичную конструкцию с завинчивающейся головкой и сапфировым стеклом.

Циферблаты

Циферблат Circula ProLab объединяет два текстурных решения: внутренняя часть с круговым зернением и матовая внешняя поверхность. Такая обработка подчёркивает схему Тип-B, где внешний минутный трек является главным элементом, а внутренние часовые метки служат для ориентации. Светонакопительный состав — Super-LumiNova BGW9 — нанесён на цифры и индексы, обеспечивая привычное голубое свечение в темноте. Стрелки термически закалены и также покрыты BGW9.

Циферблат Laco ProLab песочного цвета повторяет ту же текстуру, но добавляет тёплый оттенок люма — Super-LumiNova с цветом старого радия — на внешней зоне, создавая более мягкое свечение. Стрелки остаются покрытыми BGW9. Дизайн подчёркивает полевой характер часов: крупная шкала 1–12 по периметру и дополнительная 13–24 в центре. Небольшие синие акценты и термически закалённые стрелки балансируют между утилитарным стилем пустыни и продуманным дизайнерским объектом.

Механизмы

Обе модели оснащены надёжным и удобным в обслуживании механизмом Sellita SW200-1 Elaboré, работающим на частоте 4 Гц и обеспечивающим 38 часов запаса хода. Задняя крышка с гравировкой украшена графической картой Пфорцхайма, по бокам которой расположены золотистые маркеры, указывающие места расположения Laco и Circula. Вокруг гравировка гласит: «170 Years Laco & Circula», подчёркивая совместный юбилей.

Ремешки

Circula комплектуется чёрным ремешком из парусины с подкладкой из натуральной кожи, оснащённым быстросъёмными пружинными штифтами и устойчивой к царапинам застёжкой.

Laco поставляется с песочного цвета ремешком из парусины с кожаной подкладкой и быстросъёмными штифтами, дополненным тёмной застёжкой.

Итоговая оценка

Уникальность сотрудничества заключается не в сложных усложнениях или необычных техниках отделки циферблата, а в диалоге между двумя классическими жанрами часов. Одна модель — это классика пилотских часов, другая — полевые часы с современным подходом. «Лабораторный» аспект проявляется в том, что каждая марка вышла за рамки своей специализации, сохранив при этом удобство и узнаваемость. Для коллекционеров привлекательность проекта заключается в возможности приобрести гармоничный комплект, охватывающий два классических сценария использования без ощущения искусственности. ProLab — это инструментальный и продуманный юбилейный выпуск, корнями уходящий в Пфорцхайм, но смотрящий в будущее.

Laco x Circula ProLab: цены и доступность

Новая коллекция Laco x Circula ProLab доступна исключительно в виде набора из двух часов и ограничена 170 экземплярами — в честь 70-летия Circula и 100-летия Laco. Набор уже доступен для заказа в официальных интернет-магазинах обеих марок. Цена комплекта — 2390 евро.

Бренд Модель Размер корпуса Материал корпуса Водозащита Стекло Циферблат Ремешок Механизм Запас хода Функции Наличие Цена Laco ProLab 40 мм (D) x 9,8 мм (T) Нержавеющая сталь с тёмным пескоструйным покрытием 200 м, завинчивающаяся головка Сапфировое Песочного цвета Парусина песочного цвета с кожаной подкладкой Sellita SW200-1, автомат 38 часов Часы, минуты, секунды В наличии 2390 € (комплект) Circula ProLab 40 мм (D) x 11,1 мм (T) Нержавеющая сталь 150 м, завинчивающаяся головка Сапфировое Чёрный Чёрная парусина с кожаной подкладкой Sellita SW200-1, автомат 38 часов Часы, минуты, секунды В наличии 2390 € (комплект)

Данный обзор раскрывает ключевые особенности и технические характеристики совместного проекта Laco и Circula, подчёркивая его значимость для любителей немецких часов и коллекционеров инструментальных моделей.