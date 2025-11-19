Laurent Ferrier Classic Origin Beige: обзор и особенности модели

Знакомы ли вы с понятием «грустный бежевый»?

Этот визуальный стиль, также известный как «грустный бежевый мамин», характеризуется минимальным использованием цвета в интерьере, одежде и образе жизни. Он даже более сдержанный, чем классический «ванильный» оттенок. Вместе с тем, бежевый цвет воспринимается как классический и элегантный благодаря своей нейтральности, ассоциируясь с утонченностью и вечной актуальностью. Бежевый вызывает ощущение спокойствия, простоты и ненавязчивой роскоши. Именно такое впечатление оставляет Laurent Ferrier Classic Origin Beige.

Дизайн циферблата: мягкость и универсальность

Бежевый цвет может быть неоднозначным: например, бежевый полиэстер часто выглядит неудачно, а бежевый кашемир — изысканно и приятно. Циферблат Classic Origin Beige выполнен с особой тщательностью — он выглядит гладким, мягким и уютным, напоминая текстуру кашемира. Хотя часы были представлены на Dubai Watch Week и оттенок циферблата отсылает к цвету пустынного песка, именно теплота кашемира кажется более уместной для этой модели. Цвет циферблата универсален и легко сочетается с разными стилями одежды, а его носка придаёт образу зрелость и сдержанность.

Корпус и оформление: 40 мм красного золота

Модель Classic Origin впервые появилась пять лет назад в честь 10-летия бренда Laurent Ferrier. Новинка Classic Origin Beige отмечает 15-летие марки в сдержанном и элегантном стиле. Корпус диаметром 40 мм выполнен из красного золота 5N с теплым оттенком, который подчёркивает уют и мягкость циферблата.

Дизайн циферблата дополнен коричневой железнодорожной разметкой, центральным крестом и часовыми метками, что предотвращает излишнюю простоту. Минутная шкала с красными цифрами гармонирует с акцентами на малой секунде в положении «6 часов». Стрелки из 18-каратного золота Assegai (африканское копьё) придают модели элегантность и узнаваемость, характерную для бренда.

Заводная головка: сочетание эстетики и функциональности

Особое внимание заслуживает заводная головка Classic Origin Beige. Она выполнена в форме шара, который приятно держать и поворачивать. Механизм заводки доставляет удовольствие благодаря плавности и тактильной отзывчивости. Это связано с фирменным длинным рычагом храповика, который вручную отполирован и скошен. При заводе слышен чёткий, но мягкий щелчок — звук, который ценят любители механических часов.

Заводная головка необходима для подзавода механизма с ручным заводом LF116.01, который обеспечивает более 80 часов автономной работы. Благодаря этому часы всегда готовы к использованию.

Механизм LF116.01: мастерство и минимализм

Калибр LF116.01 можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. Механизм выполнен в линейном стиле с идеальной обработкой углов (anglage). Несмотря на частично закрытую конструкцию (¾), дизайн сохраняет загадочность и подчёркивает ручную работу.

Мосты покрыты чёрным родием с пескоструйной текстурой, а зеркально отполированные винты сверкают, словно маленькие огоньки. Высокий уровень отделки, включая вручную выполненные внутренние углы на мосту спуска, демонстрирует мастерство и внимание к деталям, характерные для ателье Laurent Ferrier.

Ремешок и цена: сочетание комфорта и стиля

Classic Origin Beige комплектуется ремешком из мокко-нубака с подкладкой из алькантары, а не кашемира. Пряжка из красного золота 5N гармонирует с корпусом, поддерживая элегантный и лаконичный образ.

Стоимость модели составляет 43 000 швейцарских франков (без учёта налогов). Цена соответствует уровню роскоши и качеству исполнения, а мягкие «кашемировые» ассоциации циферблата делают её оправданной.