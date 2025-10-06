Louis Vuitton Monterey | ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Часы Louis Vuitton Monterey вернулись — и стали ещё более роскошными!

Многие из вас, возможно, узнают эту модель по её необычной форме, напоминающей гальку. Именно такие часы Louis Vuitton выпустил в 1988 году в двух версиях — LV I и LV II, ставших первыми в истории бренда. Сегодня дом моды решил возродить эту модель, объединив в ней лучшие черты обеих оригинальных версий.

Ранее в этом году на показе Louis Vuitton мы уже видели винтажные экземпляры Monterey на моделях, что дало часовому сообществу понять — переиздание не за горами. Дизайн часов легко узнать: это творение итальянского архитектора и дизайнера Гае Ауленти, известной своей работой по превращению железнодорожного вокзала в музей Орсе. Это эффектные часы, и мы очень рады их возвращению.

Корпус

Корпус — пожалуй, самый заметный элемент модели, и таким он остаётся с момента создания дизайна. Гладкий, круглый, без традиционных ушек — именно эта форма придаёт часам уникальный облик. Как и в LV I, корпус выполнен из 18-каратного жёлтого золота, однако его размер немного уменьшен до 39 мм в диаметре при толщине 12,2 мм без учёта сапфирового стекла. Рифлёная заводная головка теперь менее выступающая, но всё так же гордо расположена на отметке «12 часов», придавая часам винтажный шарм карманных часов на запястье.

Циферблат

Особое внимание заслуживает циферблат. Это усовершенствованная версия того, что мы видели в LV II — белый циферблат с эмалью grand feu, который отказался от дополнительных функций предыдущих моделей, позволяя раскрыться красоте мастерства исполнения. Внутренний синий «рельсовый» трек и внешний красный продолжают цветовую гамму LV I, а между ними расположены крупные арабские цифры. Эти цвета также отражены в тонких стрелках: красные минутная и часовая в форме скелетонизированных шприцев и синяя секундная со значительным круглым противовесом.

Все элементы циферблата выполнены тонко и почти деликатно, что придаёт ему элегантность и изящество. Даже логотип Louis Vuitton Paris аккуратно повторяет внутренний изгиб синей дорожки, не пытаясь выделиться слишком ярко. Это действительно ощущается как современная интерпретация оригинальных идей Гае Ауленти, сохранившая узнаваемость и стиль.

Механизм

Внутри часов установлен автоматический механизм LFT MA01.02, произведённый La Fabrique du Temps. По всей видимости, это развитие калибра, который мы видели в модели Tambour Convergence, выпущенной ранее в этом году. Это значительный отход от оригинала: первые Monterey были кварцевыми, поэтому переход на механический механизм — важный шаг, отражающий современные ожидания покупателей в этом ценовом сегменте. Калибр обеспечивает 45 часов запаса хода при частоте 4 Гц.

Ремешок

Ремешок крепится к корпусу с помощью системы быстрого съёма, впервые применённой в оригинальных моделях, и идеально скрыт под полированной задней крышкой. Это делает силуэт корпуса максимально чистым, а его полностью полированная поверхность плавно обтекает белый циферблат. Под ремешком выгравирован номер, указывающий на ограниченный тираж — всего 188 экземпляров. Эта цифра отсылает к году создания Monterey — 1988.

Итог

Хотя мы уже видели эти часы на подиуме в начале года, приятно видеть их возвращение в каталог. Было бы легко просто скопировать один из оригинальных дизайнов, но, как показал пример серии Tambour, современный часовой отдел Louis Vuitton не идёт на компромиссы. Это видно и здесь: отличные пропорции, корпус без ушек, который на запястье кажется чуть меньше заявленных 39 мм, и, на мой взгляд, полностью обновлённый циферблат, делающий эти часы достойным дополнением к сильной современной коллекции LV.

Цена и доступность Louis Vuitton Monterey

Часы Louis Vuitton Monterey выпущены ограниченным тиражом — всего 188 экземпляров. Цена: 53 000 долларов США

Бренд Louis Vuitton Модель Monterey Размер корпуса 39 мм (диаметр) x 12,2 мм (толщина) Материал корпуса 18-каратное жёлтое золото Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое, фронтальное Циферблат Белая эмаль grand feu Ремешок Чёрная телячья кожа Механизм LFT MA01.02, собственное производство, автоматический Запас хода 45 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность Ограниченный тираж — 188 штук Цена 53 000 долларов США

Louis Vuitton Monterey — это возвращение легенды с современным взглядом на классику, сочетающее в себе уникальный дизайн и высокое качество исполнения, что делает эти часы желанным приобретением для коллекционеров и ценителей роскоши.