Лучшие американские бренды часов | Руководство по покупке

Когда речь заходит о часовом производстве, Швейцария, естественно, приходит на ум первой.

Хотя швейцарцы по-прежнему доминируют в индустрии, немецкие, японские и другие производители получают заслуженное признание на более образованном рынке. Исторически Соединённые Штаты были одним из гигантов часового дела, но практически исчезли с арены во время кварцевого кризиса (который стал лишь кульминацией длительного спада). В последние годы наблюдается возрождение американского часового производства, как полностью основанного, так и полностью изготовленного в США. В этой статье представлены лучшие американские бренды часов, предлагающие модели в различных ценовых категориях.

Brew

Основанная Джонатаном Феррером, известным членом часового сообщества и просто приятным человеком, компания Brew стала любимцем многих, включая таких знаменитостей, как Кевин О’Лири и Идрис Эльба. Тонкий вкус Феррера в дизайне и вдохновение индустриальными эспрессо-машинами привели к созданию ретро-эстетики в доступном ценовом сегменте, подходящем для всех запястий.

Например, модель Brew Metric Retro Dial — это часы с механизмом mechaquartz в корпусе из нержавеющей стали, с дизайном циферблата, цветными акцентами, формой корпуса и браслета, которые создают идеальную дозу ностальгии. Диаметр корпуса составляет 36 мм, толщина — 10,75 мм, а расстояние от ушка до ушка — 41,5 мм, что делает часы очень удобными для запястья.

Цена: 475 долларов США.

Bulova

Здесь небольшое отступление: Bulova, хотя и основана как американская компания, сейчас принадлежит японской группе Citizen. Тем не менее, большинство американских брендов используют компоненты и материалы из-за рубежа, так что единственное правило, которое я нарушаю — это факт американской собственности. При этом Bulova сохраняет американский дух и корпоративные офисы в Квинсе и Манхэттене (в здании Empire State Building).

Особое внимание стоит уделить модели Super Seville. За цену от 695 долларов США эти часы из нержавеющей стали диаметром 38 мм доступны в различных цветах циферблата и корпуса, включая варианты с золотистым покрытием. Спортивно-элегантный дизайн привлекает внимание, а ценители часов оценят механизм Precisionist — кварцевый калибр с частотой 262 кГц, который точен до 10 секунд в год и имеет плавное движение секундной стрелки, напоминающее Grand Seiko Spring Drive. Кроме того, батарея служит до четырёх лет.

Цена: от 695 долларов США.

Monta

Для тех, кто ищет доступные альтернативы популярным моделям, таким как Rolex Datejust или Omega Seamaster Aqua Terra, американский бренд Monta и его швейцарская модель Noble являются надёжным выбором. Monta была основана Майклом ДиМартини, который также является CEO Monta и Everest Bands, что объясняет внимание бренда к деталям браслетов.

За 1 895 долларов США модель Noble оснащена системой микронастройки застёжки, аналогичной Rolex Glidelock или Tudor T-Fit, с тремя точками быстрой регулировки и двумя дополнительными половинками звеньев для точной подгонки. Корпус из нержавеющей стали диаметром 38,5 мм, толщиной 9,7 мм и водонепроницаемостью до 150 метров оснащён винтовой заводной головкой. Автоматический механизм на базе Sellita обеспечивает надёжную работу.

Цена: 1 895 долларов США.

Oak & Oscar

Чикагский бренд Oak & Oscar, основанный Чейзом Фрэйчером, позиционирует себя не как микро-бренд, а как независимый американский часовой производитель. Компоненты поставляются со всего мира, крупные партии собираются в Швейцарии, а мелкосерийное производство, регулировка, тестирование и отправка осуществляются в Чикаго.

Oak & Oscar удаётся создавать дизайн, который сочетает знакомые формы с уникальными фирменными элементами, что делает их часы свежими и заметными. Компания выпустила ограниченную серию часов для команды США по керлингу. Среди множества моделей лично мне нравится Atwood White Panda — 39-миллиметровый хронограф с ручным заводом и функцией flyback. Цена составляет 2 650 долларов США.

Цена: 2 650 долларов США (на браслете).

Lorca

Мне нравится 12 Не нравится 2

Lorca — бренд, основанный нью-йоркским музыкантом Джесси Марчантом, который создавал часы, вдохновлённые путешествиями и необходимостью иметь идеального спутника в дороге. Первая модель — Model No.1 GMT — классические часы с функцией GMT, диаметром 36 мм и водонепроницаемостью до 200 метров.

Марчанте продолжил развитие концепции с Model No.2 Chronograph, добавив романтичный хронограф. Особое внимание заслуживает новая модель Golden Grey Model No.2 Chronograph с уникальным циферблатом, меняющим оттенки от золотисто-коричневого до серого и чёрного в зависимости от освещения и угла обзора. Корпус диаметром 37 мм, толщиной 11,1 мм и длиной ушек 46 мм, браслет с микронастройкой на ходу, а внутри — хронограф Sellita с ручным заводом и запасом хода 63 часа.

Цена: 2 750 долларов США.

Weiss

Компания Weiss Watch Company была основана Камероном Вайссом, сертифицированным WOSTEP и швейцарски обученным американским часовщиком, который совершенствовал мастерство в Vacheron Constantin и Audemars Piguet, прежде чем запустить собственный бренд в Сан-Франциско в 2013 году. Weiss известен как производитель «приключенческих часов», и одной из популярных моделей является 38-миллиметровый автоматический полевой хронограф с датой.

Особенно выделяется вариант Latte с кремовым циферблатом и идеально подобранным окном даты. Корпус из нержавеющей стали диаметром 38 мм, толщиной 9,9 мм (с сапфировым стеклом) и длиной ушек 46,2 мм — оптимальный размер для большинства. Внутри — автоматический механизм Soprod с 42 часами запаса хода.

Цена: 2 850 долларов США.

RGM

Нельзя говорить об американском часовом производстве без упоминания RGM — это почти преступление в мире часового дела. Основанная в 1992 году Роландом Г. Мерфи в Ланкастере, штат Пенсильвания — историческом центре американского часового производства, RGM сохранила традиции ремесла и ручной работы.

Особое внимание заслуживает серия 801 с фирменным калибром 801, на 90% произведённым в США, с высоким уровнем отделки и декора. Механизм можно настроить с различными циферблатами — от эмали до гильоше, а также с разнообразными отделками и функциями, включая остановку секундной стрелки.

Цена: от 17 950 долларов США.

Devon

Честно говоря, эти часы меня поразили в начале моего знакомства с миром часового дела. Модель Tread 1 оказалась слишком крупной для моего запястья 16,5 см, но уникальная и запатентованная система ремешков-индикаторов времени заслуживает уважения. Подобно Urwerk, это часы, которые мог бы носить или изобрести Тони Старк.

Цена: 18 450 долларов США.

Keaton P. Myrick

Хотя мы обновляем наши руководства, чтобы включать доступные модели, Keaton P. Myrick заслуживает отдельного упоминания. Мастером из Орегона изготавливается ограниченное количество часов вручную. Последняя модель — 1 in 30 Series — с корпусом из нержавеющей стали диаметром 40,5 мм, толщиной 9,65 мм и длиной ушек 49,4 мм, с использованием традиционных методов и высокого уровня отделки.

По словам самого Мюрика: «Я производил этот калибр 12 лет, постоянно совершенствуя его. Последняя версия включает новый дизайн корпуса и циферблата, а также множество улучшений механизма. Механизм, корпус, циферблат и стрелки разработаны, прототипированы, изготовлены и отделаны мной в моей мастерской в Орегоне. Гильоше на циферблате также выполнено мной на моих розовых или прямолинейных машинах».

Цена: от 52 500 долларов США.

J.N. Shapiro

Этот бренд часто называют самым престижным среди американских независимых производителей. J.N. Shapiro славится мастерством гильоширования, сочетая традиционные техники с уникальными узорами собственного производства. Недавно бренд вышел на широкую публику, когда музыкант Джон Батист на красной дорожке Оскара 2024 года носил модель Resurgence.

Resurgence — это первая калибровка, полностью произведённая в Калифорнии. Часы полностью изготовлены и собраны в мастерской Шапиро в Калифорнии — значительное достижение.

Цена: от 79 500 долларов США (корпус из нержавеющей стали или циркония).