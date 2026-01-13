Лучшие американские бренды часов | Руководство по покупке

Главная » Руководства по покупке часов

Когда речь заходит о часовом производстве, Швейцария, естественно, приходит на ум первой.

Хотя швейцарцы по-прежнему доминируют в индустрии, немецкие, японские и другие производители получают заслуженное признание на более образованном рынке. Исторически Соединённые Штаты были одним из гигантов часового дела, но практически исчезли с арены во время кварцевого кризиса (который стал лишь кульминацией длительного спада). В последние годы наблюдается возрождение американского часового производства, как полностью основанного, так и полностью изготовленного в США. В этой статье представлены лучшие американские бренды часов, предлагающие модели в различных ценовых категориях.

  1. Brew
  2. Bulova
  3. Monta
  4. Oak & Oscar
  5. Lorca
  6. Weiss
  7. RGM
  8. Devon
  9. Keaton P. Myrick
  10. J.N. Shapiro

Brew

featured image Brew Metric Retro Dial

Основанная Джонатаном Феррером, известным членом часового сообщества и просто приятным человеком, компания Brew стала любимцем многих, включая таких знаменитостей, как Кевин О’Лири и Идрис Эльба. Тонкий вкус Феррера в дизайне и вдохновение индустриальными эспрессо-машинами привели к созданию ретро-эстетики в доступном ценовом сегменте, подходящем для всех запястий.

Например, модель Brew Metric Retro Dial — это часы с механизмом mechaquartz в корпусе из нержавеющей стали, с дизайном циферблата, цветными акцентами, формой корпуса и браслета, которые создают идеальную дозу ностальгии. Диаметр корпуса составляет 36 мм, толщина — 10,75 мм, а расстояние от ушка до ушка — 41,5 мм, что делает часы очень удобными для запястья.

  • Цена: 475 долларов США.

Bulova

Bulova Super Seville Precisionist 34

Здесь небольшое отступление: Bulova, хотя и основана как американская компания, сейчас принадлежит японской группе Citizen. Тем не менее, большинство американских брендов используют компоненты и материалы из-за рубежа, так что единственное правило, которое я нарушаю — это факт американской собственности. При этом Bulova сохраняет американский дух и корпоративные офисы в Квинсе и Манхэттене (в здании Empire State Building).

Особое внимание стоит уделить модели Super Seville. За цену от 695 долларов США эти часы из нержавеющей стали диаметром 38 мм доступны в различных цветах циферблата и корпуса, включая варианты с золотистым покрытием. Спортивно-элегантный дизайн привлекает внимание, а ценители часов оценят механизм Precisionist — кварцевый калибр с частотой 262 кГц, который точен до 10 секунд в год и имеет плавное движение секундной стрелки, напоминающее Grand Seiko Spring Drive. Кроме того, батарея служит до четырёх лет.

  • Цена: от 695 долларов США.

Monta

Monta noble blue

Для тех, кто ищет доступные альтернативы популярным моделям, таким как Rolex Datejust или Omega Seamaster Aqua Terra, американский бренд Monta и его швейцарская модель Noble являются надёжным выбором. Monta была основана Майклом ДиМартини, который также является CEO Monta и Everest Bands, что объясняет внимание бренда к деталям браслетов.

За 1 895 долларов США модель Noble оснащена системой микронастройки застёжки, аналогичной Rolex Glidelock или Tudor T-Fit, с тремя точками быстрой регулировки и двумя дополнительными половинками звеньев для точной подгонки. Корпус из нержавеющей стали диаметром 38,5 мм, толщиной 9,7 мм и водонепроницаемостью до 150 метров оснащён винтовой заводной головкой. Автоматический механизм на базе Sellita обеспечивает надёжную работу.

  • Цена: 1 895 долларов США.

Oak & Oscar

Oak and Oscar Atwood Chrono 09

Чикагский бренд Oak & Oscar, основанный Чейзом Фрэйчером, позиционирует себя не как микро-бренд, а как независимый американский часовой производитель. Компоненты поставляются со всего мира, крупные партии собираются в Швейцарии, а мелкосерийное производство, регулировка, тестирование и отправка осуществляются в Чикаго.

Oak & Oscar удаётся создавать дизайн, который сочетает знакомые формы с уникальными фирменными элементами, что делает их часы свежими и заметными. Компания выпустила ограниченную серию часов для команды США по керлингу. Среди множества моделей лично мне нравится Atwood White Panda — 39-миллиметровый хронограф с ручным заводом и функцией flyback. Цена составляет 2 650 долларов США.

  • Цена: 2 650 долларов США (на браслете).

Lorca

lorca model no 1 gmt black dial wrist

Lorca — бренд, основанный нью-йоркским музыкантом Джесси Марчантом, который создавал часы, вдохновлённые путешествиями и необходимостью иметь идеального спутника в дороге. Первая модель — Model No.1 GMT — классические часы с функцией GMT, диаметром 36 мм и водонепроницаемостью до 200 метров.

lorca model 2 4

Марчанте продолжил развитие концепции с Model No.2 Chronograph, добавив романтичный хронограф. Особое внимание заслуживает новая модель Golden Grey Model No.2 Chronograph с уникальным циферблатом, меняющим оттенки от золотисто-коричневого до серого и чёрного в зависимости от освещения и угла обзора. Корпус диаметром 37 мм, толщиной 11,1 мм и длиной ушек 46 мм, браслет с микронастройкой на ходу, а внутри — хронограф Sellita с ручным заводом и запасом хода 63 часа.

  • Цена: 2 750 долларов США.

Weiss

Weiss38mmAutomaticIssueFieldWatchLatteDial jpg

Компания Weiss Watch Company была основана Камероном Вайссом, сертифицированным WOSTEP и швейцарски обученным американским часовщиком, который совершенствовал мастерство в Vacheron Constantin и Audemars Piguet, прежде чем запустить собственный бренд в Сан-Франциско в 2013 году. Weiss известен как производитель «приключенческих часов», и одной из популярных моделей является 38-миллиметровый автоматический полевой хронограф с датой.

Особенно выделяется вариант Latte с кремовым циферблатом и идеально подобранным окном даты. Корпус из нержавеющей стали диаметром 38 мм, толщиной 9,9 мм (с сапфировым стеклом) и длиной ушек 46,2 мм — оптимальный размер для большинства. Внутри — автоматический механизм Soprod с 42 часами запаса хода.

  • Цена: 2 850 долларов США.

RGM

RGM watch 801

Нельзя говорить об американском часовом производстве без упоминания RGM — это почти преступление в мире часового дела. Основанная в 1992 году Роландом Г. Мерфи в Ланкастере, штат Пенсильвания — историческом центре американского часового производства, RGM сохранила традиции ремесла и ручной работы.

Особое внимание заслуживает серия 801 с фирменным калибром 801, на 90% произведённым в США, с высоким уровнем отделки и декора. Механизм можно настроить с различными циферблатами — от эмали до гильоше, а также с разнообразными отделками и функциями, включая остановку секундной стрелки.

  • Цена: от 17 950 долларов США.

Devon

best american watch brands

 

Честно говоря, эти часы меня поразили в начале моего знакомства с миром часового дела. Модель Tread 1 оказалась слишком крупной для моего запястья 16,5 см, но уникальная и запатентованная система ремешков-индикаторов времени заслуживает уважения. Подобно Urwerk, это часы, которые мог бы носить или изобрести Тони Старк.

  • Цена: 18 450 долларов США.

Keaton P. Myrick

Keaton Myrick 1 In 30 Series

Хотя мы обновляем наши руководства, чтобы включать доступные модели, Keaton P. Myrick заслуживает отдельного упоминания. Мастером из Орегона изготавливается ограниченное количество часов вручную. Последняя модель — 1 in 30 Series — с корпусом из нержавеющей стали диаметром 40,5 мм, толщиной 9,65 мм и длиной ушек 49,4 мм, с использованием традиционных методов и высокого уровня отделки.

Keaton Myrick Movement

По словам самого Мюрика: «Я производил этот калибр 12 лет, постоянно совершенствуя его. Последняя версия включает новый дизайн корпуса и циферблата, а также множество улучшений механизма. Механизм, корпус, циферблат и стрелки разработаны, прототипированы, изготовлены и отделаны мной в моей мастерской в Орегоне. Гильоше на циферблате также выполнено мной на моих розовых или прямолинейных машинах».

Keaton Myrick dial

  • Цена: от 52 500 долларов США.

J.N. Shapiro

JN SHAPIRO RESURGENCE front and back

Этот бренд часто называют самым престижным среди американских независимых производителей. J.N. Shapiro славится мастерством гильоширования, сочетая традиционные техники с уникальными узорами собственного производства. Недавно бренд вышел на широкую публику, когда музыкант Джон Батист на красной дорожке Оскара 2024 года носил модель Resurgence.

Resurgence — это первая калибровка, полностью произведённая в Калифорнии. Часы полностью изготовлены и собраны в мастерской Шапиро в Калифорнии — значительное достижение.

  • Цена: от 79 500 долларов США (корпус из нержавеющей стали или циркония).
