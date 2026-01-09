Лучшие часы Cartier 2025 года

Cartier за последние годы стал одним из самых популярных брендов среди поклонников часов, стабильно поднимаясь в рейтингах по количеству продаж.

В то время как многие крупные бренды за последние 12 месяцев фиксируют снижение прибыли, Cartier продолжает демонстрировать рост, оставаясь лидером часовой индустрии. Это впечатляющий результат для бренда, где часы составляют лишь часть бизнеса.

Несмотря на растущую популярность, Cartier не потерял поддержку энтузиастов и ценителей дизайна. Это стало возможным благодаря сбалансированному подходу к выпуску моделей: одни ориентированы на широкую аудиторию, другие — на взыскательных коллекционеров. В этой статье мы рассмотрим лучшие часы Cartier прошедшего года — от более массовых до редких и уникальных моделей.

Santos De Cartier Titanium

Одной из главных новинок года стал Santos De Cartier Titanium — модель, в которой Cartier впервые за долгое время использовал титан в серийном производстве. Это не просто смена материала, а решение практической проблемы: Santos известен как часы, склонные к появлению царапин из-за полностью полированного безеля. Хотя блестящая поверхность придает модели более нарядный вид, она же быстро покрывается мелкими повреждениями.

В новой версии на безеле применена микробластированная обработка, которая продолжается и на корпусе с браслетом из титана. Такая текстура значительно снижает видимость мелких царапин и следов эксплуатации.

Это не первая попытка Cartier сделать Santos более современными и спортивными — несколько лет назад была выпущена версия с черным покрытием ADLC и резиновым ремешком. Однако теперь бренд сумел сохранить фирменную эстетику, добавив практичность. Интересно будет наблюдать за реакцией рынка и возможным появлением модели среднего размера, которая, по моему мнению, еще лучше соединит классическую элегантность Cartier с утилитарностью титана.

Цена: 11 500 долларов США

Tank Louis Cartier Automatic

В последние годы в тренде были уменьшенные размеры часов, но эта модель отходит от общей тенденции. Хотя размер не нов для каталога Cartier, ранее версия Tank Louis Cartier большого размера выпускалась только с кварцевым механизмом. Использование автоматического калибра и драгоценных металлов придает этой версии новое значение и внешний вид, делая её подходящим выбором для тех, кто хотел классические Tank, но не мог или не хотел носить маленькие модели с механикой.

Особое внимание заслуживает циферблат — он не новый, но выполнен в современном стиле, который достаточно отличается от традиций, чтобы быть заметным, но не теряет связи с историей. Трехмерный эффект солнечных лучей играет со светом и создает двухтонный визуальный эффект, добавляя характер и глубину модели.

Цена: 14 900 долларов США

Tank Américaine Art Deco Platinum

Пересмотр архивных моделей всегда интересен, особенно когда бренд не просто копирует прошлое, а переосмысливает его. Cartier, обладая богатым наследием, умеет делать это особенно изящно. Эта модель — редкий самостоятельный релиз, не связанный с юбилеями или событиями, и, на мой взгляд, она недооценена.

В коллекции представлены версии из золота и платины, обе прекрасно передают дух эпохи ар-деко. Однако платиновая версия выделяется благодаря двухтональному лососевому циферблату, который гармонирует с белым металлом корпуса. Красный рубин на заводной головке подчеркивает бордовые надписи на циферблате, создавая целостный образ. Несмотря на насыщенные цвета и относительно толстый корпус, сочетание оттенков и винтажный дизайн создают исключительный баланс.

Цена: 26 900 долларов США

Tressage Two Tone

Коллекция Tressage появилась в 2023 году, вдохновленная древним плетением, существующим с начала человеческой истории. Изначально это была ювелирная тема, а на Watches & Wonders прошлого года были представлены первые часы с этим дизайном. Возникает вопрос: это часы или украшения? Cartier всегда был часовщиком форм, и эта модель — яркий пример этого подхода.

Время почти скрыто за массивными плетеными ушками корпуса, создавая впечатление, что стрелки — лишь дополнение. Эти часы показывают время, когда это нужно, но в первую очередь демонстрируют мастерство форм и дизайна Cartier. Это связующее звено между часовым искусством, ювелирным делом и скульптурой, и подобное могло появиться только у Cartier.

Цена: 75 500 долларов США

Panthère de Cartier Lacquer

Наконец, одна из моих любимых моделей последних лет — Panthère de Cartier Lacquer. С течением времени меня всё больше привлекают ювелирные изделия, и эта модель — их квинтэссенция. Она словно создана природой, а не руками человека. Слои спессартитов, бриллиантов и двух оттенков лака создают эффект натурального камня, демонстрируя геологическую историю.

Циферблат и стрелки, подобранные под розовое золото корпуса и браслета, смещают акцент с времени на наслаждение моментом. Логика здесь уступает место эмоциям — эта модель скорее произведение искусства, чем просто часы. Я бы сравнил её с импрессионистами: она не нуждается в четких формах, чтобы передать красоту — аморфные линии говорят сами за себя.

Цена: по запросу

Заключение

В 2025 году Cartier продолжает балансировать между традициями и инновациями, предлагая как классические, так и смелые современные модели. Благодаря этому бренд сохраняет лидерство в индустрии и привлекает как массового покупателя, так и коллекционеров. Представленные часы демонстрируют разнообразие стилей и технологий, подтверждая статус Cartier как одного из самых влиятельных игроков на рынке роскошных часов.