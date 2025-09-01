Лучшие часы для пап и их дочерей

Существует множество историй о будущих и недавно ставших отцами мужчины, которые покупают новые часы с намерением в будущем передать их своему сыну.

Это замечательно по многим причинам: это разделяет увлечение часами, создает повод для общения между отцами и сыновьями, а также дарит семье предмет, который можно ценить на протяжении нескольких поколений. Но при всех этих социальных изменениях почему же практически не обсуждается передача часов от отцов к дочерям?! Как недавно ставший папой девочки, я решил внести личный вклад в этот разговор…

Моей дочери недавно исполнился год, и она исследует окружающий мир с невероятной скоростью — хватает всё подряд и изучает, словно Шерлок Холмс с лупой. Всё интересное остается в её крепких руках, а всё, что не заслуживает внимания, отбрасывается в сторону. Часто в её липких руках оказываются некоторые из моих часов — иногда даже когда я их ещё ношу, и я теряю контроль над своей рукой. Часть меня боится, что у неё может развиться дорогой вкус, но я уверен, что она просто увлечена множеством отражающих поверхностей. В любом случае, я не мог не задуматься, какие часы были бы хорошим выбором для пап, чтобы передать их своим дочерям, и собрал список отличных вариантов.

Furlan Marri Mechanical White Sector Ref. 2161-A

Furlan Marri произвели фурор в сообществе коллекционеров онлайн своими винтажными мекахронографами. Когда пришло время выпустить первые механические часы, они могли бы просто использовать тот же корпус, но вместо этого создали новый винтажный дизайн с роговыми ушками, качественно отделанным корпусом и нанесёнными индексами в стиле Бреге.

Часы немного модернизированы — диаметр 37,5 мм и водозащита 50 метров делают Furlan Marri Ref. 2161-A более нарядными, но при этом подходящими для ежедневного ношения. Механизм швейцарского производства La Joux-Perret можно обслуживать, чтобы часы служили нескольким поколениям. Цена: 1 721 USD.

Nomos Orion ref. 301

Nomos завоевал сердца многих энтузиастов своими необычными, но минималистичными дизайнами, собственными механическими калибрами и традиционными размерами. В последние годы бренд расширил линейку, выпуская автоматические механизмы, сложные индикаторы даты и увеличивая ассортимент размеров. Модель Nomos Orion была в оригинальной коллекции 1992 года и до сих пор популярна.

Самый классический и винтажный дизайн немецкого бренда — большой белый циферблат с золотыми индексами, синими стрелками и длинными ушками при размере корпуса 35 мм в диаметре и 45 мм от ушка до ушка. Внутри — собственный калибр Alpha с ручным заводом и запасом хода 43 часа. Задняя крышка из нержавеющей стали, возможна бесплатная гравировка. Для любителей механики доступна версия с сапфировой задней крышкой. Цена: от 2 280 USD.

Longines Legend Diver 36



Longines Legend Diver 36 — одни из первых часов, которые заставили меня понять, что моя страсть к часам не обязательно связана с их ценой. Среди других дайверских часов среднего размера, некоторые из которых стоили в разы дороже, я по-настоящему влюбился в Legend Diver 36. Внутренний вращающийся безель уменьшает размер циферблата, но отсутствие внешнего безеля, двойные крупные заводные головки и длинные ушки (~45 мм от ушка до ушка) создают компактные часы с характером. Компактность не снижает функциональность — водозащита 300 метров и яркое люминесцентное покрытие позволяют использовать часы для водных видов спорта.

Полированное исполнение корпуса и длинные ушки придают часам элегантность на запястье. Лучше воспринимать Longines Legend Diver как стильные, водостойкие полевые часы, а не как уменьшенную версию тяжеловесных дайверов. К сожалению, модель недавно снята с производства, но на рынке и у авторизованных дилеров еще есть разные версии — от классических черных циферблатов до ярких и живых цветов. Цена: 2 500 USD.

Cartier Tank Must De Cartier Large

Хотя почти любые Cartier — отличный выбор, стоит учитывать, что многие механические модели «large» и «extra-large» слишком велики даже для мужских запястий. Cartier Tank Must De Cartier Large — золотая середина по размеру: 33,7 мм в длину и 25,5 мм в ширину. Такой размер гармонично смотрится на мужском запястье и эффектно выделяется на женском. Есть несколько вариантов: классический кварц или солнечная модель SolarBeat (к сожалению, снята с производства и сейчас редкость), браслет или ремешок, а также циферблаты с римскими цифрами или лакированные без индексов. Цена: от 3 450 USD.

Breitling Chronomat 36

Когда думаешь о часах, которые можно передать будущим поколениям, большинство представляют классические наручные часы. Некоторые модели выпускаются с начала XX века (например, Cartier). Если они выглядели хорошо тогда и выглядят хорошо сейчас, вероятно, будут актуальны и в будущем. Но минимальная водозащита и элегантный дизайн подходят не всем. Некоторым нужен более прочный вариант. Среди спортивных часов среднего размера не так много достойных вариантов, в отличие от больших дайверов. К счастью, их число растет.

Одним из таких является Breitling Chronomat 36. В 2020 году Breitling обновил коллекцию Chronomat, возродив и модернизировав браслет Rouleaux и форму корпуса, популярные в 1990-х. Коллекция включает разные размеры, материалы и усложнения, но я сосредоточусь на модели Chronomat 36 с мятно-зеленым циферблатом. Есть и более нейтральные цвета, но мятный — самый привлекательный. Водозащита 100 метров, что делает часы достаточно прочными для спорта и повседневного использования. Цена: 5 450 USD.

Какой разговор о наследственных часах без упоминания самой известной швейцарской марки? Хотя основное внимание уделяется спортивным моделям, Oyster Perpetual и Datejust остаются популярными благодаря универсальному размеру 36 мм, водозащите 100 метров и стильному дизайну, подходящему под любой наряд. Широкий выбор цветов циферблатов и материалов корпуса позволяет подобрать модель под любой вкус и бюджет. Естественно, есть и другие размеры, но 36 мм — оптимальный вариант, особенно если часы будут носить и вы, и ваша дочь.

Недавнее добавление ярких цветов в линейку Oyster Perpetual делает эти часы менее консервативными и более веселыми. Для смелых есть вариант 34 мм Oyster Perpetual — её носил Энтони Бурден, что вдохновило меня на покупку собственной модели ref. 15200. Цена: от 6 350 USD (Oyster Perpetual 36), от 7 750 USD (Datejust 36).

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface

Ещё одна икона швейцарского часового дела — Jaeger-LeCoultre Reverso. Обратная сторона поворачивающегося корпуса изначально была создана для защиты часов во время игры в поло, но теперь она может защитить часы от случайных игрушек, летящих в вашу сторону (намеренно или нет — вопрос). Новая модель Tribute Monoface имеет размеры 40,1 мм в длину и 24,4 мм в ширину, что ближе к оригиналу 1931 года. Переворачивающийся корпус теперь служит возможностью для персонализации — отличная возможность выгравировать памятную надпись или оставить место для будущих поколений. Цена: 8 900 USD.

Vacheron Constantin Overseas 34.5mm Steel

Когда речь заходит о спортивных часах брендов Святой Троицы, особенно для передачи потомкам, Vacheron Constantin Overseas 34,5 мм — мой личный фаворит. Здесь есть всё, что ожидаешь от Overseas: идеальная отделка корпуса, красивый механизм с Женевским клеймом, прочный корпус с водозащитой 150 метров и компактный размер. Мне также нравится, что в комплекте идут дополнительные резиновый и кожаный ремешки для быстрой смены браслета. Так вы сможете начать делиться часами с ребёнком раньше, сохраняя браслет под свой размер. Цена: 24 100 USD.

Выбор Onewatch: часы, которые у вас уже есть

Важные жизненные события — отличный повод пополнить коллекцию часов. Но если вы их не носите, у вашего ребёнка вряд ли возникнет к ним особая связь. Есть старенький Speedmaster, который вы носите последние 5 лет? Или старый Submariner от отца, недавно обслуженный и всё ещё водонепроницаемый? Или даже старенький кварцевый Seiko, который вас не подводил? Изношенные и любимые вещи всегда значат больше, чем купленные «просто так». Хотя в статье я сосредоточился на удобных размерах, все мы знаем, что крупные часы лучше смотрятся на женщинах, чем на мужчинах. Позвольте дочери носить Deepsea Challenge, если он валяется в вашей шкатулке.

Заключительные мысли

При подготовке этой статьи я столкнулся с рядом социальных норм и личных реалий. Я решил сосредоточиться на часах с более универсальными размерами, возможно, даже ближе к меньшим, чем обычно считаются мужскими в 2025 году. Большинство женщин в моей жизни предпочитают традиционные размеры часов — как для себя, так и для своих партнёров. У меня среднее телосложение и относительно тонкие запястья, а моя жена довольно хрупкая (34 мм Oyster Perpetual на ней смотрится крупновато). Думаю, моя дочь будет где-то посередине, когда подрастёт. Исходя из этого, часы в списке имеют размеры, которые можно назвать «очаровательными» для мужчин и «смелыми» для женщин (для тех, кто среднего и меньшего размера).

Я также понял, что этот список может работать по-разному. Во-первых, для женщин, увлечённых часами, это простые модели, которые можно передать и сыновьям, и дочерям. Кроме того, все эти часы можно легко делить между партнёрами и детьми, когда те станут достаточно взрослыми и ответственными.

Мы уже на четверти пути в XXI веке, и хотя многое осталось неизменным, многое изменилось. Механические часы по-прежнему в основном основаны на балансовом колесе, а коллекционирование часов всё ещё преимущественно мужское. Благодаря интернету сообщество меняется, и всё больше женщин присоединяются к клубу. Изменился стиль одежды и самоидентификация. Нормы остаются, но есть и те, кто выходит за их рамки, и некоторые из них увлекаются часами.

Размер и эстетика — сугубо личное дело. Если эти часы вам не подходят по разным причинам, надеюсь, этот список заставит вас взглянуть на часы вне типичных ожиданий. Большинство моделей доступны в разных размерах, так что если они кажутся слишком маленькими или большими, скорее всего, найдётся версия под ваши предпочтения. Коллекционирование часов — хобби, которое должно приветствовать всех заинтересованных, а мы, уже посвящённые, должны помогать им найти свои идеальные часы!