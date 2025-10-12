Лучшие часы с циферблатом Tiffany Blue

В декабре 2021 года позднее добавление на аукцион Phillips потрясло мир часов, когда Patek Philippe представил одну из самых обсуждаемых моделей последних лет — «Tiffany Nautilus» ref. 5711/1A-018 с циферблатом, соавтором которого выступила ювелирная компания Tiffany & Co. из Нью-Йорка, выполненным в фирменном цвете яичной скорлупы — Tiffany Blue.

Циферблаты в оттенках Tiffany Blue набирали популярность и до появления Patek, но именно Tiffany Nautilus придал этому тренду новый импульс: многие часовые бренды теперь предлагают светло-бирюзовые циферблаты, следуя примеру Tiffany и Patek.

Хотя вряд ли что-то, кроме еще одного Tiffany Nautilus, сможет уйти с молотка за внушительные 6,5 миллиона долларов США, мы рассмотрим и другие достойные альтернативы. Важно отметить: мы не утверждаем, что часы из этого списка (кроме модели, указанной ниже) используют официальный Tiffany Blue — частный, индивидуальный цвет Pantone, зарегистрированный Tiffany’s как товарный знак с 1998 года. Это часы с оттенками светло-бирюзового, яичной скорлупы или бирюзы, напоминающими Tiffany Blue.

Эталон: Tiffany & Co. Union Square 27 мм

Где еще искать Tiffany Blue®, если не у самой Tiffany & Co.? Споров о точности цвета быть не может, ведь это и есть определение оттенка. Он действительно ощущается как граница между бирюзовым и синим, при этом очень близок к зеленому. Модель Union Square 27 мм посвящена штаб-квартире Tiffany в Нью-Йорке с 1870 года, а квадратный корпус отлично передает архитектуру здания.

Размер подходит для любого пола, особенно на уникальном 5-звенном стальном браслете, который переливается на свету. И, что важно, это самый простой способ получить на циферблате надпись Tiffany & Co. Механизм, скорее всего, от ETA или Sellita, но при оплате за бренд стоит рассчитывать на лучшее качество. Цена: 4 700 долларов США (механические, 27 мм на браслете).

Casio G-Shock “CasiOak” GMA-P2100-2A

Если вы хотите, чтобы ваше запястье было полностью окутано морскими оттенками фирменной бирюзы Tiffany и при этом не тратить много денег, то GMA-P2100-2A — ваш выбор. Цвет одинаково насыщен в смоле ремешка, корпуса, циферблата и даже индексах, с небольшими вкраплениями синего и белого для контраста и читаемости.

Этот «CasiOak» — уменьшенная версия размером 46 мм в длину и 40,2 мм в ширину, что делает его универсальным и удобным для небольших запястий. Водонепроницаемость 200 м и расширенный цифровой модуль делают часы не только стильным аксессуаром, но и практичным инструментом. Официально Casio считает эту модель «старой», но в продаже ее много на сайтах ювелиров и маркетплейсах вроде eBay. Цена: около 99 долларов США.

Swatch x Omega Bioceramic MoonSwatch Mission to Uranus

MoonSwatch не нуждается в представлении, но один из 11 доступных цветов особенно выделился среди коллекционеров и сразу стал ассоциироваться с «Tiffany Blue». Модель Mission to Uranus, хоть и отличается оттенком от оригинального цвета ювелирного дома, выполнена из инновационного биокерамического пластика Swatch.

Учитывая дату выпуска в 2022 году, очевидно, что Swatch сознательно выбрал этот цвет в маркетинговых целях — и это сработало. Помимо ажиотажа вокруг всей коллекции, Mission to Uranus быстро стала одной из самых популярных моделей благодаря привлекательному цвету корпуса и статусу псевдо-Speedmaster. Цена: 285 долларов США.

Citizen Tsuyosa NJ0151-88M

Tsuyosa — одна из самых успешных моделей Citizen, она занимает первое место в меню сайта после новинок. Ее харизма 70-х годов воплощена в офисных индексах и стрелках, спортивном фасетированном корпусе и интегрированном браслете в стиле «Президент». Модель предлагает множество вариантов циферблатов с разными цветами и текстурами.

Референс NJ0151-88M — самый близкий к Tiffany Blue, с легким зеленоватым оттенком, переходящим в бирюзу, и тонкой солнечной текстурой, создающей стеклянный блеск. Диаметр корпуса 40 мм удобен и универсален, а калибр 8210 обеспечивает 40-часовой запас хода и автоподзавод. Цена: 375 долларов США.

Doxa SUB 200 Aquamarine

Богатая история Doxa в дайверских часах превосходит большинство брендов из этого списка, включая связь с легендарным мореплавателем Жаком-Ивом Кусто. SUB 200 — продуманная винтажная модель, отдающая дань наследию бренда, но с современным комфортом, и одним из ярких акцентов является модный циферблат цвета яичной скорлупы.

Кроме циферблата Tiffany Blue, безель также украшен маркерами в этом цвете, что оживляет часы и уравновешивает их индустриальный инструментальный вид. Doxa SUB 200 отлично сочетается с ремешками, особенно с NATO-ремешком с тонкой бирюзовой строчкой — это будет эффектное сочетание. Цена: 1 245 долларов США.

Oris Divers Sixty-Five «Cotton Candy»

Особенность Tiffany Blue — не просто оттенок, а его пастельная, особенно привлекательная мягкость. Именно на этом акцентирует внимание Oris Divers Sixty-Five «Cotton Candy», особенно в корпусе из цельной бронзы. Со временем бронза приобретает патину, что еще больше подчеркивает яркость циферблата.

Корпус диаметром 38 мм удачно сочетает винтажный стиль и современное присутствие на запястье, а водонепроницаемость до 100 м позволяет безопасно плавать. Калибр Oris 733 основан на Sellita SW200-1, с 38-часовым запасом хода и плавной частотой 4 Гц. Цена: 3 100 долларов США (на кожаном ремешке), 3 400 долларов США (на браслете).

Breitling SuperOcean Automatic 44 Turquoise

Большинство ассоциирует Tiffany Blue с чем-то изящным, утонченным и иногда спортивным. Редко этот цвет сочетается с массивными часами, как 44-миллиметровая версия Breitling SuperOcean. Этот дайвер с водонепроницаемостью 300 м — не просто инструмент, а яркий контраст между назначением и дизайном.

Белое кольцо с минутными метками словно глоток свежего воздуха, а черный керамический вращающийся безель прост и устойчив к царапинам. Механизм основан на Sellita SW200-1 с сертификатом COSC за хронометрическую точность. Цена: 5 450 долларов США (на резиновом ремешке), 5 650 долларов США (на браслете).

Rolex Oyster Perpetual 36

Oyster Perpetual — базовая модель Rolex, хотя это понятие теряет смысл, учитывая доступность бренда. В 2020 году Rolex обновил коллекцию, добавив циферблат бирюзового цвета, который сразу стал ключевой моделью в линейке с тремя стрелками. В типичном стиле Rolex часы получили прозвище «Tiffany» и стали очень востребованными: в начале 2022 года сообщалось, что один дилер даже предлагал обменять черный керамический Rolex Daytona на «Tiffany» OP из-за высокого спроса.

Хотя это неофициальное сотрудничество, Tiffany и Rolex имеют долгую историю совместных проектов, включая двойные подписи на циферблатах; однако эта модель не связана с Tiffany напрямую, кроме очень близкого оттенка цвета. Тем не менее, для большинства коллекционеров это «Tiffany», и часы крайне сложно достать. Цена: 6 350 долларов США.

Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date «Swimming Pool»

Tiffany & Co. не предлагает хронографы в своей коллекции, поэтому, если хотите фирменный оттенок на хронографе, придется искать у других брендов. Glashütte Original назвал бирюзовый цвет этой лимитированной модели Seventies Chronograph «Swimming Pool» — название очень подходит: циферблат в форме телевизора напоминает бассейн в стиле 70-х.

Но это не только красивая внешность. Внутри установлен фирменный калибр 37-02 с вертикальным сцеплением, колонным колесом и функцией flyback, запас хода — впечатляющие 70 часов, отделка выполнена в традиционном стиле Glashütte. Вместо обычного счетчика хронографа 12 часов здесь необычный индикатор в виде парковочного счетчика на отметке 12 часов, который уравновешивает фирменную дату Panorama Date в положении 6 часов, а индикатор запаса хода элегантно интегрирован в малую секунду на 9 часах. Цена: 14 800 долларов США (на резиновом ремешке), 16 000 долларов США (на браслете).

Patek Philippe Nautilus ref. 5711/1A-018

Часы, которые «взорвали» рынок, с поддержкой и брендингом Tiffany, заслуженно занимают завершающее место в этом списке. В 2022 году Patek Philippe снял с производства Nautilus ref. 5711, и эта модель стала его прощальной песней. Первоначально часы были представлены на благотворительном аукционе, где первая единица ушла за 6,5 миллиона долларов, а всего выпущено 170 экземпляров в честь 170-летнего партнерства Patek Philippe и Tiffany & Co.

Эта особая 5711 стала культовой среди самых продвинутых и состоятельных знаменитостей. На запястьях с ней замечены Jay-Z, Леброн Джеймс и Леонардо ДиКаприо, однако часть экземпляров до сих пор не найдена. Эти часы вошли в легенды часового сообщества — история, которую невозможно игнорировать. 5711 — квинтэссенция спортивных часов Patek Philippe, основанная на знаменитом дизайне Nautilus от Жеральда Джента, и считается эталоном баланса спорта и элегантности. Цена: около 1,3 миллиона долларов США.