2025 год стал непростым для часовой индустрии.

Розничные цены резко выросли на фоне предложенных администрацией Трампа тарифов в 39%, хотя позже в году тариф был пересмотрен и снижен до 15%. Тем не менее, последствия этого решения ощущались на всем рынке, и немногие коллекционеры остались без потерь. (Примечание редактора: «эффект ряби» — удачная игра слов в контексте дайверских часов…)

Если цены вызывали негативный резонанс, то новые модели часов наоборот привлекали внимание. 2025 год стал выдающимся для дайверских часов — появилось множество действительно интересных новинок, удержаться от покупки которых было сложно. Лично для меня это вылилось в значительно большие траты, чем планировалось, но не из-за импульсивности, а из-за того, насколько убедительно некоторые модели выглядели как идеальный выбор. В этом обзоре представлены наши лучшие дайверские часы 2025 года — ваше приглашение вновь погрузиться под воду.

Baltic Aquascaphe MkII

Модель Aquascaphe от Baltic давно считается одним из лучших современных ответов на запросы винтажных дайверских часов, и версия MkII подтверждает, что французский бренд понимает, что менять не стоит. После семи лет обновления сосредоточены на улучшении читаемости и удобства повседневного использования, а не на радикальной смене дизайна. Это не новинка ради новизны, а развитие сильной идеи в более точный и функциональный инструмент.

Корпус стал чуть более четким и скульптурным, с более выразительными ушками, которые при этом остались компактными. Практичность инструмента сохранилась: отверстия для крепления ремешка остались, а важным нововведением стали защитные выступы для заводной головки, которая стала чуть массивнее и лучше соответствует духу Aquascaphe. MkII сохраняет шарм и сдержанность оригинала, но ощущается более продуманной и удобной в руке.

Цена: 730 долларов США.

Wren Diver 38 Seafoam

Американский микробренд Wren представил Diver 38 Seafoam — на первый взгляд, простое продолжение, но на деле это обновление технических характеристик в меньшем корпусе. Переход на 38 мм (на 3 мм меньше, чем у Diver One) делает модель более универсальной для разных размеров запястий и задает тон остальным улучшениям.

В часах установлен керамический безель с покрытием Super-LumiNova, обеспечивающим полноценное свечение шкалы времени, а механизм обновлен с Sellita SW200-1 до более престижного ETA 2892-A2 с кастомным ротором, видимым через прозрачную заднюю крышку. Можно выбрать версию с датой или без. Особое внимание заслуживает браслет с системой быстрого безинструментального удлинения, что облегчает регулировку на руке. Это не гонка за наследием, а за качеством исполнения.

Цена: 1595 долларов США.

Doxa SUB 750T

SUB 750T всегда была золотой серединой Doxa: прочнее модели 600, менее экстремальна, чем 1500, и при этом вполне подходит для ежедневного ношения, если вы цените часы с чёткой функциональной направленностью. Возвращение модели в 2025 году — словно недостающий пазл, который снова встал на место в каталоге.

Корпус стал тоньше — с примерно 14 мм до 11,95 мм — при сохранении полной водонепроницаемости на 750 метров. Плоское сапфировое стекло придает профилю более современный и аккуратный вид. Цветовая палитра циферблатов включает восемь вариантов с морскими названиями: Professional Orange, Sharkhunter Black, Searambler Silver, Caribbean Blue, Divingstar Yellow, Aquamarine Blue, Whitepearl White и Sea Emerald Green. Независимо от того, собираете ли вы коллекцию или выбираете любимую модель, возвращение 750T сложно оспорить.

Цена: 2490 долларов США.

Seiko Marinemaster Professional SLA081

Marinemaster SLA081 — часы, которые напоминают о том, что Seiko по-прежнему понимает, каким должен быть профессиональный дайверский инструмент. Модель отличается надежностью, конструкцией корпуса и отделкой, которые явно рассчитаны на активное использование. Однако настоящая «фишка» — циферблат: насыщенный, детализированный, поверхность которого заставляет задержать взгляд при хорошем освещении.

Корпус — осознанное отсылание к историческим дайверским инструментам Seiko. Внутри установлен механизм с наследием Grand Seiko и уровнем отделки, ожидаемым от флагманской модели. Для небольших запястий часы могут показаться громоздкими, но если нужен современный, функциональный Marinemaster с подлинной историей, SLA081 — отличный выбор. Не верьте только моему мнению — послушайте Борну, который объясняет, почему это одни из трёх лучших Seiko 2025 года.

Цена: 4600 долларов США.

Tudor Pelagos Ultra

В 2025 году Tudor сделал ставку на крупные размеры, и Pelagos Ultra убедительно доказывает, что размер не равен громоздкости. Корпус из титана диаметром 43 мм обладает профессиональными характеристиками: клапан сброса гелия, водонепроницаемость до 1000 метров и крупные керамические люминесцентные блоки, обеспечивающие великолепную читаемость, порой даже избыточную. По моему мнению, это самая полная реализация линии Pelagos на сегодняшний день.

Когда Pelagos Ultra появился в бутиках Tudor в Южной Корее, я зашел скорее из любопытства, чем с намерением купить. На бумаге 43 мм казались слишком большими — мой запястье около 16,5 см, и опыт учит осторожности. Я ожидал еще одни функциональные, но громоздкие часы, которые мне не подойдут. Но вышел из магазина уже с покупкой.

На руке Pelagos Ultra ощущается гораздо комфортнее, чем предполагают размеры, благодаря дизайну ушек, которые плавно огибают запястье, а не лежат сверху. В результате часы выглядят сбалансированными и надежными на разном размере запястий, а не только на крупных.

2025 год был временем значительных изменений в моей коллекции — много моделей приходило и уходило — но Pelagos Ultra остался. Матовый черный циферблат с мелкой текстурой выполнен безупречно, а голубая надпись «Pelagos» добавляет цвет, не нарушая утилитарный стиль. Стрелки «снежинка» и крупные индексы гармонично дополняют образ. Особое внимание заслуживает браслет: дизайн в стиле Oyster без декоративных заклепок — мелочь, но именно она раньше заставляла меня расставаться с отличными часами.

Цена: 5950 долларов США.

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Переиздания Panerai наиболее удачны, когда максимально близки к оригиналу, и PAM05218 — пример такого баланса. Это возрождение модели 1993 года 5218-202/A Marina Militare, изначально выпущенной исключительно для военно-морского флота Италии в тот же год, когда Panerai впервые стали доступны гражданским.

Этот период до объединения Vendôme имеет особую ценность для коллекционеров, а оригиналов выпущено всего около 140 экземпляров, что сделало модель культовой среди преданных поклонников Panerai. Привлекательность проста: узнаваемый силуэт Luminor, минимализм и связь с историей бренда. Повторный выпуск в широком доступе — это не ностальгия, а реальный способ познакомиться с эпохой, обычно недоступной для большинства.

Цена: 9200 долларов США.

Omega Seamaster Planet Ocean Mk IV

Planet Ocean всегда была более индустриальной версией Omega Seamaster, и новая Mk IV — это скорее точная доработка, чем полное переосмысление. Omega предлагает три варианта безеля — черный керамический, синий керамический и фирменный оранжевый, теперь в более ярком оттенке — все с матовыми черными циферблатами, стрелками в форме стрел и крупными люминесцентными метками.

Главное новшество — пропорции. Толщина корпуса уменьшилась до 13,79 мм, а расстояние от ушка до ушка — до 47,5 мм, что делает дайверские часы с глубиной погружения 600 метров гораздо удобнее, чем можно было ожидать по спецификациям. Omega также вернула открытые арабские цифры в более квадратном стиле в честь оригинала 2005 года, сохранив при этом накладные индексы с Super-LumiNova. Знакомо, но более сдержанно.

Цена: 9500 долларов США.

Blancpain Fifty Fathoms 38 мм (и Fifty Fathoms Tech)

Blancpain решил главную практическую проблему Fifty Fathoms — размер. В 2025 году к 42 и 45 мм добавилась новая модель диаметром 38 мм, сохранившая фирменный дизайн и водонепроницаемость до 300 метров, что сделало культовые часы доступными для гораздо большего числа запястий. Теперь коллекция предлагает действительно полезный выбор из трех размеров — редкость для часов такого уровня.

Цена: 19 500 долларов США.

Особое упоминание заслуживает Fifty Fathoms Tech (особенно лимитированная версия BOC IV), которая использует безушковую конструкцию корпуса Tech Gombessa, но в уменьшенном размере, возвращаясь к более классическому дайверскому дизайну. Корпус из титана 23-го сорта с крупными люминесцентными индексами — это бескомпромиссно современный Fifty Fathoms. Если хотите ДНК коллекции с современным подходом, это ваш выбор.

Цена: 22 700 долларов США.

Ulysse Nardin Diver [AIR]

Ulysse Nardin на Watches and Wonders представил смелый рекорд: Diver [AIR] весит всего 52 грамма и позиционируется как самые легкие механические дайверские часы в мире. Это достижение важно, поскольку не основано на трюках, а является результатом глубоких инженерных решений, направленных на комфорт в реальной жизни.

Вместо множества показных усложнений, сложность механизма сосредоточена на том, чтобы часы ощущались почти невесомыми на запястье, оставаясь при этом серьезным инструментом. Эта модель напоминает, что инновации не нуждаются в громких заявлениях, чтобы заслужить внимание.