Лучшие дайверские часы 2025 года

2025 год стал непростым для часовой индустрии.

Розничные цены резко выросли на фоне предложенных администрацией Трампа тарифов в 39%, хотя позже в году тариф был пересмотрен и снижен до 15%. Тем не менее, последствия этого решения ощущались на всем рынке, и немногие коллекционеры остались без потерь. (Примечание редактора: «эффект ряби» — удачная игра слов в контексте дайверских часов…)

Если цены вызывали негативный резонанс, то новые модели часов наоборот привлекали внимание. 2025 год стал выдающимся для дайверских часов — появилось множество действительно интересных новинок, удержаться от покупки которых было сложно. Лично для меня это вылилось в значительно большие траты, чем планировалось, но не из-за импульсивности, а из-за того, насколько убедительно некоторые модели выглядели как идеальный выбор. В этом обзоре представлены наши лучшие дайверские часы 2025 года — ваше приглашение вновь погрузиться под воду.

Содержание
  1. Baltic Aquascaphe MkII
  2. Wren Diver 38 Seafoam
  3. Doxa SUB 750T
  4. Seiko Marinemaster Professional SLA081
  5. Tudor Pelagos Ultra
  6. Panerai Luminor Marina Militare PAM05218
  7. Omega Seamaster Planet Ocean Mk IV
  8. Blancpain Fifty Fathoms 38 мм (и Fifty Fathoms Tech)
  9. Ulysse Nardin Diver [AIR]

Baltic Aquascaphe MkII

Модель Aquascaphe от Baltic давно считается одним из лучших современных ответов на запросы винтажных дайверских часов, и версия MkII подтверждает, что французский бренд понимает, что менять не стоит. После семи лет обновления сосредоточены на улучшении читаемости и удобства повседневного использования, а не на радикальной смене дизайна. Это не новинка ради новизны, а развитие сильной идеи в более точный и функциональный инструмент.

Baltic Aquascaphe Mk2 angle

Корпус стал чуть более четким и скульптурным, с более выразительными ушками, которые при этом остались компактными. Практичность инструмента сохранилась: отверстия для крепления ремешка остались, а важным нововведением стали защитные выступы для заводной головки, которая стала чуть массивнее и лучше соответствует духу Aquascaphe. MkII сохраняет шарм и сдержанность оригинала, но ощущается более продуманной и удобной в руке.

  • Цена: 730 долларов США.
Wren Diver 38 Seafoam

Wren Diver 38 Seafoam on wrist

Американский микробренд Wren представил Diver 38 Seafoam — на первый взгляд, простое продолжение, но на деле это обновление технических характеристик в меньшем корпусе. Переход на 38 мм (на 3 мм меньше, чем у Diver One) делает модель более универсальной для разных размеров запястий и задает тон остальным улучшениям.

Wren Diver 38 Seafoam

В часах установлен керамический безель с покрытием Super-LumiNova, обеспечивающим полноценное свечение шкалы времени, а механизм обновлен с Sellita SW200-1 до более престижного ETA 2892-A2 с кастомным ротором, видимым через прозрачную заднюю крышку. Можно выбрать версию с датой или без. Особое внимание заслуживает браслет с системой быстрого безинструментального удлинения, что облегчает регулировку на руке. Это не гонка за наследием, а за качеством исполнения.

  • Цена: 1595 долларов США.

Doxa SUB 750T

SUB 750T всегда была золотой серединой Doxa: прочнее модели 600, менее экстремальна, чем 1500, и при этом вполне подходит для ежедневного ношения, если вы цените часы с чёткой функциональной направленностью. Возвращение модели в 2025 году — словно недостающий пазл, который снова встал на место в каталоге.

doxa sub 750t 6

Корпус стал тоньше — с примерно 14 мм до 11,95 мм — при сохранении полной водонепроницаемости на 750 метров. Плоское сапфировое стекло придает профилю более современный и аккуратный вид. Цветовая палитра циферблатов включает восемь вариантов с морскими названиями: Professional Orange, Sharkhunter Black, Searambler Silver, Caribbean Blue, Divingstar Yellow, Aquamarine Blue, Whitepearl White и Sea Emerald Green. Независимо от того, собираете ли вы коллекцию или выбираете любимую модель, возвращение 750T сложно оспорить.

  • Цена: 2490 долларов США.

Seiko Marinemaster Professional SLA081

Marinemaster SLA081 — часы, которые напоминают о том, что Seiko по-прежнему понимает, каким должен быть профессиональный дайверский инструмент. Модель отличается надежностью, конструкцией корпуса и отделкой, которые явно рассчитаны на активное использование. Однако настоящая «фишка» — циферблат: насыщенный, детализированный, поверхность которого заставляет задержать взгляд при хорошем освещении.

seiko prospex marinemaster professional sla081 wrist

Корпус — осознанное отсылание к историческим дайверским инструментам Seiko. Внутри установлен механизм с наследием Grand Seiko и уровнем отделки, ожидаемым от флагманской модели. Для небольших запястий часы могут показаться громоздкими, но если нужен современный, функциональный Marinemaster с подлинной историей, SLA081 — отличный выбор. Не верьте только моему мнению — послушайте Борну, который объясняет, почему это одни из трёх лучших Seiko 2025 года.

  • Цена: 4600 долларов США.

Tudor Pelagos Ultra

tudor pelagos ultra wrist

В 2025 году Tudor сделал ставку на крупные размеры, и Pelagos Ultra убедительно доказывает, что размер не равен громоздкости. Корпус из титана диаметром 43 мм обладает профессиональными характеристиками: клапан сброса гелия, водонепроницаемость до 1000 метров и крупные керамические люминесцентные блоки, обеспечивающие великолепную читаемость, порой даже избыточную. По моему мнению, это самая полная реализация линии Pelagos на сегодняшний день.

tudor pelagos ultra

Когда Pelagos Ultra появился в бутиках Tudor в Южной Корее, я зашел скорее из любопытства, чем с намерением купить. На бумаге 43 мм казались слишком большими — мой запястье около 16,5 см, и опыт учит осторожности. Я ожидал еще одни функциональные, но громоздкие часы, которые мне не подойдут. Но вышел из магазина уже с покупкой.

Tudor Pelagos Ultra Wristshot 1

На руке Pelagos Ultra ощущается гораздо комфортнее, чем предполагают размеры, благодаря дизайну ушек, которые плавно огибают запястье, а не лежат сверху. В результате часы выглядят сбалансированными и надежными на разном размере запястий, а не только на крупных.

Tudor Pelagos Ultra Dial Close Up

2025 год был временем значительных изменений в моей коллекции — много моделей приходило и уходило — но Pelagos Ultra остался. Матовый черный циферблат с мелкой текстурой выполнен безупречно, а голубая надпись «Pelagos» добавляет цвет, не нарушая утилитарный стиль. Стрелки «снежинка» и крупные индексы гармонично дополняют образ. Особое внимание заслуживает браслет: дизайн в стиле Oyster без декоративных заклепок — мелочь, но именно она раньше заставляла меня расставаться с отличными часами.

  • Цена: 5950 долларов США.

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Переиздания Panerai наиболее удачны, когда максимально близки к оригиналу, и PAM05218 — пример такого баланса. Это возрождение модели 1993 года 5218-202/A Marina Militare, изначально выпущенной исключительно для военно-морского флота Италии в тот же год, когда Panerai впервые стали доступны гражданским.

Panerai Luminor Marina Militare PAM05218

Этот период до объединения Vendôme имеет особую ценность для коллекционеров, а оригиналов выпущено всего около 140 экземпляров, что сделало модель культовой среди преданных поклонников Panerai. Привлекательность проста: узнаваемый силуэт Luminor, минимализм и связь с историей бренда. Повторный выпуск в широком доступе — это не ностальгия, а реальный способ познакомиться с эпохой, обычно недоступной для большинства.

  • Цена: 9200 долларов США.

Omega Seamaster Planet Ocean Mk IV

Planet Ocean всегда была более индустриальной версией Omega Seamaster, и новая Mk IV — это скорее точная доработка, чем полное переосмысление. Omega предлагает три варианта безеля — черный керамический, синий керамический и фирменный оранжевый, теперь в более ярком оттенке — все с матовыми черными циферблатами, стрелками в форме стрел и крупными люминесцентными метками.

omega seamaster planet ocean 4th generation 5

Главное новшество — пропорции. Толщина корпуса уменьшилась до 13,79 мм, а расстояние от ушка до ушка — до 47,5 мм, что делает дайверские часы с глубиной погружения 600 метров гораздо удобнее, чем можно было ожидать по спецификациям. Omega также вернула открытые арабские цифры в более квадратном стиле в честь оригинала 2005 года, сохранив при этом накладные индексы с Super-LumiNova. Знакомо, но более сдержанно.

  • Цена: 9500 долларов США.

Blancpain Fifty Fathoms 38 мм (и Fifty Fathoms Tech)

Лучшие дайверские часы 2025 года

Blancpain решил главную практическую проблему Fifty Fathoms — размер. В 2025 году к 42 и 45 мм добавилась новая модель диаметром 38 мм, сохранившая фирменный дизайн и водонепроницаемость до 300 метров, что сделало культовые часы доступными для гораздо большего числа запястий. Теперь коллекция предлагает действительно полезный выбор из трех размеров — редкость для часов такого уровня.

  • Цена: 19 500 долларов США.

Особое упоминание заслуживает Fifty Fathoms Tech (особенно лимитированная версия BOC IV), которая использует безушковую конструкцию корпуса Tech Gombessa, но в уменьшенном размере, возвращаясь к более классическому дайверскому дизайну. Корпус из титана 23-го сорта с крупными люминесцентными индексами — это бескомпромиссно современный Fifty Fathoms. Если хотите ДНК коллекции с современным подходом, это ваш выбор.

  • Цена: 22 700 долларов США.

Ulysse Nardin Diver [AIR]

Ulysse Nardin Diver Air 2

Ulysse Nardin на Watches and Wonders представил смелый рекорд: Diver [AIR] весит всего 52 грамма и позиционируется как самые легкие механические дайверские часы в мире. Это достижение важно, поскольку не основано на трюках, а является результатом глубоких инженерных решений, направленных на комфорт в реальной жизни.

Ulysse Nardin Diver Air 4

Вместо множества показных усложнений, сложность механизма сосредоточена на том, чтобы часы ощущались почти невесомыми на запястье, оставаясь при этом серьезным инструментом. Эта модель напоминает, что инновации не нуждаются в громких заявлениях, чтобы заслужить внимание.

  • Цена: 38 000 долларов США.
