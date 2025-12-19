Главная » Обзор часов

Лучшие лимитированные серии TAG Heuer Carrera

Для бренда, чья история неразрывно связана с хронографами, можно утверждать, что Carrera — самый важный современный актив TAG Heuer.

Безусловно, Monaco более узнаваем по форме, но наследие и история Carrera уходят гораздо глубже, чем дата её появления в 1964 году. Аналогично обзору Monaco, рассмотрим лучшие лимитированные модели TAG Heuer Carrera, выпущенные за годы существования коллекции.

Я специально использую название TAG Heuer, поскольку до прихода Techniques d’Avant Garde концепция нумерованных серий была редкостью, а в первые годы TAG все модели, включая Carrera и Monaco, выпускались малыми партиями и воспринимались как особенные. С этими уточнениями перейдём к специальным моделям, выпущенным после 2000 года, когда бренд перешёл под управление LVMH, и откроем для себя многие забытые жемчужины.

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Great Ocean Road CV201F.BA0794

tag heuer carrera calibre 16 great ocean road combo

Одним из ярких лимитированных релизов 2010-х годов стала Carrera Calibre 16, посвящённая живописному маршруту Great Ocean Road — классическому австралийскому автопутешествию. Циферблат и задняя крышка часов украшены зелёным солнечным узором, который подчёркивает природную красоту региона. Единственное, что вызывает недоумение — ограниченный выпуск только для японского рынка, всего 600 экземпляров. Несмотря на это, модель выделяется среди множества лимитированных Carrera того периода благодаря своей эстетике и тематике.

TAG Heuer Carrera Calibre 18 Telemeter CAR221A.FC6353

TAG Heuer Carrera Cal 18 Telemeter 4

Хотя эта модель не была строго лимитированной по количеству, Carrera Calibre 18 Telemeter считается специальным изданием. Представленная на Baselworld 2015, она появилась в сложный для TAG Heuer период — задержка выпуска собственного калибра CH80 и перестановки в руководстве. Тем не менее, Carrera Telemeter стала глотком свежего воздуха благодаря диаметру корпуса 39 мм, что меньше стандартных 40+ мм, и великолепному дизайну циферблата, вдохновлённому 1960-ми — золотым веком модели. Редкая телеметрическая шкала на внешнем ободе дополняет серые субциферблаты на серебристом солнечном фоне.

TAG Heuer Carrera 360

tag heuer carrera 360 rose gold

В середине 2000-х главной гордостью TAG Heuer стали часы с точностью измерения времени до сотых долей секунды. Хотя Mikrograph и Mikrogirder технически не носили имя Carrera на циферблате, в обзоре стоит упомянуть модель Carrera 360. Оснащённая механизмом ETA 2892 с фирменным хронографическим модулем, она способна измерять интервалы с точностью до 1/100 секунды. Выпущена ограниченной серией из 982 экземпляров в пяти вариантах, включая версии Aston Martin Vanquish и полностью чёрный Tempus.

TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition CBK221B.FC6479

tag heuer carrera 160 years silver

Несмотря на множество удачных моделей Glassbox последних лет и мою симпатию к Skipper, юбилейная Carrera к 160-летию бренда — одна из лучших современных интерпретаций коллекции. Вдохновлённая референсом 2447, который считается классикой не только для Heuer, но и для винтажных часов в целом, эта модель сочетает в себе узнаваемые черты оригинала с современным корпусом 39 мм и автоматическим механизмом. Благодаря элегантному дизайну и пропорциям, она превосходит многие современные переиздания, включая даже пандовые циферблаты 60-летнего юбилея.

TAG Heuer Carrera Chronograph Australian Limited Edition CBS221E.FC6613

TAG Heuer Carrera Glassbox Australian Limited Edition in hand

Завершим обзор ещё одной австралийской лимитированной моделью. Эта новейшая версия отсылает к двум легендарным часам Heuer — 1158 CHN, одной из самых узнаваемых винтажных моделей после Monaco, и 1163T Autavia, известной как Jo Siffert. Обе модели связаны с вершинами автоспорта, что отражено в двухцветном циферблате: цветовая гамма Siffert сочетается с чередующейся шлифовкой 1158. Carrera Glassbox Australian Limited Edition выпущена всего в 75 экземплярах с индивидуальной нумерацией, что подчёркивает её эксклюзивность.

Ключевые особенности лимитированных TAG Heuer Carrera

  • Ограниченный тираж от 75 до 982 экземпляров
  • Вдохновение историей и автоспортом
  • Использование современных и классических механизмов
  • Уникальные дизайнерские решения и цветовые схемы
  • Высокое качество исполнения и внимание к деталям

Лимитированные серии TAG Heuer Carrera демонстрируют, как бренд сочетает наследие и инновации, создавая часы, которые ценят коллекционеры и поклонники точного хронометража. Эти модели не только отражают историю марки, но и продолжают её развитие, сохраняя статус и престиж Carrera в мире часового искусства.

