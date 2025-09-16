Любимые номинанты GPHG 2025

Ежегодная церемония награждения GPHG состоится 13 ноября этого года.
С недавним объявлением номинантов мы решили взглянуть на них и выбрать наших фаворитов. Мы позволяем себе представить, что являемся жюри от Onewatch на GPHG 2025. Ведь почему бы и нет?
С таким количеством фантастических часов в номинации, это далеко не простая задача, и у команды Onewatch нет единого мнения. В итоге мы просто выбрали те часы, которые больше всего с нами резонировали — скорее как отправную точку для обсуждения, чем что-то иное. Пожалуйста, делитесь своими победителями в комментариях ниже. Пусть начнется игра!
- GPHG 2025 — Женские часы: Louis Vuitton Tambour Convergence Platinum
- GPHG 2025 — Женские часы с усложнениями: Hermès Cut Le Temps Suspendu
- GPHG 2025 — Часы с отображением только времени: Raúl Pagès RP2
- GPHG 2025 — Мужские часы: Urban Jürgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement
- GPHG 2025 — Мужские часы с усложнениями: Parmigiani Fleurier Toric Quentième Perpétuel
- GPHG 2025 — Иконические часы: Bvlgari × MB&F Serpenti
- GPHG 2025 — Турбийон: Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon
- GPHG 2025 — Механические исключения: Armin Strom Dual Time GMT Resonance Manufacture Edition
- GPHG 2025 — Хронограф: Angelus Chronographe Télémètre Yellow Gold
- GPHG 2025 — Спортивные часы: Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF
- GPHG 2025 — Ювелирные часы: Dior Montres La D de Dior Buisson Couture
- GPHG 2025 — Художественные ремесла: Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition
- GPHG 2025 — «Маленькая стрелка»: Amida Digitrend Open Sapphire
- GPHG 2025 — Вызов: Dennison Natural Stone Tiger Eye in Gold
- Заключительные мысли
GPHG 2025 — Женские часы: Louis Vuitton Tambour Convergence Platinum
Номинанты: Audemars Piguet Royal Oak Mini Frosted Gold Quartz, Gérald Genta – Gentissima Oursin Fire Opal, Louis Vuitton Tambour Convergence platinum, Piaget Sixtie, Tiffany & Co. Bird on a Rock Legacy Tanzanite, Voutilainen 28CG
Наш выбор в категории женских часов GPHG 2025 — Louis Vuitton Tambour Convergence Platinum. Эта идеально сбалансированная модель из платины размером 37 мм на 8 мм предлагает красивую вариацию отображения часов и минут с помощью индикатора в форме ромба между часовыми и минутными шкалами.
Кроме того, в часах установлено целых 795 бриллиантов, на установку которых ушло 32 часа кропотливой работы. И не думайте, что это просто блестящее украшение без часового мастерства. Внутри установлен первый фирменный калибр La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Автоматический механизм работает с частотой 28 800 колебаний в час и обеспечивает запас хода 45 часов. Цена Louis Vuitton Tambour Convergence Platinum — 59 000 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Женские часы с усложнениями: Hermès Cut Le Temps Suspendu
Номинанты: Audemars Piguet Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon, Chopard Imperiale Four Seasons, Franck Muller Round Triple Mystery, Gucci Interlocking, Hermès Cut Le Temps Suspendu, Jacob & Co. The Mystery Tourbillon 44MM
Наш выбор в категории женских часов с усложнениями — Hermès Cut Le Temps Suspendu. Хотя само усложнение появилось еще в 2011 году, его внедрение в популярную коллекцию Cut — новинка. Мы ценим, что эта функция призвана упрощать жизнь, а не усложнять её.
Идея очень интересна: владелец может временно «остановить время». При нажатии кнопки часовая и минутная стрелки прыгают в V-образный сектор около отметки 12 и остаются там. Если хотите забыть о времени на некоторое время — Cut Le Temps Suspendu позволит это сделать. Насколько это полезно? Возможно, не очень. Но это философски продуманное решение, отличающееся от обычных хронографов или календарей, и мы хотим отметить это. Hermès Cut Le Temps Suspendu выполнены из 18-каратного розового золота и стоят 44 290 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Часы с отображением только времени: Raúl Pagès RP2
Номинанты: Daniel Roth Extra Plat Rose Gold, Ming Project 21, Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor Platinum, Piaget Andy Warhol Watch Clou de Paris Edition, Raúl Pagès RP2, Tasaki Face of Tasaki (Black Mother of Pearl)
Несмотря на множество достойных претендентов в категории «Только время», наш выбор — Raúl Pagès RP2. Новому независимому часовщику крайне сложно занять место за столом, и мы хотим отметить Pagès за успех. Его часы выделяются своей уникальностью.
Особенно нам нравится оригинальность, проявленная в часах с простым отображением времени. От увеличенного баланса до ультра-чистого, но характерного дизайна и использования цвета — всё демонстрирует смелость и мастерство. Этого было достаточно, чтобы покорить сердца команды Onewatch. Цена Raúl Pagès RP2 — 89 000 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Мужские часы: Urban Jürgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement
Номинанты: Chopard L.U.C Quattro Mark IV, Garrick S3 Deadbeat Seconds Power Reserve, Grand Seiko Spring Drive U.F.A., Laurent Ferrier Classic Auto Horizon, Urban Jürgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement, Zenith G.F.J. Calibre 135
Наш выбор в мужской категории GPHG 2025 — Urban Jürgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement. В этом году Urban Jürgensen возродился под руководством мастера Кари Вутиляйнена. Три первые модели ознаменовали это событие, и UJ-2 Double Wheel Natural Escapement получил номинацию GPHG.
Мы большие поклонники нового дизайнерского языка UJ, который мгновенно создает свежую и узнаваемую идентичность бренда. Модель с отображением времени и запаса хода имеет размеры 39 мм на 10,9 мм и выпускается в четырех версиях. Двойной колесный натуральный спуск — главная изюминка этих часов. Вероятно, мы увидим его и в будущих релизах как фирменный знак бренда. Цена Urban Jürgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement — 113 500 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Мужские часы с усложнениями: Parmigiani Fleurier Toric Quentième Perpétuel
Номинанты: Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar “150th Anniversary” Openworked, Bovet 1822 Récital 30, Chopard L.U.C Lunar One, Louis Vuitton × Voutilainen LVKV-02 GMR 6, Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel, Urban Jürgensen UJ-3 Perpetual Calendar with Double Wheel Escapement
Прошу прощения за личный интерес в выборе Onewatch для мужских часов с усложнениями GPHG 2025. Возможно, вы знаете, что я люблю простые часы, поэтому любое усложнение, выполненное в упрощенном виде, получает от меня дополнительные баллы.
Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel именно такой. Он сочетает вечный календарь с чрезвычайно простой эстетикой, имея всего два дополнительных циферблата под центральной осью уже ультра-чистого Toric. Добавьте сюда нежно-голубой циферблат (популярный цвет среди номинантов этого года) — и получите выигрышную формулу. Мы видим еще одну очень выразительную и оригинальную эстетику, которая прослеживается и в дизайне механизма. Браво, Parmigiani! Цена Toric — 92 000 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Иконические часы: Bvlgari × MB&F Serpenti
Номинанты: Andersen Genève Communication 45, Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, Breguet Classique Souscription 2025, Bvlgari × MB&F Serpenti, Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante, Piaget Andy Warhol Watch
От простой чистоты к полной безумности. Наш выбор в категории иконических часов GPHG 2025 — Bvlgari × MB&F Serpenti. Мы не ожидали, что Bvlgari и MB&F объединятся, но это случилось. Результат — явно машина MB&F, но при этом ДНК Serpenti живо сохраняется.
та модель размером 39 × 53 × 18 мм из 18-каратного розового золота оснащена индикацией времени на двух вращающихся дисках и индикатором запаса хода. Магия здесь не в показаниях, а в подаче. По нашему мнению, часы выглядят как фантастическая подводная лодка из романа Клайва Касслера. Цена коллаборации — 164 300 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Турбийон: Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon
Номинанты: Arnold & Son Constant Force Tourbillon 11, Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon, Czapek Antarctique Tourbillon Glacier Blue, Fam Al Hut Möbius, Louis Vuitton Tambour Taiko Spin Time Air Flying Tourbillon, Urban Jürgensen UJ-1 250th Anniversary Tourbillon Remontoire d’Égalité
Остаемся с Bvlgari и отмечаем Octo Finissimo Ultra Tourbillon в категории турбийонов GPHG 2025. Почему? Турбийон — это старинное традиционное усложнение, и с ним сложно удивить. Тем не менее, Bvlgari удалось создать самый тонкий турбийон в мире.
Толщина турбийона всего 1,85 мм — включая корпус, механизм и стекла сверху и снизу. Цена впечатляет — 635 000 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Механические исключения: Armin Strom Dual Time GMT Resonance Manufacture Edition
Номинанты: Armin Strom Dual Time GMT Resonance Manufacture Edition, Greubel Forsey Nano Foudroyante, Hazemann & Monnin School Watch Subscription, Louis Vuitton Escale au Pont-Neuf, Luca Soprana Derek Pratt Remontoir d’Égalité, Van Cleef & Arpels Lady Arpels Bal des Amoureux Automate
В категории механических исключений GPHG 2025 наш выбор — Armin Strom Dual Time GMT Resonance Manufacture Edition. Эти исключительные часы сочетают потрясающий внешний вид с вдохновляющей концепцией точности через резонанс.
Два баланса колеблются в резонансе, а муфта позволяет им синхронизироваться и регулировать друг друга. Каждый баланс управляет отдельной индикацией времени, обеспечивая функцию GMT. Все это можно наблюдать на циферблате лимитированной серии из 50 экземпляров. Цена Armin Strom Dual Time GMT Resonance Manufacture Edition — 95 000 швейцарских франков. Мы считаем, что у них высокие шансы на победу.
GPHG 2025 — Хронограф: Angelus Chronographe Télémètre Yellow Gold
Номинанты: Andersen Genève Split Second Chronograph Worldtime, Angelus Chronographe Télémètre Yellow Gold, Audemars Piguet Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date, H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Drivers Edition, Louis Moinet 1816, Ming 20.01 Series 5
Наш выбор в категории хронографов GPHG 2025 — не самый технически продвинутый или впечатляющий номинант. Наоборот, это самый доступный и простой — Angelus Chronographe Télémètre из 18-каратного желтого золота. Я лично тестировал стальную версию и был глубоко впечатлен.
Идеальные пропорции (37 мм в диаметре и 9,25 мм в толщину) стали первым сильным аргументом. Тонкие хронографы — редкость, и эти Angelus доказывают, что их должно быть больше. Классические, плотно расположенные счетчики хронографа и красивый калибр на базе La Joux-Perret завершили дело. Золотая версия стоит 32 300 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Спортивные часы: Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF
Номинанты: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph, Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF, Grand Seiko Tokyo Lion Tentagraph, Laurent Ferrier Sport Auto 79, Parmigiani Fleurier Tonda PF Sport Chronograph Ultra Cermet, Ressence Type 7 GMT Sport-Chic
В этой категории у команды Onewatch не было единого мнения. Некоторые коллеги голосовали за Grand Seiko Tentagraph, другие — за Chopard Alpine Eagle, а некоторые были против последних. Я решил разрешить спор.
Нам нравится аскетичный, ультралегкий дизайн из керамизированного титана. Он превращает аристократичный Alpine Eagle в легкий спортивный болид. Механизм с частотой 8 Гц обещает точность и плавное движение ярко-оранжевой секундной стрелки. Толщина менее 10 мм и водозащита 100 м — дополнительные плюсы! Цена Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF — 23 700 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Ювелирные часы: Dior Montres La D de Dior Buisson Couture
Номинанты: Bvlgari Serpenti Aeterna, Chopard Swan Lake, Dior Montres La D de Dior Buisson Couture, Piaget Swinging Sautoir, Simon Brette Chronomètre Artisans Joaillerie, Van Cleef & Arpels Cadenas
Переходим к категории ювелирных часов GPHG 2025. Кратко, так как у нас на Onewatch не ювелирная аудитория. Наш выбор — Dior Montres La D de Dior Buisson Couture за потрясающий циферблат с инкрустацией, напоминающий розовый цветочный сад. Типичный читатель Onewatch вряд ли наденет такие часы, но мастерство невозможно не признать. Цена Dior — 370 000 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Художественные ремесла: Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition
Номинанты: Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition, Hermès Arceau Rocabar de Rire, Louis Vuitton Tambour Bushido Automata, Piaget Altiplano Skeleton High Jewellery Métiers d’Art, Tiffany & Co. Bird on a Flying Tourbillon Azure Blossom, Voutilainen 28GML Souyou
Категория художественных ремесел GPHG 2025 стала для нас вызовом. Было заманчиво выбрать что-то ироничное, например Hermès, или что-то завораживающее, как Piaget или Tiffany & Co. Мы пошли другим путем, выбрав самые простые на вид часы с удивительным искусством.
Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition имеет циферблат из ржаной соломы. Да, вы не ослышались. Здесь нет драгоценных металлов (кроме рамки даты), камней или эмалей — это просто трава. Солома вырезается скальпелем в шестиугольники и тщательно собирается, выравнивая волокна. Результат выглядит потрясающе. К тому же нам уже нравились базовые часы до появления этого циферблата. Цена Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition — 65 000 швейцарских франков.
GPHG 2025 — «Маленькая стрелка»: Amida Digitrend Open Sapphire
Номинанты: Amida Digitrend Open Sapphire, Christopher Ward London C12 Loco, H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Mechanics Edition, M.A.D.Editions M.A.D.2 Green, Nomos Glashütte Club Sport Neomatik Worldtimer, Otsuka Lotec No. 5 Kai
Еще одна сложная категория с множеством претендентов на приз «Petite Aiguille» GPHG 2025. Наш управляющий редактор Nacho, например, приобрел Nomos Worldtimer, а у нас есть поклонники M.A.D.Editions и Otsuka Lotec.
Тем не менее, мы выбрали часы, с которыми провели время в офисе Onewatch — Amida Digitrend Open Sapphire. Эти цифровые гоночные часы в стиле 70-х теперь оснащены сапфировым стеклом, позволяющим видеть вращающиеся диски внутри. В итоге часы выглядят как ретро-футуристический кокпит и являются одними из самых крутых, с которыми мы работали в этом году. Цена Amida Digitrend Open Sapphire — 4 900 швейцарских франков.
GPHG 2025 — Вызов: Dennison Natural Stone Tiger Eye in Gold
Номинанты: Atelier Wen Millésime 2024 睦 (Mù), Beda’a Eclipse, Behrens Orion One, Christopher Ward London C1 Celestial Moonphase × Mr Jones Watches, Dennison Natural Stone Tiger Eye in Gold, Kurono Tokyo Jubilee Sensu EOL “Shiraai”
Категория Challenge GPHG 2025 была для нас проще, так как мы единодушно поддержали возвращение Dennison. Дизайн Эммануэля Гейта очень актуален и предлагает отличное соотношение цены и качества. Это единственный номинант GPHG с ценой ниже 1000 швейцарских франков. Часы в стиле 70-х с позолоченным корпусом и кварцевым механизмом — умный способ удержать цену на уровне при наличии настоящего каменного циферблата. В этой версии установлен красивый циферблат из тигрового глаза, и он выглядит фантастически. Цена Dennison Natural Stone Tiger Eye in Gold — 660 швейцарских франков.
Заключительные мысли
Вот и всё — наш выбор победителей GPHG 2025 во всех 14 категориях часов (есть еще категория часов). Конечно, это наши субъективные мнения, согласованные или нет. Они ни в коем случае не являются прогнозом того, кто выиграет или должен выиграть.
Просматривая всех номинантов, мы видим много ярких и дизайнерски насыщенных часов. Простые и базовые модели в этом году, похоже, не проходят. Один из заметных цветов — нежно-голубой, который, кажется, переживает момент популярности.
Мы рассказали о наших фаворитах, а теперь с нетерпением ждем ваших мнений! Какие часы, по вашему мнению, должны забрать главный приз в ноябре? Делитесь в комментариях!