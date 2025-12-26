Любимые солнечные часы 2025 года

Хотя на Onewatch в основном пишут о механических часах, мы с интересом следим за новинками в категории солнечных часов.

Солнечные часы — идеальный выбор для быстрых сборов и ежедневного использования. Они всегда в работе благодаря заряду от света и зачастую обладают высокой функциональностью, позволяющей справляться с большинством повседневных задач. Неудивительно, что крупные бренды, такие как TAG Heuer, Seiko и Tissot, предлагают широкий ассортимент моделей с солнечными батареями. Рассмотрим подробнее самые интересные солнечные часы 2025 года.

Основные тенденции в солнечных часах 2025 года

2025 год выдался очень удачным для солнечных часов. TAG Heuer представил свою коллекцию Formula 1 с солнечной технологией, Tissot выпустил новую PRC 100, а Seiko расширил линейку лимитированных хронографов Speedtimer. Рассмотрим каждую из этих новинок подробнее.

Солнечные часы TAG Heuer Solargraph

TAG Heuer активно работает с Solargraph движением и предлагает множество моделей в серии Aquaracer. Лично мне больше всего нравится 40-миллиметровая версия из титана. Ранее существовала модель с чёрным циферблатом и характерными горизонтальными линиями, а в этом году появилась версия с ледяным голубым циферблатом. Цена около €3300 делает их одними из самых дорогих в обзоре, но благодаря лёгкому корпусу и яркому циферблату это замечательный выбор для лета, особенно если вы любите загорать у бассейна, так как часы заряжаются от солнечного света.

Самым значимым релизом TAG Heuer в сегменте солнечных часов стала новая коллекция Formula 1 Solargraph. Яркие 38-миллиметровые переиздания этой культовой линейки вызвали большой интерес — и у меня, в том числе. Корпуса из нержавеющей стали с матовой обработкой представлены в нескольких вариантах. Некоторые модели выпускаются серийно, другие — лимитированные, приуроченные к этапам Формулы 1. Цены варьируются от €1800 до €2050. Эти часы доставляют удовольствие от ношения, особенно поклонникам мирового автоспорта.

Tissot PRC 100 Solar: инновации с Lightmaster технологией

В 2025 году Tissot выпустил долгожданную PRC 100 в солнечном исполнении. Несмотря на то, что бренд уже имел модели с солнечной зарядкой, новинка отличается использованием уникальной Lightmaster технологии Swatch Group. Свет здесь улавливается не через солнечные элементы в циферблате, а с помощью ультратонких шестиугольных панелей, встроенных в сапфировое стекло. Это позволяет сохранить текстуру и цвет циферблата без ограничений стандартной солнечной технологии.

PRC 100 Solar доступен в размере 39 мм с корпусом из нержавеющей стали и циферблатом синего или серебристого цвета. Также существует версия с корпусом, покрытым чёрным PVD, и чёрным циферблатом. Позже появились часы в размере 34 мм с серебристым или ледяным голубым циферблатом, а также варианты с жёлтым PVD и стали с розовым оттенком. Стоимость начинается от €445 за модель на ремешке и достигает €595 для версии с жёлтым PVD на браслете.

Солнечные хронографы Seiko SSC955 и SSC959 Speedtimer

Seiko продолжает расширять линейку солнечных часов, и новые хронографы Speedtimer 2025 года не стали исключением. Модель SSC955 посвящена Чемпионату мира по лёгкой атлетике в Токио 2025 и имеет циферблат цвета Эдо-пурпур, сочетающийся с более тёмными пурпурными субциферблатами. Лимитированная серия составляет 6000 экземпляров, а цена — €770, если часы ещё доступны.

Ещё более интересной является модель SSC959 Speedtimer European Limited Edition — кремовый циферблат в сочетании с корпусом из стали и рамкой делает эту версию визуально необычной. Лимит 3000 экземпляров, цена €860, с дополнительным ремешком из коричневой кожи.

Если вы ищете высший пилотаж среди солнечных часов с GPS, знакомьтесь с коллекцией Seiko Astron. В 2025 году представлены две лимитированные версии с циферблатами, вдохновлёнными галактиками: SSH187 и SSJ039. Обе модели с титановым корпусом и браслетом с чёрным устойчивым покрытием, стоимостью €3000 и €2500 соответственно. Серия ограничена 1500 экземплярами каждой.

Casio G-Shock GW-BX5600-1 с дисплеем MIP

Любителям G-Shock известна переизданная модель DW-5000R-1A, схожая с оригиналом 1983 года, но без солнечной батареи. В качестве альтернативы с солнечной зарядкой и узнаваемым дизайном стоит рассмотреть GW-BX5600-1. Помимо классического облика, часы оснащены дисплеем Memory-in-Pixel (MIP), обеспечивающим повышенную контрастность и широкий угол обзора, что улучшает читаемость.

Для тех, кто ценит традиционный семисегментный цифровой дисплей, MIP позволяет сохранить такой же стиль отображения. При этом тем, кто открыт к инновациям, предлагается использовать новый шрифт.

Заключение: лучшие солнечные часы 2025 года

Выше представлен обзор самых заметных и интересных солнечных часов 2025 года по версии команды Onewatch. Лично мои фавориты — яркие Formula 1 от TAG Heuer и лёгкий Aquaracer для лета. А какие модели из списка нравятся вам? Возможно, есть другие солнечные часы 2025 года, которые заслуживают внимания? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.