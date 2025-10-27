Менее очевидные, слабо связанные взгляды на дизайн часов

Наручные часы уже более века находятся в мейнстриме.

Это даёт нам достаточно времени, чтобы оглянуться назад и проанализировать дизайн часов и его эволюцию. Мы часто используем такие термины, как «дизайн часов» и «эстетика» довольно свободно, но я считаю, что эти понятия заслуживают более внимательного рассмотрения и более широкого взгляда. Рассматривайте это как мою попытку сделать шаг назад и поместить их в правильный контекст. Цель — помочь вам развить глаз для оценки часов на основе их эстетики.

Я не собираюсь подробно рассматривать эволюцию дизайна часов по десятилетиям — я уже делал это в одной из предыдущих статей. Вместо этого я хочу попытаться прояснить некоторые понятия и очертить более широкий контекст вокруг этих объектов нашей общей привязанности. Заранее прошу прощения, если я стану слишком эзотеричным или сделаю некоторые отступления. Пишу это введение и понимаю, что охватить эту тему в одной статье, возможно, слишком амбициозно. Тема слишком обширна для одного материала. Тем не менее, давайте погрузимся и посмотрим, к чему это приведёт. Вот несколько слабо связанных взглядов на дизайн часов.

Определение «эстетики»

Начнём с термина «эстетика», который часто используется при оценке часов. Запутанно, что этот термин имеет два пересекающихся, но разных значения. В обыденном употреблении он просто означает, как что-то выглядит. Когда вы описываете часы с эстетической точки зрения, вы, как правило, говорите о том, что видите — формах, цветах и материалах.

Сам термин происходит от греческого aisthestai, что означает «воспринимать». Это предполагает гораздо более широкое значение, отражённое в философской ветви, изучающей восприятие красоты и художественный вкус. Существует множество определений, но в этом смысле «эстетика» охватывает гораздо больше, чем просто внешний вид.

Эстетический опыт — это состояние сознания, сосредоточенное на красоте сенсорного восприятия. В этом смысле эстетический опыт можно получить, глядя на картину. Однако вы можете испытать его и, например, выпивая утреннюю чашку кофе. Когда я описываю эстетику часов, я имею в виду именно этот более широкий опыт — то, как часы воздействуют на меня через совокупность всех стимулов, которые они предлагают. Следовательно, эстетика часов — это не просто их внешний вид. Это важное различие, поскольку дизайн часов фиксирует внешний вид на поверхностном уровне, но именно дизайн, исполнение и контекст определяют их эстетику. Описывать часы с эстетической точки зрения — значит не просто претенциозно говорить о том, как они выглядят.

Дизайн часов и эстетика в временном контексте

С этой точки зрения, хотя дизайн конкретных часов не меняется со временем, их эстетика может изменяться. Почему? Потому что часы — как и любой другой объект — всегда соотносятся с текущим моментом. Они имеют значение в рамках временного контекста. Они воздействуют на людей сегодня иначе, чем вчера.

Именно поэтому термин «вневременной» применим гораздо реже, чем можно подумать, исходя из его частого употребления в часовой медиа. Что-то считается вневременным, если оно не подвержено влиянию времени. Мы любим называть все классические часы вневременными, потому что они остаются актуальными. Cartier Tank? Вневременные. Rolex Datejust? Вневременные. Omega Speedmaster? Вневременные.

Однако с эстетической точки зрения дизайн этих часов изменился довольно радикально. Cartier Tank сегодня имеет совершенно другую эстетику, чем в начале XX века. Набор сенсорных и ассоциативных влияний, которые часы оказывают на людей, изменился, потому что изменились люди и контекст. Часы вовсе не вневременны — они просто остаются актуальными в динамичном контексте. Исходя из этого, моё, возможно, непопулярное мнение таково: по-настоящему вневременные часы практически не существуют.

Где все суперзвёзды-дизайнеры часов до 1970 года?

Хорошо, я понимаю, если вы сочтёте всё вышесказанное просто семантической придиркой. Тем не менее, часовое дело — это точность и аккуратность, так почему бы не применить такой же скальпель к нашему мышлению о часах? В любом случае, позвольте перейти к более приземлённому вопросу о дизайне часов: где все суперзвёзды-дизайнеры часов до 1970 года?

Сегодня часто говорят о времени признания дизайнеров часов. Мы чествуем дизайнеров прошлого и, кажется, ценим новые часы с акцентом на дизайн. Но вы когда-нибудь замечали, что мы почти не говорим о дизайнерах часов до 1970 года? Кто они были? Где книги и статьи о них?

Ответ на самом деле прост. Раньше часы изготавливались через сильно специализированные и, следовательно, раздробленные процессы, распределённые между разными компаниями. Усилия были больше техническими, чем стилистическими. В результате дизайн часов скорее возникал как коллективный продукт, чем как результат нескольких блестящих штрихов одного выдающегося дизайнера. Это изменилось только тогда, когда часовой мир был вынужден переосмыслить себя во время кварцевого кризиса. Внезапно роскошные часы стали произведением искусства, требующим художника.

Именно поэтому дизайн часов в значительной степени остался невосприимчив к модернизму

Возможно, самым влиятельным дизайнерским движением XX века был модернизм. Это движение было частью более широкого культурного сдвига, мировоззрений и философии. В своей основе модернизм ищет универсальную истину в минимализме и функциональности, отвергая классическую орнаментацию.

Хотя модернизм практически полностью охватил области искусства и архитектуры, он оставил мир часов относительно нетронутым. Современное искусство стало абстрактным и концептуальным. Архитектура лишилась украшений, сведя всё к базовым формам. Достаточно взглянуть на любой современный город — повсюду стеклянно-бетонные блоки.

Интересно, что этого не видно в наручных часах в той же мере. Конечно, существуют часы, вдохновлённые Баухаусом, но они так и не стали нормой. Можно утверждать, что Patek Calatrava или даже Rolex Submariner в какой-то степени следуют философии модернизма, но модернизм не изменил дизайн часов так сильно, как искусство и архитектуру. Даже когда появились часы с акцентом на дизайн, традиционный фокус на ремесле и мастерстве держал модернизм на расстоянии.

Что дальше для дизайна часов?

Сегодня повсюду появляются контрдвижения модернизму и минимализму. На самом деле, это не так уж ново, ведь постмодернизм уже начал подтачивать основы модернизма ещё в середине XX века. Тем не менее, многие считают, что дизайн утратил человеческую перспективу. Что-то можно свести к своей основной форме лишь один раз, и результат может показаться пустым и холодным. Ироничный и даже отчуждающий подход постмодернизма не утолил эту жажду.

Некоторые из сегодняшних ответов в мире дизайна, искусства и архитектуры включают новую орнаментацию, вычислительную орнаментацию и биомимикрию. Эти усилия направлены на возрождение лучших качеств классической эстетики без обращения к производным и сентиментальным формам. Они опираются на современные технологии, чтобы создавать новые формы, принимая сложность и детали природы.

Поскольку дизайн часов не прошёл через столь же всеобъемлющий модернистский перезапуск, ему сегодня не требуются такие же контрдвижения. В результате эта сфера несколько оторвана от ведущих эстетических тенденций нашего времени. Тем не менее, один бренд отражает это движение лучше всех — Holthinrichs. Их часы Signature Ornament используют современные методы дизайна и производства, чтобы создать нечто по-настоящему новое и органичное. Похожие усилия можно увидеть у авангардных брендов в высоком сегменте.

Заключительные мысли

Главный вопрос: хотим ли мы, чтобы наши часы отражали эстетику нашего времени, или предпочитаем, как это было до эпохи дизайнера? Долговременный успех дизайнов часов XX века говорит в пользу второго, хотя более недавний успех дизайнов с 1970-х и далее может открыть дверь чему-то новому.

Вот и всё — несколько слабо связанных взглядов на дизайн часов, которые, надеюсь, дают интересный контекст. Это те идеи, которые я люблю применять к часам, и, возможно, это объясняет моё увлечение дизайном. Дизайн существует в рамках временного и культурного контекста и, следовательно, несёт смысл и значимость, выходящие за пределы простого внешнего вида объекта.

Я нахожу это бесконечно увлекательным и надеюсь, что смог передать часть этого восторга здесь.