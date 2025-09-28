Меш-браслеты — в тренде? МНЕНИЕ

Прежде чем стать способом крепления дайверских часов, устойчивым к укусам акул (хотя, говорят, запястья такими не являются), древняя техника плетения металлических колец — миланезе или меш-браслеты — ведёт своё происхождение ещё с этрусков.

С тех давних времён их изготавливали из драгоценных металлов в виде украшений, а в часовом деле пик популярности пришёлся на 1970-е годы, когда такие мастера, как Жан-Пьер Экоффе, умели заставить металл течь словно шёлк. Как и большинство трендов, со временем они уступили место новым веяниям, но несколько недавних релизов как от микро-брендов, так и от крупных компаний заставили меня задуматься, что этот стиль постепенно входит в мейнстрим.

Всегда на заднем плане, но теперь широко принят

Для начала хочу уточнить: я ни в коем случае не утверждаю, что меш-браслеты — это что-то новое. На самом деле, они были особенно популярны в 1970-х, устанавливались на такие часы, как оригинальный Omega Ploprof, и припаивались к корпусу многих моделей Patek Philippe. Современные часы, например Breitling SuperOcean и Longines Legend Diver, давно доступны с таким браслетом, и хотя вы наверняка встретите их на улицах, этого недостаточно, чтобы говорить о настоящем тренде.

Часы, которые вызвали у меня интерес к этому стилю, — это, собственно, ещё одна модель Omega, а именно серия последних выпусков Seamaster Diver 300M. Многие из них теперь оснащены меш-браслетами, выполненными из разных материалов, и (по моему мнению) значительно превосходят по стилю и комфорту традиционные звеньевые браслеты.

И это не только Omega. Patek Philippe Ellipse вернулась на меш-браслете (и выглядит при этом потрясающе), а Jaeger-LeCoultre представила его в модели Reverso в начале этого года, практически выиграв народное голосование за лучшие классические часы Watches and Wonders 2025. Раз уж я упоминаю новые часы с меш-браслетами, стоит также отметить стильный Mido Commander 1959 Pixel, серию Leica ZM и новые 40-миллиметровые хронографы Hamilton Khaki.

Во многом это не должно удивлять. Тренды цикличны, а часовой мир известен своей консервативностью, поэтому, пока мода уже вернулась к странным сочетаниям капри и худи из 90-х, часы только сейчас полностью возвращаются к стилю 1970-х. И это не только меш-браслеты — за последний год мы наблюдаем взрыв популярности выразительных, дизайнерских моделей как у крупных, так и у микро-брендов.

Микро-бренды делают основную работу

Итак, мы выяснили, что идея меш-браслета не нова, и что несколько крупных брендов уже давно используют их в своих коллекциях. Тем не менее, микро-бренды сыграли ключевую роль в появлении этого микро-тренда. Конечно, у SuperOcean уже давно есть опция меш-браслета, но можно было выбрать и резиновый ремешок. А вот такие часы, как Serica 5303 или Baltic Prismic, сделали меш-браслет частью своей идентичности, превратив его из простого стилистического выбора в неотъемлемую часть образа.

Да, эти часы доступны и с другими ремешками, но они теряют часть своего оригинального шарма, если надеть их на кожаный ремешок. Хотя Disco Volante от Furlan Marri тоже отлично смотрится на коже, его можно отнести к той же категории.

Если микро-бренды не были первыми, то почему они так важны? В отличие от брендов, входящих в огромные конгломераты с запутанной корпоративной структурой и строгими отделами кадров, многие микро- и независимые бренды могут позволить себе больше рисков, в том числе в дизайнерских решениях.

Изначальная идея микро-бренда (и своего рода шутка в сообществе) — это винтажные дайверские часы. Их много у известных марок, но именно микро-бренды взяли эту идею и развили её, породив множество новых дизайнов. Аналогично обстоит дело с формообразующими часами — идея не нова (Cartier уже давно выпускает подобные модели), но бренды вроде Anoma, Toledano & Chan и Berneron сделали их снова модными.

Немного о винтаже

Я уже упоминал влияние 1970-х, но не говорил о часах того периода. Сейчас всё больше покупателей обращаются к винтажу, и гладкие, шелковистые браслеты от Gay Frères, Ecoffey и Cornu появляются всё чаще. С учётом того, что тренд на «старомодные» часы жив и здоров, можно ожидать, что меш-браслеты станут ещё более распространёнными.