Mido Multifort TV Big Date S01E02: экспертный обзор часов с телевизионным дизайном

За последние годы культурный сдвиг в восприятии телевизионных сериалов стал очевиден.
Такие проекты, как Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things и Severance, оказали огромное влияние, которое во многом превзошло голливудское кино. Мы все знаем, каково это — найти новый захватывающий сериал и погрузиться в него. Аналогично, тренд на часы с циферблатами в стиле телевизионных экранов возвращается, сочетая ностальгию и современность, подобно культовому сериалу Twin Peaks.
Mido подошла к теме телевизионного дизайна буквально, выпустив пилотную серию часов Multifort TV Big Date S01E01. Теперь бренд представил продолжение — вторую серию первого сезона. В новой модели сохранён узнаваемый корпус в форме телевизора, дополненный обновлённым циферблатом в стиле тестовой таблицы, что подчёркивает золотой век телевидения.
Корпус часов
Корпус остался таким же, как и в первой серии, но теперь выполнен из нержавеющей стали с серым PVD-покрытием, напоминающим старые телевизоры, которые многие помнят с детства. Закруглённая квадратная форма корпуса вдохновлена винтажными моделями Mido 1970-х годов. При этом дизайнеры успешно сохранили характерный стиль, адаптировав его под современные запросы коллекционеров.
Как и другие часы из серии Multifort TV, например, хронограф, корпус сочетает полированные и матовые поверхности, а на большом плоском безеле в положении «12 часов» расположен пескоструйный элемент. Массивный корпус функционален: обеспечивает водозащиту до 100 метров и оснащён крупной завинчивающейся заводной головкой с защитой.
Циферблат
Циферблат предыдущей модели Multifort TV Big Date вызвал много обсуждений. Он воспроизводил классическую тестовую таблицу телевизионного вещания — набор геометрических фигур и цветов, используемых для калибровки оборудования и показываемых при отключении канала. Сегодня такие изображения встречаются редко из-за круглосуточного вещания, но они остаются узнаваемыми.
В новой серии S01E02 сохранён тот же тестовый узор, но он стал чуть более сдержанным. Цветной рельеф уменьшен и окружён тёмно-серой рамкой. По-прежнему присутствует чёрное кольцо с делениями по краю и крупное окно даты в положении «12 часов». Эти изменения улучшили читаемость и добавили тонкий акцент, гармонирующий с серым PVD-покрытием корпуса.
Ремешки и браслеты
Как и в первой модели, Multifort TV Big Date S01E02 комплектуется прочным трёхзвеньевым браслетом из нержавеющей стали с серым PVD-покрытием. Центральные звенья имеют высокую полировку, а застёжка — бабочка. Кроме того, в комплект входят два резиновых ремешка жёлтого и синего цвета, которые перекликаются с яркими деталями циферблата. Ремешки легко меняются благодаря быстросъёмным пружинным штифтам и фиксируются классической стальной пряжкой.
Механизм
Вторая серия оснащена надёжным автоматическим калибром Mido Calibre 80 на базе ETA C07.651. Механизм поддерживает функцию крупной даты, оснащён балансировочной пружиной Nivachron и обладает внушительным запасом хода — 80 часов. Ротор украшен машинной гравировкой в стиле «Côtes de Genève» и виден через сапфировое стекло на задней крышке с завинчивающимся механизмом. Это прежде всего надёжный и точный механизм, ориентированный на функциональность.
Итоговая оценка
Multifort TV Big Date S01E02 — это удачное развитие оригинальной концепции. Первая модель была яркой и провокационной, особенно с яркими резиновыми ремешками, вызывая живой интерес. Новая версия стала более сдержанной, сохранив при этом уникальный дизайн циферблата в стиле телевизионной тестовой таблицы. Многоуровневый рельеф циферблата удерживает внимание, а сочетание с серым корпусом создаёт гармоничный образ. Это логичное продолжение серии, открывающее пространство для дальнейших новинок.
Технические характеристики и цена Mido Multifort TV Big Date S01E02
|Параметр
|Значение
|Бренд
|Mido
|Модель
|Multifort TV Big Date S01E02
|Референс
|M049.526.33.081.01
|Размер корпуса
|40 мм (диаметр) x 46,85 мм (длина по ушкам)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь с серым PVD-покрытием
|Водозащита
|100 метров
|Стекло
|Сапфировое спереди и сзади
|Циферблат
|Объёмный, геометрический в стиле тестовой таблицы
|Браслет
|Трёхзвеньевой стальной с серым PVD-покрытием
|Дополнительно
|Резиновые ремешки жёлтого и синего цвета
|Механизм
|Mido Calibre 80 (ETA C07.651), автоматический
|Запас хода
|80 часов
|Функции
|Часы, минуты, секунды, крупная дата
|Цена
|2 175 австралийских долларов
Данный обзор раскрывает ключевые особенности и технические детали Mido Multifort TV Big Date S01E02, подчёркивая его уникальный дизайн и надёжность механизма, что делает модель интересной для коллекционеров и любителей часов с телевизионной эстетикой.