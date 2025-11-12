Главная » Обзор часов

Mido Multifort TV Big Date S01E02: экспертный обзор часов с телевизионным дизайном

Mido Multifort TV Big Date S01E02: экспертный обзор часов с телевизионным дизайном
Опубликовано

За последние годы культурный сдвиг в восприятии телевизионных сериалов стал очевиден.

Такие проекты, как Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things и Severance, оказали огромное влияние, которое во многом превзошло голливудское кино. Мы все знаем, каково это — найти новый захватывающий сериал и погрузиться в него. Аналогично, тренд на часы с циферблатами в стиле телевизионных экранов возвращается, сочетая ностальгию и современность, подобно культовому сериалу Twin Peaks.

Mido подошла к теме телевизионного дизайна буквально, выпустив пилотную серию часов Multifort TV Big Date S01E01. Теперь бренд представил продолжение — вторую серию первого сезона. В новой модели сохранён узнаваемый корпус в форме телевизора, дополненный обновлённым циферблатом в стиле тестовой таблицы, что подчёркивает золотой век телевидения.

Содержание
  1. Корпус часов
  2. Циферблат
  3. Ремешки и браслеты
  4. Механизм
  5. Итоговая оценка
  6. Технические характеристики и цена Mido Multifort TV Big Date S01E02

Корпус часов

mido mulitfort tv big date s1 ep2 4

Корпус остался таким же, как и в первой серии, но теперь выполнен из нержавеющей стали с серым PVD-покрытием, напоминающим старые телевизоры, которые многие помнят с детства. Закруглённая квадратная форма корпуса вдохновлена винтажными моделями Mido 1970-х годов. При этом дизайнеры успешно сохранили характерный стиль, адаптировав его под современные запросы коллекционеров.

mido mulitfort tv big date s1 ep2 6

Как и другие часы из серии Multifort TV, например, хронограф, корпус сочетает полированные и матовые поверхности, а на большом плоском безеле в положении «12 часов» расположен пескоструйный элемент. Массивный корпус функционален: обеспечивает водозащиту до 100 метров и оснащён крупной завинчивающейся заводной головкой с защитой.

Циферблат

mido mulitfort tv big date s1 ep2 7

Циферблат предыдущей модели Multifort TV Big Date вызвал много обсуждений. Он воспроизводил классическую тестовую таблицу телевизионного вещания — набор геометрических фигур и цветов, используемых для калибровки оборудования и показываемых при отключении канала. Сегодня такие изображения встречаются редко из-за круглосуточного вещания, но они остаются узнаваемыми.

mido mulitfort tv big date s1 ep2

В новой серии S01E02 сохранён тот же тестовый узор, но он стал чуть более сдержанным. Цветной рельеф уменьшен и окружён тёмно-серой рамкой. По-прежнему присутствует чёрное кольцо с делениями по краю и крупное окно даты в положении «12 часов». Эти изменения улучшили читаемость и добавили тонкий акцент, гармонирующий с серым PVD-покрытием корпуса.

Ремешки и браслеты

mido mulitfort tv big date s1 ep2 3

Как и в первой модели, Multifort TV Big Date S01E02 комплектуется прочным трёхзвеньевым браслетом из нержавеющей стали с серым PVD-покрытием. Центральные звенья имеют высокую полировку, а застёжка — бабочка. Кроме того, в комплект входят два резиновых ремешка жёлтого и синего цвета, которые перекликаются с яркими деталями циферблата. Ремешки легко меняются благодаря быстросъёмным пружинным штифтам и фиксируются классической стальной пряжкой.

Механизм

mido mulitfort tv big date s1 ep2 5

Вторая серия оснащена надёжным автоматическим калибром Mido Calibre 80 на базе ETA C07.651. Механизм поддерживает функцию крупной даты, оснащён балансировочной пружиной Nivachron и обладает внушительным запасом хода — 80 часов. Ротор украшен машинной гравировкой в стиле «Côtes de Genève» и виден через сапфировое стекло на задней крышке с завинчивающимся механизмом. Это прежде всего надёжный и точный механизм, ориентированный на функциональность.

Итоговая оценка

mido mulitfort tv big date s1 ep2 9

Multifort TV Big Date S01E02 — это удачное развитие оригинальной концепции. Первая модель была яркой и провокационной, особенно с яркими резиновыми ремешками, вызывая живой интерес. Новая версия стала более сдержанной, сохранив при этом уникальный дизайн циферблата в стиле телевизионной тестовой таблицы. Многоуровневый рельеф циферблата удерживает внимание, а сочетание с серым корпусом создаёт гармоничный образ. Это логичное продолжение серии, открывающее пространство для дальнейших новинок.

Технические характеристики и цена Mido Multifort TV Big Date S01E02

Параметр Значение
Бренд Mido
Модель Multifort TV Big Date S01E02
Референс M049.526.33.081.01
Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 46,85 мм (длина по ушкам)
Материал корпуса Нержавеющая сталь с серым PVD-покрытием
Водозащита 100 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Объёмный, геометрический в стиле тестовой таблицы
Браслет Трёхзвеньевой стальной с серым PVD-покрытием
Дополнительно Резиновые ремешки жёлтого и синего цвета
Механизм Mido Calibre 80 (ETA C07.651), автоматический
Запас хода 80 часов
Функции Часы, минуты, секунды, крупная дата
Цена 2 175 австралийских долларов

Данный обзор раскрывает ключевые особенности и технические детали Mido Multifort TV Big Date S01E02, подчёркивая его уникальный дизайн и надёжность механизма, что делает модель интересной для коллекционеров и любителей часов с телевизионной эстетикой.

