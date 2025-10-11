Mido Multifort TV Chronograph | ОБЗОР ЧАСОВ

Тенденции в дизайне часов, как и в моде, цикличны.

То, что когда-то считалось устаревшим и немодным, сегодня становится стильным и актуальным. Отличным примером этого являются двухцветные часы, которые были очень популярны в 1980-х и 90-х годах, затем вышли из моды в 2000-х и 2010-х, и, похоже, готовы к возвращению в 2020-х. Циферблаты в стиле TV — ещё один яркий пример. Хотя многие из самых узнаваемых дизайнов в часовом деле пришли из 60-х и 70-х годов, TV-циферблаты — с их ассоциациями с космической гонкой, клёш-брюками и коврами с длинным ворсом — долгое время оставались в тени. Но теперь ситуация меняется. Современные коллекционеры часов увлечены самыми необычными и эксцентричными элементами 70-х — будь то циферблаты из камня, гранёные стекла или корпуса в форме «сквиркла» (сочетание квадрата и круга) у TV-часов.

Знакомство с Mido Multifort TV

Первая модель была выпущена в 1973 году, а в 2023 году коллекция была возрождена с выпуском Multifort TV Big Date. Сегодня это одна из самых продаваемых коллекций Mido в мире, предлагающая яркий стиль 70-х по очень разумной цене. В 2025 году в линейку добавился Multifort TV Chronograph — первая крупная механическая усложнённая модель в коллекции. Мне посчастливилось носить эти часы целый месяц — как в Сиднее, так и во время поездки в Бангкок вместе с брендом. Редко удаётся так долго тестировать часы, и хотя это не тот стиль, который я обычно выбираю, должен признать — мне понравилось носить их на запястье.

Включаемся в работу

Начнём с очевидного: Mido Multifort TV Chronograph выглядит крупно. На бумаге размеры не кажутся чрезмерными — диаметр 42 мм достаточно большой, но не огромный, толщина 14,3 мм — внушительная, но не чрезмерная. Однако благодаря широкому циферблату и цельному дизайну (хотя на самом деле это не интегрированный браслет) часы выглядят очень заметно на руке… Или, если продолжать телевизионные метафоры, это большой экран.

Внутри работает калибр Mido 60, основанный на ETA A05.H31, который, в свою очередь, является развитием легендарного Valjoux 7750. Я бы охарактеризовал его как механический хронограф выше среднего уровня: запас хода увеличен до 60 часов (отсюда и название), установлен баланс с пружиной Nivachron, а частота колебаний — 4 Гц. Необычно, что у Multifort TV Chronograph есть кнопка на левой стороне корпуса для быстрого переключения даты. Дату можно менять и при настройке часов, но наличие отдельной кнопки удобно, если вы не носили часы неделю или две и нужно быстро прокрутить диск даты — это удобнее и снижает нагрузку на заводную головку и ось.

В коллекции представлено три модели: с синим циферблатом и белыми акцентами (именно такую я тестировал), с серым циферблатом и оранжево-жёлтыми и белыми деталями, а также чёрная модель с PVD-покрытием, серым циферблатом и светло-коричневыми акцентами. Из них синий вариант — самый универсальный (или, возможно, наименее явно 70-х), поэтому он мне и понравился больше всего.

Время эфира

Обычно я не большой поклонник хронографов — без особых причин. Как фанат автоспорта, я должен был бы ими увлекаться, но это усложнение никогда особо меня не привлекало. На самом деле, этот обзор стал самым длительным периодом, когда я носил механический хронограф (мой первый «хороший» часы были кварцевыми Certina DS Podium, которые я носил часто, но сейчас они почти не выходят на запястье). Также я не особо фанат TV-циферблатов: мне нравится странный и эксцентричный стиль 70-х, но обычно я не выбираю такие часы. Тем не менее, мне очень понравилось время с Multifort TV Chronograph, особенно возможность путешествовать с ними в Таиланд.

Хронограф оказался полезным для отслеживания времени полёта и продолжительности посадочных процедур (по моему опыту, Thai Airways довольно эффективны). Но главное — я почувствовал особую атмосферу этих часов. Это не сдержанная модель, и она не предназначена быть таковой. Это стильное заявление, но без излишней вычурности. Спортивные, но при этом легко сочетаются с более формальной одеждой.

Их синий фумэ-циферблат с тонкими горизонтальными штрихами и углублёнными люминесцентными метками придаёт часам уникальный вид, как и субциферблаты в форме «сквиркла», которые повторяют форму корпуса. Возможно, это связано с отелем, в котором я останавливался, но циферблат напомнил мне бассейн… Мне также нравится, что безель имеет одну люминесцентную точку на отметке 12 часов, а корпус и браслет выполнены с разными видами отделки.

На руке часы немного «тяжеловаты» сверху, но при этом достаточно комфортны. Дополнительный текстильный ремешок неплох, и он значительно снижает вес, но браслет, на мой взгляд, слишком хорош, чтобы его не носить. Он уравновешивает вес часов и при этом выглядит и ощущается превосходно, особенно благодаря большим полированным центральным звеньям, которые красиво играют светом.

Итоговые впечатления

Если говорить прямо, одним из главных преимуществ Mido Multifort TV является то, что они внешне напоминают Patek Philippe Nautilus, но стоят при этом в разы дешевле (и не требуют ожидания в очереди). Хронографы Nautilus особенно трудно достать, особенно в стальном корпусе, и хотя вряд ли многие коллекционеры всерьёз сравнивают Mido и Patek, на деле Multifort TV Chronograph предлагает похожие эстетические ощущения.

В этом смысле это идеальные часы для путешествий — именно в таком контексте я их и тестировал. Они достаточно премиальны, чтобы чувствовать себя особенными и визуально напоминать часы с гораздо более высокой ценой, но при этом достаточно уникальны, чтобы заявить о своём стиле (или привлечь нежелательное внимание в незнакомой стране).

Моя главная претензия к часам связана не с их функциями, а с браслетом: он использует двойные быстросъёмные пружинные штифты. При смене с браслета на ремешок штифты оказались невероятно тугими и сложными в обращении. А при возвращении браслета обратно возникла проблема — штифт свободно перемещался внутри первого звена, мешая установке. Другие бренды, например Christopher Ward, фиксируют штифт винтом, чтобы он не смещался — Mido стоит последовать этому примеру или внедрить полноценную систему быстрого снятия в браслеты Multifort. Однако это проблема только для тех, кто часто меняет ремешки.

Цена и доступность Mido Multifort TV Chronograph

Часы Mido Multifort TV Chronograph с синим циферблатом уже доступны и поставляются с браслетом и дополнительным текстильным ремешком.

Цена: 2 575 долларов.