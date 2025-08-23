Mido Ocean Star Worldtimer | ОБЗОР

Mido — один из тех брендов, который незаслуженно остаётся в тени, несмотря на свою долгую и разнообразную историю.

Этот бренд ведёт своё начало с 1918 года, воспользовавшись бумом наручных часов, который произошёл перед окончанием Первой мировой войны. В отличие от многих исторических марок, известных нам сегодня, Mido никогда не придерживался какого-то одного фирменного дизайнерского стиля, а выпускал бесчисленное множество моделей, охватывающих разные эпохи и влияния моды.

Одной из таких моделей, которая выделяется, является Ocean Star — название, существующее с 1944 года, но впервые появившееся на часах только в 1959 году. Изначально это были инструментальные часы, оформленные в стиле повседневных классических моделей, которые затем эволюционировали в несколько различных стилей и вариаций, соответствующих эпохам их выпуска. После недавних винтажных переосмыслений модели — Decompression Timer и Worldtimer — Ocean Star возвращается вновь, вдохновлённая ретро-стилем 1970-х и обновлённая современными элементами, чтобы соответствовать ожиданиям современных искателей приключений.

Корпус

Даже в те времена, когда часы обычно были гораздо меньше, Mido Ocean Star выделялись своими крупными размерами. Новый Ocean Star Worldtimer не стал исключением, но теперь его размеры более соответствуют современным стандартам. Диаметр корпуса составляет 40,5 мм, толщина — 13,4 мм. Пропорции смелые, но не чрезмерно большие, во многом благодаря тонким ушкам и защитам заводной головки, которые аккуратно выступают за края вращающегося одностороннего безеля.

Как и положено инструментальным часам, корпус выполнен из нержавеющей стали с тщательной полировкой всех видимых поверхностей. Это придаёт часам визуальную стройность, а также отсутствуют какие-либо прямые углы. Функциональность продолжается: Ocean Star Worldtimer оснащены сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием, завинчивающейся заводной головкой и задней крышкой, что обеспечивает водозащиту до 200 метров. Приятно отметить, что задняя крышка — сплошная, с гравировкой серийного номера и эмблемой морской звезды Ocean Star.

Циферблат

На первый взгляд яркий циферблат кажется белым, что обусловлено резким контрастом клетчатого узора, но при более внимательном рассмотрении оказывается, что это тонкая отделка «велюр» серебристого цвета. Ярко-красная и чёрная клетка обозначают временные интервалы, совпадающие с указателями городов мирового времени на алюминиевой вставке безеля, создавая по-настоящему ретро-атмосферу. Циферблат украшен винтажным логотипом Mido и простой надписью, которая, к сожалению, выполнена в чуть отличающемся шрифте. Это незначительная деталь, но она может раздражать коллекционеров-«педантов».

Тем не менее, несмотря на мелкие придирки, ретро-циферблат в стиле 70-х выглядит очень стильно и отлично сочетается с прямыми, алмазной огранки и фасетированными стрелками, заполненными люминесцентным составом Super-LumiNova для лучшей читаемости. Ещё одним винтажным элементом является увеличенное окошко дня и даты с серебристой окантовкой, которое обычно могло бы показаться неуклюжим, но в данном случае Ocean Star справляется с этим отлично, напоминая о времени, когда такие окошки были обычным делом.

Ремешок

Любите их или нет, ремешок типа «бунд» присутствует в Ocean Star Worldtimer, и знаете что? Мне он здесь очень нравится. Чёрная кожа с белой прострочкой хорошо сочетается с часами, особенно с маленькой красной строчкой по центру ремешка. К счастью, если ремешки «бунд» вам не по душе, подложка съёмная, что позволяет носить основной ремешок как обычный. Хорошо выполненный ремешок оснащён стальной классической застёжкой с штифтом, на которой выгравирован логотип Mido.

Механизм

Под тиснённой задней крышкой скрывается калибр Mido 80 — автоматический механизм на базе ETA C07.621. Как и большинство механизмов ETA, он надёжен и прочен, оснащён балансировочной пружиной Nivachron, 25 камнями и запасом хода до 80 часов. Щедрый запас хода частично обеспечивается более низкой частотой колебаний 3 Гц, что также повышает надёжность. Кроме того, это эксклюзивный механизм Swatch Group, доступный только в некоторых моделях брендов Mido, Hamilton и Certina. Несмотря на скрытость, механизм украшен полосками côtes de Genève и логотипом Mido на роторе. Обещаем.

Вердикт

При цене в 1070 долларов США Ocean Star Worldtimer сложно найти серьёзные недостатки. Да, можно возразить, что в часах отсутствует функция GMT, которая обычно сопровождает настоящие мировые часы (здесь даже нет стрелки GMT, как в Decompression Worldtimer!). Однако, если отложить это в сторону, вы всё равно получаете отличный набор характеристик за свои деньги. Mido удалось предложить 200 метров водозащиты и сапфировое стекло с антибликовым покрытием в индивидуальном корпусе из нержавеющей стали чуть более чем за четыре тысячи долларов, что нельзя недооценивать. И вдобавок часы идеально передают дух ретро 70-х, предлагая нечто отличающееся и заметное на рынке в этом ценовом сегменте, особенно с ремешком «бунд».

Цена и доступность Mido Ocean Star Worldtimer