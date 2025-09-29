Микро понедельник: минималистичные часы Swan & Edgar Horizon

Минималистичные часы бывают разных форм — от чистых баухаусных линий Junghans Max Bill до сдержанной простоты современных моделей H. Moser & Cie.

Это часы, которые умеют привлекать внимание, не крича об этом. Однако минимализм по дизайну иногда рискует показаться слишком тихим, лишённым той истории и повествования, которые так ценят многие коллекционеры. Новая коллекция Horizon британского бренда Swan & Edgar, выпущенная ограниченным тиражом в 300 экземпляров, призвана изменить это.

Истоки вдохновения

Компания, основанная отцом и сыном, черпает вдохновение из знаменитого исторического лондонского универмага Swan & Edgar, который играл значительную роль в модной жизни Вест-Энда в начале XX века. К сожалению, этот любимый магазин уже не существует, но его дух и имя живут в часовом бренде, основанном Антони и Джеймсом Филдсами. Их ассортимент — это эклектичное сочетание доступных, изящных нарядных часов и современных мехакварцевых хронографов. Однако новая коллекция Horizon — это заметный отход от привычного стиля Swan & Edgar. В коллекцию входят две модели, вдохновлённые не только Белыми скалами Дувра, но и ключевым событием британской истории — Битвой за Британию 1940 года, которые являются знаковыми символами культуры Великобритании.

Корпус

Как и многие часы в линейке Swan & Edgar, Horizon выполнены в традиционном корпусе, который одинаков для обеих моделей. Диаметр корпуса составляет 39,5 мм, толщина — 11,3 мм, что делает часы идеальными для повседневного ношения в качестве нарядных часов. Расстояние от ушка до ушка — 47,7 мм, что подходит для большинства размеров запястий. Корпус из нержавеющей стали 316L отполирован до высокого блеска: плавно изогнутые ушки, чистый безель, доходящий до края корпуса, и рельефная заводная головка.

Передняя часть корпуса защищена двойным выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, задняя крышка — завинчивающаяся, украшена рельефным изображением Белых скал Дувра. Благодаря задней крышке часы имеют водозащиту до 50 метров. Хотя это и обеспечивает некоторую защиту, вряд ли стоит погружаться в воды Ла-Манша в этих часах.

Циферблат

Здесь часы становятся по-настоящему интересными. Во-первых, отделка. Как уже упоминалось, в коллекции Horizon две разные модели.

Первая — Mineral Musou — оснащена циферблатом из натурального белого кварца, специально отобранного за текстуру, напоминающую скалы, и мягкую полупрозрачность. Он расположен над чёрной базой Musou, которая поглощает 99,4% видимого света, создавая эффект «парения» белого камня в центре циферблата.

Вторая модель — Blue Enamel — более понятна по названию: это швейцарская эмаль Berlac, обожжённая в печи, с эффектом фумэ в синих тонах. От светло-голубого в центре до тёмно-синего по краям, поверхность имеет трещиноватую текстуру, что является изящным и качественным отображением моря под скалами.

Серебристая рамка вокруг циферблата сходится в форме буквы V в верхней части, где расположен характерный маркер «12», обрамлённый треугольной позолоченной пластиной. Это не просто часовой индекс — вместе с красным наконечником секундной стрелки и синим окошком даты он является уникальной отсылкой к секторным часам Битвы за Британию, которые использовались Королевскими ВВС в операционных залах для отслеживания вражеских самолётов над Ла-Маншем. Эти детали, в сочетании с CNC-обработанными и отполированными стрелками в форме мечей и двумя вариантами отделки циферблата, создают глубокую историю, сохраняя при этом элегантный минималистичный стиль.

Ремешок

Итальянский замшевый ремешок, специально подогнанный под корпус, сидит на запястье как сшитый на заказ костюм — без видимых зазоров. Лёгкий изгиб ремешка повышает комфорт при ношении, а застёгивается он на полированную стальную пряжку с классической штифтовой системой. Модель с синим циферблатом комплектуется светло-серым ремешком, а с белым — угольно-серым, но благодаря быстросъёмным пружинным штифтам ремешки можно легко менять.

Механизм

Swan & Edgar выбрали японский автоматический калибр Miyota 9015 для модели Horizon. Хотя механизм не является чем-то особенно выдающимся, в данном случае это не главное — часы делают акцент на интересной отделке циферблата и истории. Запас хода составляет 42 часа, частота — 28 800 полуколебаний в час, а также присутствует система защиты от ударов Parashock. Несмотря на японское происхождение, механизм был отрегулирован в Мейденхеде компанией Horologium UK — ведущим британским специалистом по сборке и регулировке часов. Horologium также отвечает за сборку Horizon, что гарантирует высокое качество исполнения, особенно впечатляющее в данной ценовой категории.

Цена и доступность Swan & Edgar Horizon

Коллекция Swan & Edgar Horizon будет доступна для предварительного заказа напрямую у бренда с понедельника, 6 октября. Первые 150 заказанных часов получат эксклюзивную памятную монету Horizon, посвящённую 85-й годовщине Битвы за Британию. Всего выпущено 300 экземпляров. Цена: £795.

Бренд Swan & Edgar Модель Horizon Collection Размер корпуса 39,5 мм (диаметр) x 11,3 мм (толщина) x 47,7 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 50 метров Стекло Двойное выпуклое сапфировое с антибликовым покрытием Циферблат Синий фумэ швейцарская эмаль Berlac / Белый кварцевый камень Ширина ремешка 20 мм Ремешок Серый или угольно-серый итальянский замшевый ремешок Механизм Miyota 9015, автоматический Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, секунды, дата Доступность Ограничено 300 экземплярами Цена £795

Swan & Edgar Horizon — это удачное сочетание традиций и современности, минимализма и глубокой истории, что делает эту коллекцию достойным выбором для ценителей уникальных наручных часов.